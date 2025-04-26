Загиналият на фронта в Украйна американец, син на заместник-директора на ЦРУ Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия при Часов Яр в "Донецка народна република", участвал е в щурмовите действия.

Това заявява командирът на Въздушнодесантните войски (ВДВ) Михаил Теплински на церемонията по кръщаването на донецката школа № 115 с имената на кавалерите на ордена за храброст Иван Коковин и Глос,предава ТАСС.



"Вероятно за вас той е необкновен, но за нас той е обикновен десантник, като много други, той заедно с всички изпълняваше своя дълг, също така воюваше. Воювал в района на Часов Яр, също така за освобождаването на Донбас. Както и много други, участвали в щурмови действия, той се би рамо до рамо със своите другари", коментира Теплински.



Командирът добавя, че Глос е "загинал като герой, борейки се за освобождението на Донбас".



"Както много други, той се стремеше да освободи Донбас. Мисля, че ако беше доживял до момента, в който Донбас ще бъде свободен, тогава наистина би било голямо щастие за него. А сега, в момента, ще положим всички сили, за да бъде Донбас наш", отбелязава командващият ВДВ. “Вече предадохме всичко на родителите. Наистина, те могат да се гордеят със сина си, защото той е израснал като достоен гражданин на Съединените американски щати и, може да се каже, на Руската федерация", допълва Теплински.



По неговите думи, Коковин и Глос са загинали при обстрел от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са се придвижвали към щурм срещу руските военнослужещи. "Не само те двамата (са били на тази бойна задача). Там се е придвижвала колона за щурмови действия. Колоната е попаднала под обстрел.



В церемонията са взели участие и министърът на образованието на Русия Сергей Кравцов, секретарят на генералния съвет на партията "Единна Русия“, първият заместник-председател на Съвета на федерацията Владимир Якушев и главата на ДНР Денис Пушилин.



На фасадата на училището е поставена паметна плоча с имената на Коковина и Глоса.