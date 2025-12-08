Новини
Дмитрий Медведев: Прозорецът на възможността за диалог със САЩ сега е отворен
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Прозорецът на възможността за диалог със САЩ сега е отворен

8 Декември, 2025 10:38 1 158 25

Кремъл реагира положително на наскоро публикуваната Национална стратегия за сигурност на САЩ

Дмитрий Медведев: Прозорецът на възможността за диалог със САЩ сега е отворен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл реагира положително на наскоро публикуваната Национална стратегия за сигурност (НСС) на САЩ. Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев заяви, че "прозорецът на възможността за диалог" със САЩ сега е "отворен".

Това отбелязва в анализа си Институтът за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

На 7 декември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че новата Национална стратегия за сигурност на САЩ "до голяма степен съответства на визията на Русия" и може да бъде "скромна гаранция", че Русия и САЩ ще могат да продължат да работят за постигане на мирно уреждане в Украйна.

Песков заяви, че Кремъл счита призива на Национална стратегия за сигурност за сътрудничество с Русия и въздържането от включването на Русия в списъка на "преките заплахи" за САЩ като "положителна стъпка".

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че актуализираната Национална стратегия за сигурност е сигнал, че САЩ са готови да обсъдят въпроси, свързани с "архитектурата на сигурността", вероятно имайки предвид европейската архитектура на сигурността и ролята, която НАТО играе в нея.

Медведев заяви, че Националната стратегия за сигурност "неочаквано" съвпада с идеите на Русия за необходимостта от споделяне на сигурността и зачитане на суверенитета на държавите.

Медведев заяви, че "прозорецът на възможността за диалог" сега е "отворен".

Балони от беларуското въздушно пространство продължават да нахлуват във въздушното пространство на НАТО в Литва.

Международното летище във Вилнюс съобщи, че временно е преустановило дейността си на 6 декември поради неопределен брой балони, летящи към летището от беларуското въздушно пространство.

Към момента на написването на този доклад литовските власти не са посочили кой стои зад последното нахлуване с балони, но въздушните нахлувания от Беларус са принудили международното летище във Вилнюс да преустанови дейността си няколко пъти през последните месеци.

ISW продължава да оценява, че Русия все по-често се ангажира с тайни и явни атаки срещу Европа и че продължаващите нарушения на въздушното пространство вероятно са част от "Фаза нула" - по-широката информационна и психологическа фаза на Русия за създаване на условия - за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

ISW продължава да оценява, че Беларус е де факто съюзник на Русия във войната в Украйна, така че беларуските нарушения на въздушното пространство на НАТО вероятно са част от по-широките усилия на Русия в рамките на Фаза нула.

Руските сили провеждат кампания за въздушни удари срещу украинските наземни линии за доставки в северната част на Харковска област.

Целта е да се наруши украинската логистика и да се улесни постигането на победи на бойното поле.

Украинските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка. Руските сили наскоро напреднаха в близост до Хуляйполе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По време на разговори с репортери

    7 1 Отговор
    президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че Украинският президент Володимир Зеленски все още не е запознат с Американското предложение за по-нататъшни стъпки в преговорите между Украйна и Русия. Той е казал това, отговаряйки на въпросите на репортерите относно предстоящите преговори. Според Тръмп, той е обсъждал ситуацията както с руския президент Владимир Путин, така и с украинските лидери, включително със Зеленски. "Трябва да кажа, че съм донякъде разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението. Това беше преди няколко часа", казал Тръмп. Той е добавил, че според него Украинският екип подкрепя документа, докато самият Зеленски все още не е проявил интерес. "Отборът му е развълнуван, но той не е," казал той. Тръмп твърди, че Русия се е съгласила с обявените условия. "Русия, мисля, би предпочела да получи цялата страна, ако се замислиш. Но Русия е съгласна с това", казал той. В същото време Тръмп подчертал, че не е сигурен в позицията на Украинския президент: "Не съм сигурен, че Зеленски е съгласен с това. Екипът му го подкрепя, но той не го е чел." След това изявление репортерът е отговорил, че "няма обяснение" за това според политика.

    Коментиран от #23

    10:39 08.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Според новата Военна доктрина на САЩ Русия е приятел а ЕС и Украйна враг.

    Коментиран от #6, #15

    10:43 08.12.2025

  • 4 Пич

    5 4 Отговор
    САЩ бяха проблем , но вече не са ! Защото може и да са алчни , но не са тъпи. Тъпите са проблема !!! Има ли смисъл да ги посочвам ?

    Коментиран от #13

    10:43 08.12.2025

  • 5 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Ейййй добре, че дойде тръмпоча, да удари едно рамо, че затънаха рашите в Донецк иначе. За 4 години война, успяха да стигнат от Киев до Донецк!

    Коментиран от #8

    10:48 08.12.2025

  • 6 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Браво копей, вече сте соросня!

    10:49 08.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Волгин

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Освободиха Донецк, донесоха им руски мир И сега нямат вода, срат в пликове.

    Коментиран от #9, #20

    10:53 08.12.2025

  • 9 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Волгин":

    копейте искат и тук такъв мир, то си ги влече

    10:58 08.12.2025

  • 10 Мдааа

    0 2 Отговор
    след Тръмпона САЩ няма да са толкова безнравствени и меки с престъпниците от кремъл.

    11:15 08.12.2025

  • 11 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Агент краснов и тоя са като братя.

    11:15 08.12.2025

  • 12 Абсурд!

    2 0 Отговор
    Ако русия се съгласи с примирие в украйна, значи са неадекватни. Всичко под изтегляне на нато на линиите от 1991 е поражение! 2 години война, а фашистите остават в украйна! Абсурд!

    11:22 08.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Димоне ,

    0 0 Отговор
    Здравствуй , пийняк .. Ние , болгарските пийняци те приветстваме .. 🖕

    11:31 08.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Митя ,

    0 0 Отговор
    Берегись , внимавай с прозорците , ако си на 16-ти етаж ...🤭

    11:36 08.12.2025

  • 17 Бистро!

    1 0 Отговор
    Половината ЕС са бивши Руски республики или княжества, да се връщат към Русия. ЕС е Белгия и Холандия, другото е Руско!

    11:39 08.12.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор
    Най Малко 400 000 европейци — жени, мъже и деца— са били изнасилени или убити от мигранти и «беженци» в Европа, от 2000 года. За това пише румынское издание Daily Romania

    Коментиран от #22, #24

    11:42 08.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Волгин":

    Ти за Северо-Донецкия канал чувал ли си? А кой е спрял водата по него знаеш ли?

    11:44 08.12.2025

  • 21 Отрезвител

    1 0 Отговор
    Тоя лузър дали изобщо изтрезнява?

    11:44 08.12.2025

  • 22 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А в раша как е? Колко са убитите изнасилени и разчленени от емигранти?

    11:44 08.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Белите европейци също правят подобни престъпления плюс други много по-лоши. Рашиските ботове само лошото посочват ама истината е че повечето новодошлите си работят честно и допринасят за повишаването на икономиката на дадената държава: много магазини и закусвални на китайци и араби работят до много по късно сравнение с тези на бели собствениците .

    Коментиран от #25

    11:56 08.12.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Как ще се кръстиш като руснацити си върнат Херсон?

    12:06 08.12.2025

