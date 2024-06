Над 15 полицаи са убити при три нападения в Дагестан (СНИМКА и ВИДЕО)

Повече от 15 полицаи са били убити снощи при серията от нападения в южния руски регион Дагестан, съобщиха руските информационни агенции, цитирани от Ройтерс и БТА. Имало е и цивилни жертви, добавят агенциите.

Петима въоръжени мъже, които са били сред нападателите, са били убити, казаха още руските информационни агенции, като се позоваха на Националния антитерористичен комитет на Русия, предаде Ройтерс.

При едновременни нападения в два града в Дагестан снощи въоръжени лица откриха огън по синагога, православна църква и полицейски пост.

Нападението се случи три месеца след като 145 души бяха убити при атака в концертна зала край Москва, за която пое отговорност "Ислямска държава" и която беше най-сериозното терористично нападение в Русия от години.

Към момента никой не е поел отговорност за нападенията в размирния регион в Северен Кавказ. Държавната информационна агенция ТАСС цитира правоохранителните органи, според които сред нападателите са били двама синове на ръководителя на Сергокалинския район в Централен Дагестан. Той е бил задържан от следователите.

Министерството на вътрешните работи, цитирано от руските информационни агенции, заяви, че четирима въоръжени лица са били застреляни по време на атаките. Местен служител съобщи, че още един нападател е бил убит по време на престрелка в църква в дагестанската столица Махачкала, където е бил убит и православен свещеник.

В началото на века в Дагестан избухва ислямистки бунт, който е пренесен от съседна Чечения, а руските сили за сигурност започват агресивна борба с екстремистите в региона, припомня Ройтерс. През последните години нападенията станаха по-редки, като през 2017 година Федералната служба за сигурност на Русия заяви, че е победила бунтовниците в региона.

Министерството на вътрешните работи на Русия обяви, че изходите от град Махачкала са затворени и че заговорниците, които все още са на свобода, може все още да се опитат да избягат от града.

На около 125 километра южно от Махачкала въоръжени лица нападнаха синагога и църква в град Дербент, където от древни времена живее еврейска общност и където има обекти, включени в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Властите съобщиха, че синагогата и църквата са били обхванати в пламъци и че двама нападатели са били убити.

Ръководителят на регионалното правителство на Дагестан обеща строги наказания за "всички сили, които стоят зад тези отвратителни действия". Руските медии цитираха ръководителя на федерацията на еврейските общности в страната, който призова хората да избягват да реагират "на провокациите".

Министерството на външните работи на Израел съобщи, че синагогата в Дербент е била опожарена до основи, а по втора синагога в Махачкала са били произведени изстрели. В изявлението се казва, че се предполага, че по това време в синагогата не е имало богомолци.

При предишни подобни случаи в региона руските власти са обвинявали войнстващи ислямистки елементи, отбелязва Ройтерс.

През октомври миналата година, след избухването на войната в Газа, размирници, развяващи палестински знамена, счупиха стъклени врати и нахлуха на летището в Махачкала, за да търсят еврейски пътници на полет, пристигащ от Тел Авив.

Във връзка с този случай руският президент Владимир Путин обвини Запада и Украйна, че подклаждат размирици в Русия.

