Много трудно ще се организира среща между Тръмп и Путин за толкова кратко време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви намерението си да се срещне с руския си колега Владимир Путин следващата седмица.

Все пак обаче ще бъде трудно да се проведе среща в такъв кратък срок, коментира CNN.

Още новини от Украйна

Според два източника на телевизията, президентът на САЩ Доналд Тръмп е съобщил на европейските лидери за намерението си скоро да се срещне с руския президент Владимир Путин - вероятно още следващата седмица, а след това да проведе тристранна среща с президента на Украйна Владимир Зеленски.

Източник от ЕС потвърди съдържанието на разговора.

Един от служителите на Белия дом отбеляза, че макар Тръмп да заяви намерението си да се срещне с Путин още следващата седмица, провеждането на такава среща вероятно ще бъде трудно, като се имат предвид предстоящите преговори и логистичните трудности, изброи CNN.

"Руснаците изразиха желание да се срещнат с президента Тръмп, а президентът е отворен за срещи както с президента Путин, така и с президента Зеленски.

Президентът Тръмп иска тази жестока война да приключи", припомни прессекретарят на Белия дом Каролин Левит.

По-рано в сряда представител на Белия дом заяви, че "въвеждането на вторични санкции все още се очаква в петък".