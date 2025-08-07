Новини
Свят »
Китай »
Китай: Сътрудничеството ни с Русия не вреди на трети страни. То е разумно, законно и заслужава уважение

Китай: Сътрудничеството ни с Русия не вреди на трети страни. То е разумно, законно и заслужава уважение

7 Август, 2025 04:44, обновена 7 Август, 2025 05:46 771 8

  • китай-
  • русия-
  • отношения-
  • мита-
  • търговия

Прессекретарят на китайското посолство в САЩ Лю Пенгю коментирайки евентуалното въвеждане от Вашингтон на допълнителни вносни мита за Китай за търговия с Пекин

Китай: Сътрудничеството ни с Русия не вреди на трети страни. То е разумно, законно и заслужава уважение - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сътрудничеството между Русия и Китай е разумно и законно, заслужава уважение и защита. Това заяви пред ТАСС в сряда прессекретарят на китайското посолство в САЩ Лю Пенгю, коментирайки евентуалното въвеждане от Вашингтон на допълнителни вносни мита за Китай за търговия с Русия.

„Международната общност, включително Китай, осъществява нормално сътрудничество с Русия в рамките на международното право. Това е разумно и законно, не причинява вреда на трети страни и заслужава уважение и защита. Китай винаги решително се е противопоставял на незаконните и неоправдани едностранни санкции и т. нар. юрисдикция с дълга ръка от страна на Съединените щати. В тарифните войни няма победители. Принудата и натискът няма да доведат до нищо“, заяви прессекретарят на дипломатическата мисия на КНР.

Лю Пенгю припомни, че „Китай и Съединените щати наскоро проведоха пореден кръг от икономически и търговски преговори в Стокхолм“, по време на които страните „прегледаха и потвърдиха“ плановете за прилагане на „постигнатия консенсус“ на преговорите в Женева, както и „рамката, установена на преговорите в Лондон“. „Надяваме се, че Съединените щати могат да работят с Китай, за да продължат да се придържат към важното разбирателство, постигнато от държавните глави по време на телефонните им разговори, да използват пълноценно механизма за икономически и търговски консултации между Китай и САЩ, да продължат да засилват взаимното разбирателство, да премахват недоразуменията и да засилват сътрудничеството, да разширяват диалога и консултациите и да се стремят към постигане на повече взаимноизгодни резултати“, обобщи говорителят на китайското посолство в САЩ.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще наложи допълнителни вносни мита на Китай за търговия с Русия. В отговор на репортерски въпрос за това в Белия дом, ръководителят на американската администрация заяви, че това ще зависи от това "как ще се развият нещата".

Страните от БРИКС може да се обединят в отговор на американските тарифи, което ще доведе до обратния ефект на тарифните войни на американския президент Доналд Тръмп, коментира руският депутат Алексей Пушков.

„Бразилският президент Лула да Силва възнамерява да свика лидерите на страните от БРИКС, за да разработят съвместен отговор на тарифите на Тръмп. Ако бъде разработен съвместен отговор, това ще бъде нов обрат в динамиката на скрития сблъсък между БРИКС и Съединените щати, който Тръмп искаше да предотврати с политиката си“, написа той в своя Telegram канал.

Според Пушков сблъсъкът може да стане открит и тогава тарифните войни на Тръмп ще имат обединяващ ефект върху страните от БРИКС.

По-рано президентът на САЩ подписа изпълнителна заповед за увеличаване на тарифите за редица страни от БРИКС. Така Съединените щати въвеждат търговски мита от 25% за Индия. Ставката на митата върху вносните стоки и услуги от Бразилия също се увеличава до 50%.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЛУЛАТА

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Личи си , че си алтернативен и като те карбаля някой афро или латин да викаш смело САЩ, САЩ, САЩ...

    06:19 07.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    2 1 Отговор
    Спокойно и полека нещата ще си дойдат на мястото 😉

    Коментиран от #8

    06:21 07.08.2025

  • 8 Гей

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    полека , полека , полека ...

    06:31 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания