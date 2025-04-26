Новини
Свят »
Украйна »
Руско училище ще носи името на убития в Украйна син на заместник-директора на ЦРУ
  Тема: Украйна

Руско училище ще носи името на убития в Украйна син на заместник-директора на ЦРУ

26 Април, 2025 13:49, обновена 10 Септември, 2025 05:38 8 069 146

  • украйна-
  • майкъл глос-
  • цру-
  • сащ-
  • русия-
  • война

21-годишният американец Майкъл Александър Глос се сражаваше на страната на Москва

Руско училище ще носи името на убития в Украйна син на заместник-директора на ЦРУ - 1
Снимка от социалните мрежи
Фокус Фокус

Загиналият на фронта в Украйна американец, син на заместник-директора на ЦРУ Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия при Часов Яр в "Донецка народна република", участвал е в щурмовите действия.

Това заявява командирът на Въздушнодесантните войски (ВДВ) Михаил Теплински на церемонията по кръщаването на донецката школа № 115 с имената на кавалерите на ордена за храброст Иван Коковин и Глос,предава ТАСС.

"Вероятно за вас той е необкновен, но за нас той е обикновен десантник, като много други, той заедно с всички изпълняваше своя дълг, също така воюваше. Воювал в района на Часов Яр, също така за освобождаването на Донбас. Както и много други, участвали в щурмови действия, той се би рамо до рамо със своите другари", коментира Теплински.

Командирът добавя, че Глос е "загинал като герой, борейки се за освобождението на Донбас".

"Както много други, той се стремеше да освободи Донбас. Мисля, че ако беше доживял до момента, в който Донбас ще бъде свободен, тогава наистина би било голямо щастие за него. А сега, в момента, ще положим всички сили, за да бъде Донбас наш", отбелязава командващият ВДВ. “Вече предадохме всичко на родителите. Наистина, те могат да се гордеят със сина си, защото той е израснал като достоен гражданин на Съединените американски щати и, може да се каже, на Руската федерация", допълва Теплински.

По неговите думи, Коковин и Глос са загинали при обстрел от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са се придвижвали към щурм срещу руските военнослужещи. "Не само те двамата (са били на тази бойна задача). Там се е придвижвала колона за щурмови действия. Колоната е попаднала под обстрел.

В церемонията са взели участие и министърът на образованието на Русия Сергей Кравцов, секретарят на генералния съвет на партията "Единна Русия“, първият заместник-председател на Съвета на федерацията Владимир Якушев и главата на ДНР Денис Пушилин.

На фасадата на училището е поставена паметна плоча с имената на Коковина и Глоса.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 71 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    53 131 Отговор
    то явно копейките няма да се разкарат в страната на мечтите-Раша , но защо самите рашани ни се мъкнат тука../ей преди преди малко един руски немец ли , немски руснак ми развали настроението в едно китно село около Добрич , където строя къща...напукали се там , опънали една маса и се правят на ,,асвабадители,,...на собственика му заших сопола зад ухото , следващият път ще им се разходя през софрата като Караибрахим , и ще ги изселя-предупредил съм ги , предупреждавам и вас , бесни русофили..отдавна не съм ви писал.

    Коментиран от #11, #12, #26, #43, #67, #75, #97, #120, #121

    13:50 26.04.2025

  • 4 Атила

    124 62 Отговор
    За съжалениеТам умират Много хора по вина на Господин Зеленски време е заБялото знаме

    Коментиран от #25, #28

    13:51 26.04.2025

  • 5 Последния Софиянец

    117 39 Отговор
    Ексклузивно! Герасимов обяви че цялата Курска област е освободена от украинските нацисти.

    13:52 26.04.2025

  • 6 шаа

    105 18 Отговор
    нормално е за западната пропагадна и на тукашните мисирки да обявяват трезвият поглед над нещата като "психични проблеми". не се учудвам на плиткото им мислене, нито на родното близаческо поведение.

    Коментиран от #30

    13:52 26.04.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмпидиада 🤡🤡🤡

    38 21 Отговор
    Репортер: Тази сутрин в Москва избухна кола-бомба, която уби руски генерал. Имате ли някаква реакция по този повод?
    Тръмп: Кой е убил какво?
    Репортер: Руски генерал, убит от кола-бомба.
    Тръмп: Е, сега за първи път ми го казвате. Къде се случи това?
    Репортер: Случи се в Москва. Беше руски генерал.
    Тръмп: Това е доста близо до дома, нали? Това е голямо събитие. Ще го разгледам. 😬🤡

    Коментиран от #23

    13:53 26.04.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Брееей

    56 15 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Голям цифкаджия се извъди....

    13:54 26.04.2025

  • 13 Шварценегер

    79 30 Отговор
    Герой.Загинал в бой с фашистите.

    13:54 26.04.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мими Кучева🐕

    32 5 Отговор
    А аз не се сражавам за никого,защото работя на магистралата.🦃💋🤣🌈🖕

    Коментиран от #20, #37

    13:55 26.04.2025

  • 17 Аз съм веган

    30 58 Отговор
    Важното е че децата на руския елит си живеят живота в лошия запад, не в прекрасната бензиноколонка.

    Коментиран от #51

    13:56 26.04.2025

  • 18 Даа...

    36 4 Отговор
    През 2023 г. младият мъж решава да „пусне корени в света“: той напуска училище, пътува в различни страни, присъединява се към анархисткото движение Rainbow Family и участва във възстановяването на разрушените райони в Турция след земетресението.

    По време на тези пътуванията възгледите на Глос се променят радикално: той започва да се нарича Хамза, интересува се от палестинския въпрос, интересува се от теории на конспирацията, идеи за „многополюсен свят“ и „борба срещу западната хегемония“. В Русия той получи виза, създаде акаунт в социалната мрежа ВКонтакте, абонира се за групи за Сталин и Ленин и публикува видеоклипове с Владимир Путин.

    Източниците на изданието твърдят, че самият Глос е дошъл във военната служба на ул. Яблочкова в Москва и е подписал договор с Министерството на отбраната. По-късно се озовава на фронта като част от ВДВ.

    13:56 26.04.2025

  • 19 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    27 58 Отговор
    Тоя кот търсил, туй си намерил.Ама що не пишете какъв шут са набили узбеките на Лавров, който си позволил да се прави на раздаващ съвети в суверенна страна. Браво на узбеките, за начина, по който са вързали грустний лошад за яслата.

    Коментиран от #54

    13:57 26.04.2025

  • 20 Хипи

    22 4 Отговор

    До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":

    Правете любов, а не война!

    13:57 26.04.2025

  • 21 За доброто на света

    18 37 Отговор
    Американското посмешище на човек от далеч си личи, че не е добре или по-точно, че е лгбти+. Пропаднал тип, но не е бил случайно там.

    13:58 26.04.2025

  • 22 Психичните проблеми

    26 53 Отговор
    и путинзмът винаги вървят заедно!

    13:58 26.04.2025

  • 23 стоян

    15 24 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмпидиада 🤡🤡🤡":

    До 9 ком - не само че е генерал а е и заместник началник щаб на герасимов отговарящ за планирането на бойни операции - но същия ден са гръмнали и двама инженери работещи в завод за електронни заглушители - единия от тях е награждаван от путин

    Коментиран от #29

    13:58 26.04.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Съвсем не е така

    17 29 Отговор

    До коментар #4 от "Атила":

    човекът е умрял заради Путин, станал е жертва на руските опорки, станал е привърженик на Палестна и се е записал в руската армия, за да "освобождава" рускоезичните в Украйна и така е загинал.

    14:00 26.04.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бутам

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Атила":

    Катила

    14:02 26.04.2025

  • 29 Тръмпидиада 🤡🤡🤡

    10 15 Отговор

    До коментар #23 от "стоян":

    Може пък да се оправят хората.
    В Мухонаcpaн медицината е извънземна, безаналогова .

