Руско училище ще носи името на убития в Украйна син на заместник-директора на ЦРУ

Загиналият на фронта в Украйна американец, син на заместник-директора на ЦРУ Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия при Часов Яр в "Донецка народна република", участвал е в щурмовите действия.
Това заявява командирът на Въздушнодесантните войски (ВДВ) Михаил Теплински на церемонията по кръщаването на донецката школа № 115 с имената на кавалерите на ордена за храброст Иван Коковин и Глос,предава ТАСС.
"Вероятно за вас той е необкновен, но за нас той е обикновен десантник, като много други, той заедно с всички изпълняваше своя дълг, също така воюваше. Воювал в района на Часов Яр, също така за освобождаването на Донбас. Както и много други, участвали в щурмови действия, той се би рамо до рамо със своите другари", коментира Теплински.
Командирът добавя, че Глос е "загинал като герой, борейки се за освобождението на Донбас".
"Както много други, той се стремеше да освободи Донбас. Мисля, че ако беше доживял до момента, в който Донбас ще бъде свободен, тогава наистина би било голямо щастие за него. А сега, в момента, ще положим всички сили, за да бъде Донбас наш", отбелязава командващият ВДВ. “Вече предадохме всичко на родителите. Наистина, те могат да се гордеят със сина си, защото той е израснал като достоен гражданин на Съединените американски щати и, може да се каже, на Руската федерация", допълва Теплински.
По неговите думи, Коковин и Глос са загинали при обстрел от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са се придвижвали към щурм срещу руските военнослужещи. "Не само те двамата (са били на тази бойна задача). Там се е придвижвала колона за щурмови действия. Колоната е попаднала под обстрел.
В церемонията са взели участие и министърът на образованието на Русия Сергей Кравцов, секретарят на генералния съвет на партията "Единна Русия“, първият заместник-председател на Съвета на федерацията Владимир Якушев и главата на ДНР Денис Пушилин.
На фасадата на училището е поставена паметна плоча с имената на Коковина и Глоса.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #12, #26, #43, #67, #75, #97, #120, #121
13:50 26.04.2025
4 Атила
Коментиран от #25, #28
13:51 26.04.2025
5 Последния Софиянец
13:52 26.04.2025
6 шаа
Коментиран от #30
13:52 26.04.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмпидиада 🤡🤡🤡
Тръмп: Кой е убил какво?
Репортер: Руски генерал, убит от кола-бомба.
Тръмп: Е, сега за първи път ми го казвате. Къде се случи това?
Репортер: Случи се в Москва. Беше руски генерал.
Тръмп: Това е доста близо до дома, нали? Това е голямо събитие. Ще го разгледам. 😬🤡
Коментиран от #23
13:53 26.04.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Брееей
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Голям цифкаджия се извъди....
13:54 26.04.2025
13 Шварценегер
13:54 26.04.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мими Кучева🐕
Коментиран от #20, #37
13:55 26.04.2025
17 Аз съм веган
Коментиран от #51
13:56 26.04.2025
18 Даа...
По време на тези пътуванията възгледите на Глос се променят радикално: той започва да се нарича Хамза, интересува се от палестинския въпрос, интересува се от теории на конспирацията, идеи за „многополюсен свят“ и „борба срещу западната хегемония“. В Русия той получи виза, създаде акаунт в социалната мрежа ВКонтакте, абонира се за групи за Сталин и Ленин и публикува видеоклипове с Владимир Путин.
Източниците на изданието твърдят, че самият Глос е дошъл във военната служба на ул. Яблочкова в Москва и е подписал договор с Министерството на отбраната. По-късно се озовава на фронта като част от ВДВ.
13:56 26.04.2025
19 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
Коментиран от #54
13:57 26.04.2025
20 Хипи
До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":Правете любов, а не война!
13:57 26.04.2025
21 За доброто на света
13:58 26.04.2025
22 Психичните проблеми
13:58 26.04.2025
23 стоян
До коментар #9 от "Тръмпидиада 🤡🤡🤡":До 9 ком - не само че е генерал а е и заместник началник щаб на герасимов отговарящ за планирането на бойни операции - но същия ден са гръмнали и двама инженери работещи в завод за електронни заглушители - единия от тях е награждаван от путин
Коментиран от #29
13:58 26.04.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Съвсем не е така
До коментар #4 от "Атила":човекът е умрял заради Путин, станал е жертва на руските опорки, станал е привърженик на Палестна и се е записал в руската армия, за да "освобождава" рускоезичните в Украйна и така е загинал.
