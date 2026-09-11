11 септември 2001 г. - Атентатът, който промени света (СНИМКИ)

Атентатът от 11 септември 2001 г. срещу Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона промени света.
На 11 септември 2001 г. пътнически самолети, превзети от членове на Ал Кайда, се врязаха в Кулите - близнаци в Ню Йорк, а трети самолет се блъсна в Пентагона.
Организираните от Ал Кайда нападения станаха повратна точка във вътрешна и външна политика на САЩ.
След като рухва Световният търговски център, САЩ организират мащабна хайка, за да издирят лидера на Ал Кайда – Осама бин Ладен. Предлагат 25 милиона долара, после 50 милиона като награда за всяка информация, която би довела до залавянето му.
Всичко започва сутринта, когато 19 терористи от Ал Кайда отвличат 4 пътнически самолета. Похитителите умишлено разбиват 2 от тях в 2-те Кули - близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което за по-малко от 2 часа кулите се сриват до основи.
Терористите разбиват третия самолет в Пентагона - седалището на Министерството на отбраната на САЩ, намиращо се в окръг Арлингтън, Вирджиния. Четвъртият самолет се разбива в открито поле в окръг Съмърсет, Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива, преди самолетът да достигне целта си във Вашингтон. По официална статистика броят на загиналите при атентатите е 2 974 души, без 19-те терористи. Никой от пътниците в отвлечените самолети не оцелява. Основната част от жертвите са цивилни лица от 90 държави. Загиват също така и полицаи, пожарникари и други спасителни работници.
Атентатите са едно от най-мащабните и трагични събития на XXI век, което повлиява силно в политически, психологически и икономически аспект не само САЩ, но и целия свят. Подозренията бързо падат на Ал Кайда и през 2004 г. лидерът на групировката Осама бин Ладен, който първоначално отрича всякакво участие, поема отговорността за атентатите.
Като мотиви за атентатите Ал Кайда и Бин Ладен посочват американската подкрепа за Израел, присъствието на американски военни сили в Саудитска Арабия и санкциите срещу Ирак. В отговор на атаките САЩ започват война срещу тероризма и нахлуват в Афганистан, за да свалят от власт талибаните, които прикриват Ал Кайда. Много държави по света засилват мерките за сигурност и въвеждат антитерористично законодателство. През май 2011 г. Бин Ладен е открит и убит.
Междувременно е свален Саддам Хюсеин в Ирак. Западът смъква от власт Муамар Кадафи в Либия и Хосни Мубарак в Египет. Сирия е разкъсвана от гражданска война.
Вълненията в Близкия изток и Северна Африка станаха причина Европа да е залята от бежанска вълна. Старият континент преживя и поредица от терористични атаки, които разтърсиха ключови градове като Мадрид, Лондон, Париж, Брюксел и други.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТрампЛин
03:19 11.09.2023
3 Факти,
Коментиран от #51, #67
03:20 11.09.2023
4 Майна
Коментиран от #54, #56
03:21 11.09.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Байдън
03:25 11.09.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Петър
03:28 11.09.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Брадатият
03:31 11.09.2023
11 Адам Хилтън
03:31 11.09.2023
12 “радиота”?
Коментиран от #22
03:37 11.09.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И кво стана
03:41 11.09.2023
15 Извинявай, ама за да спечелиш,
До коментар #5 от "Петър":трябва да те пуснат да играеш. Щом са го пуснали, значи никаква победа над "псевдо" демокрацията(каквото и да означава това) няма. Има спечелен турнир и толкоз. А това, че начело на Сърбия има проруска пионка, заобградена от руски шпиони е само моментен пречка на Сърбия да стане нормална държава. Няма незаменими. Има незаменени. И за нашия Радев се отнася. И за Путин-също.
Коментиран от #20, #44, #57
03:42 11.09.2023
16 факти без факти
03:42 11.09.2023
17 Пандемията приключи бе, плоскоземец.
До коментар #5 от "Петър":Затова го допуснаха. Иначе щеше да гледа турнира през крив макарон. Всички страни отменоха мерките и извънредното положение. Айде пий едно кафе и се събуди най-сетне.
03:44 11.09.2023
18 фкю
До коментар #13 от "Имам и ментален , физически":Имаш ама нямаш. Празни приказки колкото и да ги въртиш са 0.
Коментиран от #76, #77
03:44 11.09.2023
19 Шепакозоебци
03:44 11.09.2023
20 ффф
До коментар #15 от "Извинявай, ама за да спечелиш,":Според теб България е пример за нормална държава ли? Само проверявам критериите ти.
Коментиран от #21
03:47 11.09.2023
21 По нормална от Сърбия е, но по-малко от
До коментар #20 от "ффф":Румъния. Важното е че се развиваме в правилната посока. Кой по-бързо, кой по-бавно. Ако се отървем от руския баласт, със сигурност ще да включим на втора, че и на трета предавка.
Коментиран от #42
04:01 11.09.2023
22 Тъкмо
До коментар #12 от "“радиота”?":и аз се гласих да го питам същото, но си ме изпреварил. Естествено, че значи радиостанции. Аман от неграмотници!
Коментиран от #49
04:11 11.09.2023
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 САТЪРА НА ХАНА
....
" ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ ФИЛИАЛА НА ЦРУ АЛ КАЙДА НАПАДЕНИЯ, ПРОМЕНИХА СВЕТА"
Коментиран от #26
04:30 11.09.2023
26 Ама разбира се
До коментар #25 от "САТЪРА НА ХАНА":как иначе да е.
04:40 11.09.2023
27 Дръжки,
До коментар #24 от "Не, хванах баща ти да прай фирки":Току-що ми потвърди становището - мъчат те неимоверни фрустрации. Поне не се излагай пред цял свят, ше ти се влоши здравословното състояние.
Коментиран от #29
04:42 11.09.2023
28 Уса
Коментиран от #72
04:58 11.09.2023
29 Излагане е дума която се използва
До коментар #27 от "Дръжки,":на село, в смисъла който ти и влагаш. Обясни ми какво означава човек да се изложи.
Коментиран от #73
04:59 11.09.2023
30 Като резултат помляха
Както си го беше казал Уесли Кларк.
Те толкова им е борбата с тероризма.
05:10 11.09.2023
31 САЩ поведоха война срещу
Това май го вярват само в предучилищна възраст.
05:11 11.09.2023
32 Фактически
Коментиран от #33
06:08 11.09.2023
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 От страни
Такива въпроси са хиляди.
Коментиран от #41
06:21 11.09.2023
35 ОБАМА ПРИ АКУЛИТЕ
06:34 11.09.2023
36 Андонов
06:34 11.09.2023
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Урюрвкос
06:55 11.09.2023
39 БИН ЛАДЕН,САДАМА, КАДАФИТО
Коментиран от #59
07:32 11.09.2023
40 БИН ЛАДЕН ГО ГРЪМНАХА
07:34 11.09.2023
41 СТИГА БРЕ
До коментар #34 от "От страни":Що е на САЩ да си взривяват сградите......можеха да гръмнат Кремъл....не са искали, не са го направили....
Коментиран от #55
07:36 11.09.2023
42 ценов
До коментар #21 от "По нормална от Сърбия е, но по-малко от":Ти ходил ли си в Сърбия? Иди и като се върнеш си изтрии коментара!
07:55 11.09.2023
43 и как точно промени света?
08:16 11.09.2023
44 жалък си
До коментар #15 от "Извинявай, ама за да спечелиш,":…моментен пречка…хахахаха голям си разбирач ти някога ходил ли си в сърбия че говориш глупости ? сърбите живеят много по-добре от нас цървулите под демократичното робство..!!!
08:20 11.09.2023
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 SDEЧЕВ
08:25 11.09.2023
47 Механик
САЩ си изфабрикуваха оправдание, да нападат суверенни държави и след това да им обират ресурсите. Е за това беше цялата галимация на 11-ти септември.
След това всичко беше като в средновековието. Инквизицията/САЩ посочва с пръст някой и го нарича еретик/вещица, след което директно го качва на кладата.
08:39 11.09.2023
48 Вирус
08:49 11.09.2023
49 Луд
До коментар #22 от "Тъкмо":Явно слушате само РАДИО Веселина. Опа Радиостанция Веселина.
Важното тук е да се разбере човека какво е изкал да каже а не да ли е бил жубър в училище.
Заядливи психари.
09:52 11.09.2023
50 БгТопИдиот🇧🇬
както "кацането" на Луната.
Храна за наивници,Сър !!
16:33 11.09.2023
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Некой си
Та, те така!
Коментиран от #64
05:51 11.09.2025
54 Друга майна
До коментар #4 от "Майна":По голямата част от населението на планетатасе радваха, истински .
Ps. Дано Има Оше такива поводи за радост.
05:55 11.09.2025
55 То това
До коментар #41 от "СТИГА БРЕ":Да не е...брькни си вземи си ??
05:58 11.09.2025
56 Петричката леля
До коментар #4 от "Майна":П. ти майнина!
Коментиран от #58
05:58 11.09.2025
57 Ти си
До коментар #15 от "Извинявай, ама за да спечелиш,":Луда ма.
06:00 11.09.2025
58 Ееее недей така
До коментар #56 от "Петричката леля":И ние правим деца, с Този неконтролиран секс до кьде ще стигнем ?
06:02 11.09.2025
59 Те са обявени.
До коментар #39 от "БИН ЛАДЕН,САДАМА, КАДАФИТО":За герой посмьртно !!!
И следващите поколения ще им вьздадат почти.
06:07 11.09.2025
60 Цирк Буш
06:25 11.09.2025
61 Бабини деветини
06:31 11.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 руzoфил
08:03 11.09.2025
64 Пилотът Гошу
До коментар #53 от "Некой си":На всички нормални хора отдавна е ясно, че всичко си беше контролиран взрив. Няма и самолет, ударил пентагона, а ракета. Видеа бол. То не го и крият вече...
Коментиран от #66
08:17 11.09.2025
65 Ъ?!!!
Малий, повервахме ви! Га ти лъжливия бълвоч. Но тея упорито си натрапват дивотиите. В деЦката градина ще мине за истина. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха
08:17 11.09.2025
66 стюрдесата гошку
До коментар #64 от "Пилотът Гошу":ще се возите ли с резилдента?
Коментиран от #75
08:26 11.09.2025
67 Сократ
До коментар #3 от "Факти,":То така започна и Хитлер. Първо подкара евреите, после останалите. ЕС са нацисти. Виж биографиите на "лидерите" в ЕС и ек.
09:47 11.09.2025
68 Варна 3
12:10 11.09.2025
69 ПЕНКО
12:52 11.09.2025
70 Сека година ени и същи глупости
03:18 11.09.2026
71 На мене не ми е жал нито
03:20 11.09.2026
72 Маринов
До коментар #28 от "Уса":Открехваш малко вратата на истината. Събарянето на кулите е организирано от САЩ. Има даже книжка по темата. Дни преди атаката нещо е правено в подземията и то е да се отслабни вертикалното напрежение. Евреите са предупредени да не ходят на работа този ден. Кулите да проектирани да издържат подобна интервенция. Кулите падат и по късно намират паспортите на терористите от самолетите цели, непокътнати, в развалините. С никой не пише, че съседна сграда също се втурва, без видима атака и външна интервенция. А третия самолет, атакувал Пентагона просто го няма. Има дупка в един корпус, разтушения, но няма и следа от останки на самолет, според публикуваните снимки. Малко ми прилича на сценария със запалването на Райхстага през миналия век - като действия и като идея. Било причина да ликвидират Бин Ладен. Ами той е бил агент на ЦРУ. Имаше филм как той напуска пещерите, качен на магаре. Службите са знаели през цялото време неговата дисклокация.
Да не говорим, че писаха, че под кулите е имало хранилище на федералния резерв, което се оказало празно.
03:31 11.09.2026
73 Фют
До коментар #29 от "Излагане е дума която се използва":Всеки се излага по различен начин.
Аз примерно съм свикнала да се излагам по витрините и да се оглеждам в тях.
04:15 11.09.2026
74 УдоМача
04:19 11.09.2026
75 Нали преди
До коментар #66 от "стюрдесата гошку":Седмица те изгониха от самолета, ма, не ти ли стига вече.
04:21 11.09.2026
76 Кажи им
До коментар #18 от "фкю":Че без пари нищо не се прави и нищо не става.
Кво само юркат народа и го фурсират и фрустрират.
We dont do за без пари.
04:35 11.09.2026
77 Тоя Т-ар
До коментар #18 от "фкю":Да не би да е решил да задоволява на Бейбифейс мераците.
This is for the lover in you 🎶
Цената ми отива на 28 милиона евра.
04:42 11.09.2026
78 Kaлпазанин
04:49 11.09.2026