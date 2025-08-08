Новини
САЩ отварят нов център за задържане на нелегални имигранти с капацитет до 5000 души

8 Август, 2025 09:26 435 8

  • сащ-
  • нелегални мигранти

Военната база „Форт Блис“ близо до границата с Мексико ще приютява мигранти по план на Пентагона

САЩ отварят нов център за задържане на нелегални имигранти с капацитет до 5000 души - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати започнаха изграждането на център за задържане на нелегални имигранти във военната база „Форт Блис“ близо до границата с Мексико, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от АФП, предава БТА.

Според говорителката на Пентагона Кинсли Уилсън, от средата на юли вече се работи за създаването на първоначален капацитет за 1000 души, който се очаква да бъде достигнат до средата или края на август. Планът предвижда броят на задържаните да достигне 5000 през следващите месеци.

Президентът Доналд Тръмп определи експулсирането на нелегални имигранти като абсолютен приоритет. По-рано тази година той обяви планове за център за задържане с капацитет от 30 000 души във военната база „Гуантанамо“ в Куба.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хитлер

    3 0 Отговор
    Браво!Така се решават проблеми с малцинствата.

    09:28 08.08.2025

  • 2 Камила

    5 0 Отговор
    Да отворят такъв център у в банкя. Тъкмо ще му е подръка на милиционера пожарникар.

    09:29 08.08.2025

  • 3 от нас са видели

    0 0 Отговор
    тука са задържали 1400 мигранти и 9000 украински такива . добра идея . иначе ще обикалят по улиците . като крадат са опасни . има и с умствени отклонения . на някой изклали братя сестри роднини , на друг изнасилили родата . така откачат че одат в бегето . тука да не е рай . капитализъм . логиката е че няма да ги депортират . демек има изгода да ги държат в лагер или на хотел .

    09:30 08.08.2025

  • 4 Q Клукс клан

    2 0 Отговор
    Ще ги накарат да бачкат без пари, като негрите едно време.

    09:35 08.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    0 2 Отговор
    Тамън да има място за целия Кремъл и роднините в чужбина 👍

    09:35 08.08.2025

  • 6 Позор и нацизъм

    1 1 Отговор
    задържане на нелегални имигранти във военната база....

    09:40 08.08.2025

  • 7 Луд човек на 200

    1 0 Отговор
    планове за център за задържане с капацитет от 30 000 души във военната база „Гуантанамо“ в Куба....

    Коментиран от #8

    09:42 08.08.2025

  • 8 Варадеро

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Луд човек на 200":

    Там американските закони не важат, много добре е замислено.

    09:52 08.08.2025