Светослав Бенчев: Схеми с горива и данъци за милиони евро от години действат в България

Сивият сектор при горивата в България е за стотици милиони евро – около 1% от това, което държавата искаше да събере като допълнителни осигурителни вноски с първия проект за държавен бюджет през 2026 година.
За последните 4 години този сектор си остава устойчив.
Това съобщи в сутрешния блок на БНТ Светослав Бенчев, председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация (БПГА).
Няма данни, че "Лукойл Нефтохим" е замесен, но има и други данъчни складове и производство, извън бургаската рафинерия, съобщи той и поясни, че се вижда, че схемите не са кокошкарски и дребни.
Бенчев съобщи, че големи вериги не участват в сивия сектор.
Проблеми в сектора с горивата засега няма, информира той и напомни в "Денят започва", че имаме 6 месеца да решим нещата с "Лукойл Нефтохим".
За щастие, каза още той, с цената на петрола на международните пазари не се случва нищо, не очакваме нищо да се случи и в следващите дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 денят започва
11:24 08.12.2025
3 САКСА БОЙКО ТО ЗАКРИЛЯ
11:29 08.12.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ХОП,ОБЯВИЛИ ФАЛИТ...
11:36 08.12.2025
5 Бенчев ,
11:47 08.12.2025
6 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
11:51 08.12.2025