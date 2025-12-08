Зеленски ще получи документите с мирния план. Киев: Искаме достоен край на тази война

Украинският президент Володимир Зеленски днес ще бъде осведомен относно диалога на преговорния екип с американски официални представители и ще получи всички свързани с мирния план документи, заяви най-високопоставеният преговарящ на Киев Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В публикация в комуникационното приложение „Телеграм“ Умеров добави, че основната задача на преговорния екип на Киев по време на неотдавнашните преговори в САЩ е била да получи пълната информация относно разговорите на САЩ В Москва и всички чернови на предложения.

„Заедно с всички партньори трябва да направим всичко възможно за достоен край на тази война“, заяви той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп.