Гърция премахва таксите за теглене на пари в брой от банкоматите

11 Август, 2025 09:55, обновена 11 Август, 2025 09:59 1 084 17

Новата наредба ограничава и таксите от трети доставчици до 1,50 евро на трансакция

Гърция премахва таксите за теглене на пари в брой от банкоматите - 1
Снимкa: БГНЕС
От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, която отменя таксите за теглене на пари в брой от банкомати на гръцки банки, съобщава „Катимерини“, предава БТА.

Съгласно новите правила, таксите за теглене от банкомати на трети доставчици се ограничават до максимум 1,50 евро на трансакция.

Наредбата предвижда следното:

  • Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, включени в банковата система ДИАС.

  • Отмяна на всички такси от трети доставчици, ако те имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.

  • Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.

  • Праг от 1,50 евро за тегления от банкомати на трети доставчици в цялата страна.

  • Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, мобилно или интернет банкиране) от трети доставчици, съобразена с таксите на банките.

Законодателството гарантира, че нито една банка не може да начислява такси за теглене на пари в брой от своите клиенти.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудо голямо

    5 3 Отговор
    Ще вдигнат таксата за поддръжка на карта с 5 евро и всичко е 6.

    09:59 11.08.2025

  • 2 Хаха

    11 0 Отговор
    Пък родните търгаши в парламента, диви селяндури, спореха по колко на брой безплатни тегления да има на банкомат. В Гърция и Турция военните им са забранявали партиите, били са на страната на народите си. В България генералите или други военни стаха нагли и безочливо корумпирани политици и бизнесмени. Вижда се къде е разликата.

    10:00 11.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    0 6 Отговор
    В Хърватия след като влязоха в еврозоната взимат 20 процента удръжки от банкомат.Теглиш 100 евро и ти удържат 120 евро.Отказаха ги от Кеш.

    Коментиран от #11, #14

    10:00 11.08.2025

  • 4 Даниел

    11 0 Отговор
    В България банките всяка година си увеличават с 15% печалбите само от начисляване на такси?!

    Коментиран от #16

    10:01 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Искаме този

    4 0 Отговор
    Закон едно към едно в България!

    Коментиран от #15

    10:13 11.08.2025

  • 7 А при нас ??

    5 0 Отговор
    При нас кога ? Ние приемане само ограниченията за еко автомобили и затваряне на въглищни централи и АЕЦ блокове, а подобни европейски практики за намалено ДДС на основни храни от 5% и без такси от банките, не ги приемаме..

    Коментиран от #8

    10:13 11.08.2025

  • 8 Ганьо Лапнишарански

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "А при нас ??":

    Всяка една привилегия и свобода се постига с борба.
    70% от българите не отидоха да гласуват от инат и простотия, други си продадоха гласовете....
    Учете се да ядете камъни, платени с карта.

    10:17 11.08.2025

  • 9 по време военно се печатат....

    0 0 Отговор
    това е Типише " маймунарник...Първо те задължават по банков път ,а после при теглене ти вземат комисионна такса и ....бюроклата-охранен и роба весел....Нкой от ва да е направил нещо срещу банка????

    Коментиран от #12

    10:18 11.08.2025

  • 10 Запомни едно!

    4 0 Отговор
    Казиното винаги печели.

    10:20 11.08.2025

  • 11 Усещаш ли се колко си пи-пи-пи?

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Как с 20% оскъпяване на картовата транзакция ще ограничаваш кеша?

    10:22 11.08.2025

  • 12 Нещо срещу банка?

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "по време военно се печатат....":

    Аз правя нещо срещу банка. Ползвам я по предназначение и извличам максимална печалба от това.

    Ще попиташ как? Не внимаваш - вече казах. Ползвам я по предназначение.

    10:25 11.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рон Джереми

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това, разбира се е абсолютна ЛЪЖА!

    10:27 11.08.2025

  • 15 Тоя па!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Искаме този":

    При нас и сега е по-евтино.

    10:27 11.08.2025

  • 16 Виждащ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Естествено, където има будали там ще има и тарикати.

    10:33 11.08.2025

  • 17 QR Виза

    1 0 Отговор
    Нулевите такси и националният таван ( 1,50 евро ) важат само за карти, издадени от гръцки банки. От друга страна, транзакциите с карти, издадени от чуждестранни банки, имат различно – безплатно ценообразуване. Притежателят на карта, издадена от чуждестранна банка (напр. турист), ще бъде таксуван съгласно тарифата на гръцката банка или на трета страна доставчик за тегления, направени от техните банкомати.
    Ако картата ви е издадена в България и теглите кеш на гръцки банкомат да знаете, че яко ще ви одерат, средно около 10% от сумата😉

    10:47 11.08.2025

