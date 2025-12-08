Новини
Светослав Бенчев: Схеми с горива и данъци за милиони евро от години действат в България

Светослав Бенчев: Схеми с горива и данъци за милиони евро от години действат в България

8 Декември, 2025 11:21 932 6

За последните 4 години този сектор си остава устойчив

Светослав Бенчев: Схеми с горива и данъци за милиони евро от години действат в България - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сивият сектор при горивата в България е за стотици милиони евро – около 1% от това, което държавата искаше да събере като допълнителни осигурителни вноски с първия проект за държавен бюджет през 2026 година.

Това съобщи в сутрешния блок на БНТ Светослав Бенчев, председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Няма данни, че "Лукойл Нефтохим" е замесен, но има и други данъчни складове и производство, извън бургаската рафинерия, съобщи той и поясни, че се вижда, че схемите не са кокошкарски и дребни.

Бенчев съобщи, че големи вериги не участват в сивия сектор.

Проблеми в сектора с горивата засега няма, информира той и напомни в "Денят започва", че имаме 6 месеца да решим нещата с "Лукойл Нефтохим".

За щастие, каза още той, с цената на петрола на международните пазари не се случва нищо, не очакваме нищо да се случи и в следващите дни.


