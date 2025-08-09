Новини
Анкоридж е най-вероятното място на срещата между Тръмп и Путин

9 Август, 2025 07:13, обновена 9 Август, 2025 07:19 2 363 40

Градът е с отлично развита логистичната инфраструктура за приемане на полети и делегации на високо ниво

Анкоридж е най-вероятното място на срещата между Тръмп и Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трой Бъфард, директор на Центъра за арктическата сигурност и устойчивост към Университета на Аляска във Феърбанкс, предположи къде може да се проведе срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, планирана за петък, 15 август.

Според него тя може да се проведе в град Анкоридж или неговия район. Той увери, че няма да има проблеми със сигурността.

„Логистичната инфраструктура за приемане на полети и делегации на високо ниво е добре развита там. Последният пример е срещата на бившия държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен с китайската делегация“, каза експертът.

От своя страна полицията на Аляска отклони въпросите относно срещата между двамата президенти.

„Всички въпроси относно това събитие или сигурността трябва да бъдат насочени към Тайните служби на САЩ“, каза говорителят на ведомството Остин Макданиел.

По-рано от кабинета на губернатора Майк Дънливи не можаха да отговорят на въпрос относно точното място на срещата между лидерите на двете страни. Те заявиха, че събитието се организира на ниво федерално правителство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
  • 1 Злобното Джуджи

    15 31 Отговор
    Аляска е идеалната дестинация за "случайна" катастрофа на кремльовския ИЛ-96 300 ПУ.
    139млн руснаци с надежда се взират в черно-белите си телевизори 👍😁

    Коментиран от #4, #5, #6, #13, #31

    07:29 09.08.2025

  • 2 Мое скромно мнение

    21 8 Отговор
    Най-вероятното място за малко вероятната среща на В. В. Путин с Доналд Тръмп си остава Москва, Кремъл, Царската зала с много дългата овална маса.

    07:33 09.08.2025

  • 3 Уса

    17 4 Отговор
    Катастрофата ще бъде за пдрския ЕС а оцеляването за България .Дано се затрие това долно европейско племе,което мисли само за войни и трупа дългове на чужд гръб

    07:34 09.08.2025

  • 4 Веселият Роджър

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Но пък украинците се надяват на плодотворна среща и край на кървавия режим на главатарите от киевската хунта .

    07:36 09.08.2025

  • 5 Гончар Романенко

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Сущото важи и за "Еър Форс уан" и триста милиона американци, нъл тъй?! :))

    07:36 09.08.2025

  • 6 Григорий

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Ти ако мислиш,че всички руснаци имаме телевизори...Ние картофи нямаме....Изядохаа го на фронта.

    Коментиран от #16, #33

    07:36 09.08.2025

  • 7 Путлер се чуди къде да се появи,

    8 20 Отговор
    че да не го арестуват! То не бе Рим, не бе ОАЕ, не бе Будапеща, не бе Истанбул, сега в Аляска?! Ако джуджи се появи в Европа, ще бъде арестуван моментално. И той го знае! Ако се появи в Анкъридж, сигурен съм, че гордите и свободни жители на града ще му покажат, че мястото му не е там.

    Коментиран от #9, #12

    07:38 09.08.2025

  • 8 Защо никой не говори за ЕС?

    20 5 Отговор
    Урсулата жива ли е?

    07:39 09.08.2025

  • 9 Тръмпо ще моли за мир

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путлер се чуди къде да се появи,":

    в Москва!!!

    07:41 09.08.2025

  • 10 Еххааа

    4 11 Отговор
    американците показват на руснаците, че са над тях ... Аляска беше ваша,но ни я продадохте, може пак да ви принудим да продавате от безпаричие

    07:41 09.08.2025

  • 11 ТРЪМП е срам и позор за Америка

    5 13 Отговор
    Пълен позор, срам и падение за Америка и подигравка към САЩ от страна на Тръмп, да се срещне на американска земя и да организира посрещане на един международен военен престъпник и Тръмп да унижава Америка за да разговаря с един агресор , окупатор и доказан военнопрестъпник виновен за Смъртта на над 1 милион невинни жертви и обявен за арест от МНС за военни престъпления , А Тръмп да е готов да премахне санкциите и да се договори с Путин за вдигането им, за да се прави на миротворец....

