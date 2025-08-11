Русия сменя командващия на групировката „Север“ в разгара на военни провали

Според различни източници Лапин или е бил уволнен, или сам е подал оставка, пише руската медия EA Daily, предава News.bg.
От началото на пълномащабната война Лапин многократно бе замесван в скандали. През 2022 г. той награди с орден сина си, танкист, който ръководеше неуспешно настъпление към Суми и Чернигов. Малко след това самият Лапин бе удостоен със званието „Герой на Русия“.
През октомври същата година генералът насочи пистолет към мобилизиран войник, за да го „убеди“ да се върне на фронта. Лапин бе критикуван и за постановъчни пиар акции, получавайки прякорите „генералът на КАТ“ и „регулировчик“ заради видео, в което регулира движението на военна техника, както и за клип с „отблъскване“ на украинска диверсантска група в Белгородска област през 2023 г., където дава указания за отстъпление.
От пролетта на 2024 г. Лапин оглавяваше Ленинградския военен окръг и групировката „Север“. „Уолстрийт джърнъл“ го посочи като един от отговорните за пробива на украинската армия през границата в Курска област през август 2024 г.
Новият командващ Евгений Никифоров е бивш началник на Главния щаб на Сухопътните войски на Русия. Той е ръководил Западния военен окръг до неговото разформироване и групировката „Център“. Според украинската служба за сигурност Никифоров е бил тясно свързан с убития лидер на „Вагнер“ Евгений Пригожин.
През 2014 г. по негови заповеди наемници от „Вагнер“ участват в окупацията на части от Донбас. Той е издал и заповед за свалянето на самолет Ил-76, доставящ боеприпаси и техника на украинските защитници на летището в Луганск, при атаката загиват 49 души.
