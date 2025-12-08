Новини
Зеленски ще получи документите с мирния план. Киев: Искаме достоен край на тази война
8 Декември, 2025 10:41

Зеленски ще получи документите с мирния план. Киев: Искаме достоен край на тази война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Украинският президент Володимир Зеленски днес ще бъде осведомен относно диалога на преговорния екип с американски официални представители и ще получи всички свързани с мирния план документи, заяви най-високопоставеният преговарящ на Киев Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В публикация в комуникационното приложение „Телеграм“ Умеров добави, че основната задача на преговорния екип на Киев по време на неотдавнашните преговори в САЩ е била да получи пълната информация относно разговорите на САЩ В Москва и всички чернови на предложения.

„Заедно с всички партньори трябва да направим всичко възможно за достоен край на тази война“, заяви той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 По време на разговори с репортери

    21 6 Отговор
    президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че Украинският президент Володимир Зеленски все още не е запознат с Американското предложение за по-нататъшни стъпки в преговорите между Украйна и Русия. Той е казал това, отговаряйки на въпросите на репортерите относно предстоящите преговори. Според Тръмп, той е обсъждал ситуацията както с руския президент Владимир Путин, така и с украинските лидери, включително със Зеленски. "Трябва да кажа, че съм донякъде разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението. Това беше преди няколко часа", казал Тръмп. Той е добавил, че според него Украинският екип подкрепя документа, докато самият Зеленски все още не е проявил интерес. "Отборът му е развълнуван, но той не е," казал той. Тръмп твърди, че Русия се е съгласила с обявените условия. "Русия, мисля, би предпочела да получи цялата страна, ако се замислиш. Но Русия е съгласна с това", казал той. В същото време Тръмп подчертал, че не е сигурен в позицията на Украинския президент: "Не съм сигурен, че Зеленски е съгласен с това. Екипът му го подкрепя, но той не го е чел." След това изявление репортерът е отговорил, че "няма обяснение" за това според политика.

    Коментиран от #31

    10:42 08.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    52 6 Отговор
    Според новата Военна доктрина на САЩ Русия е приятел а ЕС и Украйна враг.

    10:42 08.12.2025

  • 3 Ха ХаХа

    51 8 Отговор
    Шутове по наркомана и жалеещите

    10:43 08.12.2025

  • 4 Баце ЕООД

    45 5 Отговор
    Балъцииии, балъци... Както и да го въртите и сучете, накрая ше го смучете

    10:44 08.12.2025

  • 5 Историк

    11 53 Отговор
    Целта но агент Краснов е да обслужи изцяло интересите на Путин и до принуди Украйна да капитулира и да си прави сделки с Русия. Този безскрупулен мошеник въобще не се интересува за живота на украинците, за него не съществуват никакви ценности като свобода, суверенитет, териториална цялост,международни правила, закони. Официалният му план за нов световен ред е руский мир- пълно ликвидиране на съществуващия и въвеждане на по-лош от закона на джунглата защото там по-силните животни спират да се бият, като се наядат,а тези двамата злодеи, които искат сега да подчинят света, нямат наяждане. Американците си избраха Путин за президент и заради него ежедневно умират много хора в Украйна, а той претендира да е гълъбчето на мира Пълен кошмар и цинизъм.

    10:44 08.12.2025

  • 6 ДжамбазМарийкин

    49 7 Отговор
    Зеления гном да търси къде да бяга със златния си кенеф.

    Коментиран от #80

    10:44 08.12.2025

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    53 6 Отговор
    Пълна капитулация и ревизия на милиардите получени от ЕС и САЩ!
    ТОВА Е ДОСТОЕН КРАЙ ЗА ВАС!
    Ако не знаят от къде да започнат с ревизията да идат в Монако....

    10:44 08.12.2025

  • 8 зелкари

    46 5 Отговор
    Искаме достоен край
    с пълни чекмеджета в самолет до неназована дестинация

    10:45 08.12.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    46 7 Отговор
    Достоен край получава Победителят, а не вечния молител на пари, оръжие, санкции.

    10:45 08.12.2025

  • 10 Пич

    38 6 Отговор
    Ами дали са ви последен вариант - разписвайте !!! Другият вариант наистина ще бъде - до последния украинец !!!

    10:45 08.12.2025

  • 11 ами

    44 6 Отговор
    какво значи достоен край на войната...москва да развее бяло знаме, да плаща репарации, да върне окупираните 20% от територията на украйна и крим, че нато да си направи военна база там....руснаците да не са луди

    10:47 08.12.2025

  • 12 а защо водят война

    33 5 Отговор
    с години няма да се построи събореното . населението само намалява . а и пари нямат . искат в ес и нато . там не е цъфнало и вързало . има инфлация и без пари натото е бедно . явно всичко е на инат . да . ще видим . прелива от пусто в празно . пътува за никъде .

