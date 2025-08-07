Затвориха Кримския мост, украински дронове нападнаха Новоросийск

Кримският мост е временно затворен за движение, предаде Telegram каналът на съоръжението.
Водачите на автомобили, които са се озовали на моста и в зоната за проверка, са призовани да запазят спокойствие и да следват инструкциите на служителите по транспортна сигурност.
По-рано тази сутрин жители на Новоросийск съобщиха за мощни експлозии. Градът е бил атакуван от украински дронове, съобщава се и за заплаха от безпилотни лодки.
На 4 август пред Кримския мост се образува рекордно задръстване от 35 километра. Четири хиляди коли чакаха на опашки за ръчна проверка от двете страни, а времето за чакане варираше от три до осем часа.
1 Злобното Джуджи
06:30 07.08.2025
5 Кремълски, бункерен плъx
Коментиран от #25
06:42 07.08.2025
8 Баце ЕООД
До коментар #6 от "центаджия..":То и ние във форума това правим, ама те не загряват
06:47 07.08.2025
9 Знаещ
06:48 07.08.2025
10 Рама
До коментар #6 от "центаджия..":Московчанки ходят в Рим, Берлин и Токио, Париж, Лондон да се чифтосват за пари. Кой на кой се подиграва ми кажи?
Коментиран от #15, #16
06:49 07.08.2025
13 Злобното Джуджи
Коментиран от #19
06:54 07.08.2025
15 11до10
До коментар #10 от "Рама":А ти с козичка, нали?
Коментиран от #17
06:54 07.08.2025
16 А бе те ходят,ама...!
До коментар #10 от "Рама":Московчанките-ряпа да ядат,пред...Украинките...!
Коментиран от #18, #23
06:56 07.08.2025
17 Рама
До коментар #15 от "11до10":Не говори така за майка си, простак!
06:56 07.08.2025
18 Българин
До коментар #16 от "А бе те ходят,ама...!":Нали всички са рускини... така е при рускините! Без да въртят фуста не се става 200 милиона.
Коментиран от #22
06:57 07.08.2025
19 Пак!
До коментар #13 от "Злобното Джуджи":Са те изтървали рано-рано,от...Карлуково...!
06:58 07.08.2025
20 Няма проблем
06:59 07.08.2025
21 Лечител
07:00 07.08.2025
22 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
До коментар #18 от "Българин":Е как така...,,всички били...рускини"...🙄😨😟😮💨😓🫢?!?!
Коментиран от #24, #26
07:00 07.08.2025
23 Мараба
До коментар #16 от "А бе те ходят,ама...!":Казваш, че рускините и за това не стават. Некадърна нация са си. В нищо не са първи!
07:00 07.08.2025
24 Путин го каза
До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!":Нямало украинци, всички сте били руснаци.
Коментиран от #27
07:01 07.08.2025
25 Хахахаха
До коментар #5 от "Кремълски, бункерен плъx":Много ми хареса името ти "Кремълски, бункерен плъx",явно имаш голямо желание да живееш в Кремъл.
07:01 07.08.2025
26 Българин
До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!":Владимир Путин: Русские и украинцы – это один народ
07:03 07.08.2025
27 Путлер непрекъснато повтаря
До коментар #24 от "Путин го каза":наративите на Хитлер едно към едно..
07:03 07.08.2025