Важен детайл при избора на място за срещата Путин-Тръмп
  Тема: Украйна

Важен детайл при избора на място за срещата Путин-Тръмп

9 Август, 2025 17:27

Предстоящото събитие изпраща положителен и окуражаващ сигнал

Милена Богданова

Срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска изпраща положителен и окуражаващ сигнал, заяви пред РИА Новости швейцарският член на кантоналния парламент на Женева и журналист Гай Метан.

„Това е много труден и много деликатен избор (бел. ред. Аляска). По средата между Русия и САЩ, на територия, която някога е била руска. Това напомня за срещата на Наполеон и Александър в Тилзит...", казва Метан.

"Вторият извод: тъй като срещата няма да се проведе в трета страна, ще има по-малка възможна намеса от други държави. Двамата лидери ще се срещнат лице в лице, очи в очи. Виждам това като положителен и окуражаващ сигнал“, каза той.

По-рано помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф е споменал варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски в Кремъл, но руската страна е оставила това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката на двустранна среща на върха. Путин отбеляза в четвъртък, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да се създадат условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 19 Отговор
    ПУтанита няма да отиде , стига с тая среща

    Коментиран от #16, #19, #25

    17:29 09.08.2025

  • 2 6135

    6 3 Отговор
    Тръмп казал: Оставете западна Украйна на украинците и си прибирайте Аляска.

    17:30 09.08.2025

  • 3 Абсурдистан

    4 8 Отговор
    Някой да даде пример за случай, когато Русия си е купила територия без нито една жертва!

    17:30 09.08.2025

  • 4 Тръмп си го каза

    21 2 Отговор
    не иска навлеци от ЕС.

    17:31 09.08.2025

  • 5 ти да видиш

    17 4 Отговор
    Путин, ще се срещне със зеленияпор само за подписването на капитулацията на украйна!
    На предстоящата среща, ще се бистрят основно двустранните отношения Русия-САЩ!

    17:32 09.08.2025

  • 6 Гай Пропан Бутан

    5 2 Отговор
    Сериозно? Ти да видиш!

    17:33 09.08.2025

  • 7 Питам:

    8 1 Отговор
    Милена Богданова завършила специалност международни отношения в УНСС, последно, как се именува помощникът на Тръмп Стив Уитков или Витков, за да не излезе братовчед на видния български политик от близкото минало Светльо ВИТКОВ?

    Коментиран от #14, #23

    17:34 09.08.2025

  • 8 Пуделът на Путин

    2 19 Отговор
    Това дава добър сигнал за всички диктатори по света че могат да избиват колкото си искат толкова хора и да заграбват каквото могат

    17:35 09.08.2025

  • 9 Е да де

    13 3 Отговор
    Ама той Зелю ще присъства в основното меню....

    Коментиран от #20

    17:37 09.08.2025

  • 10 Световна война

    3 14 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #11, #13, #15, #18, #21

    17:38 09.08.2025

  • 11 Па кой ще мре за едната

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Световна война":

    умряла 404 . Пфууу

    17:40 09.08.2025

  • 12 гейzaметан

    1 0 Отговор
    изфъскал

    17:41 09.08.2025

  • 13 Украйна да си го вземе

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Световна война":

    на бойното поле, да не чака на друг. Муха.

    17:42 09.08.2025

  • 14 Лост

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Питам:":

    Може би Фитков,като много някои колеги.

    17:42 09.08.2025

  • 15 Е да де ама....

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Световна война":

    То па некой ще го пита... тя вече 404 оттече у канало!!!

    17:44 09.08.2025

  • 17 Ами

    1 0 Отговор
    Доста сложен е въпроса, чия територия е Аляска :)
    Аляска става щат на САЩ чак през 1959 година.

    Коментиран от #22

    17:46 09.08.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Еблотлантиците нищо не разбирате по принцип,ама ти- много.

    Коментиран от #24

    17:47 09.08.2025

  • 20 Да де

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Е да де":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #26, #27

    17:47 09.08.2025

  • 21 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Световна война":

    Всички територии ще дадат урките, те вече са ги дали !

    Коментиран от #28

    17:48 09.08.2025

  • 22 България 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Територията на Волжка България къде ли се намира? И колко ли българи са останали?

    17:48 09.08.2025

  • 23 Гончар Романенко

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Питам:":

    Именува се Степан Мойсеевич Витков! :))

    17:49 09.08.2025

  • 24 Крим е Украйна.

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти си Боклук Завинаги.

    Коментиран от #30

    17:49 09.08.2025

  • 25 Радио Елто

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сто процента Си бил Руски зет
    Личи ти отдалече господине

    17:50 09.08.2025

  • 26 Да де шизо,

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да де":

    Забрави ли че това го пишеш всеки 5 Мин. Деменция!

    Коментиран от #31

    17:50 09.08.2025

  • 27 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да де":

    Ти си четвъртия , дето днес цял ден пишеш едно и също до втръсване ! ДА НЕ ТИ СЕ Е ИЗПАРИЛА ГЪНКАТА ОТ ТИЯ ЖЕГИ ?! МИШОК ...!

    17:50 09.08.2025

  • 28 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    Така ги дават, ще руските фашисти ги изпращат с желязо на концерта. Малко ще им тежи и дрънчи като подскачам с дванайсетте обещани водки.

    17:51 09.08.2025

  • 29 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор
     "...да се създадат условия за такива преговори..."

    Зеленски и ГУР ще създадат необходимите условия за среща, на която Путин ще бъде в ролята седнал на скамейка или срещата ще бъде с друг демократично избран руски президент. Визирам Юлия Навалная 😁

    17:51 09.08.2025

  • 31 Да де кретен

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да де шизо,":

    Това го пишеш от сутринта.

    17:52 09.08.2025

  • 32 Хмм

    0 0 Отговор
    предъвкват темата като че ли нещо зависи от тях

    17:52 09.08.2025