    07:43 09.08.2025

  • 12 Седемте козякливи джуджета:

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Путлер се чуди къде да се появи,":

    "гордите и свободни жители на града" са потомствени руснаци бе... този! :))

    Коментиран от #15

    07:43 09.08.2025

  • 13 Рейкявик -Анкоридж

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    "Случайно" да си със специални образователни потребности, инвалидност или други тежки неврологични разстройства. Освен козлодуйския трол, сега и още специалисти по всичко се навъдиха.

    07:44 09.08.2025

  • 14 Докато Путлер се чуди

    3 10 Отговор
    къде да се появи, вижте каква веселба е в Московийката:

    Украинска атака принуди туристи да се евакуират спешно от плажовете в Сочи. Докато те почиваха на пясъка прозвуча въздушна тревога заради дронове. Тревога бе обявена и в Красна Поляна. Плажуващите масово побягнаха към близките сгтади.

    Коментиран от #23

    07:45 09.08.2025

  • 15 Ти счупи тъпомера!

    4 12 Отговор

    До коментар #12 от "Седемте козякливи джуджета:":

    Жителите на Анкоридж били потомстени руснаци?! Майкоо, какви троляци ражда пасоля на Митрофанка!

    Коментиран от #19, #24, #26

    07:48 09.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Григорий":

    "...Ние картофи нямаме.."

    Картофи и ряпа се отглеждат !!!
    Акъл никога 😁

    07:49 09.08.2025

  • 17 Какво ще прави

    3 11 Отговор
    военнопрестъпникът Путин на американска земя? Тръмп си вкарва автогол! Няма да му бъде простено. Едно е да водиш преговори с терористи някъде в Азия, друго е сам да поканиш един осъден престъпник в САЩ!

    Коментиран от #22, #25

    07:51 09.08.2025

  • 18 Хаха

    10 3 Отговор
    За ЕС фашистите мир в Украйна ще бъде най - тежкото поражение. После ще трябва и да я възстановяват, а пари няма. Само дългове.

    Коментиран от #21

    07:52 09.08.2025

  • 19 Чукча писател

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ти счупи тъпомера!":

    Индианци са. Или по-скоро ескимоси.

    07:53 09.08.2025

  • 20 Какво стана с

    4 1 Отговор
    големите красиви санкции, с които Тръмп ни наду главите последните седмици? Тоя няма топки и не трябва да бъде оставян да решава европейски въпроси! Да си пасе тревата на голф поляната и нищо повече.

    07:57 09.08.2025

  • 21 Не си правете илюзии

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Територията на бивша Украйна ще се възстановява с мангизи от ЕСсср, които ще плащат като репарации на РФ след поражението на НАТО. Русиои Китай много лесно могат да превърнат целия ЕС в нещо подобно на бивша Югославия.

    07:58 09.08.2025

  • 22 12340

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какво ще прави":

    Ами същия съд осъди и бай Биби Нетаняхо, па той оди у САЩ през седмица! :)

    07:58 09.08.2025

  • 23 Северноатлантик

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Докато Путлер се чуди":

    Бомбардиране на плажуващи ?! Отново геройски терористичен акт на украинските натовски марионетки ! Алиансът респектира : Каква смелост да нападнеш летовници ! 🇺🇦🇺🇸🇹🇷🇬🇧

    Коментиран от #29

    08:01 09.08.2025

  • 24 Ха-ха-ха

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ти счупи тъпомера!":

    Напълно е възможно да са потомствени руснаци. Нали Аляска е била руско владение и доста от тях са останали след като е била дадена под наем на Сащ. Явно от НПОтата пак са ви лъгали.

    08:06 09.08.2025

  • 25 Ухльоф

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Какво ще прави":

    "да поканиш един осъден престъпник в САЩ!", кога беше делото, каква е присъдата, че съм ги пропуснал нещо! Или ти имаш пропуск в невронните връзка на мозъка!

