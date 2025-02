Тръмп: Обсъдих по телефона с Путин уреждането на конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил уреждането на конфликта в Украйна по телефона с руския лидер Владимир Путин.

„Предпочитам да не говоря за това“, каза Тръмп пред The New York Post на борда на Air Force One, когато бе попитан колко пъти е разговарял с руския лидер.

Американският лидер не уточни кога точно е разговарял с руския президент. Изданието цитира думите на Тръмп за контакти между двамата лидери в непряка реч. Не е уточнено дали това е било преди или след встъпването в длъжност на Тръмп.

Ръководителят на Белия дом отново подчерта, че има "конкретен план" за прекратяване на конфликта в Украйна, но не съобщи подробности.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков първоначално заяви, че руските и американските власти все още не са обсъждали евентуална среща между ръководителите на двете държави Владимир Путин и Доналд Тръмп, но по-късно отбеляза, че контактите между Руската федерация и САЩ по линия на „отделни ведомства“ продължават и напоследък са се засилили.

На 7 февруари той съобщи, че Кремъл ще информира за хода на организирането на контактите между лидерите на Руската федерация и Съединените щати Владимир Путин и Доналд Тръмп, "когато е налична съществена информация".

NBC съобщи, че в Белия дом е възникнало разцепление относно уреждането на конфликта в Украйна. Специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог и съветникът по националната сигурност Майк Уолц искат да окажат натиск върху Русия. Други обаче се застъпват за намаляване на помощта за Украйна.

Американският лидер по-рано каза няколко пъти, че би искал да се срещне лично с Путин, а в началото на януари каза, че екипът му вече организира преговорите. Според помощника на руския лидер Юрий Ушаков не е имало контакти между Москва и Вашингтон по този въпрос, но Русия е готова да изслуша съответните предложения.

Самият Владимир Путин подчерта по време на пряка линия през декември, че е готов да се срещне с ръководителя на Белия дом, като отбеляза, че ако тя се състои, те ще имат за какво да говорят.

Държавният глава подчерта, че целта на уреждането в Украйна не трябва да бъде краткосрочно прекратяване на огъня, а дългосрочен мир. Според него въпросът е в окончателното подписване на документите: Зеленски няма право да подписва нищо поради своята нелегитимност.

Путин призова Киев да намери начин да отмени указа за забрана на преговорите, което може да направи например председателят на Върховната Рада. В същото време, ако самият Зеленски иска да участва в преговорите, руският президент изрази готовност да отдели специални хора за това.