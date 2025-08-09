Шестима военнослужещи загинаха при експлозия на боеприпаси в Ливан

Най-малко шестима военнослужещи от ливанската армия загинаха при експлозия на боеприпаси близо до град Тир в южната част на страната, съобщи телевизионният канал Ал Хадат, позовавайки се на източници от военното командване.

Според него детонацията е станала, когато подразделение от инженерни войски е извършвало операция по демонтиране на склад за оръжия, принадлежащ на шиитската милиция „Хизбула“. Съоръжението се е намирало в подземно убежище в района на Уади Зибкин. На мястото на инцидента са пристигнали линейки, за да отведат ранените войници.

Ливанският премиер Наваф Салам изрази съболезнованията си на семействата на загиналите войници. „С голяма болка скърбим за загубата на войниците на нашата армия на юг, които изпълняваха националния си дълг“, се казва в изявлението, публикувано в социалната мрежа X. Правителственият глава подчерта, че Ливанските въоръжени сили остават „надеждният щит на страната и бастионът на нейния суверенитет“.

Според новинарския портал Lebanon 24, от влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня на 27 ноември 2024 г., ливанските военни са демонтирали над 500 обекта на Хизбула и контролират по-голямата част от граничните райони южно от река Литани.