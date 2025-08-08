Нощна атака с дронове в Одеса и областта: един ранен, нанесени материални щети

Един човек пострада при нощна атака с дронове в Одеса и областта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.
Според информацията на областния управител, пострадалият е пазач на бензиностанция, който е получил наранявания от счупени стъкла вследствие на взривната вълна.
„Щети бяха нанесени на сграда на канализационно-помпена станция. В предградието на Одеса поразените от атаката места предизвикаха пожар, вследствие на запалена суха трева“, уточни Кипер.
Пожарникарите успяха да потушат пламъците и предотвратиха по-големи поражения.
По официални данни от преброяването през 2001 г. българите в Одеска област са над 150 000 души, което ги прави третата по численост етническа група в региона. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, а най-голямото компактно българско население е в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.
3 Дух
10:02 08.08.2025
4 Я пък тоя
Ще ви подсетя.
Един човек пострада, от които три деца.
10:02 08.08.2025
5 Сатана Z
10:02 08.08.2025
10 Хм...
Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. Но ще остане жив.
10:07 08.08.2025