    14:03 26.04.2025

  • 30 Де що има

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "шаа":

    фекалия мисирките я кълват и гълтат.

    14:03 26.04.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ами сега

    10 23 Отговор
    Сега копейката ще плаче или ще се радва?!?!?!?!WTF?!?!?!

    Коментиран от #36

    14:04 26.04.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хаха

    17 36 Отговор
    Северна Корея вече официално е замесена във войната срещу Украйна. За първи път Кремъл потвърди, че войските на КНДР участват в бойни действия с украинските сили. Началникът на Генералния щаб на Русия Герасимов похвали севернокорейските войници за „високото им ниво на професионализъм“ по време на битките край Курск.

    Кухоглавите и необразовани ганчовци до последно кв.ичаха как не било вярно. ХАХАХА
    То и за "ядрените магарета" не беше вярно а? За скутерите? За количките за голф?
    ХАХАХА
    Евтини ватнишки копейки необразовани.

    Коментиран от #45, #78

    14:05 26.04.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Копейка

    12 18 Отговор

    До коментар #32 от "Ами сега":

    На нас още не са ни казали какво да викаме!

    14:05 26.04.2025

  • 37 Баба Гуна

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":

    Да поздравиш Коцка късата и Цомка меката!

    14:05 26.04.2025

  • 38 Брендо

    15 35 Отговор
    Тоя умник просто мразел сша и искал да получи руски гражданство. За това се записал в руската армия. Там го пратили на фронта в Шторм З. И след 8 дена станал истински руснак. Завинаги. Нека тукашните жертви на русофилията да последват примера му час по скоро!

    14:06 26.04.2025

  • 39 Коко Дрил

    16 22 Отговор
    Сега Путин ще ги обезпечи за голямата загуба, на майката бяла ЛАДА и палто от норка както и карта за градският транспорт за две години.

    Коментиран от #44

    14:06 26.04.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 доктор

    10 11 Отговор
    Умрел за Путевият.Поп му трябва,не доктор.

    Коментиран от #105

    14:07 26.04.2025

  • 43 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    18 35 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Се радват че не са се родили руснаци.

    14:09 26.04.2025

  • 44 1945

    17 25 Отговор

    До коментар #39 от "Коко Дрил":

    ладите отдавна свършиха, сега им дават по една месомелачка подарък. откъде ще има русия един милион лади, абсурд. А и голяма част от убитите руски войници, ги водят като безследно изчезнали, за да не дават никакви обезщетения на семействата им.

    Коментиран от #59, #73

    14:09 26.04.2025

  • 45 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    23 44 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    Ако не бяха войниците и оръжията от Северна Корея, ракетите и дроновете от Иран, оборудването и технологиите от Китай, купуването на непродаваемия петрол от Индия, досега РФ да е последвала съдбата на СССР.
    Реално Украйна воюва срещу 3 милиарда и половина население и пак не могат да я сломят .

    Коментиран от #56

    14:10 26.04.2025

  • 46 ТИГО

    13 19 Отговор
    Поредната умряла матрьошка ,чакам да се покаже и последната от бункера!

    14:10 26.04.2025

  • 47 Егаси

    29 7 Отговор
    Тъпия сайт, само глупости пишете и ги представяте за новини, пълен фарс сте!

    14:11 26.04.2025

  • 48 И кво?

    12 22 Отговор
    Утрепаният е комунист.Дбра работа на украинците.

    14:11 26.04.2025

  • 49 Георги

    14 11 Отговор
    "Майкъл Глос искал руско гражданство, за да постигне целта на живота си - да сложи край на замърсяването на околната среда." - вярно е имамл психични проблеми.

