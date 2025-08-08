Новини
Свят »
Русия »
ISW: Русия използва „патриотични“ програми за милитаризация на украинската младеж

ISW: Русия използва „патриотични“ програми за милитаризация на украинската младеж

8 Август, 2025 07:12, обновена 8 Август, 2025 07:19 917 38

  • русия-
  • украйна-
  • милитаризира-
  • младежи

Военно-патриотични лагери, идеологическа обработка и икономическа експлоатация

ISW: Русия използва „патриотични“ програми за милитаризация на украинската младеж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските окупационни власти провеждат поетапна военно-патриотична политика с цел индоктриниране на украинската младеж чрез обучения и дейности, възхваляващи съветската армия. Според съобщение от 31 юли на руския пропаганден канал „Донецка новинарска агенция“, патриотичната организация „Поисковое движение России“ е организирала двуседмичен лагер в Тверска област с участието на ученици от окупираната Донецка област и руския Далечен Изток, предава News.bg.

В рамките на инициативата „Патрул на паметта: Ржев - Далечен Изток“ младите участници са преминали военно-патриотично обучение и са участвали в разкопки на бойни полета с цел откриване на останки на червеноармейци. Проектът е финансиран с помощта на Фонда за президентски грантове.

В окупираните територии на Украйна организацията активно провежда събития, включително изложби и кръгли маси, посветени на нацистките престъпления срещу СССР. През октомври 2024 г. бе открита изложба в музея на Военната слава в Снижне, Донецка област, а през февруари 2025 г. в окупиран Луганск се проведе дискусия, посветена на 80-годишнината от победата над нацистка Германия. В началото на март бе организирано погребение на съветски войник в окупираната Нижня Дуванка, Луганска област.

Чрез тези събития Москва цели да легитимира инвазията си и да милитаризира украинската младеж. След една от дискусиите в Снижне бе почетена паметта на загиналите руски военни, а представител на движението в Луганск призова за опазване на „наследството на Велика Русия“. Украинският Център за национална съпротива определя програмата „Патрул на паметта“ като инструмент за индоктринация и подготовка на бъдещи руски граждани. Според Института за изследване на войната (ISW) тези практики ще продължат и в бъдеще.

Паралелно с това руските регионални власти използват летни лагери за депортиране и идеологическа обработка на украински деца. През юли и август представители на Република Ингушетия посетиха лагер „Азри“, където се обучават деца от окупираната Запорожка област заедно с руски връстници. Лагерът, разположен близо до село Озиг, Ингушетия, приема стотици деца всяко лято, като основна цел е формирането на патриотични и граждански позиции, съобразени с руските ценности.

На икономическо ниво руска компания, свързана с олигарха Аркадий Ротенберг, придоби окупираното пристанище Ялта в Крим. Сделката, осъществена чрез холдинга „Черноморское развитие“, е част от по-широка схема за възнаграждаване на лоялни към Кремъл фигури и за засилване на руското икономическо влияние върху украинските територии. Паралелно окупационните органи планират развитие на туристическата инфраструктура в регионите, включително изграждане на яхтени пристанища и хотели, с цел разширяване на туристическия сектор.

Тези действия са част от стратегията на Кремъл за засилване на контрола върху окупираните територии, икономическа експлоатация и подготовка на младото поколение за интеграция в руския политически и културен контекст.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    24 6 Отговор
    Това е нищо, в сравнение с либералната пропаганда, финансирана от Сорос и БлекРок, която унищожава съзнанието и душите на младежите в Европа.

    Коментиран от #34

    07:24 08.08.2025

  • 4 бг-то..

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    1/3 от страната..със фереджета и шалваре-дето не дадо на дедо иван да им ги свали.

    Коментиран от #20

    07:25 08.08.2025

  • 5 Тити

    4 10 Отговор
    Колко ,трябва да луд че да искаш да,до рашист все едно бежанец да иска да остане във България.

    07:25 08.08.2025

  • 6 болгарин..

    8 2 Отговор
    А герб и тумбакмолодьожи приемат с разтворени обятия овдовелите бандерки-за да увеличат прирасто на нашта татковина

    07:30 08.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сигурен съм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Че на 4 ти август си бил в църквата СВЕТА АНА в град КЛЕИТЪН

    07:30 08.08.2025

  • 9 ПРОТИВООТРОВА

    9 3 Отговор
    Нещо трябва да се направи срещу дългогодишната пропаганда на нацизма и Бандера към младите.

    Коментиран от #37

    07:30 08.08.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    8 2 Отговор
    Трябва и в България да правим такива програми

    07:31 08.08.2025

  • 11 НАБЛЮДАТЕЛ

    11 4 Отговор
    Целокупния евроатлантизъм беше победен в окраина. Сега Тръмп моли за примирие.

