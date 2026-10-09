9 октомври 1934 г. Владо Черноземски убива югославския крал Александър І в Марсилия

Екзекуцията на югославския крал Александър І, осъществена в Марсилия от Владо Черноземски, без съмнение се нарежда сред най-големите атентати в световната история на ХХ в.

Кралят отдавна е осъден на смърт от ВМРО заради насилствената сърбизация на българите в Македония, а в конкретното убийство се действа съвместно с крайно - дясното хърватско освободително движение на усташите. На 9 октомври 1934 г. Александър І пристига на официално посещение във Франция. Десетки хиляди жители на Марсилия са изпълнили улиците. В колата на монарха е и френският външен министър Луи Барту.

В 16.20 ч. Черноземски изскача от тълпата, промушва се между двама полицаи и стреля от упор в крал Александър и спътниците му. След това опитва да се самоубие, но е заловен. В осем вечерта обаче издъхва от раните си, получени от френските полицаи. Югославският крал умира след няколко минути, а министър Барту - няколко дни по-късно.

Убитият атентатор е погребан тайно в запечатан ковчег в гробището „Св. Петър".

Владо Черноземски е псевдонимът на Величко Димитров Керин. Той е известен и с името Владо Шофьора. Роден е на 26 октомври 1897 г. в с. Каменица, днес квартал на Велинград, Пазарджишко. Участва в Първата световна война (1915-1918) в автомобилните части на действаща армия. Става член на ВМРО през 1922 г. Една от първите акции, в която участва, е Кюстендилската акция на ВМРО, когато четите на Панчо Михайлов и Иван Бърльо окупират Кюстендил.

На 15 февруари 1930 г. на среща в Люцерн е постигната договореност между ВМРО в лицето на Иван Михайлов и хърватската революционна организация Усташа в лицето на нейния водач д-р Анте Павелич да бъде ликвидиран югославският крал Александър Караджорджевич. От българска страна на разговорите присъстват Иван Михайлов, Симеон Евтимов и Тома Карайовов, а от хърватска - д-р Анте Павелич и Август Кошутич. Предложението да бъде ликвидиран крал Александър е на Павелич. След продължителна подготовка е избран точния човек.