    Коментиран от #55, #64

    14:12 26.04.2025

  • 50 Това да се чува👍👏

    6 12 Отговор
    Дай боже всеки ден...Амин! 🙏

    14:13 26.04.2025

  • 51 Град Козлодуй

    18 18 Отговор

    До коментар #17 от "Аз съм веган":

    Как пък една копейка не замина за руският рай?

    Коментиран от #58, #93

    14:13 26.04.2025

  • 52 бай Ставри

    27 11 Отговор
    Съвсем добре си е било момчето. Слава на героите паднали във войната със световния фашизъм!

    14:14 26.04.2025

  • 53 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    26 16 Отговор
    Аууу, колко подходяща пропаганда - имал психични проблеми и симпатизирал на Русия.
    Щото пък всички наемници в бандераинската армия са нормални...

    Коментиран от #63

    14:14 26.04.2025

  • 54 Ха ХаХа

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Лъжец 200%

    Коментиран от #133

    14:14 26.04.2025

  • 55 az СВО ПОБЕДА80

    8 8 Отговор

    До коментар #49 от "Георги":

    Постигнал е целта си.Сменил на поста още топлият генерал.
    🤣🤣🤣

    14:15 26.04.2025

  • 56 Георги

    9 15 Отговор

    До коментар #45 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Украйна воюва срещу 3,000,000,000 и зад гърба и са 3,000,000,000. Затова му викат прокси война, все повече хора започват да го виждат.

    14:16 26.04.2025

  • 57 Софиянец

    16 13 Отговор
    Слава на героя! В цру много добре знаят що за фашисти са бандеровците!

    14:16 26.04.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 🤔.....

    10 7 Отговор

    До коментар #44 от "1945":

    А чувал с картофи и дърва за огрев не им ли дават?, да не са я закъсали тия ора?

    14:16 26.04.2025

  • 60 Антитриол

    13 23 Отговор
    "Имал психични проблеми,"

    То нормален човек в Русия няма да отиде.

    Коментиран от #62, #66

    14:17 26.04.2025

  • 61 Ццц

    15 12 Отговор
    Човекът е поставен под запрещение. Това трябва ясно да се подчертае от пропагандата! За това майка му го е подписала да се бие срещу фашистите. 🤣🤣. Напомняме, че USAID e спряна и може да престанете да се натягате за "терориста Путин". Дрогираният е далеч по-голяма гадина. Достатъчно е да му видиш наркоманската мутра, за да ти се допие Деган.

    14:18 26.04.2025

  • 62 Ха ХаХа

    9 6 Отговор

    До коментар #60 от "Антитриол":

    В Америка отидоха много нормални ЛгбТ/та

    14:19 26.04.2025

  • 63 Оди у Русиа

    8 7 Отговор

    До коментар #53 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Да го оплачеш.

    Коментиран от #65

    14:19 26.04.2025

  • 64 😁.........

    13 14 Отговор

    До коментар #49 от "Георги":

    Със сигурност е имал психични проблеми, като всички копейки и русофили😉.

    14:19 26.04.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Град Козлодуй

    10 13 Отговор

    До коментар #60 от "Антитриол":

    Как пък една копейка не замина за руският рай.

    Коментиран от #77

    14:21 26.04.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Не бе

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    Баща ти съм.Питай където трябва.

    Коментиран от #72

    14:22 26.04.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Има видео на срещата Тръмп и наркомана

    9 9 Отговор
    8русаният хазарин се е написал.
    Сигурно Тръмп му е теглил майните

    14:23 26.04.2025

  • 71 Е па добре.

    3 5 Отговор
    Що не си е стоял не Америка.

    14:24 26.04.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "усср.ан русофил":

    Изреждат ти се цяла колона римляни и не се възмущаваш....
    Не лъжи.

    14:29 26.04.2025

  • 77 болгарин..

    9 2 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй":

    Как пък така един масковец не влезна у rеактоrо..а все tъпи kozлудуйци без сиво вещество-излазат от него..

