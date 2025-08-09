Новини
Украйна прати близо сто дрона към Русия, 28 са свалени над Курска област
Украйна прати близо сто дрона към Русия, 28 са свалени над Курска област

9 Август, 2025 07:35, обновена 9 Август, 2025 07:42

Затвориха летището в Саратов

Украйна прати близо сто дрона към Русия, 28 са свалени над Курска област - 1
Летище &quot;Гагарин&quot; в Саратов, Снимка: YouTube
Милен Ганев

През нощта силите за противовъздушна отбрана на Русия са прехванали и унищожили 97 украински дрона над руски региони, включително един над Московска област, съобщи руското Министерство на отбраната.

28 от тях са свалени над територията на Курска област, 13 над Брянска област, 13 над Калужска област, 10 над Тулска област, 8 над Орловска област, 8 над Белгородска област, 7 над акваторията на Азовско море, 5 над Краснодарски край, 2 над Ростовска област, един над Крим и един над Липецка област“, допълват от руското военно ведомство.

Още новини от Украйна

Временни ограничения за излитане и кацане на самолети са въведени на летище "Гагарин" в Саратов, съобщи Росавиация.

Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в доклада.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това го знаем

    8 19 Отговор
    А колко не са свалили?
    Аблошло ватенки са отишли на едно по-добро място?
    А КИЕВ ЗА ДВА ДНЯ?

    Коментиран от #12, #20

    07:46 09.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    8 21 Отговор
    Украйна трябва да приложи всички усилия да свали кремльовския ИЛ-96 300ПУ идната седмица. Края на войната, Путин и Русия наближава. 139млн руснаци и 150 000 българи живеещи под руско иго в Одеса ще въздъхнат свободно 😁👍

    Коментиран от #7, #23, #28

    07:46 09.08.2025

  • 3 мошЕто

    22 5 Отговор
    Последните напъни на рамбовците ! Зеля да се готви за най-лошото , а то предстои със сигурност !

    07:46 09.08.2025

  • 4 Българин

    8 17 Отговор
    Путин счита руснаците за добитък

    Коментиран от #5, #9, #10

    07:47 09.08.2025

  • 5 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Те не са ли?

    Коментиран от #14

    07:48 09.08.2025

  • 6 пешо

    21 6 Отговор
    скоро няма да има УКРАЙНА

    Коментиран от #8

    07:48 09.08.2025

  • 7 джуджак ,

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Пий ги тия хапове ,бе , мой , не се натоварвай толкова ! Зеля е бита карта ! Мисли за здравето си , зеля и на него си няма да може да помогне , на теб - още по-малко !

    Коментиран от #13, #19

    07:49 09.08.2025

  • 8 Хахахаха

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Още една държава ще направят ко чи на, рашите. Донецк вече е ко чи на, за 11 години

    Коментиран от #41

    07:49 09.08.2025

  • 9 пешо

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    хасане паси си козите и не се обаждай

    07:50 09.08.2025

  • 10 ХА-ХА-ХА

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    На теб в селото ти викали добитъка , вярно ли е ?!

    07:50 09.08.2025

  • 11 Факти

    11 7 Отговор
    Украйна прати близо сто дрона към Русия и затова бере ядове.

    Коментиран от #18

    07:50 09.08.2025

  • 12 комбинацията от силни наркотици и

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това го знаем":

    хормони за смяна на пола не влия добре на организма ти имаш нужда от психиатър ще го намериш в лицето на коментар 4 -ри ония я страшно болен .чудя се отворено общество как ви намира с конкурс или просто събира утайката на България

    07:51 09.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "джуджак ,":

    ".. Зеля е бита карта ! .."

    Уффф....
    Де и ние с тебе да бяхме "бити карти" с вили в Испания, Италия, Ница, 40млрд кеш и Меган Фокс в басейна.
    Ти да видиш как от Зеле става орхидея 😁

    Коментиран от #16

    07:53 09.08.2025

  • 14 по голям добитък от вас двамата няма

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    но вие сте един и същи трол така че и да пишеш под различни никове е ясно платена подлога

    07:53 09.08.2025

  • 15 иван костов

    7 5 Отговор
    Украйна постоянно напада Русия вече 10г. Време е руската армия Освободителка да се заеме сериозно с нацистите, първоначално в Украйна, а по късно и в кабинета на атанасатанасов! Скрил се е в чекмеджето, зад гумичката, в кутийката с кламери!

    07:54 09.08.2025

  • 16 джуджак ,

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Ще му излезнат през носа , малко му остана ....

    07:54 09.08.2025

  • 17 Иван

    7 5 Отговор
    САЩ трябва да върнат Аляска обратно на Русия!

    07:55 09.08.2025

  • 18 Ами какво

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Искаш да прави , да вдигат ръцете ли?

