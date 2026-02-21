45 снегорини обработват ключови улици в София

Обработки срещу заледяване на уличната мрежа започнаха в София след падналия снеговалеж, съобщиха от Столична община. Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър".

Приоритетно се обработват улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район "Кремиковци" се третират и пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, "Ботунец", Челопечене и "Враждебна".

Дейности по зимно поддържане се извършват също в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин". Общо 45 снегопочистващи машини работят на терен, като продължава обработката на ключови участъци от уличната мрежа.

В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата между квартал "Драгалевци" и хижа „Алеко“, както и между квартал "Бояна" и местността „Златните мостове“.

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия. Изключение прави тролейбусна линия №9, която временно е отклонена по бул. „Васил Левски“ до приключване на обработките.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. Етажните собствености и управителите на търговски и офис сгради трябва да организират почистването на прилежащите площи пред сградите.