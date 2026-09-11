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11 септември 2001 г. - Атентатът, който промени света (СНИМКИ)

11 септември 2001 г. - Атентатът, който промени света (СНИМКИ)

11 Септември, 2026 03:09 7 678 78

  • сащ-
  • ал кайда-
  • 11 септември 2001-
  • тероризъм

САЩ поведоха война срещу световния тероризъм

11 септември 2001 г. - Атентатът, който промени света (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Атентатът от 11 септември 2001 г. срещу Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона промени света.

На 11 септември 2001 г. пътнически самолети, превзети от членове на Ал Кайда, се врязаха в Кулите - близнаци в Ню Йорк, а трети самолет се блъсна в Пентагона.

Организираните от Ал Кайда нападения станаха повратна точка във вътрешна и външна политика на САЩ.

След като рухва Световният търговски център, САЩ организират мащабна хайка, за да издирят лидера на Ал Кайда – Осама бин Ладен. Предлагат 25 милиона долара, после 50 милиона като награда за всяка информация, която би довела до залавянето му.

Всичко започва сутринта, когато 19 терористи от Ал Кайда отвличат 4 пътнически самолета. Похитителите умишлено разбиват 2 от тях в 2-те Кули - близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което за по-малко от 2 часа кулите се сриват до основи.

Терористите разбиват третия самолет в Пентагона - седалището на Министерството на отбраната на САЩ, намиращо се в окръг Арлингтън, Вирджиния. Четвъртият самолет се разбива в открито поле в окръг Съмърсет, Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива, преди самолетът да достигне целта си във Вашингтон. По официална статистика броят на загиналите при атентатите е 2 974 души, без 19-те терористи. Никой от пътниците в отвлечените самолети не оцелява. Основната част от жертвите са цивилни лица от 90 държави. Загиват също така и полицаи, пожарникари и други спасителни работници.

Атентатите са едно от най-мащабните и трагични събития на XXI век, което повлиява силно в политически, психологически и икономически аспект не само САЩ, но и целия свят. Подозренията бързо падат на Ал Кайда и през 2004 г. лидерът на групировката Осама бин Ладен, който първоначално отрича всякакво участие, поема отговорността за атентатите.

Като мотиви за атентатите Ал Кайда и Бин Ладен посочват американската подкрепа за Израел, присъствието на американски военни сили в Саудитска Арабия и санкциите срещу Ирак. В отговор на атаките САЩ започват война срещу тероризма и нахлуват в Афганистан, за да свалят от власт талибаните, които прикриват Ал Кайда. Много държави по света засилват мерките за сигурност и въвеждат антитерористично законодателство. През май 2011 г. Бин Ладен е открит и убит.

Междувременно е свален Саддам Хюсеин в Ирак. Западът смъква от власт Муамар Кадафи в Либия и Хосни Мубарак в Египет. Сирия е разкъсвана от гражданска война.

Вълненията в Близкия изток и Северна Африка станаха причина Европа да е залята от бежанска вълна. Старият континент преживя и поредица от терористични атаки, които разтърсиха ключови градове като Мадрид, Лондон, Париж, Брюксел и други.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТрампЛин

    8 56 Отговор
    По целия свят първите 11 дни на септември трябва да се обявят за Ден за Световен траур!!! Като се започне от 7, 8, 9, 10, 11 септември….само трагедии са се случвали.

    03:19 11.09.2023

  • 3 Факти,

    16 54 Отговор
    кога смятате да публикувате новината, че ЕК забрани влизането на автомобили(леки, за превоз до 10 пътника) с руска регистрация в ЕС? Честито на всички руснаци с вид на жителство у нас.

    Коментиран от #51, #67

    03:20 11.09.2023

  • 4 Майна

    65 14 Отговор
    Мразя арабите, но американците са ми по-противни. Голям кеф беше като ги думнаха.

    Коментиран от #54, #56

    03:21 11.09.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Байдън

    103 5 Отговор
    Едва ли някой вярва, че точно Ал-каида са виновни...

    03:25 11.09.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Петър

    57 3 Отговор
    САЩ поведоха война срещу световния тероризъм-гарван гарвану око не вади.

    03:28 11.09.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Брадатият

    15 19 Отговор
    прави първия си опит за взривяване на кулите през 1993, но тогава никой не го взема на сериозно. Американците проспиват тези 8 години и резултатът не закъснява.

    03:31 11.09.2023

  • 11 Адам Хилтън

    59 4 Отговор
    Трагедията в Бопал през 1984-та причини смъртта на 3787 души (повече от 11-ти септември) - но света не го отразява като "променящо света събитие", защото Индия не държи толкова телевизии, радиота и вестници колкото САЩ.

    03:31 11.09.2023

  • 12 “радиота”?

