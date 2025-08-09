Новини
Джеймс Кардън: Дано Путин и Тръмп не прахосат срещата си с незначителния за САЩ въпрос чий е Донбас

Джеймс Кардън: Дано Путин и Тръмп не прахосат срещата си с незначителния за САЩ въпрос чий е Донбас

9 Август, 2025 06:13, обновена 9 Август, 2025 06:21

Така разговорът им ще се превърне в пропусната възможност, заяви бившият дипломат и съветник от президентската комисия между САЩ и Русия

Джеймс Кардън: Дано Путин и Тръмп не прахосат срещата си с незначителния за САЩ въпрос чий е Донбас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разговорите лице в лице между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска рискуват да се превърнат в „пропусната възможност“, ако страните посветят срещата изключително на обсъждането на конфликта в Украйна.

Това мнение изрази пред ТАСС бившият дипломат и съветник от президентската комисия между САЩ и Русия за развитие на двустранното сътрудничество Джеймс Кардън.

„Бих искал да се надявам, че срещата няма да се сведе до напълно незначителния - от гледна точка на националната сигурност на САЩ - въпрос за това кой контролира Донбас. Прекратяването на войната в Украйна е важно по хуманитарни причини и за регионалната сигурност. Президентите обаче трябва да обмислят по-важни въпроси, включително разработването на споразумение, което да замени Новия СТАРТ, чийто срок изтича през февруари 2026 г.“, убеден е американският експерт.

„Освен това“, смята той, „САЩ и Русия трябва да намерят начин отново да станат партньори в сферата на неразпространението“. „Вашингтон прибързано се оттегли /през август 2019 г./ от Договора за INF (Договор за ядрените сили със среден обсег) и Договора за ПРО /през 2002 г./“, припомни Кардън. Според него „Тръмп трябва да действа като държавник и да определи какво може да се направи, за да се съживят подобни споразумения“. „Срещата на върха не трябва да се фокусира само върху Украйна, в противен случай ще бъде пропусната възможност“, прогнозира политологът.

Новият СТАРТ е руско-американският договор за мерки за по-нататъшно намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия. На 25 юли американският лидер заяви, че Съединените щати очакват да започнат да обсъждат перспективите за по-нататъшно ядрено разоръжаване с Русия в близко бъдеще. Тръмп отбеляза, че предстоящото изтичане на СТАРТ е „голям проблем за целия свят“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    11 2 Отговор
    А милионите украинци, сълзите на Тагарев, знамето пред общината и жълто -сините къщички в студиото на Нова, за чии бяха!?🤔

    Коментиран от #4

    06:24 09.08.2025

  • 2 Утрото

    2 0 Отговор
    Влюбен съм в на комшията жена му,страхотна милфка. Какво да правя?

    06:28 09.08.2025

  • 3 Ами, да

    1 2 Отговор
    Русия отстъпва Аляска на Зеленски, взема си Украйна и готово! А влюбения в комщийката да направи трампа с комшията! В двуседмичен срок имате право да върнете отдадената под наем вещ!

    06:37 09.08.2025

  • 4 Учуден

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    С милионите убити и инвалидизирани ;руски ватенки за чии бяха а?

    Коментиран от #6, #7

    06:50 09.08.2025

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Новите интриги!

    06:52 09.08.2025

  • 6 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    САЩ искаха още една война. И загубиха и нея.

    06:54 09.08.2025

  • 7 Уверен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    Прав си - нека братушките размажат Киев и Лвов !

    06:54 09.08.2025

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Май ти обработваш комшията и комшийката!

    06:56 09.08.2025

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Прав е човека! На Зеленски и Украйна им предстои още по-пълен упадък, след спирането на чепа с помощи, при прекратяването на войната и не са за мислене, да се оправят, както могат, щом това са си надробили! За това е важно двамата държавници да се съсредоточат на взаимно-изгодното сътрудничество и по-малко да си губят времето с режима в Киев! Зеленски отдавна е отписан!

    06:58 09.08.2025