Съмнителни кораби тъpгyвaт c пeтpoл пo цeлия cвят

Предложение: Регистрираш пред НАП касовите си бележки за закупени стоки и услуги и получаваш данъчно облекчение

Финансовият министър Асен Василев не се отказва от намерението си да въведе принципа "Не получаваш касова бележка - не плащаш" като мярка за ...