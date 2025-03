И Лондон скочи на вицето на Тръмп: Джей Ди Ванс е клоун!

Няколко британски политици от опозиционни партии се обърнаха срещу вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който заяви в интервю за Fox News, че американският дял в разработването на украинските полезни изкопаеми е по-надеждна гаранция за сигурност от "20 000 войници от някоя произволна страна, която не е воювала от 30-40 години".

Като се има предвид, че единствени само Великобритания и Франция досега са изявили готовност да предоставят големи контингенти войски, британските политици приеха тази забележка лично.

"Дълбоко неуважително е да пренебрегнем нашата служба и саможертва", написа министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлидж в X.

NATO Article 5 has been invoked once - on 12/9/01 by 🇺🇸, after 9/11. 🇬🇧 &🇫🇷 came to their aid deploying 1,000s of personnel to Afghanistan, including my own brother & numerous parliamentary colleagues, past & present. It’s deeply disrespectful to ignore such service & sacrifice. https://t.co/qMUaSKF7tT

Джони Мърсър, също консерватор и бивш заместник-секретар по въпросите на ветераните, нарече Ванс клоун.

Либералната демократка Хелън Магуайър, пенсиониран капитан от военната полиция, служила в Босна, написа, че Ванс "изтрива от историята стотиците британски войници, дали живота си в Ирак и Афганистан".

This is absurdly dishonest.



I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p