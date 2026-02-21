Новини
45 снегорини обработват ключови улици в София

45 снегорини обработват ключови улици в София

21 Февруари, 2026 08:31 1 229 32

Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обработки срещу заледяване на уличната мрежа започнаха в София след падналия снеговалеж, съобщиха от Столична община. Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър".

Приоритетно се обработват улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район "Кремиковци" се третират и пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, "Ботунец", Челопечене и "Враждебна".

Дейности по зимно поддържане се извършват също в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин". Общо 45 снегопочистващи машини работят на терен, като продължава обработката на ключови участъци от уличната мрежа.

В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата между квартал "Драгалевци" и хижа „Алеко“, както и между квартал "Бояна" и местността „Златните мостове“.

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия. Изключение прави тролейбусна линия №9, която временно е отклонена по бул. „Васил Левски“ до приключване на обработките.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. Етажните собствености и управителите на търговски и офис сгради трябва да организират почистването на прилежащите площи пред сградите.


  • 1 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ЯВНО ПАК ЩЕ СА ИЗНЕНАДАНИ

    08:33 21.02.2026

  • 2 Няма лошо

    8 0 Отговор
    А дали и опасяваме и сол против заледяването на тротоарите
    А какво стана с асансьорите по метростанциите?
    Дали някой контролира всичко това или само плащат екстри на контингента за уж нощен труд

    08:36 21.02.2026

  • 3 Джоко

    14 1 Отговор
    Нищо не обработват. Зимните олимпийски са в София.

    08:38 21.02.2026

  • 4 Васил

    16 1 Отговор
    Пълни глупости всичко е непочистено.

    08:39 21.02.2026

  • 5 ккк

    12 0 Отговор
    Пълни глупости нищо не е почистено , с нагласата са до следобед да спре и се разтопи

    08:44 21.02.2026

  • 6 кметчето съм

    8 1 Отговор
    Няма да са плашите. Лятото идва!

    08:52 21.02.2026

  • 7 Цицелковизация

    11 1 Отговор
    Снегът отново ги изненада. Джери Оставката Цицелков карал първия снегорин! Давал газ на оставка!

    08:53 21.02.2026

  • 8 млад жълтопаветник джензи

    4 1 Отговор
    Браво на кмета. Не случайно съм го избрал. Сега ми е бяло и хубаво! Никакво чистене на улиците!

    08:58 21.02.2026

  • 9 няма ли шахти за ремонт

    2 1 Отговор
    из тая софия?

    09:05 21.02.2026

  • 10 Лъжат!!!

    6 0 Отговор
    От 8:00 тръгнах от Овча Купел към Сточна гара, през Данаил Николаев, Ситняково, Яворов, Черни връх, околовръстното до Овча Купел.Един снегорин не видях!!!Само околовръстното бяха чистили, личеше си явно.

    Коментиран от #11

    09:07 21.02.2026

  • 11 няма да се плашиш

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Лъжат!!!":

    Май месец кметчето гордо ще обяви, че е спестил 46 милиона Евро от снегопочистването на София, а не като Фандъкова да ги харчи!

    09:09 21.02.2026

  • 12 Асдфг

    8 1 Отговор
    Един снегорин няма по улиците. А снега е мокър и тежък и трупа.
    "Пак ни изненада".
    С един сняг не могат да се справят. Смятайте какво правят с обществените поръчки.
    Некомпетентни корумпета

    Коментиран от #13

    09:20 21.02.2026

  • 13 аааа не

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Асдфг":

    Ние сме си ги избрали. Сега ще си ги търпим.

    09:25 21.02.2026

  • 14 важното е, че

    5 0 Отговор
    и да не чистят фактурите си вървят а глобата е 10% от стойността на фактурираното. Искам и аз да издавям фактури и да троля в нета: ще си платя глобата

    09:40 21.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мокой

    5 0 Отговор
    А в Москва какъв сняг има! Но София не е Москва...

