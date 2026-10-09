Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
9 октомври 1934 г. Владо Черноземски убива югославския крал Александър І в Марсилия

9 октомври 1934 г. Владо Черноземски убива югославския крал Александър І в Марсилия

9 Октомври, 2026 03:09 660 24

  • марсилия-
  • атентат-
  • владо черноземски-
  • екзекуция-
  • югославски крал-
  • александър і-
  • крал-
  • югославия-
  • вморо-
  • вмро-
  • македония

Кралят отдавна е осъден на смърт от ВМРО заради насилствената сърбизация на българите в Македония

9 октомври 1934 г. Владо Черноземски убива югославския крал Александър І в Марсилия - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Екзекуцията на югославския крал Александър І, осъществена в Марсилия от Владо Черноземски, без съмнение се нарежда сред най-големите атентати в световната история на ХХ в.

Кралят отдавна е осъден на смърт от ВМРО заради насилствената сърбизация на българите в Македония, а в конкретното убийство се действа съвместно с крайно - дясното хърватско освободително движение на усташите. На 9 октомври 1934 г. Александър І пристига на официално посещение във Франция. Десетки хиляди жители на Марсилия са изпълнили улиците. В колата на монарха е и френският външен министър Луи Барту.

В 16.20 ч. Черноземски изскача от тълпата, промушва се между двама полицаи и стреля от упор в крал Александър и спътниците му. След това опитва да се самоубие, но е заловен. В осем вечерта обаче издъхва от раните си, получени от френските полицаи. Югославският крал умира след няколко минути, а министър Барту - няколко дни по-късно.

Убитият атентатор е погребан тайно в запечатан ковчег в гробището „Св. Петър".

Владо Черноземски е псевдонимът на Величко Димитров Керин. Той е известен и с името Владо Шофьора. Роден е на 26 октомври 1897 г. в с. Каменица, днес квартал на Велинград, Пазарджишко. Участва в Първата световна война (1915-1918) в автомобилните части на действаща армия. Става член на ВМРО през 1922 г. Една от първите акции, в която участва, е Кюстендилската акция на ВМРО, когато четите на Панчо Михайлов и Иван Бърльо окупират Кюстендил.

На 15 февруари 1930 г. на среща в Люцерн е постигната договореност между ВМРО в лицето на Иван Михайлов и хърватската революционна организация Усташа в лицето на нейния водач д-р Анте Павелич да бъде ликвидиран югославският крал Александър Караджорджевич. От българска страна на разговорите присъстват Иван Михайлов, Симеон Евтимов и Тома Карайовов, а от хърватска - д-р Анте Павелич и Август Кошутич. Предложението да бъде ликвидиран крал Александър е на Павелич. След продължителна подготовка е избран точния човек.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ризата

    33 4 Отговор
    Владо Черноземски разклати сурватката на шумадийците

    11:06 09.10.2023

  • 2 Някога сме имали чест и достойнство

    45 5 Отговор
    Сега чакаме помощ срещу сръбската експанзия ог Франция.
    Гаранция Франция!

    11:07 09.10.2023

  • 3 ВМРО

    18 5 Отговор
    Истинското ,а не на къръкатърецъ и женрърчето .....онова очилатото ,как и беше името

    11:13 09.10.2023

  • 4 Богдан

    45 4 Отговор
    Така трябва да се действа,винаги,в защита на България.

    Коментиран от #5

    11:15 09.10.2023

  • 5 ТрампЛин

    34 22 Отговор

    До коментар #4 от "Богдан":

    Истинските наши патриоти посегнаха на сръбския крал, докато нашите русороби посегнаха на нашия Цар!

    11:18 09.10.2023

  • 6 Миладин

    14 2 Отговор
    Що е Маке все е Комита.

    Коментиран от #7

    11:54 09.10.2023

  • 7 ще има и още

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миладин":

    Този е от Велинград. Различно е. Вероятно поради това от Северен Оскюп не го пишат античен македонец, а са го оставили като българин.

    12:39 09.10.2023

  • 8 Вечна слава

    17 3 Отговор
    Много добре се е получило, но за жалост днес виждаме, че не е помогнало особено.

    13:54 09.10.2023

  • 9 филип македон

    4 20 Отговор
    ПОСЛЕДНИТЕ ДУМИ НА КРАЛ АЛЕКСАНДАР КАРАДЖОРДЖЕВИЧ СА - ЧУВАЙТЕ МИ ЮГОСЛАВИЮ ! Црън ден е био за цела кралевина Югославия ! Бог да го прости кралот ! Арен си беше !

    13:55 09.10.2023

  • 10 песен

    20 2 Отговор
    Народ се сбира, тълпа голема
    и вика: „Живио!” А от тълпата
    глас се провиква:
    „Смърт на тиранина!”

    Това ми беше Владо Черноземски
    от Македония.
    Той се затича към автомобила
    со пистолет в ръка.

    Крал Александър
    подло се моли
    и на Владо говори:
    „Аман бре, Владо,
    не мой бре, Владо,
    мене да ме убиваш!”

    Владо на краля гордо отговаря:
    „Чуй бре, тиранино,
    мене ме изпрати
    Ванчо Михайлов
    да изпълна присъдата.
    Я стани, стани,
    шумадийско куче,
    тебе ке те утепам.”

    Коментиран от #23

    19:07 09.10.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 среднощен

    11 5 Отговор
    "...След продължителна подготовка е избран точния човек...";

    По-късно, след 9-ти септември, БКП и Коминтерна "се справят" първо с ВМРО... Случайно, но ФАКТ...

    03:31 09.10.2024

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Град Козлодуй

    4 4 Отговор
    От какви рани умира атентаторът? Пишете че е бил задържан, а не и ранен по време на задържането си?

    Коментиран от #18

    06:33 09.10.2024

  • 17 фен на сидеров

    8 1 Отговор
    българомразците винаги си намират майстора !

    06:36 09.10.2024

  • 18 някой

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Вероятно испанската " Света Инквизиция " би пребледняла от ужас , от това което се е случило на Владо Черноземски . Той не е съществувал за тях като човек , а като говорещо парче месо , от което да получат максималната информация . Едновременно с това го приключват с мъки . Може би е трябвало до вземе отрова , малко преди атентата . Имал е само 1.5 секунди в които да убие , и да се самоубие - много трудно постижимо.

    06:56 09.10.2024

  • 19 Радко

    2 7 Отговор
    Фатмето каруцар на самальот Румчо на Деса каминото ген. Решетникова да не забрави да изпрати поздравителен адрес на френското камарад Наполеони Макарони по случай 90-годишнината от атентата на Владо Шофьора в Марсилия на 09-окт-1934г.!

    07:44 09.10.2024

  • 20 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    6 2 Отговор
    Вечна Слава на героя!!!

    09:07 09.10.2024

  • 21 Балкан

    6 1 Отговор
    Вечна слава на Владо Черноземски!
    Поклон пред някогашното ВМРО!

    09:21 09.10.2024

  • 22 Бря бря бряяя

    2 1 Отговор
    Какви вемереофци имАло, па я си мислех, че сите са като Жамболина и Тюфлек Войвода

    12:53 09.10.2024

  • 23 Скопие

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "песен":

    Вие на ова се радувате и ситите?
    Пу...

    21:45 09.10.2024

  • 24 И говедото подлежи на образование

    0 1 Отговор
    Но не и тоя от малката снимка
    Трябва да си много безмозъчен. Че да темкефи да пускаш стари умоталрения.
    Това е от лето 2023 то

    04:06 09.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания