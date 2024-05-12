САЩ унищожиха три дрона на йеменските хуси

Дрон е бил изстрелян в петък от контролиран от бунтовниците хуси район в Йемен към Аденския залив, без да вземе жертви и да причини щети на кораби на водената от САЩ коалиция или на търговски плавателни съдове, съобщи снощи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

По-късно СЕНТКОМ съобщи, че американските сили са унищожили три дрона, изстреляни към Червено море от контролиран от хусите район в Йемен, предаде БТА.