    10:47 08.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хе хе...

    38 7 Отговор
    Достоен мир, а?
    Що бе, кво стана с "от позиция на силата, победа на бойното поле, границите от 91ва, Крим, ще разпадаме Русия"?
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха!

    10:49 08.12.2025

  • 15 Умеров

    27 6 Отговор
    Нашата задача беше да разберем с какъв сос ще ни сготвят.
    Искахме да е със сос беарнез но май ще е с тексаски барбекю сос.

    10:50 08.12.2025

  • 16 е с тоя

    20 5 Отговор
    поглед гледа жертвите на ВСУ и смята колко долара ще прибере на каска

    10:51 08.12.2025

  • 17 8888

    20 5 Отговор
    Като за него най важно е да не го питат къде отидоха парите и да не ги гонят за корупция

    10:51 08.12.2025

  • 18 Гост

    21 6 Отговор
    Хммм. Достоен край и загуба на една четвърт територия....

    10:52 08.12.2025

  • 19 Дзън-дзън

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Потвърждавам, в учебниците за де. би ли пише точно това!
    Пише и това, че написаното трябва да се повтаря всеки ден от всеки добре образован д...бил.

    10:53 08.12.2025

  • 20 8888

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Кажи го на немците това

    Коментиран от #24

    10:53 08.12.2025

  • 21 НАТО се смее на руските оръфляци

    24 18 Отговор
    Оръфляците ще атакуват Сувалки . Е там вече какъв лобут ги чака . То и армия не им остана много . Зорлем 1 млн.ще съберат. НАТО за 72 часа ще ги изтреби .
    От Украйна имат 190 000 трайни инвалиди ,без най малко един крайник .
    А па положението с танковете и самолетите е просто забавно . То па са едни танкове и самолети .

    Коментиран от #28, #77

    10:55 08.12.2025

  • 22 Скъпа

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Поздравявам те с песента за банана!

    10:57 08.12.2025

  • 23 Както винаги

    6 17 Отговор
    Традиционните глупости на Тръмп.Той просто се е вторачил в Зеленски и не го харесва, защото имаше достойна позиция още на първата им среща и не се посрами да лази в краката му, както сториха мнозина други.Но Тръмп си мисли, че всичко започва и завършва с личността на Зеленски и ако по някакъв начин той се заобиколи нещата ще цъфнат и вържат.Което разбира се не е вярно, корените на този конфликт не почиват върху основите на една личност и само кръгъл идиот би си мислил това!

    10:57 08.12.2025

  • 24 Атина Палада

    4 14 Отговор

    До коментар #20 от "8888":

    те най-добре го знаят-през ВСВ направиха 20 милиона руски войници по-добри

    Коментиран от #62

    10:59 08.12.2025

  • 25 Механик

    18 2 Отговор
    На новия документ ще пише: "Нямате карти!"

    11:00 08.12.2025

  • 26 Само питам

    23 3 Отговор
    Разпаднахте ли Русия , както крояхте с "партньорите" си , та поставяте условия ? Излизате по-жалки , отколкото преди Майдана и нацистката хунта !

    11:00 08.12.2025

  • 27 Култура Миянко

    18 20 Отговор
    Никой не го интересува какво искате ,победеният не може да има искания .Победителят взема всичко .

    Коментиран от #58, #63, #70

    11:00 08.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пантагрюел

    14 2 Отговор
    Достоен край на тази война е Зеленски си прави последно селфи пред трафопост в Киев.
    Това е !

    11:02 08.12.2025

  • 31 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "По време на разговори с репортери":

    Много е глупаво и винаги ми е било смешно губещия да говори за достоен мир.... Украинската хунта изговори много неща, но по всичко личи, което разбира се е очаквано, че ще се съгласи частично на условията на Русия, за да отърве кожата.... Но предстои да видим, може пък импотентните смъркачи на срещата в Лондон да откажат за пореден път зеления наркоман да подписва, знае ли човек.....

    Коментиран от #50

    11:03 08.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин 🇧🇬

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Значи , че някой е греши - или ти , или братушките . 😀

    11:04 08.12.2025

  • 35 Равносметката

    12 2 Отговор
    Зеленски, ако беше преговарял още в началото, Русия нямаше да им вземе толкова територия и най-важното, щяха да запазят населението си, милиони умряха и милиони заминаха в чужбина. Да не говорим и за икономическите загуби и възстановяването на сгради и пътища. Украйна само загуби от тази война. Путин е много силен президент и е лудост да воюваш срещу него, едва ли следващия президент на Русия щеше да бъде такава силна фигура и тогава можеха да си върнат част от територията, а сега нямат и населението, за да го направят.

    Коментиран от #40, #48

    11:04 08.12.2025

  • 36 Преводач

    17 11 Отговор
    Всичко е само игра на думи. Украйна ще воюва до разгрома на агресора.

    Коментиран от #41, #42

    11:06 08.12.2025

  • 37 Механик

    14 15 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Загадката за теб трябва да е как американците кацнаха на Луната преди половин век и защо миналата година не можаха половин година да си приберат астронавтите.
    А на тазгодишното авио-изложение, руския СУ-57 танцува във въздуха като балерина и обра всички аплодисменти.
    Изгледай клиповете и прочети коментарите на авио-експертите и ще ти сане ясно за това колко е "изостанала Русия"!
    Папагли сте се навъдили много.

    11:07 08.12.2025

  • 38 УСПЕХ

    9 1 Отговор
    Достойния край за всеки член на киевската хунта е на два метра под вечнозамръзналата почва в Сибир!

    11:07 08.12.2025

  • 39 Естествено че

    13 2 Отговор
    достоен ще е краят на тази война. Всичко което Русия заяви ще се случи

    11:07 08.12.2025

  • 40 С терористи не се преговаря

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Равносметката":

    Убиват се.

    11:08 08.12.2025

  • 41 Механик

    12 12 Отговор

    До коментар #36 от "Преводач":

    Аха! Понятно. Ама от къде Украйна ще вземе войници, за да воюва до разгрома на "агресора"?
    Нещо няма много мераклии.

    Коментиран от #45, #52

    11:08 08.12.2025

  • 42 Преводач

    5 14 Отговор

    До коментар #36 от "Преводач":

    Което означава : Западът ще обезлюди Украйна , за да засели на територията ѝ евреите .

    11:08 08.12.2025

  • 43 Суха съчка

    4 4 Отговор
    Никога не съм вярвал че САЩ ще паднат толкова низко и ще се молят на Русия.

    11:10 08.12.2025

  • 44 Ццц

    3 1 Отговор
    Подпишете палячото с подписа на Байдън. Ако каже, че това не е неговият подпис, му отговорете, че и той не е президент и всичко е законно, по европейкото законодателство от последните години.

    11:10 08.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Край

    6 4 Отговор
    Ами върнете си на Русия областите населени с руснаци / рускоговорящи/ и престанете да си градите национална идентичност на основата на антирусия и ще имате край на войната. Ще си имате украинска държава в етническите граници и няма да бъдете чужда маша срещу Русия.

    Коментиран от #51

    11:12 08.12.2025

  • 47 стоян георгиев

    3 7 Отговор
    Тръмп няма да постигне нищо.даже и като руски агент.

    Коментиран от #66

    11:12 08.12.2025

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "Равносметката":

    Просто трябваше да спазват Минските -1 или -2
    Дори Донбас щеше да е във федеративна украинска държава

    11:12 08.12.2025

  • 49 Ей това я чака цяла Украйна

    7 2 Отговор
    Ако не капитулират! Като гр. Волчанск. Неизбежно е. И за какво започна войната дали помнят в Киев ? А?

    Коментиран от #82

    11:12 08.12.2025

  • 50 Лука

    2 9 Отговор

    До коментар #31 от "Европеец":

    Копейките нямат родина нито знаят какво е да защитаваш родината си.

    Коментиран от #95

    11:13 08.12.2025

  • 51 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Край":

    Ти сериозно ли? Как виждаш в тази ситуация кърджали и хасково? И музея в батак или паметника на ботев или тоя на левски?

    11:13 08.12.2025

  • 52 Тия опорки вече не минават

    11 7 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    "Един милион украински мъже са готови да се присъединят към армията, като всеки втори иска действително бойно участие, а не роля в тила. Това показват обобщените резултати от социално проучване и математическо моделиране, проведени съответно от агенцията за набиране на персонал ЛобиХ и от редакционния екип на Техти. орг. Цифрите показват, че в Украйна ще се намери кой да замени изтощените военни, но това ще изисква системни промени в мобилизацията, обучението и самата военна служба.

    Коментиран от #56, #57, #67

    11:14 08.12.2025

  • 53 ?????

    7 5 Отговор
    Колкото по-късно, толкова по-недостоен край.

    11:15 08.12.2025

  • 54 Ватенка

    9 4 Отговор
    Къде е Бориz Джонсън?И той трябва да подпише капитулацията.

