Кирил Дмитриев: Аляска е родена като Руска Америка - с православни корени, крепости, търговия с кожи

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев коментира информацията за предстоящата среща на президентите на Руската федерация и Съединените щати в Аляска и призова страните "да развиват сътрудничество в Арктика и отвъд нея".

„Родена като Руска Америка - православни корени, крепости, търговия с кожи - Аляска отразява тези връзки и прави Съединените щати арктическа страна. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд нея“, пише Дмитриев в X.

По-рано Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. Американският президент публикува съответната публикация в Truth Social. Съветникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди часа и мястото на срещата на върха.

Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.

„Изглежда съвсем логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток, а толкова важна и очаквана среща на върха на лидерите на двете страни да се проведе в Аляска.“, заяви Ушаков.

"Президентите несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Виждат се и перспективи за реализиране на мащабни и взаимноизгодни икономически проекти. Москва и Вашингтон ще посветят следващите дни на най-активното и интензивно развитие на практическите и политическите параметри на срещата на върха в Аляска", допълни съветникът на Путин.

Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп след Аляска да се проведе на руска територия, а "съответната покана вече е предадена на президента на САЩ.“.

От кабинета на губернатора на Аляска Майк Дънливи не можаха да уточнят къде точно ще се проведе срещата между руския и американския лидер.

„Това все още не е обявено“, казаха чиновниците, отбелязвайки, че тази информация ще дойде по-късно директно от Белия дом. От кабинета подчертаха, че срещата се планира на ниво федерално правителство.