Проект за 1 млн. евро! Естония укрепва речната си граница с Русия

Департаментът на полицията и граничната охрана планира да постави водни заграждения на река Нарва по протежение на руската граница, съобщи порталът на телерадиокомпанията ERR.

"Ако сухопътната граница от гледна точка на инфраструктурата бъде готова до края на 2025 г., с изключение на някои работи, то тесните реки или езерото Теплое, където няма никакви специални препятствия за преодоляване, днес са уязвими.

Ето защо, ако създадем преграда, ще успеем да реагираме, ако се случи инцидент", каза заместник-директорът на Департамента на полицията и граничната охрана Вейко Коммусаар.

Подобни прегради се използват в Америка за борба с проникването на нелегални мигранти. Нещо подобно иска да тества и граничната служба на Естония на участък с дължина от един километър и половина, отбелязва порталът.

Закупуването на плаващи прегради ще започне в следващите месеци, а тестовете ще се проведат през следващата година.

Цената на пилотния проект е около 1 млн. евро. Дължината на речната и езерната граница между Естония и Русия е почти 200 км.