    11:16 08.12.2025

  • 55 Наближава краят безславен на един нацист

    6 1 Отговор
    Думите на Тъмп::"Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", означават, че Зеленски ще бъде заменен с подходящи хора. Означава, че ще бъде отстранен.

    11:16 08.12.2025

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 7 Отговор

    До коментар #52 от "Тия опорки вече не минават":

    И защо не се присъединяват, а са в ЕС?

    11:16 08.12.2025

  • 57 И що още

    7 8 Отговор

    До коментар #52 от "Тия опорки вече не минават":

    не са се присъединили?

    11:17 08.12.2025

  • 58 Лука

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Култура Миянко":

    Така правят варварите като хитлер до 1942г

    Коментиран от #74

    11:17 08.12.2025

  • 59 Дедо ви...

    6 4 Отговор
    Ми руснаците и те това мислят. Ще имаш достоен Нюрнбергски процес

    11:18 08.12.2025

  • 60 Ватенка

    10 4 Отговор
    Има два вариянта-капитулация сега или капитулация по късно

    11:18 08.12.2025

  • 61 И струваше ли си ? А?

    11 3 Отговор
    Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    11:19 08.12.2025

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Учете история и логика. Военните жертви на двете страни са приблизително еднакви, а другите са избити о нацистите в лагерите на смърта

    11:22 08.12.2025

  • 63 Така е

    12 5 Отговор

    До коментар #27 от "Култура Миянко":

    Украйна е победителя.

    11:23 08.12.2025

  • 64 Тъй, тъй

    6 9 Отговор
    Оня ден имаше клипче как един искаше много ама много да се присъедини и искаше да влезе в буса на ТЦК, ама питбулът му нападна служителите на ТЦК.
    Айде бегай улево, розАв.

    11:24 08.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Моряка

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Гордея се с тебе,Стоянчо!Каква прозорливост,каква дълбочина на мисълта!И даже широчина.Но не се надявай,че Путин,като ти прочете коментара,ще си го премести.

    Коментиран от #68

    11:25 08.12.2025

  • 67 Механик

    6 8 Отговор

    До коментар #52 от "Тия опорки вече не минават":

    Ма верно ли така твърдят "техти орг" и "ЛобиХ"?
    И кои са тия ?
    И къде са тия милион мераклии за бойното поле? Що не са там, ами са само МЕРКАЛИИ? Искат, ама нямат желание ли?
    Хехе!

    Коментиран от #73

    11:26 08.12.2025

  • 68 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #66 от "Моряка":

    От позицията на какъв се гордееш с мен?

    Коментиран от #89

    11:27 08.12.2025

  • 69 Балканджи Йово

    3 3 Отговор
    Приемете руска вяра!

    11:28 08.12.2025

  • 70 Да не забравят да вземат и крайцера,

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Култура Миянко":

    много рашистка скрап има по земята в Украйна.

    Коментиран от #75

    11:30 08.12.2025

  • 71 Тръмп

    1 4 Отговор
    и Путин,докато се чешат,Си овладява останалия свят!Мирно и тихо !

    11:31 08.12.2025

  • 72 Към Тия опорки вече не минават

    5 5 Отговор
    Информирай се добре и не съчинявай. В Одеса, населението е изгонило тези, които искат да мобилизират насилствено младите хора. Мобилизираните са освободени, мобилизационните автомашини преобърнати.
    В Киев , населението излезе на протест, заради липсата на ток.
    Тези, които се опитват да избягат, са разстрелвани. Окопите са пълни с осакатени, без медициннска помощ, оставени да се сражават до смърта си. Няма масто в гробищата за новоубити Украинки бойци.
    Подобно теко положение, е имало по време на нацистката окупация през Втората световна война. Американките корепонденти са възмутени от дейтвията на Украннските нацисти.
    Ако толкова сте военолюбив, запиши се доброволец и замини да се биеш в Украйна.

    Коментиран от #79

    11:31 08.12.2025

  • 73 Поплачи си копейко

    6 5 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    Друг съвет няма да ти дам.

    11:31 08.12.2025

  • 74 Достойнството е термин, използван

    2 5 Отговор

    До коментар #58 от "Лука":

    в морала, етиката и политическите дискусии, за да означи, че хората имат правото на уважение и етично третиране.След корупционният скандал търсенето на ,, достоен мир” от управляващите Украйна е търсене на индулгенции.А войната можеше да се избегне.

    11:32 08.12.2025

  • 75 Механик

    5 4 Отговор

    До коментар #70 от "Да не забравят да вземат и крайцера,":

    Ти нощеска пак ли си карал F-16 и си боНбардирал Москва?
    Напрегнат ми се видиш. Почини си па тогава се залаваяй с новия си супер мощен квантов компютър, че може да натиснеш грешното копче и силикона му да ти подпали ахспуха.