14:00 26.04.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бутам
До коментар #4 от "Атила":Катила
14:02 26.04.2025
29 Тръмпидиада 🤡🤡🤡
До коментар #23 от "стоян":Може пък да се оправят хората.
В Мухонаcpaн медицината е извънземна, безаналогова .
14:03 26.04.2025
30 Де що има
До коментар #6 от "шаа":фекалия мисирките я кълват и гълтат.
14:03 26.04.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ами сега
Коментиран от #36
14:04 26.04.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 хаха
Кухоглавите и необразовани ганчовци до последно кв.ичаха как не било вярно. ХАХАХА
То и за "ядрените магарета" не беше вярно а? За скутерите? За количките за голф?
ХАХАХА
Евтини ватнишки копейки необразовани.
Коментиран от #45, #78
14:05 26.04.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Копейка
До коментар #32 от "Ами сега":На нас още не са ни казали какво да викаме!
14:05 26.04.2025
37 Баба Гуна
До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":Да поздравиш Коцка късата и Цомка меката!
14:05 26.04.2025
38 Брендо
14:06 26.04.2025
39 Коко Дрил
Коментиран от #44
14:06 26.04.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 доктор
Коментиран от #105
14:07 26.04.2025
43 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Се радват че не са се родили руснаци.
14:09 26.04.2025
44 1945
До коментар #39 от "Коко Дрил":ладите отдавна свършиха, сега им дават по една месомелачка подарък. откъде ще има русия един милион лади, абсурд. А и голяма част от убитите руски войници, ги водят като безследно изчезнали, за да не дават никакви обезщетения на семействата им.
Коментиран от #59, #73
14:09 26.04.2025
45 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
До коментар #34 от "хаха":Ако не бяха войниците и оръжията от Северна Корея, ракетите и дроновете от Иран, оборудването и технологиите от Китай, купуването на непродаваемия петрол от Индия, досега РФ да е последвала съдбата на СССР.
Реално Украйна воюва срещу 3 милиарда и половина население и пак не могат да я сломят .
Коментиран от #56
14:10 26.04.2025
46 ТИГО
14:10 26.04.2025
47 Егаси
14:11 26.04.2025
48 И кво?
14:11 26.04.2025
49 Георги
Коментиран от #55, #64
14:12 26.04.2025
50 Това да се чува👍👏
14:13 26.04.2025
51 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Аз съм веган":Как пък една копейка не замина за руският рай?
Коментиран от #58, #93
14:13 26.04.2025
52 бай Ставри
14:14 26.04.2025
53 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Щото пък всички наемници в бандераинската армия са нормални...
Коментиран от #63
14:14 26.04.2025
54 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Лъжец 200%
Коментиран от #133
14:14 26.04.2025
55 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #49 от "Георги":Постигнал е целта си.Сменил на поста още топлият генерал.
🤣🤣🤣
14:15 26.04.2025
56 Георги
До коментар #45 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Украйна воюва срещу 3,000,000,000 и зад гърба и са 3,000,000,000. Затова му викат прокси война, все повече хора започват да го виждат.
14:16 26.04.2025
57 Софиянец
14:16 26.04.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 🤔.....
До коментар #44 от "1945":А чувал с картофи и дърва за огрев не им ли дават?, да не са я закъсали тия ора?
14:16 26.04.2025
60 Антитриол
То нормален човек в Русия няма да отиде.
Коментиран от #62, #66
14:17 26.04.2025
61 Ццц
14:18 26.04.2025
62 Ха ХаХа
До коментар #60 от "Антитриол":В Америка отидоха много нормални ЛгбТ/та
14:19 26.04.2025
63 Оди у Русиа
До коментар #53 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Да го оплачеш.
Коментиран от #65
14:19 26.04.2025
64 😁.........
До коментар #49 от "Георги":Със сигурност е имал психични проблеми, като всички копейки и русофили😉.
14:19 26.04.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Град Козлодуй
До коментар #60 от "Антитриол":Как пък една копейка не замина за руският рай.
Коментиран от #77
14:21 26.04.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Не бе
До коментар #65 от "Ха ХаХа":Баща ти съм.Питай където трябва.
