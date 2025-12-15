Сирийският президент изказа съболезнования на Тръмп след атаката срещу американски войници

Сирийският президент Ахмед аш Шараа изказа съболезнования на своя американски колега Доналд Тръмп след нападението срещу американски войници в централната част на Сирия, предаде Франс прес.

Аш Шараа е изпратил "съболезнователно писмо" до американския президент, в което изразява "солидарността" на страната си с семействата на жертвите, съобщи сирийската президентска канцелария в изявление. Атаката, за която Вашингтон обвинява джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИД), отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира.

Освен това бяха ранени и двама сирийски военнослужещи, отбелязва Ройтерс.

Сирийските сили и международната антиджихадистка коалиция, ръководена от САЩ, са започнали днес операция срещу спящите клетки на групировката "Ислямска държаваЮ (ИД), съобщи АФП, като цитира представител на министерството на вътрешните работи. Операцията, започната в сирийската пустиня, има за цел да издири "спящите клетки на Даеш (арабски акроним на Ислямска държава, бел. АФП), в сътрудничество с международната коалиция, ръководена от САЩ", според същия източник.

До момента са арестувани трима заподозрени за предполагаемо участие в атаката от събота, която отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира, в централната част на Сирия, добави той.

Ройтерс съобщава, че по подозрения в участие в нападението са арестувани петима души, които са били изпратени за разпит.

"Четирима членове на вътрешните сили за сигурност бяха убити, а пети е бил ранен", след като "въоръжени мъже" са открили огън по тях в сирийската провинция Идлиб, добавя АФП, като се позовава на агенция САНА.