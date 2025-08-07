Китай: Сътрудничеството ни с Русия не вреди на трети страни. То е разумно, законно и заслужава уважение

Сътрудничеството между Русия и Китай е разумно и законно, заслужава уважение и защита. Това заяви пред ТАСС в сряда прессекретарят на китайското посолство в САЩ Лю Пенгю, коментирайки евентуалното въвеждане от Вашингтон на допълнителни вносни мита за Китай за търговия с Русия.

„Международната общност, включително Китай, осъществява нормално сътрудничество с Русия в рамките на международното право. Това е разумно и законно, не причинява вреда на трети страни и заслужава уважение и защита. Китай винаги решително се е противопоставял на незаконните и неоправдани едностранни санкции и т. нар. юрисдикция с дълга ръка от страна на Съединените щати. В тарифните войни няма победители. Принудата и натискът няма да доведат до нищо“, заяви прессекретарят на дипломатическата мисия на КНР.

Лю Пенгю припомни, че „Китай и Съединените щати наскоро проведоха пореден кръг от икономически и търговски преговори в Стокхолм“, по време на които страните „прегледаха и потвърдиха“ плановете за прилагане на „постигнатия консенсус“ на преговорите в Женева, както и „рамката, установена на преговорите в Лондон“. „Надяваме се, че Съединените щати могат да работят с Китай, за да продължат да се придържат към важното разбирателство, постигнато от държавните глави по време на телефонните им разговори, да използват пълноценно механизма за икономически и търговски консултации между Китай и САЩ, да продължат да засилват взаимното разбирателство, да премахват недоразуменията и да засилват сътрудничеството, да разширяват диалога и консултациите и да се стремят към постигане на повече взаимноизгодни резултати“, обобщи говорителят на китайското посолство в САЩ.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще наложи допълнителни вносни мита на Китай за търговия с Русия. В отговор на репортерски въпрос за това в Белия дом, ръководителят на американската администрация заяви, че това ще зависи от това "как ще се развият нещата".

Страните от БРИКС може да се обединят в отговор на американските тарифи, което ще доведе до обратния ефект на тарифните войни на американския президент Доналд Тръмп, коментира руският депутат Алексей Пушков.

„Бразилският президент Лула да Силва възнамерява да свика лидерите на страните от БРИКС, за да разработят съвместен отговор на тарифите на Тръмп. Ако бъде разработен съвместен отговор, това ще бъде нов обрат в динамиката на скрития сблъсък между БРИКС и Съединените щати, който Тръмп искаше да предотврати с политиката си“, написа той в своя Telegram канал.

Според Пушков сблъсъкът може да стане открит и тогава тарифните войни на Тръмп ще имат обединяващ ефект върху страните от БРИКС.

По-рано президентът на САЩ подписа изпълнителна заповед за увеличаване на тарифите за редица страни от БРИКС. Така Съединените щати въвеждат търговски мита от 25% за Индия. Ставката на митата върху вносните стоки и услуги от Бразилия също се увеличава до 50%.