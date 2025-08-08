Новини
Нощна атака с дронове в Одеса и областта: един ранен, нанесени материални щети
Нощна атака с дронове в Одеса и областта: един ранен, нанесени материални щети

8 Август, 2025 09:58

Областният управител Олег Кипер съобщи за щети и ранен пазач на бензиностанция

Нощна атака с дронове в Одеса и областта: един ранен, нанесени материални щети - 1
Снимкa: БГНЕС
Един човек пострада при нощна атака с дронове в Одеса и областта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.

Според информацията на областния управител, пострадалият е пазач на бензиностанция, който е получил наранявания от счупени стъкла вследствие на взривната вълна.

„Щети бяха нанесени на сграда на канализационно-помпена станция. В предградието на Одеса поразените от атаката места предизвикаха пожар, вследствие на запалена суха трева“, уточни Кипер.

Пожарникарите успяха да потушат пламъците и предотвратиха по-големи поражения.

По официални данни от преброяването през 2001 г. българите в Одеска област са над 150 000 души, което ги прави третата по численост етническа група в региона. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, а най-голямото компактно българско население е в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дух

    8 2 Отговор
    Руснаците ще посинят от бой цял свят

    10:02 08.08.2025

  • 4 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Забравихте бе!
    Ще ви подсетя.
    Един човек пострада, от които три деца.

    10:02 08.08.2025

  • 5 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Одеса е Руски град временно окупиран от Украйна и скоро ще бъде освободен та 150 000. Българе най-накрая да бъдат свободни от укро-нацисткия режим ,който ги праща да умиргат на фронта за тоя дето духа.Зеленски де.Шмърка.

    10:02 08.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хм...

    0 1 Отговор
    Все още не е късно зеле да отърве кожата. На запад няма никакъв шанс, знае прекалено много за гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. Затова и очаквам всеки момент от тук нататък охраната му от ми6 да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.
    Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. Но ще остане жив.

    10:07 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

