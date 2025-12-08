Зеленски ще получи документите с мирния план. Киев: Искаме достоен край на тази война

Украинският президент Володимир Зеленски днес ще бъде осведомен относно диалога на преговорния екип с американски официални представители и ще получи всички свързани с мирния план документи, заяви най-високопоставеният преговарящ на Киев Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
В публикация в комуникационното приложение „Телеграм“ Умеров добави, че основната задача на преговорния екип на Киев по време на неотдавнашните преговори в САЩ е била да получи пълната информация относно разговорите на САЩ В Москва и всички чернови на предложения.
„Заедно с всички партньори трябва да направим всичко възможно за достоен край на тази война“, заяви той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.
Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.
"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп.
1 По време на разговори с репортери
Коментиран от #31
10:42 08.12.2025
2 Последния Софиянец
10:42 08.12.2025
3 Ха ХаХа
10:43 08.12.2025
4 Баце ЕООД
10:44 08.12.2025
5 Историк
10:44 08.12.2025
6 ДжамбазМарийкин
Коментиран от #80
10:44 08.12.2025
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
ТОВА Е ДОСТОЕН КРАЙ ЗА ВАС!
Ако не знаят от къде да започнат с ревизията да идат в Монако....
10:44 08.12.2025
8 зелкари
с пълни чекмеджета в самолет до неназована дестинация
10:45 08.12.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:45 08.12.2025
10 Пич
10:45 08.12.2025
11 ами
10:47 08.12.2025
12 а защо водят война
10:47 08.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хе хе...
Що бе, кво стана с "от позиция на силата, победа на бойното поле, границите от 91ва, Крим, ще разпадаме Русия"?
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
10:49 08.12.2025
15 Умеров
Искахме да е със сос беарнез но май ще е с тексаски барбекю сос.
10:50 08.12.2025
16 е с тоя
10:51 08.12.2025
17 8888
10:51 08.12.2025
18 Гост
10:52 08.12.2025
19 Дзън-дзън
До коментар #13 от "Атина Палада":Потвърждавам, в учебниците за де. би ли пише точно това!
Пише и това, че написаното трябва да се повтаря всеки ден от всеки добре образован д...бил.
10:53 08.12.2025
20 8888
До коментар #13 от "Атина Палада":Кажи го на немците това
Коментиран от #24
10:53 08.12.2025
21 НАТО се смее на руските оръфляци
От Украйна имат 190 000 трайни инвалиди ,без най малко един крайник .
А па положението с танковете и самолетите е просто забавно . То па са едни танкове и самолети .
Коментиран от #28, #77
10:55 08.12.2025
22 Скъпа
До коментар #13 от "Атина Палада":Поздравявам те с песента за банана!
10:57 08.12.2025
23 Както винаги
10:57 08.12.2025
24 Атина Палада
До коментар #20 от "8888":те най-добре го знаят-през ВСВ направиха 20 милиона руски войници по-добри
Коментиран от #62
10:59 08.12.2025
25 Механик
11:00 08.12.2025
26 Само питам
11:00 08.12.2025
27 Култура Миянко
Коментиран от #58, #63, #70
11:00 08.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пантагрюел
Това е !
11:02 08.12.2025
31 Европеец
До коментар #1 от "По време на разговори с репортери":Много е глупаво и винаги ми е било смешно губещия да говори за достоен мир.... Украинската хунта изговори много неща, но по всичко личи, което разбира се е очаквано, че ще се съгласи частично на условията на Русия, за да отърве кожата.... Но предстои да видим, може пък импотентните смъркачи на срещата в Лондон да откажат за пореден път зеления наркоман да подписва, знае ли човек.....
Коментиран от #50
11:03 08.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин 🇧🇬
До коментар #28 от "Българин":Значи , че някой е греши - или ти , или братушките . 😀
11:04 08.12.2025
35 Равносметката
Коментиран от #40, #48
11:04 08.12.2025
36 Преводач
Коментиран от #41, #42
11:06 08.12.2025
37 Механик
До коментар #28 от "Българин":Загадката за теб трябва да е как американците кацнаха на Луната преди половин век и защо миналата година не можаха половин година да си приберат астронавтите.
А на тазгодишното авио-изложение, руския СУ-57 танцува във въздуха като балерина и обра всички аплодисменти.
