Владимир Путин след падането на Авдеевка: Продължаваме напред!

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че руските войски трябва да развият успеха си на бойното поле в Украйна след падането на Авдеевка, откъдето той каза, че украинските войски са били принудени да бягат в хаос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Министърът на отбраната Сергей Шойгу съобщи, че руската офанзива продължава и войските се придвижват на запад.
Шойгу каза, че руските сили са поели контрола над село Кринки в Херсонска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #22
20:34 20.02.2024
2 Путин
20:34 20.02.2024
3 Делю Хайдутин
20:34 20.02.2024
4 Някой
20:35 20.02.2024
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11, #14
20:36 20.02.2024
6 КОТарАК
Коментиран от #13
20:37 20.02.2024
7 тъжно козяче
20:37 20.02.2024
8 Професор Герджиков
Коментиран от #12
20:38 20.02.2024
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Довечера ще те изкормя мръсен боклук
20:39 20.02.2024
10 Продължаваме напред
20:39 20.02.2024
11 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Знам кой стои ще те изкормя
20:40 20.02.2024
12 Алоо
До коментар #8 от "Професор Герджиков":Путин да не ти прати ПОздрави, че всички ще загазим?
:)
Коментиран от #15
20:40 20.02.2024
13 Така беше да но
До коментар #6 от "КОТарАК":Не бъркай млекото със суроватката
20:41 20.02.2024
14 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Знам кой си и ще те изкормя
20:41 20.02.2024
15 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #12 от "Алоо":Путин педераса го ебах отзад на алеята на ангелите в Донбас
Коментиран от #24
20:42 20.02.2024
16 Sкаnкhunt42
За 2 години 2 села и половин милион жертви...
С това темпо след 20г и 5млн жертви може и да доближат Киев,кято гледам картата...
20:42 20.02.2024
17 Копейкин Костя
Коментиран от #21
20:43 20.02.2024
18 ГРАД КОЗЛОДУЙ
20:43 20.02.2024
19 Ехооооооооооо
Поне коментар 8 прочети, за много по-малко сте трили коментари.
Коментиран от #23
20:43 20.02.2024
20 Атина Палада
20:43 20.02.2024
21 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #17 от "Копейкин Костя":Когато Мария Путина курвата мръсна ми целуне кур а
20:44 20.02.2024
22 Бийк
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Да да точно тъй
Ъо затова са му приятели единствено някакви извратени чалмари
20:45 20.02.2024
23 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #19 от "Ехооооооооооо":Митрофанова курвата мръсна ще лиже на Путин педераса мекия анус
20:46 20.02.2024
24 Боруна Лом
До коментар #15 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ОДИ СЕ ЛЕКУВАЙ,ЗЛЕ СИ! РАЗДВОЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА!
20:46 20.02.2024
25 Хохо Бохо
Да умрат още 400 000 руснаци ли?...
20:47 20.02.2024