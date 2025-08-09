Убити са 39 души през последните 24 часа в ивицата Газа

Най-малко 39 души са загинали и почти 500 са ранени през последните 24 часа поради израелските действия в ивицата Газа, съобщиха от Министерството на здравеопазването на палестинския анклав.

„През последните 24 часа 39 тела на загиналите, включително едно, извадено от развалините и 491 ранени са приети в болници в ивицата Газа“, се казва в текста.

По този начин общият брой на жертвите на ескалацията на конфликта в Газа от октомври 2023 г. насам се е увеличил до 61 369, като над 152 000 души са ранени.

Министерството на здравеопазването също така съобщи, че през последните 24 часа в палестинския анклав са регистрирани 11 смъртни случая от глад. В резултат на това общият брой на подобни случаи се увеличи до 212.

Ситуацията в Близкия изток рязко се влоши, след като на 7 октомври 2023 г. въоръжени поддръжници на радикалното палестинско движение Хамас влязоха на израелска територия от ивицата Газа, съпроводени с убийства на жители на гранични селища и вземане на заложници. В отговор Израел започна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политически структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени.

През март тази година израелската армия възобнови военните действия в анклава, като нанесе масирани удари срещу него и прекъсна прекратяването на огъня, установено през януари. По време на няколко кръга преговори, посредничени от Египет, Катар и Съединените щати, страните в конфликта не успяха да определят условията на ново споразумение.