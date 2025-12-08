Дмитрий Медведев: Прозорецът на възможността за диалог със САЩ сега е отворен

Кремъл реагира положително на наскоро публикуваната Национална стратегия за сигурност (НСС) на САЩ. Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев заяви, че "прозорецът на възможността за диалог" със САЩ сега е "отворен".

Това отбелязва в анализа си Институтът за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

На 7 декември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че новата Национална стратегия за сигурност на САЩ "до голяма степен съответства на визията на Русия" и може да бъде "скромна гаранция", че Русия и САЩ ще могат да продължат да работят за постигане на мирно уреждане в Украйна.

Песков заяви, че Кремъл счита призива на Национална стратегия за сигурност за сътрудничество с Русия и въздържането от включването на Русия в списъка на "преките заплахи" за САЩ като "положителна стъпка".

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че актуализираната Национална стратегия за сигурност е сигнал, че САЩ са готови да обсъдят въпроси, свързани с "архитектурата на сигурността", вероятно имайки предвид европейската архитектура на сигурността и ролята, която НАТО играе в нея.

Медведев заяви, че Националната стратегия за сигурност "неочаквано" съвпада с идеите на Русия за необходимостта от споделяне на сигурността и зачитане на суверенитета на държавите.

Медведев заяви, че "прозорецът на възможността за диалог" сега е "отворен".

Балони от беларуското въздушно пространство продължават да нахлуват във въздушното пространство на НАТО в Литва.

Международното летище във Вилнюс съобщи, че временно е преустановило дейността си на 6 декември поради неопределен брой балони, летящи към летището от беларуското въздушно пространство.

Към момента на написването на този доклад литовските власти не са посочили кой стои зад последното нахлуване с балони, но въздушните нахлувания от Беларус са принудили международното летище във Вилнюс да преустанови дейността си няколко пъти през последните месеци.

ISW продължава да оценява, че Русия все по-често се ангажира с тайни и явни атаки срещу Европа и че продължаващите нарушения на въздушното пространство вероятно са част от "Фаза нула" - по-широката информационна и психологическа фаза на Русия за създаване на условия - за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

ISW продължава да оценява, че Беларус е де факто съюзник на Русия във войната в Украйна, така че беларуските нарушения на въздушното пространство на НАТО вероятно са част от по-широките усилия на Русия в рамките на Фаза нула.

Руските сили провеждат кампания за въздушни удари срещу украинските наземни линии за доставки в северната част на Харковска област.

Целта е да се наруши украинската логистика и да се улесни постигането на победи на бойното поле.

Украинските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка. Руските сили наскоро напреднаха в близост до Хуляйполе.