Изгледай клиповете и прочети коментарите на авио-експертите и ще ти сане ясно за това колко е "изостанала Русия"!
Папагли сте се навъдили много.
11:07 08.12.2025
38 УСПЕХ
11:07 08.12.2025
39 Естествено че
11:07 08.12.2025
40 С терористи не се преговаря
До коментар #35 от "Равносметката":Убиват се.
11:08 08.12.2025
41 Механик
До коментар #36 от "Преводач":Аха! Понятно. Ама от къде Украйна ще вземе войници, за да воюва до разгрома на "агресора"?
Нещо няма много мераклии.
Коментиран от #45, #52
11:08 08.12.2025
42 Преводач
До коментар #36 от "Преводач":Което означава : Западът ще обезлюди Украйна , за да засели на територията ѝ евреите .
11:08 08.12.2025
43 Суха съчка
11:10 08.12.2025
44 Ццц
11:10 08.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Край
Коментиран от #51
11:12 08.12.2025
47 стоян георгиев
Коментиран от #66
11:12 08.12.2025
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Равносметката":Просто трябваше да спазват Минските -1 или -2
Дори Донбас щеше да е във федеративна украинска държава
11:12 08.12.2025
49 Ей това я чака цяла Украйна
Коментиран от #82
11:12 08.12.2025
50 Лука
До коментар #31 от "Европеец":Копейките нямат родина нито знаят какво е да защитаваш родината си.
Коментиран от #95
11:13 08.12.2025
51 стоян георгиев
До коментар #46 от "Край":Ти сериозно ли? Как виждаш в тази ситуация кърджали и хасково? И музея в батак или паметника на ботев или тоя на левски?
11:13 08.12.2025
52 Тия опорки вече не минават
До коментар #41 от "Механик":"Един милион украински мъже са готови да се присъединят към армията, като всеки втори иска действително бойно участие, а не роля в тила. Това показват обобщените резултати от социално проучване и математическо моделиране, проведени съответно от агенцията за набиране на персонал ЛобиХ и от редакционния екип на Техти. орг. Цифрите показват, че в Украйна ще се намери кой да замени изтощените военни, но това ще изисква системни промени в мобилизацията, обучението и самата военна служба.
Коментиран от #56, #57, #67
11:14 08.12.2025
53 ?????
11:15 08.12.2025
54 Ватенка
11:16 08.12.2025
55 Наближава краят безславен на един нацист
11:16 08.12.2025
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "Тия опорки вече не минават":И защо не се присъединяват, а са в ЕС?
11:16 08.12.2025
57 И що още
До коментар #52 от "Тия опорки вече не минават":не са се присъединили?
11:17 08.12.2025
58 Лука
До коментар #27 от "Култура Миянко":Така правят варварите като хитлер до 1942г
Коментиран от #74
11:17 08.12.2025
59 Дедо ви...
11:18 08.12.2025
60 Ватенка
11:18 08.12.2025
61 И струваше ли си ? А?
11:19 08.12.2025
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Атина Палада":Учете история и логика. Военните жертви на двете страни са приблизително еднакви, а другите са избити о нацистите в лагерите на смърта
11:22 08.12.2025
63 Така е
До коментар #27 от "Култура Миянко":Украйна е победителя.
11:23 08.12.2025
64 Тъй, тъй
Айде бегай улево, розАв.
11:24 08.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Моряка
До коментар #47 от "стоян георгиев":Гордея се с тебе,Стоянчо!Каква прозорливост,каква дълбочина на мисълта!И даже широчина.Но не се надявай,че Путин,като ти прочете коментара,ще си го премести.
Коментиран от #68
11:25 08.12.2025
67 Механик
До коментар #52 от "Тия опорки вече не минават":Ма верно ли така твърдят "техти орг" и "ЛобиХ"?
И кои са тия ?
И къде са тия милион мераклии за бойното поле? Що не са там, ами са само МЕРКАЛИИ? Искат, ама нямат желание ли?
Хехе!
Коментиран от #73
11:26 08.12.2025
68 стоян георгиев
До коментар #66 от "Моряка":От позицията на какъв се гордееш с мен?
Коментиран от #89
11:27 08.12.2025
69 Балканджи Йово
11:28 08.12.2025
70 Да не забравят да вземат и крайцера,
До коментар #27 от "Култура Миянко":много рашистка скрап има по земята в Украйна.
Коментиран от #75
11:30 08.12.2025
71 Тръмп
11:31 08.12.2025
72 Към Тия опорки вече не минават
В Киев , населението излезе на протест, заради липсата на ток.
Тези, които се опитват да избягат, са разстрелвани. Окопите са пълни с осакатени, без медициннска помощ, оставени да се сражават до смърта си. Няма масто в гробищата за новоубити Украинки бойци.
Подобно теко положение, е имало по време на нацистката окупация през Втората световна война. Американките корепонденти са възмутени от дейтвията на Украннските нацисти.
Ако толкова сте военолюбив, запиши се доброволец и замини да се биеш в Украйна.
Коментиран от #79
11:31 08.12.2025
73 Поплачи си копейко
До коментар #67 от "Механик":Друг съвет няма да ти дам.
11:31 08.12.2025
74 Достойнството е термин, използван
До коментар #58 от "Лука":в морала, етиката и политическите дискусии, за да означи, че хората имат правото на уважение и етично третиране.След корупционният скандал търсенето на ,, достоен мир” от управляващите Украйна е търсене на индулгенции.А войната можеше да се избегне.
11:32 08.12.2025
75 Механик
До коментар #70 от "Да не забравят да вземат и крайцера,":Ти нощеска пак ли си карал F-16 и си боНбардирал Москва?
Напрегнат ми се видиш. Почини си па тогава се залаваяй с новия си супер мощен квантов компютър, че може да натиснеш грешното копче и силикона му да ти подпали ахспуха.
11:33 08.12.2025
76 Ужас!
11:33 08.12.2025
77 лиз ач евроатлантик
До коментар #21 от "НАТО се смее на руските оръфляци":Ганьо,поне заглавието прочети
11:34 08.12.2025
78 лиз ач евроатлантик
Коментиран от #81, #86
11:37 08.12.2025
79 стоян георгиев
До коментар #72 от "Към Тия опорки вече не минават":Да да всички чакат путин да ги освободи...хах..как обаче един не отиде от вас в русия?
Коментиран от #84
11:37 08.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Гадно
До коментар #49 от "Ей това я чака цяла Украйна":Ей това я чака цяла Украйна
21ОТГОВОР
Ако не капитулират!
0-;-
Иеййй значи бандерите били трябвало да капитулират!
Егати руZZкия Къшмер!
11:40 08.12.2025
83 Най харесвам
11:40 08.12.2025
84 Спасение няма
До коментар #79 от "стоян георгиев":стоян георгиев
20ОТГОВОР
До коментар 72 от "Към Тия опорки вече не минават":
Да да всички чакат путин да ги освободи...хах..как обаче един не отиде
-;-
Те това са русофилите: Хвали ми СССР-то , стой на Запад!
11:41 08.12.2025
85 Вова
11:42 08.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Путлер може и да си вярва
11:43 08.12.2025
88 Къде са новите възможности от хамериканц
Явно рашистите ще разчитат на Хамериканците да им оправят 6-те цели на Усрацията!
11:45 08.12.2025
89 Моряка
До коментар #68 от "стоян георгиев":От позиция на ценител на собствено мнение.Според първия закон на диалектиката(за единството и борбата на противоположностите),не можем един без друг.Познай кой е открил закона.
11:50 08.12.2025
90 Другарят Снайперов
Коментиран от #93
11:54 08.12.2025
91 Цървул
12:04 08.12.2025
92 стоян
Коментиран от #96
12:04 08.12.2025
93 стоян
До коментар #90 от "Другарят Снайперов":До 90 ком - откъде я имаш тая информация за украинеца Омеров а за корумпирания руски министър шойгу имаш ли дето Пригожин го плюеше че откраднал парите за армията
12:07 08.12.2025
94 Капитулацията е връчена!
12:10 08.12.2025
95 Обективни истини
До коментар #50 от "Лука":Дочно така, аз не бих защитавал родината, но БИХ ЗАЩИТАВАЛ ЖИВОТА СИ. Живота ми е по-ценен от някаква родина. А ти ???
12:11 08.12.2025
96 Той
До коментар #92 от "стоян":Няма договор в Будапеща , има Меморандум, или пожелателно намерение. Договора се сключи след това между страните, които Украйна едностранно поръчка и излезе.
Спрете да шлифовате и други мозъци освен собствения си такъв, папагал.
12:13 08.12.2025