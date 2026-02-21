Новини
БСП избира ново ръководство и определя водачите на листи за изборите

21 Февруари, 2026 07:51

Очаква се да бъде избистрен съставът на Изпълнителното бюро на партията

Милен Ганев

На пленум на Българска социалистическа партия ще бъде избрано ново ръководство на партията, след като преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията, предаде БНР.

Очаква се да бъдат определени съставът на Изпълнителното бюро и водачите на листи, както и да бъде даден старт на предизборната кампания.

Очаква се Зарков да събере екип от хора с опит и млади лица от различни кръгове в партията


  • 1 хехе

    36 3 Отговор
    БСП са история фритюрника им разказа играта.

    07:59 21.02.2026

  • 2 Старшина Боташ

    24 3 Отговор
    Ще изберат едно голямо г.вно ....комсомолчето Зарков без работен ден ще изтреска млади образовани дето склеротиците му избиратели мразят и не харесват

    08:06 21.02.2026

  • 3 гудбай измекяри подажни

    26 4 Отговор
    БСП умря....Време е за банкет!

    Коментиран от #6

    08:09 21.02.2026

  • 4 Старшина Боташ

    12 3 Отговор
    Убиеца на котки ще ги разцепи окончателно ..електората им не понася млади крадливи скотове..те обичат дърти крадливи скоро .ако беха турили Гергов или Първанов щяха да имат 7 процента

    08:18 21.02.2026

  • 5 Пич

    18 5 Отговор
    Е...... сигурно е останала и някоя друга бабичка, която да се интересува от БСП! Това отдавна не е нито лява, нито социална партия !!! Едни алчни десни капиталисти се правят на левичари ! Нинова например е главният виновник още да си лепите безмислени стикери по колите, при положение че всичко е електронно. Просто през подставено лице фирмата за стикери е нейна!

    08:25 21.02.2026

  • 6 ххахах

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "гудбай измекяри подажни":

    ако не влязат ще бъде национален празник

    08:28 21.02.2026

  • 7 Цръвен Йончо

    19 1 Отговор
    Някой да ми подскаже коя фракция дойде на власт в Партията? Гледам на първия ред Гоце и Румбата, а от другата страна по диагонал Серго и Масларова. Всички ръкопляскат и всички са за Крум, а младежките организации пак най- отзад в залата като изоставащи ученици в квартално училище. До кога така!?

    Коментиран от #8

    08:35 21.02.2026

  • 8 Ти остави тия на първия

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цръвен Йончо":

    и на страничния ред те кой колкото мога усвои
    Гледай туй младото дето всеки ден е по форумите и чака да захлеби като тях а се кълнеше как ще оправи младите семейства
    Няма чисти души
    Няма хора с идея и готовност да работа с населението по периферията където няма ток, вота аптека
    Няма и сигурност при тази висока престъпност
    Сега и новия образован министър на здравеопазването който ще успокоява проблемните и без платформа пак нищо
    След Министър Р.Попиванов и Черноземски всичките който си осигуриха макс.пинсии и нищо не направиха понеже не бяха организатори с визия за системата.
    Всеки мина и замина без ефект
    Така и в другите сфери
    Само партийни назначения
    Боклуци

    Коментиран от #11

    08:48 21.02.2026

  • 9 Цицелковизация

    15 1 Отговор
    Зарков да внимава да не оплеска нещата днес. Може би ако бяха избрали 86 г.му дядо, генерал от милицията, щеше да свърши по-добра работа.
    Зарков е прекалено френчи и няма ни най-малка представа от марксизъм. А, марксистите, ще перифразирам Тръмп, бяха прави за всичко и продължават да бъдат прави. Всички социалдемократи, християндемократи, демократи, републиканци, либерали, неолиберали, националисти, либертанци се оказаха наивници. Траекторията на развитие на капитализма в момента към цифров техно-феодализъм и огромната концентрация на капитали в частни ръце го доказва. Така, че има нужда от социалистическа партия, която да защитава правата на всички, които не са милионери и в близките 10 години ще останат без работа. Но способен ли е Зарков да създаде такава? По-скоро не е човека. Младостта не е мъдрост. Новото не винаги е по-доброто.

    08:50 21.02.2026

  • 10 Тези

    10 2 Отговор
    още не са разбрали ,че са на политическото бунище!

