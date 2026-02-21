БСП избира ново ръководство и определя водачите на листи за изборите

На пленум на Българска социалистическа партия ще бъде избрано ново ръководство на партията, след като преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията, предаде БНР.
Очаква се да бъдат определени съставът на Изпълнителното бюро и водачите на листи, както и да бъде даден старт на предизборната кампания.
Очаква се Зарков да събере екип от хора с опит и млади лица от различни кръгове в партията
1 хехе
07:59 21.02.2026
2 Старшина Боташ
08:06 21.02.2026
3 гудбай измекяри подажни
Коментиран от #6
08:09 21.02.2026
4 Старшина Боташ
08:18 21.02.2026
5 Пич
08:25 21.02.2026
6 ххахах
До коментар #3 от "гудбай измекяри подажни":ако не влязат ще бъде национален празник
08:28 21.02.2026
7 Цръвен Йончо
Коментиран от #8
08:35 21.02.2026
8 Ти остави тия на първия
До коментар #7 от "Цръвен Йончо":и на страничния ред те кой колкото мога усвои
Гледай туй младото дето всеки ден е по форумите и чака да захлеби като тях а се кълнеше как ще оправи младите семейства
Няма чисти души
Няма хора с идея и готовност да работа с населението по периферията където няма ток, вота аптека
Няма и сигурност при тази висока престъпност
Сега и новия образован министър на здравеопазването който ще успокоява проблемните и без платформа пак нищо
След Министър Р.Попиванов и Черноземски всичките който си осигуриха макс.пинсии и нищо не направиха понеже не бяха организатори с визия за системата.
Всеки мина и замина без ефект
Така и в другите сфери
Само партийни назначения
Боклуци
Коментиран от #11
08:48 21.02.2026
9 Цицелковизация
Зарков е прекалено френчи и няма ни най-малка представа от марксизъм. А, марксистите, ще перифразирам Тръмп, бяха прави за всичко и продължават да бъдат прави. Всички социалдемократи, християндемократи, демократи, републиканци, либерали, неолиберали, националисти, либертанци се оказаха наивници. Траекторията на развитие на капитализма в момента към цифров техно-феодализъм и огромната концентрация на капитали в частни ръце го доказва. Така, че има нужда от социалистическа партия, която да защитава правата на всички, които не са милионери и в близките 10 години ще останат без работа. Но способен ли е Зарков да създаде такава? По-скоро не е човека. Младостта не е мъдрост. Новото не винаги е по-доброто.
08:50 21.02.2026
10 Тези
08:59 21.02.2026
11 Дрън дрън
До коментар #8 от "Ти остави тия на първия":Преоблякъл се Илия и пак в тия.
09:07 21.02.2026
12 Дядо Соци
09:11 21.02.2026
13 нннн
09:12 21.02.2026
14 Троянец
09:15 21.02.2026
15 Кака ти Тити
09:20 21.02.2026
16 Давидков
09:21 21.02.2026
17 Данко Харсъзина
09:33 21.02.2026
18 Моряка
09:58 21.02.2026
19 Зарков герой!
10:03 21.02.2026
20 Перо
Коментиран от #23
10:05 21.02.2026
21 "демократ"
10:11 21.02.2026
22 След пленума
10:25 21.02.2026
23 Весела
До коментар #20 от "Перо":Друго си е да се "избира "председател на партия с 99 % и да решават еднолично ...
10:44 21.02.2026
24 Муню
11:22 21.02.2026
25 тия
12:05 21.02.2026
30 Троянец
15:22 21.02.2026
31 Град Козлодуй
15:25 21.02.2026
32 Последния Софиянец
15:38 21.02.2026