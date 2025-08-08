Новини
Поне петима убити при израелска атака в Ливан

8 Август, 2025 07:12, обновена 8 Август, 2025 06:15 507 0

Още 10 души са ранени при нападението

Поне петима убити при израелска атака в Ливан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 5 души загинаха при израелска атака в Ливан, съобщи снощи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА и БТА.

Според здравното министерство още 10 души са ранени при нападението на Израел на граничния пункт "Масна", разположен на ливанско-сирийската граница.

Израелската армия не е коментирала още атаката.

От края на ноември миналата година е в сила примирие между Израел и подкрепяната от Иран ливанска въоръжена групировка "Хизбула". Въпреки това израелската армия казва, че продължава да атакува цели и позиции на групировката в различни части на Ливан. Атаките са довели до многобройни смъртни случаи и ранени.

Снощната атака идва, след като по-рано вчера ливанското правителство одобри подкрепеното от САЩ предложение за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.


