Кандидатът за шеф на ФБР Кеш Пател взел пари от свързана с Русия компания, хулеща Запада

Кандидатът за шеф на ФБР Кеш Пател е получил пари от свързания с Русия филмов продуцент Игор Лопатенок, пише The Washington Post.

„Пател, номинираният от Тръмп за директор на ФБР, получи 25 000 долара миналата година от филмова компания, която пропагандира подкрепяни от Кремъл антизападни възгледи“, се твърди в публикацията, като изданието се позовава на документи, до които е стигнало. Според формуляр за финансова информация, който Пател е подал, пише вестникът, той е получил пари от базираната в Лос Анджелис филмова компания Global Tree Pictures през 2024 г.

Според Washington Times, тази компания принадлежи на директора Игор Лопатенок, който има руско и американско гражданство. Пател участва в снимките на многосерийния филм „Всички хора на президента: Заговорът срещу Тръмп“ (All the President's Men: The Conspiracy Against Trump, 2024) като представител на бившия екип на президента на САЩ.

В един от фрагментите на филма, посочва изданието, Пател призовава за „закриване на централата на ФБР и отварянето ѝ като музей на „дълбоката държава“. През ноември 2024 г. филмът беше представен в онлайн каналите на американския телевизионен водещ Тъкър Карлсън.