    14:30 26.04.2025

  • 78 Те ако

    10 11 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    Не бяха оризарите ,Курск още щеше да е украински

    Коментиран от #95

    14:34 26.04.2025

  • 79 фашистки рашастан в изолация

    10 11 Отговор
    Така става като вземеш страната на фашистките терористи.

    14:35 26.04.2025

  • 80 Смешник

    9 10 Отговор
    Има и здраво мислещи американци Светла му памет на човека

    14:39 26.04.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Злобното Джуджи

    12 6 Отговор
    Дълбоки съболезнования към моя съгражданин загинал геройски за една мирна и справедлива кауза. Украинските фЪшисти могат да бъдат сигурни че С.А.Щ и американското правителство ще направят и невъзможното, злокачественото образувание наречено Украйна да изчезне от лицето на Земята.

    14:45 26.04.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Макс

    7 6 Отговор
    Да ме прощават, но тоя е нещо между ленин такой маладой и фидел кастро . Акълът му е много по-малко от средноаритметичното американско .

    14:54 26.04.2025

  • 85 Бай араб

    7 7 Отговор
    Един психар по-малко.

    14:57 26.04.2025

  • 86 Само не разбирам?

    6 5 Отговор
    Как е възможно майката на тоя лум-пен да е назначена на такава позиция.Това ми прилича като в БГ.

    14:58 26.04.2025

  • 87 Това което трябва да знаеш

    6 14 Отговор
    21-годишният американец се е записал да служи в руските сили. Той е имал психични проблеми, потвърди семейството му. Един ден хората ще разберат,че путинофилията е диагноза.

    Коментиран от #98

    14:59 26.04.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 ТИГО

    7 3 Отговор

    До коментар #90 от "Варненец":

    Амин да ти се връща!

    Коментиран от #136, #137, #138, #139

    15:17 26.04.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ТИГО

    4 4 Отговор
    След 6 месечно банване от този сайт ,удоволствие е да Ви сеем мощно у Отвора в долната половина на човешкото лице, който се използва за поглъщане на храна и за учленяване на звуци. Русофилистическа

    Коментиран от #96, #103, #109

    15:27 26.04.2025

  • 95 АМА РАЗБИРА СЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Те ако":

    И МАРИОПУЛ СЪЩО
    ДА ИЗБРОЯВЯМ ЛИ
    АБЕ КВО СТААА МАЙ ТОРЕЦК Е ЗАГУБИЛ СТРАТЕГИЧЕСКОТО СИ ЗНАЧЕНИЕ
    ПРЕМЕСТИЛИ СА КОРЕЙЦИТЕ

    15:31 26.04.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хохо Бохо

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чий е Курск бе мацко? Чий е Крим?

    Коментиран от #100

    15:34 26.04.2025

  • 98 НАЙ МАЛКОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Това което трябва да знаеш":

    СЕ Е РАЗЛИЧАВАЛ ОТ ЕДЕ.....ОТИ КАТО ТЕБЕ
    АБЕ И ТРЪМП ЛИ ИМА ПСИХИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

    15:36 26.04.2025

  • 99 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Само ги вижте западните фенове на путлер.до един са като този от снимката.този е напълно луд.марихуаната му е изпържила мозъка.само не разбрах лак обаче майка му е на подобна позиция в цру след като има такъв син?

    Коментиран от #106

    15:38 26.04.2025

  • 100 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #97 от "Хохо Бохо":

    Курск е руски.това ли ви радва че украйна не е окупирала курск???хахахахаха...хахахаха

    Коментиран от #104

    15:40 26.04.2025

  • 101 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "ТИГО":

    Ще го извадиш "Мило" от фурната която те е опекла и си излязъл от нея!

    15:41 26.04.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ветеран от Протеста

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "доктор":

    И Попове ме им трябват ,на умрелите руски нацисти,щото и в АДА не ги искат.Нямало подходящ казан за тях ,а разваляли дисциплината в общия...

