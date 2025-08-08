Новини
Проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в Южна Япония

Проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в Южна Япония

8 Август, 2025 07:48 411 4

  • япония-
  • проливни дъждове-
  • наводнения-
  • свлачища

Хиляди евакуирани от остров Кюшу, властите издадоха най-високо ниво на предупреждение

Проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в Южна Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Проливни дъждове връхлетяха тази сутрин южния японски остров Кюшу, предизвиквайки наводнения и кални свлачища, които принудиха местни жители да потърсят убежище. Властите издадоха предупреждения за най-висока степен на опасност в някои части на региона, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

В град Айра, префектура Кагошима, свлачище отнесе къща и затрупа двама души. Те бяха спасени живи и откарани в болница, съобщи Японската агенция за пожарна безопасност и управление на бедствия.

Агенцията препоръча евакуация за над 360 000 души в префектурите Кагошима и съседната Миядзаки. Кадри от местната телевизия показаха кална вода, устремена към придошлите реки, а в град Киришима нивото на водата в търговски център достигаше до коленете.

Проливните валежи парализираха транспорта, спирайки движението на влакове и автобуси, а десетки полети от и до Кагошима бяха отменени.

Правителството на премиера Шигеру Ишиба създаде оперативна група за реагиране при извънредни ситуации. „Правителството ще направи всичко, за да защити вашия живот и безопасност“, заяви той.

Японската метеорологична агенция прогнозира продължаващи проливни дъждове и гръмотевични бури на остров Кюшу през целия ден, причинени от ниско атмосферно налягане. Властите предупреждават, че рискът от бедствия нараства и призовават жителите да вземат своевременни предпазни мерки.


Япония
  • 1 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Русия....снимката е от Камчатка !!!
    Леле майко .......😁😁😁

    07:50 08.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗАСЕГА Е НЯМАЛО ГОЛЯМО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ САМО В САЩ.
    ... ИМАШЕ В ИНДОНЕЗИЯ, ЯПОНИЯ, РУСИЯ, АВСТРАЛИЯ
    .....
    ДАЙ БОЖЕ ТАЯ РАДОСТ!

    Коментиран от #4

    07:51 08.08.2025

  • 3 Иван

    1 0 Отговор
    Сталин е хвърлил атомните бомби над Хирошима и Нагасаки.......така твърди американското еврейско посолство в Токио.

    07:55 08.08.2025

  • 4 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мадрид, Мисури.

    07:56 08.08.2025

