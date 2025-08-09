Анкоридж е най-вероятното място на срещата между Тръмп и Путин

Трой Бъфард, директор на Центъра за арктическата сигурност и устойчивост към Университета на Аляска във Феърбанкс, предположи къде може да се проведе срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, планирана за петък, 15 август.
Според него тя може да се проведе в град Анкоридж или неговия район. Той увери, че няма да има проблеми със сигурността.
„Логистичната инфраструктура за приемане на полети и делегации на високо ниво е добре развита там. Последният пример е срещата на бившия държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен с китайската делегация“, каза експертът.
От своя страна полицията на Аляска отклони въпросите относно срещата между двамата президенти.
„Всички въпроси относно това събитие или сигурността трябва да бъдат насочени към Тайните служби на САЩ“, каза говорителят на ведомството Остин Макданиел.
По-рано от кабинета на губернатора Майк Дънливи не можаха да отговорят на въпрос относно точното място на срещата между лидерите на двете страни. Те заявиха, че събитието се организира на ниво федерално правителство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злобното Джуджи
139млн руснаци с надежда се взират в черно-белите си телевизори 👍😁
Коментиран от #4, #5, #6, #13, #31
07:29 09.08.2025
2 Мое скромно мнение
07:33 09.08.2025
3 Уса
07:34 09.08.2025
4 Веселият Роджър
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Но пък украинците се надяват на плодотворна среща и край на кървавия режим на главатарите от киевската хунта .
07:36 09.08.2025
5 Гончар Романенко
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Сущото важи и за "Еър Форс уан" и триста милиона американци, нъл тъй?! :))
07:36 09.08.2025
6 Григорий
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Ти ако мислиш,че всички руснаци имаме телевизори...Ние картофи нямаме....Изядохаа го на фронта.
Коментиран от #16, #33
07:36 09.08.2025
7 Путлер се чуди къде да се появи,
Коментиран от #9, #12
07:38 09.08.2025
8 Защо никой не говори за ЕС?
07:39 09.08.2025
9 Тръмпо ще моли за мир
До коментар #7 от "Путлер се чуди къде да се появи,":в Москва!!!
07:41 09.08.2025
10 Еххааа
07:41 09.08.2025
11 ТРЪМП е срам и позор за Америка
07:43 09.08.2025
12 Седемте козякливи джуджета:
До коментар #7 от "Путлер се чуди къде да се появи,":"гордите и свободни жители на града" са потомствени руснаци бе... този! :))
Коментиран от #15
07:43 09.08.2025
13 Рейкявик -Анкоридж
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":"Случайно" да си със специални образователни потребности, инвалидност или други тежки неврологични разстройства. Освен козлодуйския трол, сега и още специалисти по всичко се навъдиха.
07:44 09.08.2025
14 Докато Путлер се чуди
Украинска атака принуди туристи да се евакуират спешно от плажовете в Сочи. Докато те почиваха на пясъка прозвуча въздушна тревога заради дронове. Тревога бе обявена и в Красна Поляна. Плажуващите масово побягнаха към близките сгтади.
Коментиран от #23
07:45 09.08.2025
15 Ти счупи тъпомера!
До коментар #12 от "Седемте козякливи джуджета:":Жителите на Анкоридж били потомстени руснаци?! Майкоо, какви троляци ражда пасоля на Митрофанка!
Коментиран от #19, #24, #26
07:48 09.08.2025
16 Злобното Джуджи
До коментар #6 от "Григорий":"...Ние картофи нямаме.."
Картофи и ряпа се отглеждат !!!
Акъл никога 😁
07:49 09.08.2025
17 Какво ще прави
Коментиран от #22, #25
07:51 09.08.2025
18 Хаха
Коментиран от #21
07:52 09.08.2025
19 Чукча писател
До коментар #15 от "Ти счупи тъпомера!":Индианци са. Или по-скоро ескимоси.
07:53 09.08.2025
20 Какво стана с
07:57 09.08.2025
21 Не си правете илюзии
До коментар #18 от "Хаха":Територията на бивша Украйна ще се възстановява с мангизи от ЕСсср, които ще плащат като репарации на РФ след поражението на НАТО. Русиои Китай много лесно могат да превърнат целия ЕС в нещо подобно на бивша Югославия.
