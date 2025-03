Тръмп си купи Tesla, но няма право да я кара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп си купи автомобил Tesla, показвайки подкрепата си към главния изпълнителен директор на компанията Илон Мъск. Това стана ясно от публикация на Тръмп в социалните мрежи, в която той сподели видео, заснето пред Белия дом, предава Фокус.

В кадрите се вижда как Тръмп се качва в червен автомобил Tesla, коментирайки с ентусиазъм:

— О, прекрасно е. Уау!

Тръмп обясни, че не му е позволено да шофира, тъй като не е управлявал автомобил отдавна:

— Ще имам тази кола в Белия дом и ще позволя на персонала да я използва. Искам да карам коли, но не ми е позволено – можете ли да повярвате?

Number one, it's a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f