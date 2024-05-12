Last news in Fakti
Новини
Свят »
Йемен »
САЩ унищожиха три дрона на йеменските хуси

12 Май, 2024 07:08 344 2

САЩ унищожиха три дрона на йеменските хуси

  • йимин-
  • сащ-
  • дронове-
  • хуси-
  • червено море

Не се съобщава за причинени жертви и щети

САЩ унищожиха три дрона на йеменските хуси - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон е бил изстрелян в петък от контролиран от бунтовниците хуси район в Йемен към Аденския залив, без да вземе жертви и да причини щети на кораби на водената от САЩ коалиция или на търговски плавателни съдове, съобщи снощи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

По-късно СЕНТКОМ съобщи, че американските сили са унищожили три дрона, изстреляни към Червено море от контролиран от хусите район в Йемен, предаде БТА.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    1 2 Отговор
    Хутите усилено работят върху изработването на нови ракети Циркон.

    07:52 12.05.2024

  • 2 СЛАВА НА САЩ

    2 2 Отговор
    Браво на американската армия, най силната в света.

    07:56 12.05.2024