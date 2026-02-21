БСП избира ново ръководство и определя водачите на листи за изборите

На пленум на Българска социалистическа партия ще бъде избрано ново ръководство на партията, след като преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията, предаде БНР.



Очаква се да бъдат определени съставът на Изпълнителното бюро и водачите на листи, както и да бъде даден старт на предизборната кампания.

Очаква се Зарков да събере екип от хора с опит и млади лица от различни кръгове в партията