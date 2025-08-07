Затвориха Кримския мост, украински дронове нападнаха Новоросийск

Кримският мост е временно затворен за движение, предаде Telegram каналът на съоръжението.

Водачите на автомобили, които са се озовали на моста и в зоната за проверка, са призовани да запазят спокойствие и да следват инструкциите на служителите по транспортна сигурност.

Още новини от Украйна

По-рано тази сутрин жители на Новоросийск съобщиха за мощни експлозии. Градът е бил атакуван от украински дронове, съобщава се и за заплаха от безпилотни лодки.

На 4 август пред Кримския мост се образува рекордно задръстване от 35 километра. Четири хиляди коли чакаха на опашки за ръчна проверка от двете страни, а времето за чакане варираше от три до осем часа.