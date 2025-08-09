Убити са 39 души през последните 24 часа в ивицата Газа

Най-малко 39 души са загинали и почти 500 са ранени през последните 24 часа поради израелските действия в ивицата Газа, съобщиха от Министерството на здравеопазването на палестинския анклав.
„През последните 24 часа 39 тела на загиналите, включително едно, извадено от развалините и 491 ранени са приети в болници в ивицата Газа“, се казва в текста.
По този начин общият брой на жертвите на ескалацията на конфликта в Газа от октомври 2023 г. насам се е увеличил до 61 369, като над 152 000 души са ранени.
Министерството на здравеопазването също така съобщи, че през последните 24 часа в палестинския анклав са регистрирани 11 смъртни случая от глад. В резултат на това общият брой на подобни случаи се увеличи до 212.
Ситуацията в Близкия изток рязко се влоши, след като на 7 октомври 2023 г. въоръжени поддръжници на радикалното палестинско движение Хамас влязоха на израелска територия от ивицата Газа, съпроводени с убийства на жители на гранични селища и вземане на заложници. В отговор Израел започна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политически структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени.
През март тази година израелската армия възобнови военните действия в анклава, като нанесе масирани удари срещу него и прекъсна прекратяването на огъня, установено през януари. По време на няколко кръга преговори, посредничени от Египет, Катар и Съединените щати, страните в конфликта не успяха да определят условията на ново споразумение.
1 И света още търпи
15:44 09.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Възpожденец 🇧🇬
Мир на Земята ще има, когато се изчистят терористите узурпирали властта в Кремъл.
Коментиран от #8, #18
15:46 09.08.2025
4 Соня
15:47 09.08.2025
5 Сега,нали не очаквате?!
,,Много съм разочарован от Нетаняху...!"...?!
15:47 09.08.2025
6 Гост
15:48 09.08.2025
7 Информира ТАСС
15:49 09.08.2025
8 Жони
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":В кой бог вярваш гейският ли?
15:49 09.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Международна изолация
15:53 09.08.2025
11 Важното е че
15:55 09.08.2025
12 Как
15:59 09.08.2025
13 Ама моля ви,
16:00 09.08.2025
14 Само питам
16:02 09.08.2025
15 Влизаш на сайта на олигофрените
16:03 09.08.2025
16 Хитлер изглежда
16:04 09.08.2025
17 Тома
16:05 09.08.2025
18 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":С терористите в 404 кво прайм? Или те са краварски, демократични терористи? Палестина е призната държава от България, розовите, жалкопаветни, козяшки понита защо не цвилите стещу агресора Израел и срещу престъпленията, които върши там?!!
16:06 09.08.2025
19 мошЕто
16:08 09.08.2025