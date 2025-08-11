Гърция премахва таксите за теглене на пари в брой от банкоматите

От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, която отменя таксите за теглене на пари в брой от банкомати на гръцки банки, съобщава „Катимерини“, предава БТА.

Съгласно новите правила, таксите за теглене от банкомати на трети доставчици се ограничават до максимум 1,50 евро на трансакция.

Наредбата предвижда следното:

Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, включени в банковата система ДИАС.

Отмяна на всички такси от трети доставчици, ако те имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.

Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.

Праг от 1,50 евро за тегления от банкомати на трети доставчици в цялата страна.

Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, мобилно или интернет банкиране) от трети доставчици, съобразена с таксите на банките.

Законодателството гарантира, че нито една банка не може да начислява такси за теглене на пари в брой от своите клиенти.