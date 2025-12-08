Новини
Пуснаха метрото в Солун след почти едномесечно спиране заради тестове

Пуснаха метрото в Солун след почти едномесечно спиране заради тестове

8 Декември, 2025 11:12 587 3

Метрото в Солун беше открито на 30 ноември 2024 г. след дългогодишно строителство

Пуснаха метрото в Солун след почти едномесечно спиране заради тестове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Метрото във втория по големина гръцки град Солун отново работи от днес, след като беше спряно за близо месец заради тестове на разширението му към източния квартал Каламария, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Първата фаза на изпитанията е завършила успешно и е било взето решение метрото да бъде върнато в редовна експлоатация три дни предсрочно.

Тестовете на разширението на метрото ще продължат, без да бъде спирано транспортното обслужване на гражданите.

Временно ще бъде запазена обаче и заместващата автобусна линия. Метрото в Солун беше открито на 30 ноември 2024 г. след дългогодишно строителство.


  • 1 Голия

    1 0 Отговор
    там няма величия възраждания и радеви вълнения, затова се случват нещата

    11:28 08.12.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    Най Малко 400 000 европейци — жени, мъже и деца— са били изнасилени или убити от мигранти и «беженци» в Европа, от 2000 года. За това пише румынское издание Daily Romania

    11:40 08.12.2025

  • 3 Важно

    0 0 Отговор
    САЩ да ни върнат Македония и Беломорска Тракия, със Солун.

    11:41 08.12.2025

