Гореща вълна в Техеран! Властите въведоха режим на тока

Властите в Техеран взеха мерки предвид задълбочаващата се водна криза и екстремните горещини, предаде ДПА. В иранската столица е въведен режим на тока, като домакинствата остават без електричество два пъти на ден за по четири часа, уточнява иранската агенция Тасним, предаде БТА.

Това означава, че има периоди, в които при температури до 37 градуса по Целзий охладителните системи не работят.

Горещата вълна връхлетя Иран в момент на недостиг на вода. Според скорошни изявления на местни метеоролози 80 процента от водоемите на Иран са почти празни.

Властите в няколко града въведоха режим на водата. В последните дни в Техеран стана практика да няма вода в продължение на часове, посочва ДПА.

Иран е една от страните в света, в които сушата е най-голяма. В последните години изследователите на климата установиха значително понижаване на количеството на дъждовете и същевременно нарастване на екстремните природни явления като продължителни суши и внезапни наводнения.

Според експертите климатичните промени засягат Иран по-бързо и по-осезаемо, отколкото други региони по света.