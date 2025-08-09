Кирил Дмитриев: Аляска е родена като Руска Америка - с православни корени, крепости, търговия с кожи

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев коментира информацията за предстоящата среща на президентите на Руската федерация и Съединените щати в Аляска и призова страните "да развиват сътрудничество в Арктика и отвъд нея".
„Родена като Руска Америка - православни корени, крепости, търговия с кожи - Аляска отразява тези връзки и прави Съединените щати арктическа страна. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд нея“, пише Дмитриев в X.
По-рано Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. Американският президент публикува съответната публикация в Truth Social. Съветникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди часа и мястото на срещата на върха.
Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.
„Изглежда съвсем логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток, а толкова важна и очаквана среща на върха на лидерите на двете страни да се проведе в Аляска.“, заяви Ушаков.
"Президентите несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Виждат се и перспективи за реализиране на мащабни и взаимноизгодни икономически проекти. Москва и Вашингтон ще посветят следващите дни на най-активното и интензивно развитие на практическите и политическите параметри на срещата на върха в Аляска", допълни съветникът на Путин.
Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп след Аляска да се проведе на руска територия, а "съответната покана вече е предадена на президента на САЩ.“.
От кабинета на губернатора на Аляска Майк Дънливи не можаха да уточнят къде точно ще се проведе срещата между руския и американския лидер.
„Това все още не е обявено“, казаха чиновниците, отбелязвайки, че тази информация ще дойде по-късно директно от Белия дом. От кабинета подчертаха, че срещата се планира на ниво федерално правителство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирчо
05:43 09.08.2025
2 И продадена
05:47 09.08.2025
3 Рашистофоб
Коментиран от #10
06:02 09.08.2025
4 Затова
06:02 09.08.2025
5 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Пирин да хвърли 2 ИСКАНДЕРА и 2 ОРЕШНИКА над H.A.A.R.P
Za да има МИР ☮️
останките на ХААРПа в СИБИР
Коментиран от #6
06:03 09.08.2025
6 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #5 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Пирин да се чете ПУТИМ
06:04 09.08.2025
7 112
06:10 09.08.2025
8 коко
06:25 09.08.2025
9 коко
06:29 09.08.2025
10 Мите
До коментар #3 от "Рашистофоб":Ти па изпрати тройник, и ги прецакай...
06:47 09.08.2025
11 Саша Грей
06:49 09.08.2025
12 Перо
06:49 09.08.2025
13 Политолок с чашка
06:55 09.08.2025
14 беше
06:58 09.08.2025