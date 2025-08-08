Нощна атака с дронове в Одеса и областта: един ранен, нанесени материални щети

Един човек пострада при нощна атака с дронове в Одеса и областта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.

Според информацията на областния управител, пострадалият е пазач на бензиностанция, който е получил наранявания от счупени стъкла вследствие на взривната вълна.

„Щети бяха нанесени на сграда на канализационно-помпена станция. В предградието на Одеса поразените от атаката места предизвикаха пожар, вследствие на запалена суха трева“, уточни Кипер.

Пожарникарите успяха да потушат пламъците и предотвратиха по-големи поражения.

По официални данни от преброяването през 2001 г. българите в Одеска област са над 150 000 души, което ги прави третата по численост етническа група в региона. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, а най-голямото компактно българско население е в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.