    15:47 26.04.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "ТИГО":

    По елементарен си и от "Изкуствен интелект" .Даже и от Къци Вапцаров си по скучен ! Като те боде сърпа и петолъчката в кратуната не може да мислиш трезво! "МИЛИЧКО"

    Коментиран от #111

    15:49 26.04.2025

  • 108 физиономията на пиндоса

    6 3 Отговор
    при срещата с дрона-безценно!

    15:49 26.04.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "стоян георгиев":

    Ти също ."Ананас " по,сраN

    Коментиран от #112

    15:53 26.04.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 ТИГО

    3 6 Отговор

    До коментар #112 от "ТирБушон":

    Така гледайки какво виждаш в огледалото ?? Това на снимката ?

    16:03 26.04.2025

  • 114 В В.П.

    5 2 Отговор
    Кака стоянка се бие за Киев от дивана .С вдигнати крака . Ахаха..Момчето има идеология .Като Левски..Като Ботев .Браво !!

    16:09 26.04.2025

  • 115 В В.П.

    3 2 Отговор
    Тоя сее надрусал до смърт ,,в някой бердак в Света.тивс за фронта са пълни глупости..Не лъжете ..

    16:12 26.04.2025

  • 116 В В.П.

    2 3 Отговор
    Наемници и доброволци,вземат само и единствено ,които имат добри физически качества и военна служба .тоя клесс е умрял на втория час..

    Коментиран от #124

    16:13 26.04.2025

  • 117 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #106 от "Алексбг":

    Алчо тоя от снимката е едно към едно с теб нали? Същата у..пка си и ти.комплексиран чик..ия на средна възраст вече...хахахахах....

    Коментиран от #135

    16:24 26.04.2025

  • 118 Боклуците на Боклука

    2 4 Отговор
    Естествено че е загинал, когато са разбрали, че докладва на ЦРУ 😉

    16:29 26.04.2025

  • 119 Горски

    10 4 Отговор
    Жалко, че толкова стотици хиляди млади хора трябва да загинат, за да се унищожи бандеровската хунта. А всичко можеше да приключи пролетта на 2022 след мирното споразумение в Истанбул. Но бандеровщината се вкорени много дълбоко и вече успя да отгледа цяло поколение промити деца. Говорих наскоро с едно 20-годишно украинско момиче ("бежанка" в Холандия) - на нея й е втълпена в училище напълно различна история на 20 век. За нея Бандера е национален герой, москалите са по-лоши от Хитлер, а Украйна трябва да се прочисти от други етноси и езици. Тези деца в училищата буквално са ги промили и ги отродяват - тази се е скарала с майка си, защото майка й отказала да говори на украински и говорила с нея само на руски.

    Коментиран от #128, #134

    16:35 26.04.2025

  • 120 Александър

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това бях аз, утре пак ще те тормозя, доларка 😉

    16:40 26.04.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Светъл път

    2 4 Отговор
    Бил е на страната на доброто

    17:51 26.04.2025

  • 123 ТИГО

    5 4 Отговор
    Леле що прости Русороби!!

    17:56 26.04.2025

  • 124 Мушмул

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "В В.П.":

    Осем месеца се е сражавал, укрите имат запис от последните му минути. Дрон го е ударил!

    18:03 26.04.2025

  • 125 Петко Войвода

    1 4 Отговор
    Котарака ще се коти и мрази всичко живо даже и себе си.Доброто ще победи.Слава на Русия и руския народ.

    Коментиран от #132

    21:42 26.04.2025

  • 126 Дудов

    0 1 Отговор
    Това показва.още веднъж колко са оcpaни нещата с политиката огносно Украйния

    21:48 26.04.2025

  • 127 И в Щатите има откачалки

    1 1 Отговор
    Не са само тук.

