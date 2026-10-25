Саудитска Арабия екзекутира мъж за деяние, извършено в непълнолетна възраст

Саудитска Арабия е екзекутирала 29-годишния Хасан Заки ал-Фарадж за участие в протести, в които е бил замесен като непълнолетен. Екзекуцията е извършена без предварително предупреждение на 17 октомври.

Ал-Фарадж е бил осъден за участие в демонстрации срещу отношението към шиитското малцинство в страната. Той е екзекутиран заедно с още четирима мъже от Източната провинция, осъдени по същото дело.

Правозащитници твърдят, че е бил измъчван

Според MENA Rights Group по време на задържането си ал-Фарадж е бил подлаган на изтезания, държан е продължително в изолация и е бил лишаван от възможност да общува с външния свят. Делото му е било свързано с демонстрации, шествия и погребения, в които е участвал като непълнолетен.

През 2020 г. Саудитска Арабия обяви, че отменя смъртното наказание за престъпления, извършени от непълнолетни. Екзекуцията на ал-Фарадж обаче предизвика нови обвинения, че властите продължават да прилагат наказанието за действия, извършени преди навършване на 18 години.

Друг осъден остава под риск

„Заявленията на Саудитска Арабия, че отменя смъртното наказание за престъпления, извършени в детска възраст, винаги са били лъжа, но сега властите вече изобщо не се опитват да го скрият“, заяви Джид Басюни, ръководител на проектите за смъртното наказание в Reprieve.

Басюни призова британското правителство да се намеси в защита на Юсеф ал-Манасиф. 30-годишният мъж е изправен пред риск от екзекуция за участие в протести срещу отношението към шиитите, когато е бил на 15 години.

Ал-Манасиф е арестуван през 2017 г. и е обвинен в участие в масови безредици, които подкопават единството и стабилността на кралството, присъединяване към терористична мрежа, финансиране на тероризъм, разпространение на психотропни вещества сред служители на службите за сигурност и подстрекаване към бунт.

Според Reprieve той е бил измъчван и принуден да подпише невярно самопризнание. С назначения му от държавата адвокат се е срещнал за първи път през 2022 г. – пет години след ареста си.

Правозащитни организации предупреждават, че и други хора, осъдени за действия, извършени като непълнолетни, остават в очакване на изпълнение на смъртни присъди. През 2025 г. в Саудитска Арабия са регистрирани най-малко 356 екзекуции, което е рекорд за страната според правозащитни организации.

Източници: ukrinform.ua, independent.co.uk