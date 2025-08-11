Гърция премахва таксите за теглене на пари в брой от банкоматите

От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, която отменя таксите за теглене на пари в брой от банкомати на гръцки банки, съобщава „Катимерини“, предава БТА.
Съгласно новите правила, таксите за теглене от банкомати на трети доставчици се ограничават до максимум 1,50 евро на трансакция.
Наредбата предвижда следното:
-
Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, включени в банковата система ДИАС.
-
Отмяна на всички такси от трети доставчици, ако те имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.
-
Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.
-
Праг от 1,50 евро за тегления от банкомати на трети доставчици в цялата страна.
-
Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, мобилно или интернет банкиране) от трети доставчици, съобразена с таксите на банките.
Законодателството гарантира, че нито една банка не може да начислява такси за теглене на пари в брой от своите клиенти.
1 Чудо голямо
09:59 11.08.2025
2 Хаха
10:00 11.08.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #14
10:00 11.08.2025
4 Даниел
Коментиран от #16
10:01 11.08.2025
6 Искаме този
Коментиран от #15
10:13 11.08.2025
7 А при нас ??
Коментиран от #8
10:13 11.08.2025
8 Ганьо Лапнишарански
До коментар #7 от "А при нас ??":Всяка една привилегия и свобода се постига с борба.
70% от българите не отидоха да гласуват от инат и простотия, други си продадоха гласовете....
Учете се да ядете камъни, платени с карта.
10:17 11.08.2025
9 по време военно се печатат....
Коментиран от #12
10:18 11.08.2025
10 Запомни едно!
10:20 11.08.2025
11 Усещаш ли се колко си пи-пи-пи?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Как с 20% оскъпяване на картовата транзакция ще ограничаваш кеша?
10:22 11.08.2025
12 Нещо срещу банка?
До коментар #9 от "по време военно се печатат....":Аз правя нещо срещу банка. Ползвам я по предназначение и извличам максимална печалба от това.
Ще попиташ как? Не внимаваш - вече казах. Ползвам я по предназначение.
10:25 11.08.2025
14 Рон Джереми
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Това, разбира се е абсолютна ЛЪЖА!
10:27 11.08.2025
15 Тоя па!
До коментар #6 от "Искаме този":При нас и сега е по-евтино.
10:27 11.08.2025
16 Виждащ
До коментар #4 от "Даниел":Естествено, където има будали там ще има и тарикати.
10:33 11.08.2025
17 QR Виза
Ако картата ви е издадена в България и теглите кеш на гръцки банкомат да знаете, че яко ще ви одерат, средно около 10% от сумата😉
10:47 11.08.2025