9 октомври 1934 г. Владо Черноземски убива югославския крал Александър І в Марсилия

Екзекуцията на югославския крал Александър І, осъществена в Марсилия от Владо Черноземски, без съмнение се нарежда сред най-големите атентати в световната история на ХХ в.
Кралят отдавна е осъден на смърт от ВМРО заради насилствената сърбизация на българите в Македония, а в конкретното убийство се действа съвместно с крайно - дясното хърватско освободително движение на усташите. На 9 октомври 1934 г. Александър І пристига на официално посещение във Франция. Десетки хиляди жители на Марсилия са изпълнили улиците. В колата на монарха е и френският външен министър Луи Барту.
В 16.20 ч. Черноземски изскача от тълпата, промушва се между двама полицаи и стреля от упор в крал Александър и спътниците му. След това опитва да се самоубие, но е заловен. В осем вечерта обаче издъхва от раните си, получени от френските полицаи. Югославският крал умира след няколко минути, а министър Барту - няколко дни по-късно.
Убитият атентатор е погребан тайно в запечатан ковчег в гробището „Св. Петър".
Владо Черноземски е псевдонимът на Величко Димитров Керин. Той е известен и с името Владо Шофьора. Роден е на 26 октомври 1897 г. в с. Каменица, днес квартал на Велинград, Пазарджишко. Участва в Първата световна война (1915-1918) в автомобилните части на действаща армия. Става член на ВМРО през 1922 г. Една от първите акции, в която участва, е Кюстендилската акция на ВМРО, когато четите на Панчо Михайлов и Иван Бърльо окупират Кюстендил.
На 15 февруари 1930 г. на среща в Люцерн е постигната договореност между ВМРО в лицето на Иван Михайлов и хърватската революционна организация Усташа в лицето на нейния водач д-р Анте Павелич да бъде ликвидиран югославският крал Александър Караджорджевич. От българска страна на разговорите присъстват Иван Михайлов, Симеон Евтимов и Тома Карайовов, а от хърватска - д-р Анте Павелич и Август Кошутич. Предложението да бъде ликвидиран крал Александър е на Павелич. След продължителна подготовка е избран точния човек.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ризата
11:06 09.10.2023
2 Някога сме имали чест и достойнство
Гаранция Франция!
11:07 09.10.2023
3 ВМРО
11:13 09.10.2023
4 Богдан
Коментиран от #5
11:15 09.10.2023
5 ТрампЛин
До коментар #4 от "Богдан":Истинските наши патриоти посегнаха на сръбския крал, докато нашите русороби посегнаха на нашия Цар!
11:18 09.10.2023
6 Миладин
Коментиран от #7
11:54 09.10.2023
7 ще има и още
До коментар #6 от "Миладин":Този е от Велинград. Различно е. Вероятно поради това от Северен Оскюп не го пишат античен македонец, а са го оставили като българин.
12:39 09.10.2023
8 Вечна слава
13:54 09.10.2023
9 филип македон
13:55 09.10.2023
10 песен
и вика: „Живио!” А от тълпата
глас се провиква:
„Смърт на тиранина!”
Това ми беше Владо Черноземски
от Македония.
Той се затича към автомобила
со пистолет в ръка.
Крал Александър
подло се моли
и на Владо говори:
„Аман бре, Владо,
не мой бре, Владо,
мене да ме убиваш!”
Владо на краля гордо отговаря:
„Чуй бре, тиранино,
мене ме изпрати
Ванчо Михайлов
да изпълна присъдата.
Я стани, стани,
шумадийско куче,
тебе ке те утепам.”
Коментиран от #23
19:07 09.10.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 среднощен
По-късно, след 9-ти септември, БКП и Коминтерна "се справят" първо с ВМРО... Случайно, но ФАКТ...
03:31 09.10.2024
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Град Козлодуй
Коментиран от #18
06:33 09.10.2024
17 фен на сидеров
06:36 09.10.2024
18 някой
До коментар #16 от "Град Козлодуй":Вероятно испанската " Света Инквизиция " би пребледняла от ужас , от това което се е случило на Владо Черноземски . Той не е съществувал за тях като човек , а като говорещо парче месо , от което да получат максималната информация . Едновременно с това го приключват с мъки . Може би е трябвало до вземе отрова , малко преди атентата . Имал е само 1.5 секунди в които да убие , и да се самоубие - много трудно постижимо.
06:56 09.10.2024
19 Радко
07:44 09.10.2024
20 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
09:07 09.10.2024
21 Балкан
Поклон пред някогашното ВМРО!
09:21 09.10.2024
22 Бря бря бряяя
12:53 09.10.2024
23 Скопие
До коментар #10 от "песен":Вие на ова се радувате и ситите?
Пу...
21:45 09.10.2024
24 И говедото подлежи на образование
Трябва да си много безмозъчен. Че да темкефи да пускаш стари умоталрения.
Това е от лето 2023 то
04:06 09.10.2026