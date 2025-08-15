Вдовицата на Навални: Путин, освободи всички политически затворници в Русия!

Юлия Навална призова руския президент Владимир Путин да освободи всички политически затворници преди срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска за войната в Украйна, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Преди дългоочакваната среща между президентите на САЩ и Русия вдовицата на руския опозиционер Алексей Навални, който почина в наказателна колония миналата година, отправи призив към Путин да освободи всички политически затворници в Русия.

"Този акт ще остане в историята. Просто го направете", заяви тя в специално видеообръщение към участниците в срещата. Навална подчерта, че в момента в Русия има около 1000 политически затворници, като десетки от тях изтърпяват дълги присъди при тежки условия само защото са се осмелили да протестират срещу войната в Украйна.

Вдовицата на Навални изрази надежда, че тази среща може да се окаже исторически момент с реален резултат. Тя подчерта, че продължава делото на своя съпруг в борбата срещу авторитарната система на Путин, въпреки че живее в изгнание.

Според нея списъците с политически затворници са публично достъпни и едно бързо освобождаване е напълно възможно. Във видеообръщението си тя показа снимки на някои от задържаните.

Екипът на Алексей Навални от години обръща внимание на тежкото положение на политическите затворници в Русия и на ужасяващите условия в наказателните колонии, които често застрашават живота им, отбелязва ДПА.

Навална прояви предпазливост що се отнася до очакванията от срещата. Тя припомни, че и преди е било обявявано примирие, но това така и не е довело до траен мир, а надеждите за край на войната многократно са били разбивани.