    07:33 08.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путинфильм

    3 4 Отговор
    Тази статия непми казва нищо ново. Още преди 15 години гледах нов руски кинофилм. Където украински младеж нацист и руски младежи попаднаха от съвремието назад във времето повреме на ВОВ и воюваха в редиците на Червената армия за славата на СССР и след това украинците спрьха да говорят на украински и станяхя братушки руснаци и сепвърнаха в настоящето пак.

    07:38 08.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    ПРИ НАС В АМЕРИКА, ДЕЦАТА МОГАТ ДА ОТИДАТ
    НА ДЕТСКИ ЛАГЕР САМО АКО СИ ПЛАТЯТ
    РОДИТЕЛИТЕ :))

    07:39 08.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шалвар и чалма

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "бг-то..":

    Наскоро Путин направи герой на Русиь некой си генерал Сухраб Ахмедов.

    07:41 08.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 123456

    12 5 Отговор
    Спрете да повтаряте окупираната , окупираната - хората си направиха референдум и се видя какво иска народа ! Затова в България ги е страх от един референдум - да не се види народната любов !

    07:46 08.08.2025

  • 23 Атина Палада

    4 12 Отговор
    Ленин освободи руснаците от собственост, Сталин от свобода,а Путин от мозък.!

    Коментиран от #24, #30, #35

    07:47 08.08.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    ЗНАЧИ ИМАТ МАК ДОНАЛДСИ !

    07:49 08.08.2025

  • 25 Пародия

    9 5 Отговор
    Руската пропаганда няма спирачки.В Мариуполь строят жилища и им ги дават на символична цена, или без пари.
    С пропагандна цел ,да им повредят съзнанието.
    При нас цените скачат двойно,но ние сме корави и ще устоим на руската пропаганда и ще помагаме на Украйна,защото нашата цел е не да живеем добре,а да вредим на Русия.

    07:50 08.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Само да попитам

    7 3 Отговор
    Няма лошо. Нали загиналите са дали живота си за тази земя, защо да не ги почитат? Не всички хора са бандеровци.

    07:53 08.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 пътник

    3 5 Отговор
    Тоталитаризмът в действие.Империя на злото.

    07:56 08.08.2025

  • 30 Калоян

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    А ние живеем в ,,свободния свят"
    Нас казината ,хазартът и меркалтилността ще ни освободят от собственост,Ши ши от свобода,а Майкрософт от останалото.
    После Бл ек Р ок ще ни отреди един резерват в Странджа Сакар или в Северозапада и ще създаде мечтания от нас Рай.

    07:59 08.08.2025

  • 31 Кое е лошото

    3 1 Отговор
    А в България детски летни лагери вече няма, децата си стоят в панелките и за разнообразие разходка в мола.

    08:03 08.08.2025

  • 32 Пушкин

    3 2 Отговор
    Защо шумите толкоз, праведни витии?

    Защо с проклятие заплашвате Русия?

    Какво ви разлюти? Че Литва се гневи?

    Млъкнете: туй е спор между славяни-братя,

    домашен, дълъг спор, претеглен от съдбата,

    и ред не е дошъл да го решите вий.



    Отдавна в дялба помежду си

    ние враждуваме без страх

    и в боя падаха ту руси,

    ту братя падаха пред тях.

    Кой в този спор ще надделее —

    поляк, руснак ли светлокос?

    Дали славянските реки в Русия ще се влеят

    или Русия в тях? — въпрос.



    Млъкнете вие, неразбрали

    опръсканите с кръв скрижали;

    за вас семейната вражда

    не е позор, не е беда;

    за вас са нищо Прага, Кремъл;

    безсмислено ви блазни вас

    метежа, в който храбро мреме —

    с омраза гледате към нас…

    08:04 08.08.2025

  • 33 Приоритети явно

    3 2 Отговор
    Жената на Зелю, разпродаде украинските дечица на перверзниците по света и за органи, ама тия се загрижили, че руснаците им пуснали няколко съветски филма за войната

    08:09 08.08.2025

  • 34 Добре де

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Нали Съвецката армия победи във ВОВ.
    Нормално е децата, да знаят, че те са, потомци на славни руски патриоти -победители на фашизма и хитлеризна

    08:11 08.08.2025

  • 35 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    А тебе кой те освободи от мозък?

    08:13 08.08.2025

  • 36 нннн

    2 1 Отговор
    В Донбас младежта е руска. Оправете си заглавието

    08:13 08.08.2025

  • 37 Прави се!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПРОТИВООТРОВА":

    Нарича се денацификация и всеки Божи ден по хиляда глави биват денацифицирана!👍

    08:16 08.08.2025

  • 38 до минусите

    0 1 Отговор
    Ти пак си в гневен бой, Русия!
    Врагът ти не разбра преди,
    че няма на света стихия,
    що може да те победи!

    08:16 08.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания