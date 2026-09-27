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27 септември 1529 г. Първото голямо поражение на Сюлейман Великолепни

27 септември 1529 г. Първото голямо поражение на Сюлейман Великолепни

27 Септември, 2026 03:20 16 513 60

  • сюлейман великлепни-
  • виена-
  • обсада-
  • поражение

Султанът се оттегля, без да е постигнал целите си

27 септември 1529 г. Първото голямо поражение на Сюлейман Великолепни - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 27 септември 1529 г. Сюлейман Великолепни обсажда Виена. За целта той събира невиждана за времето си 120-хилядна армия, разполагаща с 300 оръдия и 20 000 камили. Освен спахии и еничари, армията на Сюлейман Великолепни включва и молдовци и сърби.

Гарнизонът на Виена наброява близо 17 000 войници и 75 оръдия.

Способният австрийски пълководец Вилхелм фон Рогендорф поема командването на гарнизона, а оперативното ръководство е поверено на 70-годишния немски наемник Никлас Граф Салм.

Австрийският ерцхерцог Фердинанд I Хабсбургски предвидливо напуска Виена и тя е отбранявана едва от 20 000 човека, подпомогнати от яките крепостни стени. До 14 октомври Сюлейман I провежда няколко безуспешни атаки срещу Виена. Защитниците на австрийската столица проявяват изключителен героизъм.

Османските войници изпитват остър недостиг на хранителни продукти и силно роптаят срещу непривичния за азиатците студ. Султанът и армията се страхуват, че до настъпване на зимните студове няма да могат да се върнат по домовете си. Допълнително епидемии избухват в лагера на османската войска.

Всичко това принуждава Сюлейман I да снеме обсадата на Виена и да потегли обратно за Истанбул, където пристига през декември 1529 г. Сюлейман I Великолепни търпи първото си голямо поражение.

Фердинанд I издига надгробен паметник в чест на защитника на Виена - Никлас Граф Салм, който е ранен при последната османска атака и умира на 4 май 1530 г. Саркофагът му днес е изложен в баптистерия на църквата Фотифкирхе във Виена.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой си

    42 5 Отговор
    Герои , или хора които имат уважение към себе си !

    04:57 27.09.2023

  • 6 Червен кхмер

    86 125 Отговор

    До коментар #1 от "Горд Българин🇧🇬":

    Само, че днес разрухата идва от Русия избиваща православно население грузинско, молдавско и украинско..
    Русия която позволява на диви мюсюлмани кадировци да избиват руснаци и Кадир паша да се гордее с това.
    Русия не трябва да се пуска в Европа и църквата и да се обяви за еретична

    Коментиран от #45, #49

    05:10 27.09.2023

  • 7 Бай Лисан

    56 24 Отговор
    От НАТО обещаха при нужда от Невеликобритания да дойде един крал и една камила.

    05:56 27.09.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фифонкьо

    28 16 Отговор
    Сюлейман се е срещнал със Салама като за урок...

    07:20 27.09.2023

  • 10 бл.134 в Zап. парк

    36 19 Отговор
    Нищо , скоро без бой ще падне

    07:21 27.09.2023

  • 11 Дааа

    60 21 Отговор
    Оттеглили се,аз там не видях избита армия,а са се върнали сами заради глада и студа а не са избити

    08:50 27.09.2023

  • 12 Данчо

    25 12 Отговор
    Значи днес е бележити дата н българската история и трябва да се празнува.

    11:48 27.09.2023

  • 13 Ганя

    24 26 Отговор

    До коментар #1 от "Горд Българин🇧🇬":

    То пък от нас българите - голяма полза.

    12:31 27.09.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Данко Харсъзина

    40 11 Отговор
    Безсмислена и никому ненужна война. Като Наполеон и Хитлер в Русия. Стигнаха до Москва, па се върнаха. Та и турците така. Само дето са тръгнали по на време, та не са изпукали по пътя.

    Коментиран от #59

    03:56 27.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Данко Харсъзина

    35 12 Отговор
    Вместо да си седи в харема и да си гледа кефа, хукнал по пътищата на Европа за този дето духа. То тогава и пътища не е имало. Загубен човек.

    Коментиран от #32

    04:00 27.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не се плашете

    27 18 Отговор
    Ако пак ни нападнат турците, от Европейският халифат начело с Германистан, ще дойдат да ни помогнат!

    Коментиран от #34

    04:02 27.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да Ли

    17 10 Отговор

    До коментар #25 от "Да попитам":

    Представяте ли си иначе как се събира и храни армия от 120 000.
    До тогава Османската Държава е била предимно Балканска.

    Забележка на запад север от бойното поле са католици а знаете какво е мнението им за православните.

    05:55 27.09.2025

  • 28 Защо

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Да попитам":

    не хванеш балкана ?

    06:08 27.09.2025

  • 29 Само

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Да попитам":

    в елитните части !

    06:11 27.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 факт

    13 26 Отговор
    България 500 години е била свободна от вредната ромейска религия

    07:35 27.09.2025

  • 32 така така

    32 10 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Затова е Султан Сюлейман Великолепни,а това не става със седене. Държавник който мислил как да се разрастне и да има влияние в целия свят. Погледни сегашните ни ръководители, само ни дърпат надолу

    08:05 27.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не “ако”,

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Не се плашете":

    а “когато”.

    08:33 27.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 турчин-войник

    29 20 Отговор
    и зелен кон, няма.
    Цялата им “армия” е сбирщайн от наемници или откраднати християнски мъже и деца.
    Офицерите им са били френски наемници, които са потурчени евреи.
    Разчекват си устите да се хвалят, че първата жп линия в България била построена от незнамси кой паша, а крият че това е потурчен френски инженер.
    турците в османистката “армия” са били единствено перачи и готвачи.
    Даже и лекарите им са наемници от европейски държави, всичко останало е черкези (чеченци и кавказци) и християни пратени за пушечно месо.

    08:50 27.09.2025

  • 37 Виена се оказва

    20 10 Отговор
    по-голям салам отколкото си е представял.
    Накрая големият салам му е приседнал.

    08:53 27.09.2025

  • 38 Мозък

    20 15 Отговор
    в анадолски каунь не вирее.
    Вирее само завист и злоба към християнството.
    Завиждат за всичко прогресивно в християнството и за напредъка и затова са искали Константинопол, за да имат с нещо да се похвалят.

    08:59 27.09.2025

  • 39 осман(ист)ката империя

    27 19 Отговор
    е била създадена насилствено от различни малки държави и поддържана с кървав терор.
    Била е проядена от корупция на всяко ниво, като швейцарско сирене.
    Християни са били изклани съвсем целенасочено и хладнокръвно.
    Само в малка Армения надхвърлят 1 000 000 (един милион).
    А на Балканите е било кървава баня.

    09:08 27.09.2025

  • 40 Всички открития

    31 13 Отговор
    и достижения на човешката цивилизацията са плод на европейци.
    От Азия са дошли много малка част от тях.
    Технологичният напредък е резултат от труда на европейски учени и откриватели.
    османската империя няма никакви заслуги за тях.
    От нея се е пръкнало само зло за всички народи и нищо друго.
    Тяхната заслуга за цивилизацията са само шкембе чорбата и чехлите за външен нужник.

    Коментиран от #46, #48

    10:42 27.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 анадолската чyма

    19 10 Отговор
    е пуснала дълбоки корени на Балканите.
    Днес берем плодовете й с “държави” наречени косово и босна и албания.
    “Великите сили” допуснаха този Троянски кон в Европа с тяхната имперска надменност.
    анадолските орди превърнаха сърцето на Европа в гето.

    11:36 27.09.2025

  • 44 Европа заби

    14 5 Отговор
    последния пирон в ковчега си с омаловажаването на ислямската заплаха, подобно на Рим който е предаден отвътре.

    11:44 27.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дали

    16 18 Отговор

    До коментар #40 от "Всички открития":

    Европейската цивилизация е такава защото в основата й лежи ислямската, как се появява ренесанса благодарение на книгите на библиотеките на мавърска Испания, как се развива химията благодарение на трудовете на ибни сина /Авицена/, и куп други, малко прочетете преди да пишете глупости, как достигат трудовете на Питагор и Архимед до нас с арабски преводи, кой открива алкохола ,вашето е Пещене на езици, Бла бла

    12:10 27.09.2025

  • 49 АУДИ

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Червен кхмер":

    Само дето урките са католици и точно те извършват репресии срещу православното население

    14:20 27.09.2025

  • 50 Нищо добро

    9 10 Отговор
    не е дошло от тюркешия.
    И никога няма да дойде.
    Никого не държим тук насила, границите са отворени и всеки който не се чувства тук на мястото си, е свободен да ходи там.

    Коментиран от #51, #55

    14:40 27.09.2025

  • 51 Кольо

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Нищо добро":

    Обяснете вие какво добро сте направили на тая стра?

    Ако не се сещаш какво добро сте сторили вие обяснете поне кой ви е сторил нещо добро до сега.

    14:56 27.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ходил видял

    7 3 Отговор
    Хората изповядващи исляма са силно комплексирани. Мразят всеки и всичко. Ние сме малко встрани от това, но факт е че те се мразят помежду си повече отколкото мразят християните или по-точно тези които не са мюслюмани.
    Според мен това се дължи на антагонизма който е заложен в тяхната религия. Противоположно на прошката която е в основата на християнството. Антагонизма е заложен и в комунизма благодарение на което комунизма силно прилича на исляма.

    18:04 27.09.2025

  • 54 Македонец

    1 2 Отговор
    Дали не се е промушил някой продажен българин от знатен род?.В тезибоеве не участва ли и полски крал?

    19:25 27.09.2025

  • 55 5ух

    11 3 Отговор

    До коментар #50 от "Нищо добро":

    Българите са живели
    200 години с византийци сиреч източни римляни
    500 години с турци
    50 години с царски руснаци
    50 години с немци, германци
    50 години с комунисти руснаци от СССР
    и сега 30 години с европейци.

    Дайте пример кой от тези ви е успял да ви угодил.

    Коментиран от #57

    19:50 27.09.2025

  • 56 Потресен

    5 4 Отговор
    Язък! А можеше да има мирно османско присъствие във Виена няколко века. Но още не е късно.

    21:57 27.09.2025

  • 57 5ух

    8 7 Отговор

    До коментар #55 от "5ух":

    Първото Българско царство е създадено от прабългарите дето са ТЮРКИ.

    Второто Българско царство е създадено от куманите също ТЮРКИ.

    Живеели са 500 години с османците дето също са ТЮРКИ.

    Така че от 1344 годишната история на България са живели съвместно с ТЮРКИ повече от 940 години което е почти 10 века.

    23:24 27.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Като си почнал

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    С ненужните войни включи и СВО на Ботокса в Украйна. Никому ненужна война, но.. факт

    22:20 29.09.2025

  • 60 Търновец

    0 0 Отговор
    Атаките на Тюркяните срещу Виена са част от голяма атака срещу Католиците - и срещу Париж Рим, Мадрид. А от това период да и атаките срещу Малта от 1565 - Тюркяните наричат Средиземно море Море на Исляма. В техните войски има и много Ислямизирани етноси от Крим Южна Украйна Кавказ. Тези атаки са на верска основа и следват атаките на консервативни Араби срещу Северна Африка Византия Испания. Атаката срещу Сеута отпреди два месеца е също поръчкова - подозират Израел и САЩ

    03:52 27.09.2026

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