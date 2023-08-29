Новини
Свят »
Русия »
В Русия продължават да унищожават гробищата на вагнеровци
  Тема: Украйна

29 Август, 2023 09:51 1 920 16

В Русия продължават да унищожават гробищата на вагнеровци

  • бесарабски фронт-
  • русия-
  • гробище-
  • вагнер-
  • евгений пригожин-
  • украйна-
  • война-
  • загинали

Кибритът се оказа по-евтин от багерите

В Русия продължават да унищожават гробищата на вагнеровци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Русия продължават да унищожават гробищата на вагнеровци.

Съобщава се, че така изглежда сега гробището на наемниците от ЧВК Вагнер край Иркутск.

Още новини от Украйна

Кибритът се оказа по-евтин от багерите. И сега на мястото на гробовете остана само пепел.

Бесарабски фронт


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 16 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак Бесарабски Фронт

    22 25 Отговор
    Глупостите на укро нациките...Даже вече самите вагнеровци качват клипове с непокътнатите гробове и гробища....

    Коментиран от #4, #14

    09:54 29.08.2023

  • 2 честен ционист

    6 9 Отговор
    Щото са празни.

    09:56 29.08.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 5 Оле олеле

    13 10 Отговор
    Пак ли ? ? ?
    Как пък веднъж не чуме и не видяхме

    The New York Times (Ню Йорк Таймс)
    The Washington Post (Уошингтън Пост)
    The Guardian (Гардиън)
    The Times (Таймс)
    The Wall Street Journal (Уол Стрийт джърнъл)
    USA Today (САЩ Тудей)
    Los Angeles Times (Лос Анджелис Таймс)
    Chicago Tribune (Чикаго Трибюн)
    The Sydney Morning Herald (Сидни Морнинг Хералд)
    The Telegraph (Телеграф)я

    ДА ЦИТИРАТ
    бесарабски фронт

    10:01 29.08.2023

  • 6 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    14 14 Отговор
    ХУБАВО, НО НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА НА ИДИOTЩИHИТЕ 😆 ОЛИВАТЕ СЕ, НЕ СЕ ЛИ УСЕЩАТЕ?! 😱

    Коментиран от #7

    10:04 29.08.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Забавно

    16 5 Отговор
    чекистите в кремъл искат чвк вагнер да бъдат изтрити от историята :D Естествено на русопитека, всяка новина, която не е ми изгодно казва "лъжа"

    10:13 29.08.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Марче,

    4 11 Отговор
    Ами то има клипове, че са непокътнати, МА. Ти ни пробутваш пак фалш...именнтото на БФр.

    10:15 29.08.2023

  • 11 открай време

    2 6 Отговор
    их там нетовците ги погребват като "гирургические останки"

    Коментиран от #15

    10:16 29.08.2023

  • 12 Развеселен

    4 2 Отговор
    На кучетата - кучешки край!

    10:27 29.08.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гробищата са

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак Бесарабски Фронт":

    стотици, а тук говорят за тия в Иркутск. Не абсолютизирайте!

    11:33 29.08.2023

  • 15 Говори се, че

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "открай време":

    има по няколко тела в гроб особено на ЗАК-овците.

    11:35 29.08.2023

  • 16 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Квото им е отношението към мъртвите такова им е и към живите.

    11:39 29.08.2023

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Турция, Новини Франция, Новини Испания, Новини Белгия, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Израел, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан