Много трудно ще се организира среща между Тръмп и Путин за толкова кратко време
Много трудно ще се организира среща между Тръмп и Путин за толкова кратко време

7 Август, 2025 09:48

Президентът Тръмп иска тази жестока война да приключи, припомни прессекретарят на Белия дом Каролин Левит

Много трудно ще се организира среща между Тръмп и Путин за толкова кратко време - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви намерението си да се срещне с руския си колега Владимир Путин следващата седмица.

Все пак обаче ще бъде трудно да се проведе среща в такъв кратък срок, коментира CNN.

Според два източника на телевизията, президентът на САЩ Доналд Тръмп е съобщил на европейските лидери за намерението си скоро да се срещне с руския президент Владимир Путин - вероятно още следващата седмица, а след това да проведе тристранна среща с президента на Украйна Владимир Зеленски.

Източник от ЕС потвърди съдържанието на разговора.

Един от служителите на Белия дом отбеляза, че макар Тръмп да заяви намерението си да се срещне с Путин още следващата седмица, провеждането на такава среща вероятно ще бъде трудно, като се имат предвид предстоящите преговори и логистичните трудности, изброи CNN.

"Руснаците изразиха желание да се срещнат с президента Тръмп, а президентът е отворен за срещи както с президента Путин, така и с президента Зеленски.

Президентът Тръмп иска тази жестока война да приключи", припомни прессекретарят на Белия дом Каролин Левит.

По-рано в сряда представител на Белия дом заяви, че "въвеждането на вторични санкции все още се очаква в петък".


  • 1 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    9 33 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    09:50 07.08.2025

  • 2 Дядо Влайчо

    28 6 Отговор
    Шут и Император не сяда на една маса.
    Шутът забавлява императора под масата.
    Зелето да си знае н
    мястото.

    09:51 07.08.2025

  • 4 ПортАкал ПортАкалов

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Спирам войната за 24ч. Стоп❌

    09:53 07.08.2025

  • 5 Бегай

    6 26 Отговор
    Кое му е трудното да се срещнат ?!
    Освен желание, всичко друго е налице.
    Или му трябва още време на путин , да избива невинни хора в украинските градове?

    09:54 07.08.2025

  • 6 Вашето мнение

    22 5 Отговор
    Условията на Путин са ясни, какво се пъне рижавия не ми е ясно. След като ги изпълни и белене ще прибере цвета на нацията. Това е.

    09:54 07.08.2025

  • 7 Я пък тоя

    14 5 Отговор
    Тръмп монтира ли ядрените ракети на покрива, та е тръгнал на екскурзия до Москва или там където ще е срещата?

    09:56 07.08.2025

  • 8 Братски народи са!

    26 6 Отговор
    Крайно време е да се сложи край на безумието предезвикано от НАТО,САЩ и ЕС!!!

    Коментиран от #31, #40

    09:57 07.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    7 22 Отговор
    Кое е трудното Путин да бъде доведен в Хага ?
    С.А.Щ. трябва само да обявят награда за главата му ))

    Коментиран от #12, #22

    09:58 07.08.2025

  • 10 Радо

    7 5 Отговор
    Аз със Меланийчето искам едно рандеву да си организираме.

    Коментиран от #20

    09:59 07.08.2025

  • 11 Ами да,

    22 4 Отговор
    Путин е много зает. Едва ли ще има време и 5 мин., да обърне внимание на един американски брокер на недвижими имоти...
    Тоя е токова бос, обърка "мъртвата ръка", в Русия от "отвръщаща, отмъщаваща система" с нападателна.
    Ама, какво можеш да очакваш от един застаряващ брокер, търгаш на имоти? И какво може да говори Путин с такъв?

    Коментиран от #13

    09:59 07.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "Ами да,":

     "...И какво може да говори Путин с такъв?.."

    Може да обсъди Капитулация на Русия и Репарациите които дължи като загубила войната страна. Щото нали Четири Года не са Киев за Два дня 😁

    Коментиран от #28

    10:04 07.08.2025

  • 14 От ляво гигант

    5 11 Отговор
    От дясно джуджак

    ...едните с 35 трилиона продукт, другите с 2.

    Е как един джуджак иска да е полюс и равнопоставен в многополюсен свят, след като е джуджак?

    Коментиран от #15

    10:08 07.08.2025

  • 15 Вашето мнение

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "От ляво гигант":

    Ми получава му се жинжър

    Коментиран от #17

    10:10 07.08.2025

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Вашето мнение":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #50

    10:12 07.08.2025

  • 18 Цомчо плюнката

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #25

    10:13 07.08.2025

  • 19 Факти

    11 4 Отговор
    Русия победи натото и си взима своето ! Да му мисли наркоса, какво ще прави с остатъка на 404 .

    Коментиран от #23, #42

    10:13 07.08.2025

  • 20 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Радо":

    Нямаш шанс,бе Радко.Около нея има толкова напращяли телохранители,треньори и тем подобниюПък и с ти тая заплата................От друга страна пък нищо лошо,мечтай си.

    10:13 07.08.2025

  • 21 Извънредно

    5 7 Отговор
    Откога ГЕРБерастията въсприе русизма, като идеология? Хора, разбере че драпайки за русизъм получавате и корупцията! Не искате корупция, но искате русоюизъм, това е невъзможно. Тошковците ви гонят децата да ходят за 500 евро в други държави! Но техните са с бизнесите и в държавните институции и крадат.

    Коментиран от #27

    10:16 07.08.2025

  • 22 Абе

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    Да ти кажа ли къде да оттидеш или ти сам ще се досетиш.

    10:16 07.08.2025

  • 23 Ще се върне

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Русия е един кенеф, Украйна ще си върне земите. И ако много знаете завладените от Русия народи също ще си вземат земите.

    Коментиран от #30, #35

    10:17 07.08.2025

  • 24 Искам да видя

    4 2 Отговор
    дали утре , 8 август, Путин ще обяви спиране на огъня и ако не- дали Тръмп ще удари Русия с големи санкции , както и ортаците й Китай, Индия, Турция, Бразилия и т.н., които пълнят гушата на Путин, за да може да води война! Както твърди!

    Всичко друго са празни приказки! Никой на тоя свят няма да вярва повече на Тръмп, ако той утре не покаже , че има топки!

    Коментиран от #29

    10:19 07.08.2025

  • 25 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Цомчо плюнката":

    "Срещнеш ли копейка трепИ"

    Но това се отнася изключително за украинските копейки.

    10:21 07.08.2025

  • 26 Моряка

    3 2 Отговор
    Ако Вовата не си върне Одеска и Николаевска области,изобщо няма да си пия водката с него.Даже няма да го поканя сред народа,в заведението на онова шопче,последното Софиянче.Пък и заведението може да се окаже барака на Сточннна гара.

    10:21 07.08.2025

  • 27 Като ти гледам правописа,

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Извънредно":

    със сигурност си умнокрасив жълтопаветник, дето се строявахте под юмручето на Радев и защитавахте дерогацията на ЛУКойл. Да не говорим за среднощните сделки с руски посредници.

    Наследниците на комунистите са във вашите партийни щабове, а кажи един лидер на ПП и ДБ, който да ме е от червен род?!

    Коментиран от #33

    10:22 07.08.2025

  • 28 Ха-ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Живееш в паралелна реалност! Русия е най-силната страна в нашият свят в сферата на оръжията днес. САЩ са бивша сила. Те от алчност си унищожиха индустрията и я изнесоха в Азия... И за това и хвърчилата им и радарите им и ракетите им са бивши технологии! Още не могат да направят хиперзвукови ракети, докато даже Иран скапа американският/израелски "железен купол"! А ракетите, с които Тръмп заплашва Русия от подводниците им, са технология от 70-те г. на миналият век! В сравнение с руските "Авангарди", на въоръжение в Русия, американските са като телефон с шайба на баба ми, в сравнение с модерен смартфон, сега с 12 ядрен процесор с над 2 Гигахерца тактова честота в джоба на тинейджър...
    Израел изпадна в паника и повика САЩ да спрат войната, понеже Иран щеше да ги скапе и разкатае... Иранските ракети се оказаха по-силно оръжие, което се надсмива на израелският "железен купол"!
    Та, къде е "силното" ПРО/ПВО на САЩ и Натото? В канала! Къде са им хиперзвуковите ракети? Нямат! В Русия те са вече в серийно производство и Авангардите вече над година са на бойно дежурство в Оренбургска област. И тя, Русия да капитулира пред по-слабите военно? Шегуваш ли се? Ставаш смешен!

    Коментиран от #43

    10:23 07.08.2025

  • 29 Моряка

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Искам да видя":

    Путин ще спре огъня,когато тати ти купи колело.

    Коментиран от #34

    10:24 07.08.2025

  • 30 Я пък тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ще се върне":

    Това извънземните ли Ви го казаха?

    10:25 07.08.2025

  • 31 Така де

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Братски народи са!":

    Хобито на Русия е да воюва и завладява братски народи!

    10:25 07.08.2025

  • 32 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)

    5 4 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    10:27 07.08.2025

  • 33 Остави го!

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Като ти гледам правописа,":

    За него заграбването на милиард евра от Урсула не било корупция!
    Но, виждат само руската корупция. А корупцията в укра била "демократична" и урсула каза, че "укра била вече готова да влезе в ЕС"! Ха-ха... Колко урсула е некорумпирана, толкова и зеленото е такъв!
    Та те си подхождат, за това укра може да бъде приета в съюа!

    10:27 07.08.2025

  • 34 По точно

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Моряка":

    Никой не може да лъже Тръмп така, както го лъже Путин. Ама Тръмп е доволен.

    10:28 07.08.2025

  • 35 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ще се върне":

    Как Украйна ще си върне земите,като такава държава няма.

    10:29 07.08.2025

  • 36 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 2 Отговор
    Не мърдам от бункера

    10:30 07.08.2025

  • 37 Руснаците

    3 0 Отговор
    продължават да мотаят Тръмп и антуража му от пълни аматьори- Рубио, Уиткоф и т.н. , да им разтягат локуми и обещания за големи сделки, да отлагат и протакат, а Тръмп така и не знае какво иска- веднъж едно, после- обратното!

    Говорителките му в чудо се виждат да обясняват резките му смени на посоката и въртеливите му движения!

    10:31 07.08.2025

  • 38 Скопен Кремълски плъх с токчета

    4 2 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    10:31 07.08.2025

  • 39 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 1 Отговор
    Аз пък няма да мръдна от бункера

    10:33 07.08.2025

  • 40 България 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Братски народи са!":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    Коментиран от #51

    10:33 07.08.2025

  • 41 путин се крие като наакано дете

    2 2 Отговор
    Жалкият фашист путин, иска да се измъкне сух от украинската каша!

    10:34 07.08.2025

  • 42 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    "....Русия победи НАТО...."

    Победа и 400 000 трупа нещо хич.ми се не връзнат бе Напулеон 😁 Най-забавното е че в НАТО и Брюксел не са чували за поредната рушка пАбеда.

    10:36 07.08.2025

  • 43 бомби не се ядат

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ха-ха-ха":

    русия има най-много бомби от времето на СССР, но иска децата на политиците и олигарсите да живеят като князе на Запад!!!

    Коментиран от #48

    10:36 07.08.2025

  • 45 Джуджака клекна

    2 2 Отговор
    Е па дали не бях прав в предната статия като ви казах, че така ще стане. Просто му трябваха 2 шамара който получи от Уиткоф

    10:38 07.08.2025

  • 46 Бункерен педофил-плешивия охлюв

    2 1 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    10:39 07.08.2025

  • 47 Бай Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дядо Влайчо":

    Русия и Путин ще хванат средния

    Коментиран от #53

    10:43 07.08.2025

  • 48 Не се ядат?

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "бомби не се ядат":

    "бомби не се ядат", да. НО, в свят, като нашият, само със силни оръжия можеш да си определяш сам съдбата и всичките рекетьооори ще те заобикалят.
    А ако нямаш, ще си даваш територията на други, за техни "безплатни, военни бази", ще ги слушаш и ще се отказваш от евтин газ, за да го купуваш на 3-на цена от тях, рекетьоорите. Други нахалници ще ти изваждат златото из под носа и ще си го прибират за тях, а ти ще гледаш и ще се чудиш, какво става... Ще ти закриват електроцентралите и ще ти заринат всичките ниви и ливади с безполезни перки... Ще ти избиват овцете, за да нямаш независима от тях храна... Ще направят лекарствата много скъпи, за да ти измрат пенсионерите по-бързо. Ще ти измислят "ваксини", с които принудително да те "лекуват" и т.н.. Та, дали са важни "бомбите"? Май да?

    10:47 07.08.2025

  • 50 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Геро":

    Виж си минусите е ще разбереш кой е утайката.

    10:53 07.08.2025

  • 51 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "България 🇧🇬":

    Глупак стега си повтарям.
    Истината е друга гьотверен

    10:55 07.08.2025

  • 52 Към коментар 9 злобното

    0 0 Отговор
    Ами трудно е чичо. Използвай 5 -те процента мозъчен капацитет , който ти е дала природата и си представи какво ще се случи след това .

    10:55 07.08.2025

