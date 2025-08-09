Украйна прати близо сто дрона към Русия, 28 са свалени над Курска област

През нощта силите за противовъздушна отбрана на Русия са прехванали и унищожили 97 украински дрона над руски региони, включително един над Московска област, съобщи руското Министерство на отбраната.

28 от тях са свалени над територията на Курска област, 13 над Брянска област, 13 над Калужска област, 10 над Тулска област, 8 над Орловска област, 8 над Белгородска област, 7 над акваторията на Азовско море, 5 над Краснодарски край, 2 над Ростовска област, един над Крим и един над Липецка област“, допълват от руското военно ведомство.

Временни ограничения за излитане и кацане на самолети са въведени на летище "Гагарин" в Саратов, съобщи Росавиация.

Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в доклада.