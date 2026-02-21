45 снегорини обработват ключови улици в София

Обработки срещу заледяване на уличната мрежа започнаха в София след падналия снеговалеж, съобщиха от Столична община. Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър".
Приоритетно се обработват улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район "Кремиковци" се третират и пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, "Ботунец", Челопечене и "Враждебна".
Дейности по зимно поддържане се извършват също в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин". Общо 45 снегопочистващи машини работят на терен, като продължава обработката на ключови участъци от уличната мрежа.
В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата между квартал "Драгалевци" и хижа „Алеко“, както и между квартал "Бояна" и местността „Златните мостове“.
Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия. Изключение прави тролейбусна линия №9, която временно е отклонена по бул. „Васил Левски“ до приключване на обработките.
От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. Етажните собствености и управителите на търговски и офис сгради трябва да организират почистването на прилежащите площи пред сградите.
1 Боруна Лом
08:33 21.02.2026
2 Няма лошо
А какво стана с асансьорите по метростанциите?
Дали някой контролира всичко това или само плащат екстри на контингента за уж нощен труд
08:36 21.02.2026
3 Джоко
08:38 21.02.2026
4 Васил
08:39 21.02.2026
5 ккк
08:44 21.02.2026
6 кметчето съм
08:52 21.02.2026
7 Цицелковизация
08:53 21.02.2026
8 млад жълтопаветник джензи
08:58 21.02.2026
9 няма ли шахти за ремонт
09:05 21.02.2026
10 Лъжат!!!
Коментиран от #11
09:07 21.02.2026
11 няма да се плашиш
До коментар #10 от "Лъжат!!!":Май месец кметчето гордо ще обяви, че е спестил 46 милиона Евро от снегопочистването на София, а не като Фандъкова да ги харчи!
09:09 21.02.2026
12 Асдфг
"Пак ни изненада".
С един сняг не могат да се справят. Смятайте какво правят с обществените поръчки.
Некомпетентни корумпета
Коментиран от #13
09:20 21.02.2026
13 аааа не
До коментар #12 от "Асдфг":Ние сме си ги избрали. Сега ще си ги търпим.
09:25 21.02.2026
14 важното е, че
09:40 21.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мокой
09:43 21.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 за сравнение
09:43 21.02.2026
19 Абе
09:44 21.02.2026
20 София
Кмета Терзиев час по-скоро трябва да стане кмет на Петрохан ... поне там помага реално.
Коментиран от #21, #25
10:22 21.02.2026
21 абе
До коментар #20 от "София":Ще го допусне ли Шефа - истинския собственик на Петрохан и останалите 20 имота? Далече сме от мислта, че безработния Калушев е бил собственика на тези имоти.
10:29 21.02.2026
22 Накино
10:31 21.02.2026
23 Тити на Кака
Не мога да си спомня такива проблеми след 5-6 см сняг по улиците...
ДС, това е положението. Внимавайте, хора, карайте кротко и увеличете дистанцията до околните коли на пътя! Никакви резки маневри, изпреварвания само с 5 км ч при спрял автомобил в лентата!
Коментиран от #24
10:46 21.02.2026
24 така е
До коментар #23 от "Тити на Кака":Фандъкова да си ходи и да даде път на младите, умните и красивите! Те ще ни упраат! Нищо не разбира тази учителка!
10:49 21.02.2026
25 Тити на Кака
До коментар #20 от "София":Таман да ти отперя една тънка-дълга и се усетих!
Наздраве! И умната днес👍😊
10:51 21.02.2026
26 Пинокио
лъжи, лъжи, лъжи!
Коментиран от #27
11:01 21.02.2026
27 стига де
До коментар #26 от "Пинокио":Още малко ще изкараш, че Васко Ухото не ти е осигурил снегорини и е откраднал парите!
11:07 21.02.2026
28 мнад умен и красив жълтопаветник от ДС
11:14 21.02.2026
29 Кой от общинския съвет предупреждаваше
11:42 21.02.2026
30 Не знам
12:17 21.02.2026
31 Бреййй много бе
12:22 21.02.2026
32 123
14:42 21.02.2026