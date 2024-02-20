Владимир Путин след падането на Авдеевка: Продължаваме напред!

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че руските войски трябва да развият успеха си на бойното поле в Украйна след падането на Авдеевка, откъдето той каза, че украинските войски са били принудени да бягат в хаос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът на отбраната Сергей Шойгу съобщи, че руската офанзива продължава и войските се придвижват на запад.

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Шойгу каза, че руските сили са поели контрола над село Кринки в Херсонска област.