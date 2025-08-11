Новини
Русия сменя командващия на групировката „Север“ в разгара на военни провали
  Тема: Украйна

11 Август, 2025 10:06, обновена 11 Август, 2025 10:20 1 033 22

Генерал-полковник Евгений Никифоров заема поста след критики и скандали около предшественика си Александър Лапин

Русия сменя командващия на групировката „Север“ в разгара на военни провали - 1
Снимкa: БГНЕС
Според различни източници Лапин или е бил уволнен, или сам е подал оставка, пише руската медия EA Daily, предава News.bg.

От началото на пълномащабната война Лапин многократно бе замесван в скандали. През 2022 г. той награди с орден сина си, танкист, който ръководеше неуспешно настъпление към Суми и Чернигов. Малко след това самият Лапин бе удостоен със званието „Герой на Русия“.

През октомври същата година генералът насочи пистолет към мобилизиран войник, за да го „убеди“ да се върне на фронта. Лапин бе критикуван и за постановъчни пиар акции, получавайки прякорите „генералът на КАТ“ и „регулировчик“ заради видео, в което регулира движението на военна техника, както и за клип с „отблъскване“ на украинска диверсантска група в Белгородска област през 2023 г., където дава указания за отстъпление.

От пролетта на 2024 г. Лапин оглавяваше Ленинградския военен окръг и групировката „Север“. „Уолстрийт джърнъл“ го посочи като един от отговорните за пробива на украинската армия през границата в Курска област през август 2024 г.

Новият командващ Евгений Никифоров е бивш началник на Главния щаб на Сухопътните войски на Русия. Той е ръководил Западния военен окръг до неговото разформироване и групировката „Център“. Според украинската служба за сигурност Никифоров е бил тясно свързан с убития лидер на „Вагнер“ Евгений Пригожин.

През 2014 г. по негови заповеди наемници от „Вагнер“ участват в окупацията на части от Донбас. Той е издал и заповед за свалянето на самолет Ил-76, доставящ боеприпаси и техника на украинските защитници на летището в Луганск, при атаката загиват 49 души.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 12 Отговор
    Нали и без това селата край Суми и Харков ще бъдат върнати на Украйна.

    Коментиран от #7, #8

    10:22 11.08.2025

  • 2 си дзън

    10 12 Отговор
    Какви провали бе? Руснаците вече са пред Лисабон...

    Коментиран от #11, #18

    10:22 11.08.2025

  • 3 ха-ха

    19 5 Отговор
    ,,в разгара на военни провали " - от толкова ,, провали ,, укрията си заминава с всеки изминал ден ...

    10:24 11.08.2025

  • 4 аz СВО Победа80

    8 7 Отговор
    Ква стана тя
    🤔
    Търсим виновници за провала на СВО🤣🤣🤣

    10:26 11.08.2025

  • 5 Механик

    8 4 Отговор
    Вече е скочил през джама.

    10:28 11.08.2025

  • 6 Кико

    15 6 Отговор
    Кодова дума "провали".
    Много важна дума в условия на героичното настъпление на ВСУ към Киев!

    Коментиран от #9, #14

    10:29 11.08.2025

  • 7 маке..

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А кога бг-ио ще върне делиорманопомашко на тюрките

    Коментиран от #17

    10:34 11.08.2025

  • 8 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да, срещу Запорожие и Херсон.

    10:35 11.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русия ще капитулира

    4 9 Отговор
    Неизбежно е украинците да изгонят руската армия от своите земи. Крим е на Украйна.

    Коментиран от #16

    10:36 11.08.2025

  • 11 болгарин..

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    А бе какво ти дреме..важното че зеления и урсулците са в партер и чакат сапунчето..що са персон нон грата в анкоридже

    10:37 11.08.2025

  • 12 Хахахаха😂😂😂😂

    4 4 Отговор
    Провали, провали, ама НАТО и Тръмп молят за мир Владимир Владимирович! Само в очите на тагаревци Русия губи войната.

    10:38 11.08.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    СМЕНИХА ГО ПРЕДИ 1 СЕДМИЦА
    ..... С НАЧ.ЩАБА НА ГЕН.МОРДВИЧЕВ, КОЙТО Е СЕГА ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА СУХОПЪТНИТЕ СИЛИ НА РФ
    .....
    ДВАМАТА НИКОФОРОВ И МОРДВИЧЕВ СА АЕХИТЕКТИТЕ
    НА ПОКРИВСКИЯ ПОГРОМ НА ВСУ :))

    10:38 11.08.2025

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кико":

    Памперсс днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    10:40 11.08.2025

  • 15 А представяте ли си какво

    2 1 Отговор
    Щеше да е без "военните провали" ?

    10:40 11.08.2025

  • 16 маргарет николова..

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Русия ще капитулира":

    И тоо карлуковець запя моита песен..сън сънувах,сън шизобандерски сънувах.

    10:42 11.08.2025

  • 17 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "маке..":

    Шиптърите ще ти разкажат играта!

    10:43 11.08.2025

  • 18 Сметнах,сметах

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Вече трябваше да са пред Вашингтон.

    10:46 11.08.2025

  • 19 Пропагандата няма спирка

    0 7 Отговор
    В навечерието на началото на може би най-важните преговори от началото на СВО в Украйна,почнаха да се генерират голям брой статии, основната цел на които е да създават шум. Всякакви видове тролове изникнаха от къде ли не. Чудя се, кой ли стои зад всичко това?

    Коментиран от #22

    10:47 11.08.2025

  • 20 Прокурор

    5 0 Отговор
    Всички ще бъдат уволнени след капитулацията на Раша начело с Путлер...

    10:50 11.08.2025

  • 21 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Всичко е по план в блатата.лапин ще последва останалите провалени генерали ,но и това им трябва на подобни.

    10:50 11.08.2025

  • 22 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пропагандата няма спирка":

    Какви украинци имат връзка в подобно инфо?

    10:50 11.08.2025