    Коментиран от #25

    07:56 09.08.2025

  • 19 Лекар

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "джуджак ,":

    Ти на антикyкурин ли си?

    Коментиран от #24

    07:56 09.08.2025

  • 20 Мишел

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това го знаем":

    При тези възможности на спътниково наблюдение, фотоапарати във всеки джиесем и световна мрежа Интернет, липсата на новини за преминали дронове показва ясно, че такива украински няма.

    07:57 09.08.2025

  • 21 Украйна Праща Туристически дронове към !

    6 4 Отговор
    РУСИЯ а Руските отиват да бият по военни обекти в Украйна, през ноща и има винаги пострадали деца на Люлките, и някоя Болница или детска градина!! Едните(Украинските) са Демократични, Туристически!!!? Подарени от Съюзниците!

    07:58 09.08.2025

  • 22 Хм...

    5 4 Отговор
    Все още не е късно зеле да отърве кожата. На запад няма никакъв шанс, знае прекалено много за гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. Затова и очаквам всеки момент от тук нататък охраната му от ми6 да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.
    Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.

    07:59 09.08.2025

  • 23 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Мисли за собственият си зъГ, път те чака, далеч на север!

    08:00 09.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Как

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ами какво":

    какво, ами белия байрак ?

    Коментиран от #29

    08:09 09.08.2025

  • 26 Злобното Джуджи

    1 4 Отговор
    Вече не знам как да се справя с когнитивния дисонанс...
    Пробвах всичко! Смених си пола, за трети път! И нищо!!! Не изтрезнявам, останах без черен дроб! Не помага, фронта в 4о4 продължава да върви на запад. Леката синтетика вече ми е като вода, изобщо не я усещам! Новата силиконова играчка ми омръзна след час... а Русия не ще да се разпадне и това си е! Поне Путин да беше yмpял за седмицата...
    А в началото беше толкова весело, ех...

    Как се докарахме до тук!?!

    Коментиран от #36

    08:16 09.08.2025

  • 27 болгаринь..

    3 3 Отговор
    Довечера ще има чанчь,огин идим за бандерците

    08:16 09.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Как":

    Белия байрак го вдига явно тръмпоча. Не Украйна! Рашата не е окупирала, това което е анексирала даже. Искат ВСУ да се изтеглят сами.

    08:23 09.08.2025

  • 30 Копей

    4 1 Отговор
    Копейки, ся тръмпоча наш ли е или не е наш? За него ли ще викаме или против? Кво викат от пасоля, ква опорка ще викаме?

    08:26 09.08.2025

  • 31 Кремълски, бункерен плъх

    3 1 Отговор
    Всичко е по план... 🤔

    08:38 09.08.2025

  • 32 Луд с картечница

    2 3 Отговор
    Явно за уикенда ще има мощна дискотека със светлинни и звукове ефекти над цяла Осрайна ,бандерите единствено от яко млатене само разбират .

    08:41 09.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ферхунде

    2 1 Отговор
    Гюле Гюле 00 крайна ,ми4ка ви пайна ,не остана фандък вече и за уай наа!

    08:45 09.08.2025

  • 35 ТехноЛог

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гиб Мелсън":

    Тихо бе смрррррдуек,отиваш директно на конвейра за ароматен Биопастет за домашни любимци .Шаро и Маца се облизват вече предчувставайки лакомството.

    08:47 09.08.2025

  • 36 Лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Злобното Джуджи":

    Ти потвърждаваш съмненията ми, че пyндю си е сменил пола и си играе със силиконови играчки! Не съм впечатлен!

    08:48 09.08.2025

  • 37 Мишел

    2 0 Отговор
    Из новините: днес Русия е свалила над 95 украински дрона.

    08:51 09.08.2025

  • 38 Мишел

    2 1 Отговор
    Днес руската армия превзе Щербаковка и затвори Клебан-Бигския котел.

    08:55 09.08.2025

  • 39 оня с коня

    1 2 Отговор
    Отиде коня в ряката ,а Осрайна отече безвъзвратно в канала с мръсната вода !

    08:56 09.08.2025

  • 40 Злобното Джуджи

    4 0 Отговор
    От цялата Четири Года руска мизерия радва пълното обезценяване на Русия като някаква заплаха или фактор. Войната в Украйна освободи Света от руските сказки за сила и непобедимост, доказа моралната и технологична изостаналост на руснака и освободи всички съседни държави от руска зависимост. Казахстан, Армения, Грузия и България дишаме свободно, а руские туристи вежливо говорят на английски от срам да не ги разбират откъде са.
    По нашите заведения и курорти задължително да се поставят табели - Говорить по pyccки только с собаками 😁😁😁

    08:57 09.08.2025

  • 41 Е, аз искам в

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    такава "кочина" да живея, а не кат тебе в краставото, лъхлясало гето на разградения двор територия Bg.

    09:01 09.08.2025