07:58 09.08.2025
22 12340
До коментар #17 от "Какво ще прави":Ами същия съд осъди и бай Биби Нетаняхо, па той оди у САЩ през седмица! :)
07:58 09.08.2025
23 Северноатлантик
До коментар #14 от "Докато Путлер се чуди":Бомбардиране на плажуващи ?! Отново геройски терористичен акт на украинските натовски марионетки ! Алиансът респектира : Каква смелост да нападнеш летовници ! 🇺🇦🇺🇸🇹🇷🇬🇧
Коментиран от #29
08:01 09.08.2025
24 Ха-ха-ха
До коментар #15 от "Ти счупи тъпомера!":Напълно е възможно да са потомствени руснаци. Нали Аляска е била руско владение и доста от тях са останали след като е била дадена под наем на Сащ. Явно от НПОтата пак са ви лъгали.
08:06 09.08.2025
25 Ухльоф
До коментар #17 от "Какво ще прави":"да поканиш един осъден престъпник в САЩ!", кога беше делото, каква е присъдата, че съм ги пропуснал нещо! Или ти имаш пропуск в невронните връзка на мозъка!
08:10 09.08.2025
26 Мишел
До коментар #15 от "Ти счупи тъпомера!":Аляска, Калифорния и други дълго време са били руски, със стотици руски селища , част от Иркутска губерния.
Коментиран от #28
08:11 09.08.2025
27 Какво
Коментиран от #35
08:13 09.08.2025
28 Атина Палда
До коментар #26 от "Мишел":Да сравним Аляска с Чукотка. Калифорния с Иркутск.
08:15 09.08.2025
29 Ватенка
До коментар #23 от "Северноатлантик":Няма невинни руснаци. УДРИ С ХАЙМЪРСА!
08:17 09.08.2025
30 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
Коментиран от #32, #38
08:18 09.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Няма изолация
До коментар #30 от "az СВО Победа80":Тръмп и Си си поделят Русия като суривинен придатък.Колония!
Изолацията е за 1 200 000 русначета при Кобзон. Което не е чак толкова тъжно.
08:21 09.08.2025
33 голям смях
До коментар #6 от "Григорий":рунсаците освен че нямат картофи , нямала и яйца
па ние нямаме пари скоро левчето си заминава и ще питаме къдеСЕРАТ ГЛАДНИТЕ руснаци че и ние там
08:22 09.08.2025
34 Търновец
08:24 09.08.2025
35 какво да кажа
До коментар #27 от "Какво":всичко е в 19 век а колкото до разделението 99% нормални и 1% платени от отворено общество това са няколко човека който са 24/7 .защо сме на това положение пътища вода-болни деца нямаме добри политици имаме 240 подлоги на ес и америка .не може да излиза депутат и казва направихме всичко по силите си осигорихме от бюджета няколко милиона за УКРАЙНСКИТЕ ТУРИСТИ да са на първа линия на морето -не може те да карат колите си без данъци винетки .Д А СИ ЧУЛ ПОЛИТИЦИ СА ГЛАСУВАЛИ НЯКОЛКО МИЛИОНА ЗА ДЕЦА В НУЖДА ОТ СПЕШНИ ОПРЕАЦИИИ В ДРУГА СТРАНА !
08:26 09.08.2025
36 Копей
08:29 09.08.2025
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:35 09.08.2025
38 Последния Софиянец
До коментар #30 от "az СВО Победа80":Таксаджията от калното освен в уса тайгата на друго място не го пускат, и то благодарение на краснов, в Рим го е страх да припари!
Коментиран от #39
08:38 09.08.2025
39 в рим ппи африканците ходиш
До коментар #38 от "Последния Софиянец":само ти обичаш африкански наденици до картофите
Коментиран от #40
08:40 09.08.2025
40 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #39 от "в рим ппи африканците ходиш":Надувай самагонената хурка и чакай денгите, подлого изгнила.
08:46 09.08.2025