Коментиран от #72
14:22 26.04.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Има видео на срещата Тръмп и наркомана
Сигурно Тръмп му е теглил майните
14:23 26.04.2025
71 Е па добре.
14:24 26.04.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ха ХаХа
До коментар #73 от "усср.ан русофил":Изреждат ти се цяла колона римляни и не се възмущаваш....
Не лъжи.
14:29 26.04.2025
77 болгарин..
До коментар #66 от "Град Козлодуй":Как пък така един масковец не влезна у rеактоrо..а все tъпи kozлудуйци без сиво вещество-излазат от него..
14:30 26.04.2025
78 Те ако
До коментар #34 от "хаха":Не бяха оризарите ,Курск още щеше да е украински
Коментиран от #95
14:34 26.04.2025
79 фашистки рашастан в изолация
14:35 26.04.2025
80 Смешник
14:39 26.04.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Злобното Джуджи
14:45 26.04.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Макс
14:54 26.04.2025
85 Бай араб
14:57 26.04.2025
86 Само не разбирам?
14:58 26.04.2025
87 Това което трябва да знаеш
Коментиран от #98
14:59 26.04.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 ТИГО
До коментар #90 от "Варненец":Амин да ти се връща!
Коментиран от #136, #137, #138, #139
15:17 26.04.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ТИГО
Коментиран от #96, #103, #109
15:27 26.04.2025
95 АМА РАЗБИРА СЕ
До коментар #78 от "Те ако":И МАРИОПУЛ СЪЩО
ДА ИЗБРОЯВЯМ ЛИ
АБЕ КВО СТААА МАЙ ТОРЕЦК Е ЗАГУБИЛ СТРАТЕГИЧЕСКОТО СИ ЗНАЧЕНИЕ
ПРЕМЕСТИЛИ СА КОРЕЙЦИТЕ
15:31 26.04.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Хохо Бохо
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чий е Курск бе мацко? Чий е Крим?
Коментиран от #100
15:34 26.04.2025
98 НАЙ МАЛКОТО
До коментар #87 от "Това което трябва да знаеш":СЕ Е РАЗЛИЧАВАЛ ОТ ЕДЕ.....ОТИ КАТО ТЕБЕ
АБЕ И ТРЪМП ЛИ ИМА ПСИХИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
15:36 26.04.2025
99 стоян георгиев
Коментиран от #106
15:38 26.04.2025
100 стоян георгиев
До коментар #97 от "Хохо Бохо":Курск е руски.това ли ви радва че украйна не е окупирала курск???хахахахаха...хахахаха
Коментиран от #104
15:40 26.04.2025
101 ТИГО
До коментар #96 от "ТИГО":Ще го извадиш "Мило" от фурната която те е опекла и си излязъл от нея!
15:41 26.04.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ветеран от Протеста
До коментар #42 от "доктор":И Попове ме им трябват ,на умрелите руски нацисти,щото и в АДА не ги искат.Нямало подходящ казан за тях ,а разваляли дисциплината в общия...
15:47 26.04.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 ТИГО
До коментар #103 от "ТИГО":По елементарен си и от "Изкуствен интелект" .Даже и от Къци Вапцаров си по скучен ! Като те боде сърпа и петолъчката в кратуната не може да мислиш трезво! "МИЛИЧКО"
Коментиран от #111
15:49 26.04.2025
108 физиономията на пиндоса
15:49 26.04.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 ТИГО
До коментар #109 от "стоян георгиев":Ти също ."Ананас " по,сраN
Коментиран от #112
15:53 26.04.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 ТИГО
До коментар #112 от "ТирБушон":Така гледайки какво виждаш в огледалото ?? Това на снимката ?
16:03 26.04.2025
114 В В.П.
16:09 26.04.2025
115 В В.П.
16:12 26.04.2025
116 В В.П.
Коментиран от #124
16:13 26.04.2025
117 стоян георгиев
До коментар #106 от "Алексбг":Алчо тоя от снимката е едно към едно с теб нали? Същата у..пка си и ти.комплексиран чик..ия на средна възраст вече...хахахахах....
