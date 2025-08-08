Проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в Южна Япония

Проливни дъждове връхлетяха тази сутрин южния японски остров Кюшу, предизвиквайки наводнения и кални свлачища, които принудиха местни жители да потърсят убежище. Властите издадоха предупреждения за най-висока степен на опасност в някои части на региона, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
В град Айра, префектура Кагошима, свлачище отнесе къща и затрупа двама души. Те бяха спасени живи и откарани в болница, съобщи Японската агенция за пожарна безопасност и управление на бедствия.
Агенцията препоръча евакуация за над 360 000 души в префектурите Кагошима и съседната Миядзаки. Кадри от местната телевизия показаха кална вода, устремена към придошлите реки, а в град Киришима нивото на водата в търговски център достигаше до коленете.
Проливните валежи парализираха транспорта, спирайки движението на влакове и автобуси, а десетки полети от и до Кагошима бяха отменени.
Правителството на премиера Шигеру Ишиба създаде оперативна група за реагиране при извънредни ситуации. „Правителството ще направи всичко, за да защити вашия живот и безопасност“, заяви той.
Японската метеорологична агенция прогнозира продължаващи проливни дъждове и гръмотевични бури на остров Кюшу през целия ден, причинени от ниско атмосферно налягане. Властите предупреждават, че рискът от бедствия нараства и призовават жителите да вземат своевременни предпазни мерки.
1 Злобното Джуджи
Леле майко .......😁😁😁
07:50 08.08.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ИМАШЕ В ИНДОНЕЗИЯ, ЯПОНИЯ, РУСИЯ, АВСТРАЛИЯ
.....
ДАЙ БОЖЕ ТАЯ РАДОСТ!
Коментиран от #4
07:51 08.08.2025
3 Иван
07:55 08.08.2025
4 Иван
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Мадрид, Мисури.
07:56 08.08.2025