    22:08 26.04.2025

  • 128 Петко Войвода

    0 4 Отговор

    До коментар #119 от "Горски":

    Това са западни фашисти преоблечени в бандеровски мундир.Историята се повтаря.Под мундира се крият пречупени кръстове,затова в Мариупол ги събличаха да им се видят татуировките.Изкараха из тунелите на промишлената зона като плъхове.Там беше пълно с заклети нацисти.Двадесет и първи век много интересно нацистите са си намерили продажен евреин галят го,прегръщат го окуражават го и този им върши пъклената работа.Евреина е за маскировка.Това са европейски ценности.

    22:10 26.04.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 о йес

    2 1 Отговор
    този интелектуалец и той при кораба заминал .... о йес

    22:25 26.04.2025

  • 132 тебе

    1 2 Отговор

    До коментар #125 от "Петко Войвода":

    нале те мандрсаа турчинов

    23:00 26.04.2025

  • 133 да ти кажа ...

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ХаХа":

    АМИ НЕ, НЕ Е ЛЪЖА. лАВРОВ СЕ НАПРАВИЛ НА ИНТЕРЕСЕН И ПОПИТАЛ ЗАЩО НА НЯКАКАВ ПАМЕТНИК ПОСВЕТЕН НА ВСВ НЯМАЛО НАДПИС НА РУСКИ. УЗБЕКИТЕ МОМЕНТАЛНО ГО ОТСВИРИЛИ, ЧЕ В УЗБЕКИСТАН ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК Е УЗБЕКСКИ , А НЕ РУСКИ. И СЪВСЕМ НЕ МУ ВЛИЗАЛО В РАБОТА НА КАКЪВ ЕЗИК ЩЕЛИ Д АПИШАТ УЗБЕКИТЕ В УЗБЕКИСТАН.

    23:42 26.04.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    ЕееЙй, ...Бряя, а Сектиир Бряя...тоя от снимката е едно към едно с Мене стоян георгиев? Малееей Същата у..пка си и Аз .комплексиран чик..ия ), на средна възраст
    вече...ха ха ха ха х....
    Цента,Цента е Моят Бог!

    11:56 27.04.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Пиж.ми Яж ка та

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "ТИГО":

    СПОСИБО ТЕБЕ БОЛШОЕ.

    Мусарньи укрохохлят
    А ЕСЛЬ, И ТЬИ СЧИТАЕШ,
    ЩО ТВОЯ уКРАЙНА ..
    ПРАВА, ЩО БЬИ ТАК УБИВАЛА 10 ЛЕТА В ДОНБАС ТАМ МИРНИЕ ЛЮДЕЙ.
    ПУСТЬ ТЬИ ТОЖЕ ИДЕШ КАК ПИТАНИЕ,
    КАК ВСЕ ХОХЛЯТСКИЕ БАНДЕРИ,
    И НАГЛЬИЕ ХОХЛЯТИ ТАМ
    ГЛУБОКО .. БРОШЕНЬИ В ЗЕМЛЕ.
    ЕДА, ДЛЯ ЧЕРВИИЯХ!

    А М И
    Н

    12:11 27.04.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Цру

    2 0 Отговор
    Коментарите са от април ???

    05:47 10.09.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Свободен

    3 2 Отговор
    Установиха, че момчето е било с тежко психическо разстройство!
    И е логично, след като е отишъл да мре за Путин!
    Това ще е първото училище кръстено на луд човек!

    Коментиран от #145

    06:15 10.09.2025

  • 145 болгарин..

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Свободен":

    A пък нашио със свастиките дека расате го взе направо от карлуковскио диспансер-не можа да изкара и един месец в окопите на купянске,при бри бягството си бандерите са го оставили и масковците са го познали по чипиците че е от бг-то,на них пишело сърп и чук сдеяни у габраво

    Коментиран от #146

    06:35 10.09.2025

  • 146 табсо..

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "болгарин..":

    То само преди три месеца още едно бг от дупница-сдаде багажа в покровске,добре че там има мобилни крематориуми,та скоро бандерите от кiевската хунта-ще го пратят на техните в препоръчана поща..

    06:47 10.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания