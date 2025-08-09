Анкоридж е най-вероятното място на срещата между Тръмп и Путин

Трой Бъфард, директор на Центъра за арктическата сигурност и устойчивост към Университета на Аляска във Феърбанкс, предположи къде може да се проведе срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, планирана за петък, 15 август.

Според него тя може да се проведе в град Анкоридж или неговия район. Той увери, че няма да има проблеми със сигурността.

„Логистичната инфраструктура за приемане на полети и делегации на високо ниво е добре развита там. Последният пример е срещата на бившия държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен с китайската делегация“, каза експертът.

От своя страна полицията на Аляска отклони въпросите относно срещата между двамата президенти.

„Всички въпроси относно това събитие или сигурността трябва да бъдат насочени към Тайните служби на САЩ“, каза говорителят на ведомството Остин Макданиел.

По-рано от кабинета на губернатора Майк Дънливи не можаха да отговорят на въпрос относно точното място на срещата между лидерите на двете страни. Те заявиха, че събитието се организира на ниво федерално правителство.