    26 5 Отговор
    Не е ли радиостанции… Боже, колко мъка има по този свят, Боже…

    Коментиран от #22

    03:37 11.09.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И кво стана

    59 1 Отговор
    от цялата работа? Европа го пое. Анaлнo. Силна америка минава през слаба Европа. Кой не го е разбрал още?

    03:41 11.09.2023

  • 15 Извинявай, ама за да спечелиш,

    7 42 Отговор

    До коментар #5 от "Петър":

    трябва да те пуснат да играеш. Щом са го пуснали, значи никаква победа над "псевдо" демокрацията(каквото и да означава това) няма. Има спечелен турнир и толкоз. А това, че начело на Сърбия има проруска пионка, заобградена от руски шпиони е само моментен пречка на Сърбия да стане нормална държава. Няма незаменими. Има незаменени. И за нашия Радев се отнася. И за Путин-също.

    Коментиран от #20, #44, #57

    03:42 11.09.2023

  • 16 факти без факти

    57 2 Отговор
    Блаженни са вярващите на написаното от демократичните медии...

    03:42 11.09.2023

  • 17 Пандемията приключи бе, плоскоземец.

    4 24 Отговор

    До коментар #5 от "Петър":

    Затова го допуснаха. Иначе щеше да гледа турнира през крив макарон. Всички страни отменоха мерките и извънредното положение. Айде пий едно кафе и се събуди най-сетне.

    03:44 11.09.2023

  • 18 фкю

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Имам и ментален , физически":

    Имаш ама нямаш. Празни приказки колкото и да ги въртиш са 0.

    Коментиран от #76, #77

    03:44 11.09.2023

  • 19 Шепакозоебци

    55 0 Отговор
    поставиха на колене “великата” америка. В Афганистан 20 г. уж продаваха демокрация, накрая оставиха всичкото оръжие и избягаха като птки.

    03:44 11.09.2023

  • 20 ффф

    31 1 Отговор

    До коментар #15 от "Извинявай, ама за да спечелиш,":

    Според теб България е пример за нормална държава ли? Само проверявам критериите ти.

    Коментиран от #21

    03:47 11.09.2023

  • 21 По нормална от Сърбия е, но по-малко от

    7 44 Отговор

    До коментар #20 от "ффф":

    Румъния. Важното е че се развиваме в правилната посока. Кой по-бързо, кой по-бавно. Ако се отървем от руския баласт, със сигурност ще да включим на втора, че и на трета предавка.

    Коментиран от #42

    04:01 11.09.2023

  • 22 Тъкмо

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "“радиота”?":

    и аз се гласих да го питам същото, но си ме изпреварил. Естествено, че значи радиостанции. Аман от неграмотници!

    Коментиран от #49

    04:11 11.09.2023

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 САТЪРА НА ХАНА

    43 1 Отговор
    САМО ЕДНА КОРЕКЦИЯ ИНАЧЕ ВСИЧКО Е ВЯРНО
    ....
    " ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ ФИЛИАЛА НА ЦРУ АЛ КАЙДА НАПАДЕНИЯ, ПРОМЕНИХА СВЕТА"

    Коментиран от #26

    04:30 11.09.2023

  • 26 Ама разбира се

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "САТЪРА НА ХАНА":

    как иначе да е.

    04:40 11.09.2023

  • 27 Дръжки,

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не, хванах баща ти да прай фирки":

    Току-що ми потвърди становището - мъчат те неимоверни фрустрации. Поне не се излагай пред цял свят, ше ти се влоши здравословното състояние.

    Коментиран от #29

    04:42 11.09.2023

  • 28 Уса

    39 1 Отговор
    Американския народ вярва,че кулите са взривени от техния говермент,който е толкова корумпиран,че е способен да взриви целия Ню Йорк без да се замисли.Разбира се всички евреи отново ще бъдат предупредени да напуснат града

    Коментиран от #72

    04:58 11.09.2023

  • 29 Излагане е дума която се използва

    1 8 Отговор

    До коментар #27 от "Дръжки,":

    на село, в смисъла който ти и влагаш. Обясни ми какво означава човек да се изложи.

    Коментиран от #73

    04:59 11.09.2023

  • 30 Като резултат помляха

    31 0 Отговор
    Близкия Изток без нужда и напълниха Европа с бежанци.
    Както си го беше казал Уесли Кларк.
    Те толкова им е борбата с тероризма.

    05:10 11.09.2023

  • 31 САЩ поведоха война срещу

    39 2 Отговор
    световния тероризъм.
    Това май го вярват само в предучилищна възраст.

    05:11 11.09.2023

  • 32 Фактически

    34 4 Отговор
    Разрушените сгради са пет, самолетите са управлявани дистанционно, останките от единия "отвлечен" самолет така и не се намериха, а атаката срещу Пентагона беше инсценировка.

