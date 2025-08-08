ISW: Русия използва „патриотични“ програми за милитаризация на украинската младеж

Руските окупационни власти провеждат поетапна военно-патриотична политика с цел индоктриниране на украинската младеж чрез обучения и дейности, възхваляващи съветската армия. Според съобщение от 31 юли на руския пропаганден канал „Донецка новинарска агенция“, патриотичната организация „Поисковое движение России“ е организирала двуседмичен лагер в Тверска област с участието на ученици от окупираната Донецка област и руския Далечен Изток, предава News.bg.
В рамките на инициативата „Патрул на паметта: Ржев - Далечен Изток“ младите участници са преминали военно-патриотично обучение и са участвали в разкопки на бойни полета с цел откриване на останки на червеноармейци. Проектът е финансиран с помощта на Фонда за президентски грантове.
В окупираните територии на Украйна организацията активно провежда събития, включително изложби и кръгли маси, посветени на нацистките престъпления срещу СССР. През октомври 2024 г. бе открита изложба в музея на Военната слава в Снижне, Донецка област, а през февруари 2025 г. в окупиран Луганск се проведе дискусия, посветена на 80-годишнината от победата над нацистка Германия. В началото на март бе организирано погребение на съветски войник в окупираната Нижня Дуванка, Луганска област.
Чрез тези събития Москва цели да легитимира инвазията си и да милитаризира украинската младеж. След една от дискусиите в Снижне бе почетена паметта на загиналите руски военни, а представител на движението в Луганск призова за опазване на „наследството на Велика Русия“. Украинският Център за национална съпротива определя програмата „Патрул на паметта“ като инструмент за индоктринация и подготовка на бъдещи руски граждани. Според Института за изследване на войната (ISW) тези практики ще продължат и в бъдеще.
Паралелно с това руските регионални власти използват летни лагери за депортиране и идеологическа обработка на украински деца. През юли и август представители на Република Ингушетия посетиха лагер „Азри“, където се обучават деца от окупираната Запорожка област заедно с руски връстници. Лагерът, разположен близо до село Озиг, Ингушетия, приема стотици деца всяко лято, като основна цел е формирането на патриотични и граждански позиции, съобразени с руските ценности.
На икономическо ниво руска компания, свързана с олигарха Аркадий Ротенберг, придоби окупираното пристанище Ялта в Крим. Сделката, осъществена чрез холдинга „Черноморское развитие“, е част от по-широка схема за възнаграждаване на лоялни към Кремъл фигури и за засилване на руското икономическо влияние върху украинските територии. Паралелно окупационните органи планират развитие на туристическата инфраструктура в регионите, включително изграждане на яхтени пристанища и хотели, с цел разширяване на туристическия сектор.
Тези действия са част от стратегията на Кремъл за засилване на контрола върху окупираните територии, икономическа експлоатация и подготовка на младото поколение за интеграция в руския политически и културен контекст.
Фен
Коментиран от #34
07:24 08.08.2025
бг-то..
До коментар #1 від "пРосия":1/3 от страната..със фереджета и шалваре-дето не дадо на дедо иван да им ги свали.
Коментиран от #20
07:25 08.08.2025
Тити
07:25 08.08.2025
болгарин..
07:30 08.08.2025
Сигурен съм
До коментар #1 от "пРосия":Че на 4 ти август си бил в църквата СВЕТА АНА в град КЛЕИТЪН
07:30 08.08.2025
ПРОТИВООТРОВА
Коментиран от #37
07:30 08.08.2025
Ивелин Михайлов
07:31 08.08.2025
НАБЛЮДАТЕЛ
07:33 08.08.2025
Путинфильм
07:38 08.08.2025
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ДЕТСКИ ЛАГЕР САМО АКО СИ ПЛАТЯТ
РОДИТЕЛИТЕ :))
07:39 08.08.2025
Шалвар и чалма
До коментар #4 от "бг-то..":Наскоро Путин направи герой на Русиь некой си генерал Сухраб Ахмедов.
07:41 08.08.2025
123456
07:46 08.08.2025
Атина Палада
Коментиран от #24, #30, #35
07:47 08.08.2025
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #23 от "Атина Палада":ЗНАЧИ ИМАТ МАК ДОНАЛДСИ !
07:49 08.08.2025
Пародия
С пропагандна цел ,да им повредят съзнанието.
При нас цените скачат двойно,но ние сме корави и ще устоим на руската пропаганда и ще помагаме на Украйна,защото нашата цел е не да живеем добре,а да вредим на Русия.
07:50 08.08.2025
Само да попитам
07:53 08.08.2025
пътник
07:56 08.08.2025
Калоян
До коментар #23 от "Атина Палада":А ние живеем в ,,свободния свят"
Нас казината ,хазартът и меркалтилността ще ни освободят от собственост,Ши ши от останалото,а Майкрософт от останалото.
После Бл ек Р ок ще ни отреди един резерват в Странджа Сакар или в Северозапада и ще създаде мечтания от нас Рай.
07:59 08.08.2025
Кое е лошото
08:03 08.08.2025
Пушкин
Защо с проклятие заплашвате Русия?
Какво ви разлюти? Че Литва се гневи?
Млъкнете: туй е спор между славяни-братя,
домашен, дълъг спор, претеглен от съдбата,
и ред не е дошъл да го решите вий.
Отдавна в дялба помежду си
ние враждуваме без страх
и в боя падаха ту руси,
ту братя падаха пред тях.
Кой в този спор ще надделее —
поляк, руснак ли светлокос?
Дали славянските реки в Русия ще се влеят
или Русия в тях? — въпрос.
Млъкнете вие, неразбрали
опръсканите с кръв скрижали;
за вас семейната вражда
не е позор, не е беда;
за вас са нищо Прага, Кремъл;
безсмислено ви блазни вас
метежа, в който храбро мреме —
с омраза гледате към нас…
08:04 08.08.2025
Приоритети явно
08:09 08.08.2025
Добре де
До коментар #3 от "Фен":Нали Съвецката армия победи във ВОВ.
Нормално е децата, да знаят, че те са, потомци на славни руски патриоти -победители на фашизма и хитлеризна
08:11 08.08.2025
Орк
До коментар #23 от "Атина Палада":А тебе кой те освободи от мозък?
08:13 08.08.2025
нннн
08:13 08.08.2025
Прави се!
До коментар #9 от "ПРОТИВООТРОВА":Нарича се денацификация и всеки Божи ден по хиляда глави биват денацифицирана!👍
08:16 08.08.2025
до минусите
Врагът ти не разбра преди,
че няма на света стихия,
що може да те победи!
08:16 08.08.2025