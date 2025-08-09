Джеймс Кардън: Дано Путин и Тръмп не прахосат срещата си с незначителния за САЩ въпрос чий е Донбас

Разговорите лице в лице между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска рискуват да се превърнат в „пропусната възможност“, ако страните посветят срещата изключително на обсъждането на конфликта в Украйна.

Това мнение изрази пред ТАСС бившият дипломат и съветник от президентската комисия между САЩ и Русия за развитие на двустранното сътрудничество Джеймс Кардън.

„Бих искал да се надявам, че срещата няма да се сведе до напълно незначителния - от гледна точка на националната сигурност на САЩ - въпрос за това кой контролира Донбас. Прекратяването на войната в Украйна е важно по хуманитарни причини и за регионалната сигурност. Президентите обаче трябва да обмислят по-важни въпроси, включително разработването на споразумение, което да замени Новия СТАРТ, чийто срок изтича през февруари 2026 г.“, убеден е американският експерт.

„Освен това“, смята той, „САЩ и Русия трябва да намерят начин отново да станат партньори в сферата на неразпространението“. „Вашингтон прибързано се оттегли /през август 2019 г./ от Договора за INF (Договор за ядрените сили със среден обсег) и Договора за ПРО /през 2002 г./“, припомни Кардън. Според него „Тръмп трябва да действа като държавник и да определи какво може да се направи, за да се съживят подобни споразумения“. „Срещата на върха не трябва да се фокусира само върху Украйна, в противен случай ще бъде пропусната възможност“, прогнозира политологът.

Новият СТАРТ е руско-американският договор за мерки за по-нататъшно намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия. На 25 юли американският лидер заяви, че Съединените щати очакват да започнат да обсъждат перспективите за по-нататъшно ядрено разоръжаване с Русия в близко бъдеще. Тръмп отбеляза, че предстоящото изтичане на СТАРТ е „голям проблем за целия свят“.