    Коментиран от #33

    06:08 11.09.2023

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 От страни

    45 1 Отговор
    Хората разнищиха нещата и е ясно на всички кой го е извършил. И въпросите от рода "Защо падна сграда №7? и "Защо в деня Х не излезнахана работа стотици хора определена националност работещи в сградата?" или "Защо месеци преди това се смени собственика на сградите и ги застрахова на една тлъста сума?.
    Такива въпроси са хиляди.

    Коментиран от #41

    06:21 11.09.2023

  • 35 ОБАМА ПРИ АКУЛИТЕ

    12 1 Отговор
    Участта на терористите

    06:34 11.09.2023

  • 36 Андонов

    7 1 Отговор
    Значи срещу себеси

    06:34 11.09.2023

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Урюрвкос

    22 1 Отговор
    кулите набързо ги застраховаха и опразниха мазетата а същото вещество което разтопи металните конструкции беше открито и в кабината на МН-17 от уредите и командното табло само локвичка остана.

    06:55 11.09.2023

  • 39 БИН ЛАДЕН,САДАМА, КАДАФИТО

    2 9 Отговор
    Участта на терористите

    Коментиран от #59

    07:32 11.09.2023

  • 40 БИН ЛАДЕН ГО ГРЪМНАХА

    3 3 Отговор
    И нахраниха с него акулите....нема милост

    07:34 11.09.2023

  • 41 СТИГА БРЕ

    5 21 Отговор

    До коментар #34 от "От страни":

    Що е на САЩ да си взривяват сградите......можеха да гръмнат Кремъл....не са искали, не са го направили....

    Коментиран от #55

    07:36 11.09.2023

  • 42 ценов

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "По нормална от Сърбия е, но по-малко от":

    Ти ходил ли си в Сърбия? Иди и като се върнеш си изтрии коментара!

    07:55 11.09.2023

  • 43 и как точно промени света?

    25 0 Отговор
    освен ако не считате за промяма самонападението с цел набеждаване на други народи за да можем да ги ограбим и избием се е родило това ли ви е промяната???

    08:16 11.09.2023

  • 44 жалък си

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Извинявай, ама за да спечелиш,":

    …моментен пречка…хахахаха голям си разбирач ти някога ходил ли си в сърбия че говориш глупости ? сърбите живеят много по-добре от нас цървулите под демократичното робство..!!!

    08:20 11.09.2023

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 SDEЧЕВ

    5 10 Отговор
    Кви кули,чалмите думнаха Пентагона на 11 и го направиха четириъгълен,кулите бяха за отвличане на вниманието.

    08:25 11.09.2023

  • 47 Механик

    24 0 Отговор
    "САЩ поведоха война срещу световния тероризъм"
    САЩ си изфабрикуваха оправдание, да нападат суверенни държави и след това да им обират ресурсите. Е за това беше цялата галимация на 11-ти септември.
    След това всичко беше като в средновековието. Инквизицията/САЩ посочва с пръст някой и го нарича еретик/вещица, след което директно го качва на кладата.

    08:39 11.09.2023

  • 48 Вирус

    12 1 Отговор
    Това сме го чели дайте другата гледна точка

    08:49 11.09.2023

  • 49 Луд

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Тъкмо":

    Явно слушате само РАДИО Веселина. Опа Радиостанция Веселина.
    Важното тук е да се разбере човека какво е изкал да каже а не да ли е бил жубър в училище.
    Заядливи психари.

    09:52 11.09.2023

  • 50 БгТопИдиот🇧🇬

    21 3 Отговор
    11 септември 2001 г. - Атентатът, който промени света ,
    както "кацането" на Луната.

    Храна за наивници,Сър !!

    16:33 11.09.2023

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Некой си

    13 0 Отговор
    Все още няма обяснени защо англичаните от ВВС обявиха в репортажа на живо, че сграда 7 е рухнала ДВАДЕСЕТ И ДВЕ МИНУТИ ПРЕДИ сградата наистина да се срине.
    Та, те така!

    Коментиран от #64

    05:51 11.09.2025

  • 54 Друга майна

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    По голямата част от населението на планетатасе радваха, истински .
    Ps. Дано Има Оше такива поводи за радост.

    05:55 11.09.2025

  • 55 То това

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "СТИГА БРЕ":

    Да не е...брькни си вземи си ??

    05:58 11.09.2025

  • 56 Петричката леля

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    П. ти майнина!

    Коментиран от #58

    05:58 11.09.2025

  • 57 Ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Извинявай, ама за да спечелиш,":

    Луда ма.

    06:00 11.09.2025

  • 58 Ееее недей така

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Петричката леля":

    И ние правим деца, с Този неконтролиран секс до кьде ще стигнем ?

    06:02 11.09.2025

  • 59 Те са обявени.

