В Русия продължават да унищожават гробищата на вагнеровци.
Съобщава се, че така изглежда сега гробището на наемниците от ЧВК Вагнер край Иркутск.
Кибритът се оказа по-евтин от багерите. И сега на мястото на гробовете остана само пепел.
Бесарабски фронт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак Бесарабски Фронт
Коментиран от #4, #14
09:54 29.08.2023
2 честен ционист
09:56 29.08.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оле олеле
Как пък веднъж не чуме и не видяхме
The New York Times (Ню Йорк Таймс)
The Washington Post (Уошингтън Пост)
The Guardian (Гардиън)
The Times (Таймс)
The Wall Street Journal (Уол Стрийт джърнъл)
USA Today (САЩ Тудей)
Los Angeles Times (Лос Анджелис Таймс)
Chicago Tribune (Чикаго Трибюн)
The Sydney Morning Herald (Сидни Морнинг Хералд)
The Telegraph (Телеграф)я
ДА ЦИТИРАТ
бесарабски фронт
10:01 29.08.2023
6 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
Коментиран от #7
10:04 29.08.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Забавно
10:13 29.08.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Марче,
10:15 29.08.2023
11 открай време
Коментиран от #15
10:16 29.08.2023
12 Развеселен
10:27 29.08.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гробищата са
До коментар #1 от "Пак Бесарабски Фронт":стотици, а тук говорят за тия в Иркутск. Не абсолютизирайте!
11:33 29.08.2023
15 Говори се, че
До коментар #11 от "открай време":има по няколко тела в гроб особено на ЗАК-овците.
11:35 29.08.2023
16 стоян георгиев
11:39 29.08.2023