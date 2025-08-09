Новини
Кирил Дмитриев: Аляска е родена като Руска Америка - с православни корени, крепости, търговия с кожи

9 Август, 2025 05:38, обновена 9 Август, 2025 06:13 1 076 14

Руският политик коментира предстоящата среща между президентите Путин и Тръмп

Кирил Дмитриев: Аляска е родена като Руска Америка - с православни корени, крепости, търговия с кожи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев коментира информацията за предстоящата среща на президентите на Руската федерация и Съединените щати в Аляска и призова страните "да развиват сътрудничество в Арктика и отвъд нея".

„Родена като Руска Америка - православни корени, крепости, търговия с кожи - Аляска отразява тези връзки и прави Съединените щати арктическа страна. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд нея“, пише Дмитриев в X.

По-рано Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. Американският президент публикува съответната публикация в Truth Social. Съветникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди часа и мястото на срещата на върха.

Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.

„Изглежда съвсем логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток, а толкова важна и очаквана среща на върха на лидерите на двете страни да се проведе в Аляска.“, заяви Ушаков.

"Президентите несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Виждат се и перспективи за реализиране на мащабни и взаимноизгодни икономически проекти. Москва и Вашингтон ще посветят следващите дни на най-активното и интензивно развитие на практическите и политическите параметри на срещата на върха в Аляска", допълни съветникът на Путин.

Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп след Аляска да се проведе на руска територия, а "съответната покана вече е предадена на президента на САЩ.“.

От кабинета на губернатора на Аляска Майк Дънливи не можаха да уточнят къде точно ще се проведе срещата между руския и американския лидер.

„Това все още не е обявено“, казаха чиновниците, отбелязвайки, че тази информация ще дойде по-късно директно от Белия дом. От кабинета подчертаха, че срещата се планира на ниво федерално правителство.


Русия
  • 1 Кирчо

    2 7 Отговор
    И Крим така взехме.....

    05:43 09.08.2025

  • 2 И продадена

    6 2 Отговор
    На САЩ преди 160 години от Русия по финансови причини .

    05:47 09.08.2025

  • 3 Рашистофоб

    14 10 Отговор
    Фашистът Путлер едва ли ще излезе от бункера си. Ще изпрати двойник. Шyбето е голям проблем.

    Коментиран от #10

    06:02 09.08.2025

  • 4 Затова

    7 2 Отговор
    е историята с чукчите, които казвали: "руский цар- лош цар". И когато ги попитали:"защо?", отгворили:"Аляска продал, Чукотка не продал"! Всъщност Ленин е финализирал сделката така че Аляска завинаги да остане владение на САЩ.

    06:02 09.08.2025

  • 5 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 6 Отговор
    Така е трябва да ИМА сътрудничество колоброация.
    Пирин да хвърли 2 ИСКАНДЕРА и 2 ОРЕШНИКА над H.A.A.R.P
    Za да има МИР ☮️
    останките на ХААРПа в СИБИР

    Коментиран от #6

    06:03 09.08.2025

  • 6 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Пирин да се чете ПУТИМ

    06:04 09.08.2025

  • 7 112

    1 2 Отговор
    Дали са Аляска без пари. САЩ са дали чек за 7 и нещо милиона долара, но чекът е потънал с корабът.

    06:10 09.08.2025

  • 8 коко

    5 1 Отговор
    Русия е създадена от България, с български език и с християнски книги и богослужение на български. Радев да не се прави на гургулица а веднага да поиска от Тръмп Русия за част от България! Значи може руснаците да си искат Аляска а ние да не можем да си искаме Русия която е населена от потомците на тези които сме очовечили!

    06:25 09.08.2025

  • 9 коко

    5 0 Отговор
    Бойко да отиде при Путин да си прибере кучето дето му подари! Горкото, в плен е вече много време във вражеска страна.

    06:29 09.08.2025

  • 10 Мите

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рашистофоб":

    Ти па изпрати тройник, и ги прецакай...

    06:47 09.08.2025

  • 11 Саша Грей

    0 0 Отговор
    Мисля, че и Антарктида е с православни корени. Но в началото всичко руско е православно, накрая всичко православно е руско. Няма значение кой ви е покръстил.

    06:49 09.08.2025

  • 12 Перо

    1 0 Отговор
    Продажбата на Аляска на безценица по царско време е резултат от руската традиция и система, да избират често за държавни глави прости хора и предатели! Като се започне от царско време и се премине през СССР, Хрусчов, Горбачов и Елцин! Резултатите винаги са били пагубни за Русия!

    06:49 09.08.2025

  • 13 Политолок с чашка

    0 0 Отговор
    На срещата Тръмп-Путин ще се искат ощв териториални отстъпки от САЩ - и Аляска......

    06:55 09.08.2025

  • 14 беше

    0 0 Отговор
    едно време е била руска,но е продадена за шише водка, като си мислили, че продават празно шише.....и после се оказва, че празното шише е било буре пълно със злато ....злато,газ,нефт... всичко има там,но си е американско

    06:58 09.08.2025