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "БИН ЛАДЕН,САДАМА, КАДАФИТО":

    За герой посмьртно !!!
    И следващите поколения ще им вьздадат почти.

    06:07 11.09.2025

  • 60 Цирк Буш

    5 1 Отговор
    Разказът на Шехеразада за 1002-рата нощ.

    06:25 11.09.2025

  • 61 Бабини деветини

    5 1 Отговор
    Стига глупости, тази версия даже и в киното я отрекоха!!!

    06:31 11.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 руzoфил

    4 2 Отговор
    аллак акккбаррр !

    08:03 11.09.2025

  • 64 Пилотът Гошу

    9 1 Отговор

    До коментар #53 от "Некой си":

    На всички нормални хора отдавна е ясно, че всичко си беше контролиран взрив. Няма и самолет, ударил пентагона, а ракета. Видеа бол. То не го и крият вече...

    Коментиран от #66

    08:17 11.09.2025

  • 65 Ъ?!!!

    7 1 Отговор
    "Организираните от Ал Кайда нападения станаха повратна точка във вътрешна и външна политика на САЩ."
    Малий, повервахме ви! Га ти лъжливия бълвоч. Но тея упорито си натрапват дивотиите. В деЦката градина ще мине за истина. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    08:17 11.09.2025

  • 66 стюрдесата гошку

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Пилотът Гошу":

    ще се возите ли с резилдента?

    Коментиран от #75

    08:26 11.09.2025

  • 67 Сократ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти,":

    То така започна и Хитлер. Първо подкара евреите, после останалите. ЕС са нацисти. Виж биографиите на "лидерите" в ЕС и ек.

    09:47 11.09.2025

  • 68 Варна 3

    4 1 Отговор
    Терористите атакували Ню Йорк са предимно от ИЗРАЕЛ. Спомнете си потуленият случай за потъването на американски боен кораб през 60те, когато е атакуван от ИЗРАЕЛСКИ ИЗТРЕБИТЕЛИ.

    12:10 11.09.2025

  • 69 ПЕНКО

    5 1 Отговор
    ...ЗАЩО ЕВРЕИТЕ НЕ ОТИДОХА НА РАБОТА И НЯМАШЕ ЗАГИНАЛИ СЕМИТИ -ЦИОНИСТИ ???????

    12:52 11.09.2025

  • 70 Сека година ени и същи глупости

    4 1 Отговор
    Всичко е измама в огромни мащаби

    03:18 11.09.2026

  • 71 На мене не ми е жал нито

    3 1 Отговор
    За кулите нито за така наречения холокост😅😅😅тогава едни юдей трепат други себеподобни заради вътрешни чистки борби и се обвиняват други хора

    03:20 11.09.2026

  • 72 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Уса":

    Открехваш малко вратата на истината. Събарянето на кулите е организирано от САЩ. Има даже книжка по темата. Дни преди атаката нещо е правено в подземията и то е да се отслабни вертикалното напрежение. Евреите са предупредени да не ходят на работа този ден. Кулите да проектирани да издържат подобна интервенция. Кулите падат и по късно намират паспортите на терористите от самолетите цели, непокътнати, в развалините. С никой не пише, че съседна сграда също се втурва, без видима атака и външна интервенция. А третия самолет, атакувал Пентагона просто го няма. Има дупка в един корпус, разтушения, но няма и следа от останки на самолет, според публикуваните снимки. Малко ми прилича на сценария със запалването на Райхстага през миналия век - като действия и като идея. Било причина да ликвидират Бин Ладен. Ами той е бил агент на ЦРУ. Имаше филм как той напуска пещерите, качен на магаре. Службите са знаели през цялото време неговата дисклокация.
    Да не говорим, че писаха, че под кулите е имало хранилище на федералния резерв, което се оказало празно.

    03:31 11.09.2026

  • 73 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Излагане е дума която се използва":

    Всеки се излага по различен начин.
    Аз примерно съм свикнала да се излагам по витрините и да се оглеждам в тях.

    04:15 11.09.2026

  • 74 УдоМача

    1 0 Отговор
    Охооо, честит им празник!!!

    04:19 11.09.2026

  • 75 Нали преди

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "стюрдесата гошку":

    Седмица те изгониха от самолета, ма, не ти ли стига вече.

    04:21 11.09.2026

  • 76 Кажи им

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "фкю":

    Че без пари нищо не се прави и нищо не става.
    Кво само юркат народа и го фурсират и фрустрират.
    We dont do за без пари.

    04:35 11.09.2026

  • 77 Тоя Т-ар

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "фкю":

    Да не би да е решил да задоволява на Бейбифейс мераците.
    This is for the lover in you 🎶
    Цената ми отива на 28 милиона евра.

    04:42 11.09.2026

  • 78 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Античното заглавие на тази дата трябва да е " как една голяма лъжа промени света ???

    04:49 11.09.2026