Коментиран от #135
16:24 26.04.2025
118 Боклуците на Боклука
16:29 26.04.2025
119 Горски
Коментиран от #128, #134
16:35 26.04.2025
120 Александър
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това бях аз, утре пак ще те тормозя, доларка 😉
16:40 26.04.2025
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Светъл път
17:51 26.04.2025
123 ТИГО
17:56 26.04.2025
124 Мушмул
До коментар #116 от "В В.П.":Осем месеца се е сражавал, укрите имат запис от последните му минути. Дрон го е ударил!
18:03 26.04.2025
125 Петко Войвода
Коментиран от #132
21:42 26.04.2025
126 Дудов
21:48 26.04.2025
127 И в Щатите има откачалки
22:08 26.04.2025
128 Петко Войвода
До коментар #119 от "Горски":Това са западни фашисти преоблечени в бандеровски мундир.Историята се повтаря.Под мундира се крият пречупени кръстове,затова в Мариупол ги събличаха да им се видят татуировките.Изкараха из тунелите на промишлената зона като плъхове.Там беше пълно с заклети нацисти.Двадесет и първи век много интересно нацистите са си намерили продажен евреин галят го,прегръщат го окуражават го и този им върши пъклената работа.Евреина е за маскировка.Това са европейски ценности.
22:10 26.04.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 о йес
22:25 26.04.2025
132 тебе
До коментар #125 от "Петко Войвода":нале те мандрсаа турчинов
23:00 26.04.2025
133 да ти кажа ...
До коментар #54 от "Ха ХаХа":АМИ НЕ, НЕ Е ЛЪЖА. лАВРОВ СЕ НАПРАВИЛ НА ИНТЕРЕСЕН И ПОПИТАЛ ЗАЩО НА НЯКАКАВ ПАМЕТНИК ПОСВЕТЕН НА ВСВ НЯМАЛО НАДПИС НА РУСКИ. УЗБЕКИТЕ МОМЕНТАЛНО ГО ОТСВИРИЛИ, ЧЕ В УЗБЕКИСТАН ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК Е УЗБЕКСКИ , А НЕ РУСКИ. И СЪВСЕМ НЕ МУ ВЛИЗАЛО В РАБОТА НА КАКЪВ ЕЗИК ЩЕЛИ Д АПИШАТ УЗБЕКИТЕ В УЗБЕКИСТАН.
23:42 26.04.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 стоян георгиев
До коментар #117 от "стоян георгиев":ЕееЙй, ...Бряя, а Сектиир Бряя...тоя от снимката е едно към едно с Мене стоян георгиев? Малееей Същата у..пка си и Аз .комплексиран чик..ия ), на средна възраст
вече...ха ха ха ха х....
Цента,Цента е Моят Бог!
11:56 27.04.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Пиж.ми Яж ка та
До коментар #91 от "ТИГО":СПОСИБО ТЕБЕ БОЛШОЕ.
Мусарньи укрохохлят
А ЕСЛЬ, И ТЬИ СЧИТАЕШ,
ЩО ТВОЯ уКРАЙНА ..
ПРАВА, ЩО БЬИ ТАК УБИВАЛА 10 ЛЕТА В ДОНБАС ТАМ МИРНИЕ ЛЮДЕЙ.
ПУСТЬ ТЬИ ТОЖЕ ИДЕШ КАК ПИТАНИЕ,
КАК ВСЕ ХОХЛЯТСКИЕ БАНДЕРИ,
И НАГЛЬИЕ ХОХЛЯТИ ТАМ
ГЛУБОКО .. БРОШЕНЬИ В ЗЕМЛЕ.
ЕДА, ДЛЯ ЧЕРВИИЯХ!
А М И
Н
12:11 27.04.2025
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Цру
05:47 10.09.2025
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Свободен
И е логично, след като е отишъл да мре за Путин!
Това ще е първото училище кръстено на луд човек!
Коментиран от #145
06:15 10.09.2025
145 болгарин..
До коментар #144 от "Свободен":A пък нашио със свастиките дека расате го взе направо от карлуковскио диспансер-не можа да изкара и един месец в окопите на купянске,при бри бягството си бандерите са го оставили и масковците са го познали по чипиците че е от бг-то,на них пишело сърп и чук сдеяни у габраво
Коментиран от #146
06:35 10.09.2025
146 табсо..
До коментар #145 от "болгарин..":То само преди три месеца още едно бг от дупница-сдаде багажа в покровске,добре че там има мобилни крематориуми,та скоро бандерите от кiевската хунта-ще го пратят на техните в препоръчана поща..
06:47 10.09.2025