27 септември 1529 г. Първото голямо поражение на Сюлейман Великолепни

На 27 септември 1529 г. Сюлейман Великолепни обсажда Виена. За целта той събира невиждана за времето си 120-хилядна армия, разполагаща с 300 оръдия и 20 000 камили. Освен спахии и еничари, армията на Сюлейман Великолепни включва и молдовци и сърби.

Гарнизонът на Виена наброява близо 17 000 войници и 75 оръдия.

Способният австрийски пълководец Вилхелм фон Рогендорф поема командването на гарнизона, а оперативното ръководство е поверено на 70-годишния немски наемник Никлас Граф Салм.

Австрийският ерцхерцог Фердинанд I Хабсбургски предвидливо напуска Виена и тя е отбранявана едва от 20 000 човека, подпомогнати от яките крепостни стени. До 14 октомври Сюлейман I провежда няколко безуспешни атаки срещу Виена. Защитниците на австрийската столица проявяват изключителен героизъм.

Османските войници изпитват остър недостиг на хранителни продукти и силно роптаят срещу непривичния за азиатците студ. Султанът и армията се страхуват, че до настъпване на зимните студове няма да могат да се върнат по домовете си. Допълнително епидемии избухват в лагера на османската войска.

Всичко това принуждава Сюлейман I да снеме обсадата на Виена и да потегли обратно за Истанбул, където пристига през декември 1529 г. Сюлейман I Великолепни търпи първото си голямо поражение.

Фердинанд I издига надгробен паметник в чест на защитника на Виена - Никлас Граф Салм, който е ранен при последната османска атака и умира на 4 май 1530 г. Саркофагът му днес е изложен в баптистерия на църквата Фотифкирхе във Виена.