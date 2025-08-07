Новини
Затвориха Кримския мост, украински дронове нападнаха Новоросийск
  Тема: Украйна

Затвориха Кримския мост, украински дронове нападнаха Новоросийск

7 Август, 2025 06:22, обновена 7 Август, 2025 06:28 966 27

  • украйна-
  • русия-
  • кримски мост-
  • новоросийск-
  • атака

В града са чути мощни експлозии

Затвориха Кримския мост, украински дронове нападнаха Новоросийск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кримският мост е временно затворен за движение, предаде Telegram каналът на съоръжението.

Водачите на автомобили, които са се озовали на моста и в зоната за проверка, са призовани да запазят спокойствие и да следват инструкциите на служителите по транспортна сигурност.

По-рано тази сутрин жители на Новоросийск съобщиха за мощни експлозии. Градът е бил атакуван от украински дронове, съобщава се и за заплаха от безпилотни лодки.

На 4 август пред Кримския мост се образува рекордно задръстване от 35 километра. Четири хиляди коли чакаха на опашки за ръчна проверка от двете страни, а времето за чакане варираше от три до осем часа.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    14 16 Отговор
    Киев Два дня ......😆👍

    06:30 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кремълски, бункерен плъx

    15 8 Отговор
    Всичко е по план ☝️👍😂

    Коментиран от #25

    06:42 07.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баце ЕООД

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "центаджия..":

    То и ние във форума това правим, ама те не загряват

    06:47 07.08.2025

  • 9 Знаещ

    9 6 Отговор
    Въпрос на време е този мост да се срути като три блока с руснаци, когато Путин кандидатстваше за президент.

    06:48 07.08.2025

  • 10 Рама

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "центаджия..":

    Московчанки ходят в Рим, Берлин и Токио, Париж, Лондон да се чифтосват за пари. Кой на кой се подиграва ми кажи?

    Коментиран от #15, #16

    06:49 07.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Злобното Джуджи

    6 5 Отговор
    8-ми август, пятница 139млн руснаци с надежда ще се взират в небето очаквайки с нетърпение американските стелтове и свръхзвукови ракети да ги освободят от руския Гитлер 👍

    Коментиран от #19

    06:54 07.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 11до10

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Рама":

    А ти с козичка, нали?

    Коментиран от #17

    06:54 07.08.2025

  • 16 А бе те ходят,ама...!

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Рама":

    Московчанките-ряпа да ядат,пред...Украинките...!

    Коментиран от #18, #23

    06:56 07.08.2025

  • 17 Рама

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "11до10":

    Не говори така за майка си, простак!

    06:56 07.08.2025

  • 18 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "А бе те ходят,ама...!":

    Нали всички са рускини... така е при рускините! Без да въртят фуста не се става 200 милиона.

    Коментиран от #22

    06:57 07.08.2025

  • 19 Пак!

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Са те изтървали рано-рано,от...Карлуково...!

    06:58 07.08.2025

  • 20 Няма проблем

    3 1 Отговор
    Както са се наредили тия коли, ако аз бях на укрите щях да ги запраскам с дронове. После да кажа като Кремъл "Руснаците сами се нападнаха".

    06:59 07.08.2025

  • 21 Лечител

    2 1 Отговор
    Украйна ще получава все повече оръжие, а и сама произвежда много. Въпрос на няколко месеца е да имат и собствени, балистични ракети с обсег до 1000 километра. Тогава хунтата в Кремъл ще трябва да се замисли дали има смисъл тази война да продължи.

    07:00 07.08.2025

  • 22 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Е как така...,,всички били...рускини"...🙄😨😟😮‍💨😓🫢?!?!

    Коментиран от #24, #26

    07:00 07.08.2025

  • 23 Мараба

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "А бе те ходят,ама...!":

    Казваш, че рускините и за това не стават. Некадърна нация са си. В нищо не са първи!

    07:00 07.08.2025

  • 24 Путин го каза

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!":

    Нямало украинци, всички сте били руснаци.

    Коментиран от #27

    07:01 07.08.2025

  • 25 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кремълски, бункерен плъx":

    Много ми хареса името ти "Кремълски, бункерен плъx",явно имаш голямо желание да живееш в Кремъл.

    07:01 07.08.2025

  • 26 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!":

    Владимир Путин: Русские и украинцы – это один народ

    07:03 07.08.2025

  • 27 Путлер непрекъснато повтаря

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Путин го каза":

    наративите на Хитлер едно към едно..

    07:03 07.08.2025

Новини по държави:
