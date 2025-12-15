Новини
Сирийският президент изказа съболезнования на Тръмп след атаката срещу американски войници

15 Декември, 2025 04:00, обновена 15 Декември, 2025 03:17

Нападението отне живота на двама военни и един преводач в Палмира

Сирийският президент изказа съболезнования на Тръмп след атаката срещу американски войници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Сирийският президент Ахмед аш Шараа изказа съболезнования на своя американски колега Доналд Тръмп след нападението срещу американски войници в централната част на Сирия, предаде Франс прес.

Аш Шараа е изпратил "съболезнователно писмо" до американския президент, в което изразява "солидарността" на страната си с семействата на жертвите, съобщи сирийската президентска канцелария в изявление. Атаката, за която Вашингтон обвинява джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИД), отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира.

Освен това бяха ранени и двама сирийски военнослужещи, отбелязва Ройтерс.

Сирийските сили и международната антиджихадистка коалиция, ръководена от САЩ, са започнали днес операция срещу спящите клетки на групировката "Ислямска държаваЮ (ИД), съобщи АФП, като цитира представител на министерството на вътрешните работи. Операцията, започната в сирийската пустиня, има за цел да издири "спящите клетки на Даеш (арабски акроним на Ислямска държава, бел. АФП), в сътрудничество с международната коалиция, ръководена от САЩ", според същия източник.

До момента са арестувани трима заподозрени за предполагаемо участие в атаката от събота, която отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира, в централната част на Сирия, добави той.

Ройтерс съобщава, че по подозрения в участие в нападението са арестувани петима души, които са били изпратени за разпит.

"Четирима членове на вътрешните сили за сигурност бяха убити, а пети е бил ранен", след като "въоръжени мъже" са открили огън по тях в сирийската провинция Идлиб, добавя АФП, като се позовава на агенция САНА.


  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Израелците са много странни хора - знаят кой е стрелял, ама не предотвратяват стрелби като тази. Гледах клипчета, стрелците са доста сериозни аматьори. Малко встрано от темата, но лекинко да попитам: В коя държава не мразят израелците? Кой е главния заподозрян на десетки хилядите убити палестинци, много от тях деца, бебета? Е,то е ясно:Ако е нещо гадно по света,виновен е Путин! Ако е нещо засегнало израелците-Иран!И така до втръсване. Юдеите пак си измислиха комплот. Иран не се занимава с международен тероризъм, но МОСАД убива държавни глави в атентати, вкл. ирански. Все някой им е виновен. За съжаление прав е бил фюрера!

    03:26 15.12.2025