    09:43 21.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 за сравнение

    0 0 Отговор
    Има само отделни справки за конкретни дни/кампании, например на 8 януари 2021 г. (зимният сезон 2020–2021) Столична община съобщава за 148 снегопочистващи машини, които са извършили обработки срещу заледяване във всички 24 района. В други години общината дава ориентировъчни числа от порядъка на 160–300 машини в готовност за зимно почистване, но това е капацитет, не реален „годишен“ брой работили снегорини.

    09:43 21.02.2026

  • 19 Абе

    3 0 Отговор
    Русе няма снегорини да обработват защото пак навява,а солта разваля асфалта - времето да се справи

    09:44 21.02.2026

  • 20 София

    7 0 Отговор
    София никога не е била по-честа (от боклуци и сняг). Витоша е достъпна за всички софиянци. Минералните извори се използват пълноценно. Ремонтите, които се направиха, са страхотни - Опълченска, Витошка и т.н.
    Кмета Терзиев час по-скоро трябва да стане кмет на Петрохан ... поне там помага реално.

    Коментиран от #21, #25

    10:22 21.02.2026

  • 21 абе

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "София":

    Ще го допусне ли Шефа - истинския собственик на Петрохан и останалите 20 имота? Далече сме от мислта, че безработния Калушев е бил собственика на тези имоти.

    10:29 21.02.2026

  • 22 Накино

    1 2 Отговор
    Е как бре ИИ лови снежинки във въздуха и пълни язовира с чиста вода , който не верва да брои 800 дена или 19200 часа или 114 седмици или 1152000 минути или 69120000 секунди ....

    10:31 21.02.2026

  • 23 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Преди малко слязох от колата след един час ледено родео по софийските улици. Тия кретени, начело с ушатата Лама Десарко, са спестили и сол, и опесъчаване по улици, мостове и естакади. Заледяванията под снега са много опасни, защото са непредвидими, единствен ориентир е шумът от ледените пъпчици по местата с по-бързо формиран дебел леден слой. Но в периметрите с гладък черен лед е просто пързалка.
    Не мога да си спомня такива проблеми след 5-6 см сняг по улиците...
    ДС, това е положението. Внимавайте, хора, карайте кротко и увеличете дистанцията до околните коли на пътя! Никакви резки маневри, изпреварвания само с 5 км ч при спрял автомобил в лентата!

    Коментиран от #24

    10:46 21.02.2026

  • 24 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    Фандъкова да си ходи и да даде път на младите, умните и красивите! Те ще ни упраат! Нищо не разбира тази учителка!

    10:49 21.02.2026

  • 25 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "София":

    Таман да ти отперя една тънка-дълга и се усетих!
    Наздраве! И умната днес👍😊

    10:51 21.02.2026

  • 26 Пинокио

    4 0 Отговор
    лъжи, лъжи, лъжи! от 7,15 ч обикалям София по работа! Нищо не е почистено и нищо не се чисти! видях два снегорина по трасето "оряхово"/"к величков" посока център! половин час по късно все едно, че не са били там!
    лъжи, лъжи, лъжи!

    Коментиран от #27

    11:01 21.02.2026

  • 27 стига де

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пинокио":

    Още малко ще изкараш, че Васко Ухото не ти е осигурил снегорини и е откраднал парите!

    11:07 21.02.2026

  • 28 мнад умен и красив жълтопаветник от ДС

    3 0 Отговор
    Валнаха 3 сантиметра сняг и блокираха София. Пролет иде.

    11:14 21.02.2026

  • 29 Кой от общинския съвет предупреждаваше

    0 0 Отговор
    че Софийска община разполага само с 4 снегорина? Май е бил прав!

    11:42 21.02.2026

  • 30 Не знам

    1 0 Отговор
    какво обработват, но сутринта в 9 часа нямаше жив снегорин и кочината в центъра и по основните улици беше пълна

    12:17 21.02.2026

  • 31 Бреййй много бе

    2 0 Отговор
    Цели 45 значи София ще светне.От сутринта карам и София е Непочистена

    12:22 21.02.2026

  • 32 123

    1 0 Отговор
    По Борис 3, бивш девети септември не съм видял нито един снегорин.

    14:42 21.02.2026

Новини по градове:
