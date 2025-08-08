САЩ отварят нов център за задържане на нелегални имигранти с капацитет до 5000 души

Съединените щати започнаха изграждането на център за задържане на нелегални имигранти във военната база „Форт Блис“ близо до границата с Мексико, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от АФП, предава БТА.

Според говорителката на Пентагона Кинсли Уилсън, от средата на юли вече се работи за създаването на първоначален капацитет за 1000 души, който се очаква да бъде достигнат до средата или края на август. Планът предвижда броят на задържаните да достигне 5000 през следващите месеци.

Президентът Доналд Тръмп определи експулсирането на нелегални имигранти като абсолютен приоритет. По-рано тази година той обяви планове за център за задържане с капацитет от 30 000 души във военната база „Гуантанамо“ в Куба.