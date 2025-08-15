Новини
Вдовицата на Навални: Путин, освободи всички политически затворници в Русия!

15 Август, 2025 17:53 1 192 30

  • алексей навални-
  • русия-
  • политически затворници-
  • кремъл-
  • юлия навална

Екипът на Алексей Навални от години обръща внимание на тежкото положение на политическите затворници в Русия и на ужасяващите условия в наказателните колонии, които често застрашават живота им

Вдовицата на Навални: Путин, освободи всички политически затворници в Русия! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Юлия Навална призова руския президент Владимир Путин да освободи всички политически затворници преди срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска за войната в Украйна, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Преди дългоочакваната среща между президентите на САЩ и Русия вдовицата на руския опозиционер Алексей Навални, който почина в наказателна колония миналата година, отправи призив към Путин да освободи всички политически затворници в Русия.

"Този акт ще остане в историята. Просто го направете", заяви тя в специално видеообръщение към участниците в срещата. Навална подчерта, че в момента в Русия има около 1000 политически затворници, като десетки от тях изтърпяват дълги присъди при тежки условия само защото са се осмелили да протестират срещу войната в Украйна.

Вдовицата на Навални изрази надежда, че тази среща може да се окаже исторически момент с реален резултат. Тя подчерта, че продължава делото на своя съпруг в борбата срещу авторитарната система на Путин, въпреки че живее в изгнание.

Според нея списъците с политически затворници са публично достъпни и едно бързо освобождаване е напълно възможно. Във видеообръщението си тя показа снимки на някои от задържаните.

Екипът на Алексей Навални от години обръща внимание на тежкото положение на политическите затворници в Русия и на ужасяващите условия в наказателните колонии, които често застрашават живота им, отбелязва ДПА.

Навална прояви предпазливост що се отнася до очакванията от срещата. Тя припомни, че и преди е било обявявано примирие, но това така и не е довело до траен мир, а надеждите за край на войната многократно са били разбивани.


  • 1 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    Скоро в България ще отворим Белене.

    Коментиран от #6, #13, #18, #20

    17:54 15.08.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 5 Отговор
    Всичкия от пълпадък либералноатлантически сё е активирал

    17:57 15.08.2025

  • 3 404

    14 3 Отговор
    няма затворници

    17:57 15.08.2025

  • 4 Дух

    4 3 Отговор
    В Америка и Русия да си Джендър е КЛАСА и Уважение по съвет,а в останалият свят само фалш и имитация

    17:58 15.08.2025

  • 5 сериозен

    22 4 Отговор
    Щом много им лаят устата - в Сибир и так далее! Да не би да заслужават 5 звезден хотел на Карибите .

    17:59 15.08.2025

  • 6 мошЕто

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И няма да е зле ....

    18:00 15.08.2025

  • 7 Вдовицата на Навални?

    21 4 Отговор
    Тая па, коя беше?

    18:00 15.08.2025

  • 8 Камикадзе

    22 3 Отговор
    Това на снимката е мъж. Мъртъв. Статията е за жена. Жива. Авторът е алкохолик. Доказан.

    18:00 15.08.2025

  • 9 Хайо

    22 4 Отговор
    Какво общо има срещата със Сащ и с предателите на родината ? За предателите на родината ,законите трябва да са най сурови .

    18:01 15.08.2025

  • 10 Иван

    16 3 Отговор
    Йоланда Навални.....нацистката еврейска са.танинска хазарска коварна сп.ер.ма.

    18:02 15.08.2025

  • 11 Анатолий

    14 2 Отговор
    Престани да се излагаш!
    От напъните ти само миризма излиза и то зловонна!

    18:04 15.08.2025

  • 12 Абе,

    18 3 Отговор
    тази, докато беше жив мъжът и ,се гушкаше с агент Грозев и не се сещаше за него, сега била навална...

    18:05 15.08.2025

  • 13 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Червеите са започнали да рупат тоя на снимката.... Въобще естествен биологичен процес....

    18:08 15.08.2025

  • 14 баналная

    8 3 Отговор
    банална

    18:09 15.08.2025

  • 15 Уса

    9 4 Отговор
    В България бяха освободени и ни предадоха и разпродадоха

    18:09 15.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Майна

    9 2 Отговор
    Щом и тази извадиха от " гардероба...
    Спукана му е работата на " лондонсити"..

    18:12 15.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А ние

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще те отворим.
    И не се наричай софиянец, след като пишеш от обора.

    18:18 15.08.2025

  • 21 Свети Петър

    3 6 Отговор
    Назначен си, чедо, да подгряваш казана на Путин, бавно и на тих огън, та да къкри дълго, докато дойде часът му.

    18:20 15.08.2025

  • 22 Някой си

    9 2 Отговор
    В Русия НЕ съдят за политически убеждения, а за предателство!

    18:21 15.08.2025

  • 23 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Тази милата кво се напъва и тя още...:)) Не разбра ли,че нейните куратори са вече аутсайдери :))

    18:24 15.08.2025

  • 24 чекисть..

    5 2 Отговор
    Шлюхатаюлия..е главния виновник за кончината на навални..вова го изпрати лично в немачко да се лекува от новичок,и му каза да забрави за масква..а юлчето през тва време забърса молодой и богатий шваб,алексей не издържа на стреса и се прибра,но кремля не забравя тия дето са ръчкали у огиньо

    18:24 15.08.2025

  • 25 ненормална завална

    4 1 Отговор
    Пак калпаво заглавие

    18:25 15.08.2025

  • 26 Злобното Джуджи

    5 1 Отговор
    Навални няма вдовица !!!
    Юлия е една Лошад 2 😄

    18:29 15.08.2025

  • 27 Пача

    2 0 Отговор
    Тая се взима много несериозно!

    18:40 15.08.2025

  • 28 БАИ ДОБРИ

    2 0 Отговор
    ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ НА ЩАТ В ЦРУ ЗА ТЯХ ЛИ СТАВА ДУМА

    18:43 15.08.2025

  • 29 Госあ

    1 0 Отговор
    В никакъв случай ! Това ще бъде пагубно за Русия.

    18:47 15.08.2025

  • 30 вен серемос

    1 0 Отговор
    Пак про-.;титут-.;ки:Даяна, Навалная/дневалная.И Даяна и Навалная са шант-.;онерки-едната вече храни червеите.А Навалная/дневалная, пристигна на смъртта на алкохолика и наркомана Навални със вагон любовници/май и Грозев беше там/Стига с тази шантонерка.Соросоидите пак вият на умряло...Яд ви е че Путин управлява Русия.А, Дядо Дончо ще бъде на килимчето пред Путин точно в 22.00 ч.

    18:47 15.08.2025

