Пуснаха метрото в Солун след почти едномесечно спиране заради тестове

Метрото във втория по големина гръцки град Солун отново работи от днес, след като беше спряно за близо месец заради тестове на разширението му към източния квартал Каламария, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Първата фаза на изпитанията е завършила успешно и е било взето решение метрото да бъде върнато в редовна експлоатация три дни предсрочно.

Тестовете на разширението на метрото ще продължат, без да бъде спирано транспортното обслужване на гражданите.

Временно ще бъде запазена обаче и заместващата автобусна линия. Метрото в Солун беше открито на 30 ноември 2024 г. след дългогодишно строителство.