    08:59 21.02.2026

  • 11 Дрън дрън

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ти остави тия на първия":

    Преоблякъл се Илия и пак в тия.

    09:07 21.02.2026

  • 12 Дядо Соци

    10 2 Отговор
    Последното ръководство в БСП с мисия да закрие партията. Ха,ха..!

    09:11 21.02.2026

  • 13 нннн

    11 2 Отговор
    А Истанбулската конвенция ще обсъдят ли? Знаем, тя е слабост на мамин Крумчо.

    09:12 21.02.2026

  • 14 Троянец

    11 1 Отговор
    Както и да се избирате,самоизбирате и да се клонирате- 1,5% няма да минете.Жалките патерици на Тиквата и Шишо- БСП и ИТН.....Последен валс -за Вас!

    09:15 21.02.2026

  • 15 Кака ти Тити

    13 0 Отговор
    Изберете Гуцана,Фред Флинстоун,Пелтеко и Добрев и ще избиете рибата.Гарантирано БСП ще сте номер 1.......ама отзад-напред.

    09:20 21.02.2026

  • 16 Давидков

    9 1 Отговор
    Закривай!Патериците-на бунището!

    09:21 21.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    По гнусни от червената сган е само червената слуз, партия "Педофили". Пфу.

    09:33 21.02.2026

  • 18 Моряка

    7 0 Отговор
    БСП не се закри само.Закриха го американско англиско френските агенти Луканов,Станишев,Добрев младши,опърничевата Корнела,екзекуторите и Зафиров и Гуцанов.Но най виновни са конските капаци на електората.Сега поне ще я погребе наше момче с добър произход,възпитанник на френската Сорбона.

    09:58 21.02.2026

  • 19 Зарков герой!

    6 1 Отговор
    Зафиров или Зарков ни отърваха от БСП?Обичаме ви момчета!След това почвайте и другите партии.....

    10:03 21.02.2026

  • 20 Перо

    6 0 Отговор
    Всеки ден, конгрес, пленум или конференция, въпреки че останаха един файтон хора! Добре, че няма да влезнат в НС за да бъдат патерица на другите джендърски партии. С кого не бяха ортаци за постове, сега им дойде времето на червената буржоазия, подобно на СДС и НДСВ!

    Коментиран от #23

    10:05 21.02.2026

  • 21 "демократ"

    2 0 Отговор
    Остава въпросът, кой ще им помогне да минат бариерата за следващото народно събрание?

    10:11 21.02.2026

  • 22 След пленума

    5 0 Отговор
    пускайте водата след тези паразити ,и да се приключва.

    10:25 21.02.2026

  • 23 Весела

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Друго си е да се "избира "председател на партия с 99 % и да решават еднолично ...

    10:44 21.02.2026

  • 24 Муню

    2 0 Отговор
    А изберете пак Сикаджията Иван Иванов с петте купени дипломи и баща рекетьор и убиец.Сложете го пак да води листите в Русе и родния му Шумен и....заминавате на боклука.Не се ли изчистите от такива красни разбойници от БСП ще остане само Изпълнителното Бюро и пак ще трябва нова Бузлуджа.

    11:22 21.02.2026

  • 25 тия

    2 0 Отговор
    за къде се гласят с конгреси ръководства пленуми и т.н. циркове?

    12:05 21.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Троянец

    1 0 Отговор
    БСП се самозакопаха с Гуцана,Зафира и оня за Екващия....То бива бива лакомия за пари и власт-ама тия карикатури загробиха цяла Партия само и само да се докопат до огризките давани им от агент Б.Б.уда и "феномена"....Не знам толкова ли са прости или много са алчни по-почина:"Аз да взема и след мен-потоп",но тия с алчността си-сложиха кръст на БСП! Трагикомедия в три действия!БСП както ИТН-просто се занулиха с лакомията си!Приключиха завинаги!Сбогом алчни патерици! 3%-утопична мечта за Вас!Сбогом !

    15:22 21.02.2026

  • 31 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    БСП ако искат да отцелеят по някакъв начин-единственото решение е да се прелеят в редиците на ГРОБ или НН.Тогава ще са ФБСП-Фракция БСП.....хахаха!

    15:25 21.02.2026

  • 32 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Това е последния конгрес на парерицата.Ще ми липсват като клиенти в ресторанта.А толкова шкембе с чесън и цаца мааха......загуба на клиенти.

    15:38 21.02.2026

