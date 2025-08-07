Новини
Проект за 1 млн. евро! Естония укрепва речната си граница с Русия
Проект за 1 млн. евро! Естония укрепва речната си граница с Русия

7 Август, 2025 10:39 477 8

Дължината на речната и езерната граница между Естония и Русия е почти 200 км

Проект за 1 млн. евро! Естония укрепва речната си граница с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Департаментът на полицията и граничната охрана планира да постави водни заграждения на река Нарва по протежение на руската граница, съобщи порталът на телерадиокомпанията ERR.

"Ако сухопътната граница от гледна точка на инфраструктурата бъде готова до края на 2025 г., с изключение на някои работи, то тесните реки или езерото Теплое, където няма никакви специални препятствия за преодоляване, днес са уязвими.

Ето защо, ако създадем преграда, ще успеем да реагираме, ако се случи инцидент", каза заместник-директорът на Департамента на полицията и граничната охрана Вейко Коммусаар.

Подобни прегради се използват в Америка за борба с проникването на нелегални мигранти. Нещо подобно иска да тества и граничната служба на Естония на участък с дължина от един километър и половина, отбелязва порталът.

Закупуването на плаващи прегради ще започне в следващите месеци, а тестовете ще се проведат през следващата година.

Цената на пилотния проект е около 1 млн. евро. Дължината на речната и езерната граница между Естония и Русия е почти 200 км.


Естония
  • 1 Злобното Джуджи

    7 3 Отговор
    Естония, Столипиново и Филиповци - светлото европейско бъдеще 😁👍

    10:41 07.08.2025

  • 2 Факти

    6 2 Отговор
    Русия победи натото и си взима своето ! Да му мисли Зеле , какво ще прави с остатъка на 404 .

    Коментиран от #4

    10:43 07.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    В битката при Нарва шведите разбиват четирикратно по голяма руска армия в снежна буря.Девет години по късно Петър Велики разбива шведите край Полтава и завинаги ги прогонва от Русия.

    10:43 07.08.2025

  • 4 факуса

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    не да му мислим ние дет ще ги издържаме

    10:45 07.08.2025

  • 5 Читател

    6 2 Отговор
    Литва,Латвия,Естония,това са бивши провинции на съветска Русия.Толкова сте незначителни,никой не ви взема на сериозно,но крякате за да бъдете чути и забелязани.

    10:45 07.08.2025

  • 6 плевен

    4 1 Отговор
    Трите пудела изхарчиха европейските пари за една къса жп линия помежду им и увиснаха във въздуха. А Факти показват точно нейната рекламна снимка. Ей редакцията, да не сте руски шпиони та ни правите за смях?

    10:47 07.08.2025

  • 7 Я пък тоя

    4 2 Отговор
    Смешници, ако Русия реши да ви превземе, няма да ѝ се налага да минава границата.
    За население от 1 374 000 са нужни стотина ракети и ви няма.

    10:47 07.08.2025

  • 8 си дзън

    1 4 Отговор
    Оградите не са достатъчни. Трябва всички руснаци да бъдат изгонени от ЕС.
    Да ходят у Индия, Иран, Китай...

    10:49 07.08.2025