    08:10 09.08.2025

  • 26 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ти счупи тъпомера!":

    Аляска, Калифорния и други дълго време са били руски, със стотици руски селища , част от Иркутска губерния.

    Коментиран от #28

    08:11 09.08.2025

  • 27 Какво

    5 1 Отговор
    Разделение се вижда в коментарите! Крайности, обиди, по теми, които са над нашите възможности. За състоянието на страната-пътища, водоснабдяване и т. н. какво ще кажете?

    Коментиран от #35

    08:13 09.08.2025

  • 28 Атина Палда

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Да сравним Аляска с Чукотка. Калифорния с Иркутск.

    08:15 09.08.2025

  • 29 Ватенка

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Северноатлантик":

    Няма невинни руснаци. УДРИ С ХАЙМЪРСА!

    08:17 09.08.2025

  • 30 az СВО Победа80

    5 1 Отговор
    Абе да питам, какво стана с "изолацията" на Русия???

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #32, #38

    08:18 09.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Няма изолация

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа80":

    Тръмп и Си си поделят Русия като суривинен придатък.Колония!
    Изолацията е за 1 200 000 русначета при Кобзон. Което не е чак толкова тъжно.

    08:21 09.08.2025

  • 33 голям смях

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Григорий":

    рунсаците освен че нямат картофи , нямала и яйца

    па ние нямаме пари скоро левчето си заминава и ще питаме къдеСЕРАТ ГЛАДНИТЕ руснаци че и ние там

    08:22 09.08.2025

  • 34 Търновец

    1 0 Отговор
    Вова става все по агресивен - има не малко Руси които наричат Аляска "Руска земя" и говорят за връщането на огромната земя богата на газ и нефт. Преди около 180 години тогавашното Руско военно командуване в Сибир уведомява Руския цар за възможна Британска атака срещу град Порт Артур - топло пристанище на богатата на въглища злато желязна руда и нефт Манчжурия - Владивосток не топло пристанище и през 1867 Руският цар продава Аляска на САЩ за 7.2 милиона USD с цел да купи тежко оръжие за отбраната на Порт Артур. Ако Аляска стане място на срещата - Тръмп признава миналото Руско владение на Аляска въпреки че то е било по скоро символично. В разкази на писателя Дек Лондон има описание на поведението на Русите към местните жители в Аляска.

    08:24 09.08.2025

  • 35 какво да кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Какво":

    всичко е в 19 век а колкото до разделението 99% нормални и 1% платени от отворено общество това са няколко човека който са 24/7 .защо сме на това положение пътища вода-болни деца нямаме добри политици имаме 240 подлоги на ес и америка .не може да излиза депутат и казва направихме всичко по силите си осигорихме от бюджета няколко милиона за УКРАЙНСКИТЕ ТУРИСТИ да са на първа линия на морето -не може те да карат колите си без данъци винетки .Д А СИ ЧУЛ ПОЛИТИЦИ СА ГЛАСУВАЛИ НЯКОЛКО МИЛИОНА ЗА ДЕЦА В НУЖДА ОТ СПЕШНИ ОПРЕАЦИИИ В ДРУГА СТРАНА !

    08:26 09.08.2025

  • 36 Копей

    0 3 Отговор
    Копейки, ся тръмпоча наш ли е или не е наш? За него ли ще викаме или против? Кво викат от пасоля, ква опорка ще викаме?

    08:29 09.08.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 4 Отговор
    Бункерния терорист не смее да препари в Рим, ще му сложат прангите и веднага ще го опаковат за Хага ‼️

    08:35 09.08.2025

  • 38 Последния Софиянец

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа80":

    Таксаджията от калното освен в уса тайгата на друго място не го пускат, и то благодарение на краснов, в Рим го е страх да припари!

    Коментиран от #39

    08:38 09.08.2025

  • 39 в рим ппи африканците ходиш

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Последния Софиянец":

    само ти обичаш африкански наденици до картофите

    Коментиран от #40

    08:40 09.08.2025

  • 40 az СВО ПОБЕДА80

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "в рим ппи африканците ходиш":

    Надувай самагонената хурка и чакай денгите, подлого изгнила.

    08:46 09.08.2025