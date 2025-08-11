Австралия ще признае Палестина на следващата сесия на ООН

Австралия ще признае държавата Палестина на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН през септември, обяви в понеделник премиерът Антъни Албанезе. Стъпката идва след подобни инициативи от Франция, Великобритания и Канада и има за цел да засили международния натиск върху Израел, предава "Ройтерс", цитирана News.bg.

"Австралия ще признае Държавата Палестина, за да допринесе за международния импулс към решение с две държави, прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците," заяви Албанезе. Той уточни, че признаването ще бъде обвързано с ангажименти от Палестинската автономия, включително пълно изключване на "Хамас" от участието в бъдещата държава.

Премиерът подчерта, че "решението с две държави е най-добрата надежда на човечеството за прекъсване на цикъла на насилие в Близкия изток" и за край на конфликта и страданията в Газа. Миналата седмица Австралия остро критикува плана на Израел за военен контрол над Газа, като Албанезе посочи, че решението за признаване е мотивирано и от "пренебрежението на Нетаняху към международните призиви" и неспазването на правните и етични норми.

В съвместно изявление с външния министър Пени Уонг, Албанезе обвини израелското правителство, че подкопава перспективите за мир чрез разширяване на незаконните селища, заплахи за анексия и противопоставяне на създаването на палестинска държава. Според него реформите и ангажиментите на Палестинската автономия, както и настояването на Арабската лига "Хамас" да се откаже от властта в Газа, откриват възможност за изолация на ислямистката групировка.

Уонг е уведомила държавния секретар на САЩ Марко Рубио за решението. В същото време бившият президент Доналд Тръмп критикува Канада за подкрепата ѝ към палестинската държавност, а Рубио определи стъпката на Франция като "безразсъдна". Израелският посланик в Австралия Амир Маймон осъди решението, заявявайки, че то подкопава сигурността на Израел и затруднява преговорите за заложниците.

Новината идва в момент на масови демонстрации в Австралия, включително десетки хиляди хора, преминали по моста в Сидни с призиви за увеличена хуманитарна помощ за Газа.

Междувременно Нова Зеландия обяви, че ще обмисли позицията си по въпроса за признаването на Палестина още този месец, без да е взела окончателно решение.

Израел започна офанзивата си в Газа след нападението на 7 октомври 2023 г., когато бойци на "Хамас" убиха около 1200 души и отвлякоха 251 заложници. Според здравните власти в Газа, израелските сили са причинили смъртта на поне 60 000 души, а по-голямата част от територията е разрушена. Международни хуманитарни организации обвиняват Израел в умишлено ограничаване на помощта, довеждайки до масово недохранване, което Тел Авив отрича, обвинявайки "Хамас" за кризата.