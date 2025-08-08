Руските окупационни власти провеждат поетапна военно-патриотична политика с цел индоктриниране на украинската младеж чрез обучения и дейности, възхваляващи съветската армия. Според съобщение от 31 юли на руския пропаганден канал „Донецка новинарска агенция“, патриотичната организация „Поисковое движение России“ е организирала двуседмичен лагер в Тверска област с участието на ученици от окупираната Донецка област и руския Далечен Изток, предава News.bg.

В рамките на инициативата „Патрул на паметта: Ржев - Далечен Изток“ младите участници са преминали военно-патриотично обучение и са участвали в разкопки на бойни полета с цел откриване на останки на червеноармейци. Проектът е финансиран с помощта на Фонда за президентски грантове.

В окупираните територии на Украйна организацията активно провежда събития, включително изложби и кръгли маси, посветени на нацистките престъпления срещу СССР. През октомври 2024 г. бе открита изложба в музея на Военната слава в Снижне, Донецка област, а през февруари 2025 г. в окупиран Луганск се проведе дискусия, посветена на 80-годишнината от победата над нацистка Германия. В началото на март бе организирано погребение на съветски войник в окупираната Нижня Дуванка, Луганска област.

Чрез тези събития Москва цели да легитимира инвазията си и да милитаризира украинската младеж. След една от дискусиите в Снижне бе почетена паметта на загиналите руски военни, а представител на движението в Луганск призова за опазване на „наследството на Велика Русия“. Украинският Център за национална съпротива определя програмата „Патрул на паметта“ като инструмент за индоктринация и подготовка на бъдещи руски граждани. Според Института за изследване на войната (ISW) тези практики ще продължат и в бъдеще.

Паралелно с това руските регионални власти използват летни лагери за депортиране и идеологическа обработка на украински деца. През юли и август представители на Република Ингушетия посетиха лагер „Азри“, където се обучават деца от окупираната Запорожка област заедно с руски връстници. Лагерът, разположен близо до село Озиг, Ингушетия, приема стотици деца всяко лято, като основна цел е формирането на патриотични и граждански позиции, съобразени с руските ценности.

На икономическо ниво руска компания, свързана с олигарха Аркадий Ротенберг, придоби окупираното пристанище Ялта в Крим. Сделката, осъществена чрез холдинга „Черноморское развитие“, е част от по-широка схема за възнаграждаване на лоялни към Кремъл фигури и за засилване на руското икономическо влияние върху украинските територии. Паралелно окупационните органи планират развитие на туристическата инфраструктура в регионите, включително изграждане на яхтени пристанища и хотели, с цел разширяване на туристическия сектор.

Тези действия са част от стратегията на Кремъл за засилване на контрола върху окупираните територии, икономическа експлоатация и подготовка на младото поколение за интеграция в руския политически и културен контекст.