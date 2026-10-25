Саудитска Арабия екзекутира мъж за деяние, извършено в непълнолетна възраст

Саудитска Арабия е екзекутирала 29-годишния Хасан Заки ал-Фарадж за участие в протести, в които е бил замесен като непълнолетен. Екзекуцията е извършена без предварително предупреждение на 17 октомври.
Ал-Фарадж е бил осъден за участие в демонстрации срещу отношението към шиитското малцинство в страната. Той е екзекутиран заедно с още четирима мъже от Източната провинция, осъдени по същото дело.
Правозащитници твърдят, че е бил измъчван
Според MENA Rights Group по време на задържането си ал-Фарадж е бил подлаган на изтезания, държан е продължително в изолация и е бил лишаван от възможност да общува с външния свят. Делото му е било свързано с демонстрации, шествия и погребения, в които е участвал като непълнолетен.
През 2020 г. Саудитска Арабия обяви, че отменя смъртното наказание за престъпления, извършени от непълнолетни. Екзекуцията на ал-Фарадж обаче предизвика нови обвинения, че властите продължават да прилагат наказанието за действия, извършени преди навършване на 18 години.„Заявленията на Саудитска Арабия, че отменя смъртното наказание за престъпления, извършени в детска възраст, винаги са били лъжа, но сега властите вече изобщо не се опитват да го скрият“, заяви Джид Басюни, ръководител на проектите за смъртното наказание в Reprieve.
Друг осъден остава под риск
Басюни призова британското правителство да се намеси в защита на Юсеф ал-Манасиф. 30-годишният мъж е изправен пред риск от екзекуция за участие в протести срещу отношението към шиитите, когато е бил на 15 години.
Ал-Манасиф е арестуван през 2017 г. и е обвинен в участие в масови безредици, които подкопават единството и стабилността на кралството, присъединяване към терористична мрежа, финансиране на тероризъм, разпространение на психотропни вещества сред служители на службите за сигурност и подстрекаване към бунт.
Според Reprieve той е бил измъчван и принуден да подпише невярно самопризнание. С назначения му от държавата адвокат се е срещнал за първи път през 2022 г. – пет години след ареста си.
Правозащитни организации предупреждават, че и други хора, осъдени за действия, извършени като непълнолетни, остават в очакване на изпълнение на смъртни присъди. През 2025 г. в Саудитска Арабия са регистрирани най-малко 356 екзекуции, което е рекорд за страната според правозащитни организации.
Източници: ukrinform.ua, independent.co.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Браво
15:01 25.10.2026
3 Мдаа...
Изведнъж хусите ми се издигнаха в очите.
15:13 25.10.2026
4 Ами сега
Коментиран от #6
15:32 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами така
До коментар #4 от "Ами сега":Има две разлики между казуса в СА и нашия от Пловдив:
1. Престъплението на саудитския младеж се състои в това, че е участвал в демонстрации за религиозни свободи, а не за убийство. Младежите които ти коментираш са убийци.
2. Пловдивските уроди са непълнолетни, а не малолетни.
16:08 25.10.2026
7 Край
16:12 25.10.2026