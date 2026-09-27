27 септември 1529 г. Първото голямо поражение на Сюлейман Великолепни

На 27 септември 1529 г. Сюлейман Великолепни обсажда Виена. За целта той събира невиждана за времето си 120-хилядна армия, разполагаща с 300 оръдия и 20 000 камили. Освен спахии и еничари, армията на Сюлейман Великолепни включва и молдовци и сърби.
Гарнизонът на Виена наброява близо 17 000 войници и 75 оръдия.
Способният австрийски пълководец Вилхелм фон Рогендорф поема командването на гарнизона, а оперативното ръководство е поверено на 70-годишния немски наемник Никлас Граф Салм.
Австрийският ерцхерцог Фердинанд I Хабсбургски предвидливо напуска Виена и тя е отбранявана едва от 20 000 човека, подпомогнати от яките крепостни стени. До 14 октомври Сюлейман I провежда няколко безуспешни атаки срещу Виена. Защитниците на австрийската столица проявяват изключителен героизъм.
Османските войници изпитват остър недостиг на хранителни продукти и силно роптаят срещу непривичния за азиатците студ. Султанът и армията се страхуват, че до настъпване на зимните студове няма да могат да се върнат по домовете си. Допълнително епидемии избухват в лагера на османската войска.
Всичко това принуждава Сюлейман I да снеме обсадата на Виена и да потегли обратно за Истанбул, където пристига през декември 1529 г. Сюлейман I Великолепни търпи първото си голямо поражение.
Фердинанд I издига надгробен паметник в чест на защитника на Виена - Никлас Граф Салм, който е ранен при последната османска атака и умира на 4 май 1530 г. Саркофагът му днес е изложен в баптистерия на църквата Фотифкирхе във Виена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Някой си
04:57 27.09.2023
6 Червен кхмер
До коментар #1 от "Горд Българин🇧🇬":Само, че днес разрухата идва от Русия избиваща православно население грузинско, молдавско и украинско..
Русия която позволява на диви мюсюлмани кадировци да избиват руснаци и Кадир паша да се гордее с това.
Русия не трябва да се пуска в Европа и църквата и да се обяви за еретична
Коментиран от #45, #49
05:10 27.09.2023
7 Бай Лисан
05:56 27.09.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фифонкьо
07:20 27.09.2023
10 бл.134 в Zап. парк
07:21 27.09.2023
11 Дааа
08:50 27.09.2023
12 Данчо
11:48 27.09.2023
13 Ганя
До коментар #1 от "Горд Българин🇧🇬":То пък от нас българите - голяма полза.
12:31 27.09.2023
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19 Данко Харсъзина
Коментиран от #59
03:56 27.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #32
04:00 27.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не се плашете
Коментиран от #34
04:02 27.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да Ли
До коментар #25 от "Да попитам":Представяте ли си иначе как се събира и храни армия от 120 000.
До тогава Османската Държава е била предимно Балканска.
Забележка на запад север от бойното поле са католици а знаете какво е мнението им за православните.
05:55 27.09.2025
28 Защо
До коментар #25 от "Да попитам":не хванеш балкана ?
06:08 27.09.2025
29 Само
До коментар #25 от "Да попитам":в елитните части !
06:11 27.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 факт
07:35 27.09.2025
32 така така
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Затова е Султан Сюлейман Великолепни,а това не става със седене. Държавник който мислил как да се разрастне и да има влияние в целия свят. Погледни сегашните ни ръководители, само ни дърпат надолу
08:05 27.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не “ако”,
До коментар #23 от "Не се плашете":а “когато”.
08:33 27.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 турчин-войник
Цялата им “армия” е сбирщайн от наемници или откраднати християнски мъже и деца.
Офицерите им са били френски наемници, които са потурчени евреи.
Разчекват си устите да се хвалят, че първата жп линия в България била построена от незнамси кой паша, а крият че това е потурчен френски инженер.
турците в османистката “армия” са били единствено перачи и готвачи.
Даже и лекарите им са наемници от европейски държави, всичко останало е черкези (чеченци и кавказци) и християни пратени за пушечно месо.
08:50 27.09.2025
37 Виена се оказва
Накрая големият салам му е приседнал.
08:53 27.09.2025
38 Мозък
Вирее само завист и злоба към християнството.
Завиждат за всичко прогресивно в християнството и за напредъка и затова са искали Константинопол, за да имат с нещо да се похвалят.
08:59 27.09.2025
39 осман(ист)ката империя
Била е проядена от корупция на всяко ниво, като швейцарско сирене.
Християни са били изклани съвсем целенасочено и хладнокръвно.
Само в малка Армения надхвърлят 1 000 000 (един милион).
А на Балканите е било кървава баня.
09:08 27.09.2025
40 Всички открития
От Азия са дошли много малка част от тях.
Технологичният напредък е резултат от труда на европейски учени и откриватели.
османската империя няма никакви заслуги за тях.
От нея се е пръкнало само зло за всички народи и нищо друго.
Тяхната заслуга за цивилизацията са само шкембе чорбата и чехлите за външен нужник.
Коментиран от #46, #48
10:42 27.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 анадолската чyма
Днес берем плодовете й с “държави” наречени косово и босна и албания.
“Великите сили” допуснаха този Троянски кон в Европа с тяхната имперска надменност.
анадолските орди превърнаха сърцето на Европа в гето.
11:36 27.09.2025
44 Европа заби
11:44 27.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дали
До коментар #40 от "Всички открития":Европейската цивилизация е такава защото в основата й лежи ислямската, как се появява ренесанса благодарение на книгите на библиотеките на мавърска Испания, как се развива химията благодарение на трудовете на ибни сина /Авицена/, и куп други, малко прочетете преди да пишете глупости, как достигат трудовете на Питагор и Архимед до нас с арабски преводи, кой открива алкохола ,вашето е Пещене на езици, Бла бла
12:10 27.09.2025
49 АУДИ
До коментар #6 от "Червен кхмер":Само дето урките са католици и точно те извършват репресии срещу православното население
14:20 27.09.2025
50 Нищо добро
И никога няма да дойде.
Никого не държим тук насила, границите са отворени и всеки който не се чувства тук на мястото си, е свободен да ходи там.
Коментиран от #51, #55
14:40 27.09.2025
51 Кольо
До коментар #50 от "Нищо добро":Обяснете вие какво добро сте направили на тая стра?
Ако не се сещаш какво добро сте сторили вие обяснете поне кой ви е сторил нещо добро до сега.
14:56 27.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ходил видял
Според мен това се дължи на антагонизма който е заложен в тяхната религия. Противоположно на прошката която е в основата на християнството. Антагонизма е заложен и в комунизма благодарение на което комунизма силно прилича на исляма.
18:04 27.09.2025
54 Македонец
19:25 27.09.2025
55 5ух
До коментар #50 от "Нищо добро":Българите са живели
200 години с византийци сиреч източни римляни
500 години с турци
50 години с царски руснаци
50 години с немци, германци
50 години с комунисти руснаци от СССР
и сега 30 години с европейци.
Дайте пример кой от тези ви е успял да ви угодил.
Коментиран от #57
19:50 27.09.2025
56 Потресен
21:57 27.09.2025
57 5ух
До коментар #55 от "5ух":Първото Българско царство е създадено от прабългарите дето са ТЮРКИ.
Второто Българско царство е създадено от куманите също ТЮРКИ.
Живеели са 500 години с османците дето също са ТЮРКИ.
Така че от 1344 годишната история на България са живели съвместно с ТЮРКИ повече от 940 години което е почти 10 века.
23:24 27.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Като си почнал
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":С ненужните войни включи и СВО на Ботокса в Украйна. Никому ненужна война, но.. факт
22:20 29.09.2025
60 Търновец
03:52 27.09.2026