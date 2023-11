Дейвид Камерън на посещение в Израел: Чух и видях неща, които никога няма да забравя

Външният министър на Обединеното кралство е на посещение в Израел, предаде Скай нюз.

Дейвид Камерън пристигна в страната тази сутрин и посети кибуца Беери, където повече от 100 души бяха убити от Хамас.

"Исках да дойда тук сам, за да видя ужасяващия характер на атаките, които претърпяхте на 7 октомври", заяви той пред израелците, които бяха на мястото.

"Чух и видях неща, които никога няма да забравя", добави той.

Към Камерън се присъедини и израелският външен министър Ели Коен.

Британският външен министър ще се срещне и с Бенямин Нетаняху като част от пътуването му до Израел.

Visiting Kibbutz Be'eri, new UK Foreign Secretary @David_Cameron says “I wanted to come here myself to see the horrific nature of the attacks that you suffered on October 7 — and they are absolutely horrific. I’ve heard things and seen things that obviously, I will never forget." pic.twitter.com/akU9CeGsaT