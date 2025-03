Володимир Зеленски: Условията на Путин ясно показват, Москва иска войната да продължи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че руските опити за поставяне на условия за 30-дневното примирие във войната ѝ срещу страната му единствено „усложняват и проточва процеса“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Русия е единствената страна, която иска войната да продължи и дипломацията да се провали“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ след проведен телефонен разговор с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин относно усилията на папа Франциск да постигне връщане в Украйна на отведени в Русия украински деца, както и освобождаване на украински военнопленници.

„Пожелах на папа Франциск бързо възстановяване и му благодарих за молитвите и моралната подкрепа за нашия народ, както и за усилията му за завръщането в Украйна на украинските деца, които нелегално са били депортирани в Русия“, заяви той в „Екс“, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.

I spoke with the Secretary of State of the Holy See, Cardinal Pietro Parolin. I wished Pope Francis a speedy recovery and thanked him for his prayers and moral support for our people, as well as for his efforts in facilitating the return of Ukrainian children illegally deported… pic.twitter.com/Cyw1TIvsWd