    11:33 08.12.2025

  • 76 Ужас!

    2 5 Отговор
    Русия прави грешка, все едно да сключват мир с Х-итлер през 1943

    11:33 08.12.2025

  • 77 лиз ач евроатлантик

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    Ганьо,поне заглавието прочети

    11:34 08.12.2025

  • 78 лиз ач евроатлантик

    5 2 Отговор
    Не знам ,колко трябва да им се обяснява на укрите и европейците,че победените нямат право на условия,квото им предложат

    Коментиран от #81, #86

    11:37 08.12.2025

  • 79 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Към Тия опорки вече не минават":

    Да да всички чакат путин да ги освободи...хах..как обаче един не отиде от вас в русия?

    Коментиран от #84

    11:37 08.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Гадно

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ей това я чака цяла Украйна":

    Ей това я чака цяла Украйна
    21ОТГОВОР
    Ако не капитулират!
    0-;-

    Иеййй значи бандерите били трябвало да капитулират!
    Егати руZZкия Къшмер!

    11:40 08.12.2025

  • 83 Най харесвам

    0 0 Отговор
    руснаците Шойгу и Симонян!И още много,много други!

    11:40 08.12.2025

  • 84 Спасение няма

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    стоян георгиев
    20ОТГОВОР
    До коментар 72 от "Към Тия опорки вече не минават":

    Да да всички чакат путин да ги освободи...хах..как обаче един не отиде
    -;-
    Те това са русофилите: Хвали ми СССР-то , стой на Запад!

    11:41 08.12.2025

  • 85 Вова

    1 3 Отговор
    Дедо Дончо крисмас,ще ми пидари за Коледа ,Донбас!

    11:42 08.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Путлер може и да си вярва

    1 5 Отговор
    Рашистите не могат да спечелят СВО-то!

    11:43 08.12.2025

  • 88 Къде са новите възможности от хамериканц

    1 3 Отговор
    Някъде ими ли ги написани тези новите възможности от хамериканците, та да се види какво не е прочел Зеления.

    Явно рашистите ще разчитат на Хамериканците да им оправят 6-те цели на Усрацията!

    11:45 08.12.2025

  • 89 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    От позиция на ценител на собствено мнение.Според първия закон на диалектиката(за единството и борбата на противоположностите),не можем един без друг.Познай кой е открил закона.

    11:50 08.12.2025

  • 90 Другарят Снайперов

    3 1 Отговор
    Докато украински и руски момчета Умират по калните полета на безмислената война, г-н Умеров с тази усмивчица е добре финансово обезпечен, според официалните му имотни декларации. Също така има къща с басейн във Флорида, САЩ. Скромно: добре обезпечен, макар и не чак олигарх. С 1-2 милиона долара състояние, докато млади момчета мрат за тоя що духа и оставят стари родители, деца, съпруги. Това е Умеров и неговата усмивка.

    Коментиран от #93

    11:54 08.12.2025

  • 91 Цървул

    1 1 Отговор
    Ще имате достоен край . Как няма да имате . Търпение само .

    12:04 08.12.2025

  • 92 стоян

    0 1 Отговор
    Тръмп твърди че Зеленски не бил чел договора за капитулация - а Зеленски твърди че Тръмп не е чел Будапещенския договор от 1994 гд когато САЩ стават гарант за цялоста на Украйна - това значи че на САЩ и Тръмп не трябва да се вярва защото не си изпълняват договорите

    Коментиран от #96

    12:04 08.12.2025

  • 93 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Другарят Снайперов":

    До 90 ком - откъде я имаш тая информация за украинеца Омеров а за корумпирания руски министър шойгу имаш ли дето Пригожин го плюеше че откраднал парите за армията

    12:07 08.12.2025

  • 94 Капитулацията е връчена!

    3 0 Отговор
    Или подписваш или гориш! Нато се разпада! А ЕС и евро отиват в историята като един кошмарен сън!

    12:10 08.12.2025

  • 95 Обективни истини

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Лука":

    Дочно така, аз не бих защитавал родината, но БИХ ЗАЩИТАВАЛ ЖИВОТА СИ. Живота ми е по-ценен от някаква родина. А ти ???

    12:11 08.12.2025

  • 96 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "стоян":

    Няма договор в Будапеща , има Меморандум, или пожелателно намерение. Договора се сключи след това между страните, които Украйна едностранно поръчка и излезе.
    Спрете да шлифовате и други мозъци освен собствения си такъв, папагал.

    12:13 08.12.2025

