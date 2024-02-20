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Владимир Путин след падането на Авдеевка: Продължаваме напред!
  Тема: Украйна

20 Февруари, 2024 20:33 531 25

Владимир Путин след падането на Авдеевка: Продължаваме напред!

  • русия-
  • украйна-
  • авдеевка-
  • владимир путин-
  • сергей шойгу

Министърът на отбраната Сергей Шойгу съобщи, че руската офанзива продължава и войските се придвижват на запад

Владимир Путин след падането на Авдеевка: Продължаваме напред! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че руските войски трябва да развият успеха си на бойното поле в Украйна след падането на Авдеевка, откъдето той каза, че украинските войски са били принудени да бягат в хаос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът на отбраната Сергей Шойгу съобщи, че руската офанзива продължава и войските се придвижват на запад.

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Шойгу каза, че руските сили са поели контрола над село Кринки в Херсонска област.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    15 14 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанинските секти отвъд океана.

    Коментиран от #22

    20:34 20.02.2024

  • 2 Путин

    11 9 Отговор
    До Лисабон.

    20:34 20.02.2024

  • 3 Делю Хайдутин

    14 12 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава! Месете погачите!

    20:34 20.02.2024

  • 4 Някой

    11 9 Отговор
    Друго и не се очаква от Русия - трябва да смаже фашистите. И западното оръжие с тях.

    20:35 20.02.2024

  • 5 Последния Софиянец

    8 11 Отговор
    Кринки е освободена.Днес ще черпя всички в ресторанта ми.

    Коментиран от #9, #11, #14

    20:36 20.02.2024

  • 6 КОТарАК

    7 6 Отговор
    той и,,КОБРАТА,, такива ги бръщолевеше , след Кличко

    Коментиран от #13

    20:37 20.02.2024

  • 7 тъжно козяче

    6 5 Отговор
    Е ся га са оплача на Козяк!

    20:37 20.02.2024

  • 8 Професор Герджиков

    5 6 Отговор
    Скоро ще изкормя Путин педераса и ще отрежа матките на дъщерите му

    Коментиран от #12

    20:38 20.02.2024

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Довечера ще те изкормя мръсен боклук

    20:39 20.02.2024

  • 10 Продължаваме напред

    7 4 Отговор
    До пълна денацификация и НАТО в рамките на 1991

    20:39 20.02.2024

  • 11 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Знам кой стои ще те изкормя

    20:40 20.02.2024

  • 12 Алоо

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Професор Герджиков":

    Путин да не ти прати ПОздрави, че всички ще загазим?
    :)

    Коментиран от #15

    20:40 20.02.2024

  • 13 Така беше да но

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "КОТарАК":

    Не бъркай млекото със суроватката

    20:41 20.02.2024

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Знам кой си и ще те изкормя

    20:41 20.02.2024

  • 15 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Алоо":

    Путин педераса го ебах отзад на алеята на ангелите в Донбас

    Коментиран от #24

    20:42 20.02.2024

  • 16 Sкаnкhunt42

    3 3 Отговор
    Браво на рашибозуците!
    За 2 години 2 села и половин милион жертви...
    С това темпо след 20г и 5млн жертви може и да доближат Киев,кято гледам картата...

    20:42 20.02.2024

  • 17 Копейкин Костя

    4 0 Отговор
    Рашибозука, Хаяско каза ли кагда ще приеме Парад Победы в Авдиевка? 😂

    Коментиран от #21

    20:43 20.02.2024

  • 18 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор
    Мария Путина курвата мръсна

    20:43 20.02.2024

  • 19 Ехооооооооооо

    2 2 Отговор
    Модератора спи ли?
    Поне коментар 8 прочети, за много по-малко сте трили коментари.

    Коментиран от #23

    20:43 20.02.2024

  • 20 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Ама колко напред? Това са важни неща, изяснявайте... Поне до България да стигнете, пък нататък... не ме интересува...

    20:43 20.02.2024

  • 21 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин Костя":

    Когато Мария Путина курвата мръсна ми целуне кур а

    20:44 20.02.2024

  • 22 Бийк

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Да да точно тъй
    Ъо затова са му приятели единствено някакви извратени чалмари

    20:45 20.02.2024

  • 23 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ехооооооооооо":

    Митрофанова курвата мръсна ще лиже на Путин педераса мекия анус

    20:46 20.02.2024

  • 24 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ОДИ СЕ ЛЕКУВАЙ,ЗЛЕ СИ! РАЗДВОЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА!

    20:46 20.02.2024

  • 25 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Къде напред, бре?
    Да умрат още 400 000 руснаци ли?...

    20:47 20.02.2024

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