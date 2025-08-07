Много трудно ще се организира среща между Тръмп и Путин за толкова кратко време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви намерението си да се срещне с руския си колега Владимир Путин следващата седмица.
Все пак обаче ще бъде трудно да се проведе среща в такъв кратък срок, коментира CNN.
Според два източника на телевизията, президентът на САЩ Доналд Тръмп е съобщил на европейските лидери за намерението си скоро да се срещне с руския президент Владимир Путин - вероятно още следващата седмица, а след това да проведе тристранна среща с президента на Украйна Владимир Зеленски.
Източник от ЕС потвърди съдържанието на разговора.
Един от служителите на Белия дом отбеляза, че макар Тръмп да заяви намерението си да се срещне с Путин още следващата седмица, провеждането на такава среща вероятно ще бъде трудно, като се имат предвид предстоящите преговори и логистичните трудности, изброи CNN.
"Руснаците изразиха желание да се срещнат с президента Тръмп, а президентът е отворен за срещи както с президента Путин, така и с президента Зеленски.
Президентът Тръмп иска тази жестока война да приключи", припомни прессекретарят на Белия дом Каролин Левит.
По-рано в сряда представител на Белия дом заяви, че "въвеждането на вторични санкции все още се очаква в петък".
1 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Коментиран от #3, #4, #44, #49
09:50 07.08.2025
2 Дядо Влайчо
Шутът забавлява императора под масата.
Зелето да си знае н
мястото.
Коментиран от #47
09:51 07.08.2025
4 ПортАкал ПортАкалов
До коментар #1 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":Спирам войната за 24ч. Стоп❌
09:53 07.08.2025
5 Бегай
Освен желание, всичко друго е налице.
Или му трябва още време на путин , да избива невинни хора в украинските градове?
09:54 07.08.2025
6 Вашето мнение
09:54 07.08.2025
7 Я пък тоя
09:56 07.08.2025
8 Братски народи са!
Коментиран от #31, #40
09:57 07.08.2025
9 Злобното Джуджи
С.А.Щ. трябва само да обявят награда за главата му ))
Коментиран от #12, #22
09:58 07.08.2025
10 Радо
Коментиран от #20
09:59 07.08.2025
11 Ами да,
Тоя е токова бос, обърка "мъртвата ръка", в Русия от "отвръщаща, отмъщаваща система" с нападателна.
Ама, какво можеш да очакваш от един застаряващ брокер, търгаш на имоти? И какво може да говори Путин с такъв?
Коментиран от #13
09:59 07.08.2025
13 Злобното Джуджи
До коментар #11 от "Ами да,":"...И какво може да говори Путин с такъв?.."
Може да обсъди Капитулация на Русия и Репарациите които дължи като загубила войната страна. Щото нали Четири Года не са Киев за Два дня 😁
Коментиран от #28
10:04 07.08.2025
14 От ляво гигант
...едните с 35 трилиона продукт, другите с 2.
Е как един джуджак иска да е полюс и равнопоставен в многополюсен свят, след като е джуджак?
Коментиран от #15
10:08 07.08.2025
15 Вашето мнение
До коментар #14 от "От ляво гигант":Ми получава му се жинжър
Коментиран от #17
10:10 07.08.2025
17 Геро
До коментар #15 от "Вашето мнение":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
Коментиран от #50
10:12 07.08.2025
18 Цомчо плюнката
До коментар #16 от "Хи хи":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #25
10:13 07.08.2025
19 Факти
Коментиран от #23, #42
10:13 07.08.2025
20 Моряка
До коментар #10 от "Радо":Нямаш шанс,бе Радко.Около нея има толкова напращяли телохранители,треньори и тем подобниюПък и с ти тая заплата................От друга страна пък нищо лошо,мечтай си.
10:13 07.08.2025
21 Извънредно
Коментиран от #27
10:16 07.08.2025
22 Абе
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":Да ти кажа ли къде да оттидеш или ти сам ще се досетиш.
10:16 07.08.2025
23 Ще се върне
До коментар #19 от "Факти":Русия е един кенеф, Украйна ще си върне земите. И ако много знаете завладените от Русия народи също ще си вземат земите.
Коментиран от #30, #35
10:17 07.08.2025
24 Искам да видя
Всичко друго са празни приказки! Никой на тоя свят няма да вярва повече на Тръмп, ако той утре не покаже , че има топки!
Коментиран от #29
10:19 07.08.2025
25 Хахахаха
До коментар #18 от "Цомчо плюнката":"Срещнеш ли копейка трепИ"
Но това се отнася изключително за украинските копейки.
10:21 07.08.2025
26 Моряка
10:21 07.08.2025
27 Като ти гледам правописа,
До коментар #21 от "Извънредно":със сигурност си умнокрасив жълтопаветник, дето се строявахте под юмручето на Радев и защитавахте дерогацията на ЛУКойл. Да не говорим за среднощните сделки с руски посредници.
Наследниците на комунистите са във вашите партийни щабове, а кажи един лидер на ПП и ДБ, който да ме е от червен род?!
Коментиран от #33
10:22 07.08.2025
28 Ха-ха-ха
До коментар #13 от "Злобното Джуджи":Живееш в паралелна реалност! Русия е най-силната страна в нашият свят в сферата на оръжията днес. САЩ са бивша сила. Те от алчност си унищожиха индустрията и я изнесоха в Азия... И за това и хвърчилата им и радарите им и ракетите им са бивши технологии! Още не могат да направят хиперзвукови ракети, докато даже Иран скапа американският/израелски "железен купол"! А ракетите, с които Тръмп заплашва Русия от подводниците им, са технология от 70-те г. на миналият век! В сравнение с руските "Авангарди", на въоръжение в Русия, американските са като телефон с шайба на баба ми, в сравнение с модерен смартфон, сега с 12 ядрен процесор с над 2 Гигахерца тактова честота в джоба на тинейджър...
Израел изпадна в паника и повика САЩ да спрат войната, понеже Иран щеше да ги скапе и разкатае... Иранските ракети се оказаха по-силно оръжие, което се надсмива на израелският "железен купол"!
Та, къде е "силното" ПРО/ПВО на САЩ и Натото? В канала! Къде са им хиперзвуковите ракети? Нямат! В Русия те са вече в серийно производство и Авангардите вече над година са на бойно дежурство в Оренбургска област. И тя, Русия да капитулира пред по-слабите военно? Шегуваш ли се? Ставаш смешен!
Коментиран от #43
10:23 07.08.2025
29 Моряка
До коментар #24 от "Искам да видя":Путин ще спре огъня,когато тати ти купи колело.
Коментиран от #34
10:24 07.08.2025
30 Я пък тоя
До коментар #23 от "Ще се върне":Това извънземните ли Ви го казаха?
10:25 07.08.2025
31 Така де
До коментар #8 от "Братски народи са!":Хобито на Русия е да воюва и завладява братски народи!
10:25 07.08.2025
32 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)
10:27 07.08.2025
33 Остави го!
До коментар #27 от "Като ти гледам правописа,":За него заграбването на милиард евра от Урсула не било корупция!
Но, виждат само руската корупция. А корупцията в укра била "демократична" и урсула каза, че "укра била вече готова да влезе в ЕС"! Ха-ха... Колко урсула е некорумпирана, толкова и зеленото е такъв!
Та те си подхождат, за това укра може да бъде приета в съюа!
10:27 07.08.2025
34 По точно
До коментар #29 от "Моряка":Никой не може да лъже Тръмп така, както го лъже Путин. Ама Тръмп е доволен.
10:28 07.08.2025
35 Моряка
До коментар #23 от "Ще се върне":Как Украйна ще си върне земите,като такава държава няма.
10:29 07.08.2025
36 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
10:30 07.08.2025
37 Руснаците
Говорителките му в чудо се виждат да обясняват резките му смени на посоката и въртеливите му движения!
10:31 07.08.2025
38 Скопен Кремълски плъх с токчета
10:31 07.08.2025
39 Пасивен Кремълски педофил с токчета
10:33 07.08.2025
40 България 🇧🇬
До коментар #8 от "Братски народи са!":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
Коментиран от #51
10:33 07.08.2025
41 путин се крие като наакано дете
10:34 07.08.2025
42 Злобното Джуджи
До коментар #19 от "Факти":"....Русия победи НАТО...."
Победа и 400 000 трупа нещо хич.ми се не връзнат бе Напулеон 😁 Най-забавното е че в НАТО и Брюксел не са чували за поредната рушка пАбеда.
10:36 07.08.2025
43 бомби не се ядат
До коментар #28 от "Ха-ха-ха":русия има най-много бомби от времето на СССР, но иска децата на политиците и олигарсите да живеят като князе на Запад!!!
Коментиран от #48
10:36 07.08.2025
45 Джуджака клекна
10:38 07.08.2025
46 Бункерен педофил-плешивия охлюв
10:39 07.08.2025
47 Бай Ганьо
До коментар #2 от "Дядо Влайчо":Русия и Путин ще хванат средния
Коментиран от #53
10:43 07.08.2025
48 Не се ядат?
До коментар #43 от "бомби не се ядат":"бомби не се ядат", да. НО, в свят, като нашият, само със силни оръжия можеш да си определяш сам съдбата и всичките рекетьооори ще те заобикалят.
А ако нямаш, ще си даваш територията на други, за техни "безплатни, военни бази", ще ги слушаш и ще се отказваш от евтин газ, за да го купуваш на 3-на цена от тях, рекетьоорите. Други нахалници ще ти изваждат златото из под носа и ще си го прибират за тях, а ти ще гледаш и ще се чудиш, какво става... Ще ти закриват електроцентралите и ще ти заринат всичките ниви и ливади с безполезни перки... Ще ти избиват овцете, за да нямаш независима от тях храна... Ще направят лекарствата много скъпи, за да ти измрат пенсионерите по-бързо. Ще ти измислят "ваксини", с които принудително да те "лекуват" и т.н.. Та, дали са важни "бомбите"? Май да?
10:47 07.08.2025
50 00014
До коментар #17 от "Геро":Виж си минусите е ще разбереш кой е утайката.
10:53 07.08.2025
51 Ха ХаХа
До коментар #40 от "България 🇧🇬":Глупак стега си повтарям.
Истината е друга гьотверен
10:55 07.08.2025
52 Към коментар 9 злобното
10:55 07.08.2025
