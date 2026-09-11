11 септември 2001 г. - Атентатът, който промени света (СНИМКИ)

Атентатът от 11 септември 2001 г. срещу Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона промени света.

На 11 септември 2001 г. пътнически самолети, превзети от членове на Ал Кайда, се врязаха в Кулите - близнаци в Ню Йорк, а трети самолет се блъсна в Пентагона.

Организираните от Ал Кайда нападения станаха повратна точка във вътрешна и външна политика на САЩ.

След като рухва Световният търговски център, САЩ организират мащабна хайка, за да издирят лидера на Ал Кайда – Осама бин Ладен. Предлагат 25 милиона долара, после 50 милиона като награда за всяка информация, която би довела до залавянето му.

Всичко започва сутринта, когато 19 терористи от Ал Кайда отвличат 4 пътнически самолета. Похитителите умишлено разбиват 2 от тях в 2-те Кули - близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което за по-малко от 2 часа кулите се сриват до основи.

Терористите разбиват третия самолет в Пентагона - седалището на Министерството на отбраната на САЩ, намиращо се в окръг Арлингтън, Вирджиния. Четвъртият самолет се разбива в открито поле в окръг Съмърсет, Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива, преди самолетът да достигне целта си във Вашингтон. По официална статистика броят на загиналите при атентатите е 2 974 души, без 19-те терористи. Никой от пътниците в отвлечените самолети не оцелява. Основната част от жертвите са цивилни лица от 90 държави. Загиват също така и полицаи, пожарникари и други спасителни работници.

Атентатите са едно от най-мащабните и трагични събития на XXI век, което повлиява силно в политически, психологически и икономически аспект не само САЩ, но и целия свят. Подозренията бързо падат на Ал Кайда и през 2004 г. лидерът на групировката Осама бин Ладен, който първоначално отрича всякакво участие, поема отговорността за атентатите.

Като мотиви за атентатите Ал Кайда и Бин Ладен посочват американската подкрепа за Израел, присъствието на американски военни сили в Саудитска Арабия и санкциите срещу Ирак. В отговор на атаките САЩ започват война срещу тероризма и нахлуват в Афганистан, за да свалят от власт талибаните, които прикриват Ал Кайда. Много държави по света засилват мерките за сигурност и въвеждат антитерористично законодателство. През май 2011 г. Бин Ладен е открит и убит.

Междувременно е свален Саддам Хюсеин в Ирак. Западът смъква от власт Муамар Кадафи в Либия и Хосни Мубарак в Египет. Сирия е разкъсвана от гражданска война.

Вълненията в Близкия изток и Северна Африка станаха причина Европа да е залята от бежанска вълна. Старият континент преживя и поредица от терористични атаки, които разтърсиха ключови градове като Мадрид, Лондон, Париж, Брюксел и други.