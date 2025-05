Байдън заплаши "да пребие до смърт" авторите на книгата за здравето му и "катастрофалното" решение да участва във вота

Бившият президент на САЩ Джо Байдън шеговито заяви, че може да набие авторите на книгата „Първородният грях: Упадъкът на президента Байдън, неговото прикриване и катастрофалното му решение да се кандидатира за преизбиране“ (Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again), която разказва за бързото влошаване на физическото и психическото му състояние през 2023-2024 г.

„Виждате, че съм умствено непълноценен и не мога да ходя“, каза той с ирония пред репортери в Делауеър. „Но бих могъл да ги пребия и двамата почти до смърт.“

Байдън заяви, че е оптимистично настроен относно лечението от рак на простатата. „Прогнозите са добри.“ Работим по това. Чувствам се добре. Надяваме се, че можем да победим“, каза той, добавяйки, че приема необходимите лекарства.

По-рано председателят на Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите, републиканецът Джеймс Комър, заяви, че не изключва възможността да призове Байдън да свидетелства на изслушванията на Капитолийския хълм. Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит също призова бившия президент да свидетелства за своята компетентност, а съпругата му Джил да предостави доказателства по този въпрос.

На 18 май офисът на Байдън обяви, че 82-годишният бивш президент е бил диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, която е метастазирала в костите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнение, че диагнозата на неговия предшественик е станала известна едва сега, намеквайки за евентуално прикриване.