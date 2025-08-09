Важен детайл при избора на място за срещата Путин-Тръмп

Срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска изпраща положителен и окуражаващ сигнал, заяви пред РИА Новости швейцарският член на кантоналния парламент на Женева и журналист Гай Метан.
„Това е много труден и много деликатен избор (бел. ред. Аляска). По средата между Русия и САЩ, на територия, която някога е била руска. Това напомня за срещата на Наполеон и Александър в Тилзит...", казва Метан.
"Вторият извод: тъй като срещата няма да се проведе в трета страна, ще има по-малка възможна намеса от други държави. Двамата лидери ще се срещнат лице в лице, очи в очи. Виждам това като положителен и окуражаващ сигнал“, каза той.
По-рано помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф е споменал варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски в Кремъл, но руската страна е оставила това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката на двустранна среща на върха. Путин отбеляза в четвъртък, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да се създадат условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16, #19, #25
17:29 09.08.2025
2 6135
17:30 09.08.2025
3 Абсурдистан
17:30 09.08.2025
4 Тръмп си го каза
17:31 09.08.2025
5 ти да видиш
На предстоящата среща, ще се бистрят основно двустранните отношения Русия-САЩ!
17:32 09.08.2025
6 Гай Пропан Бутан
17:33 09.08.2025
7 Питам:
Коментиран от #14, #23
17:34 09.08.2025
8 Пуделът на Путин
17:35 09.08.2025
9 Е да де
Коментиран от #20
17:37 09.08.2025
10 Световна война
Коментиран от #11, #13, #15, #18, #21
17:38 09.08.2025
11 Па кой ще мре за едната
До коментар #10 от "Световна война":умряла 404 . Пфууу
17:40 09.08.2025
12 гейzaметан
17:41 09.08.2025
13 Украйна да си го вземе
До коментар #10 от "Световна война":на бойното поле, да не чака на друг. Муха.
17:42 09.08.2025
14 Лост
До коментар #7 от "Питам:":Може би Фитков,като много някои колеги.
17:42 09.08.2025
15 Е да де ама....
До коментар #10 от "Световна война":То па некой ще го пита... тя вече 404 оттече у канало!!!
17:44 09.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
Аляска става щат на САЩ чак през 1959 година.
Коментиран от #22
17:46 09.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Еблотлантиците нищо не разбирате по принцип,ама ти- много.
Коментиран от #24
17:47 09.08.2025
20 Да де
До коментар #9 от "Е да де":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #26, #27
17:47 09.08.2025
21 Хи хи
До коментар #10 от "Световна война":Всички територии ще дадат урките, те вече са ги дали !
Коментиран от #28
17:48 09.08.2025
22 България 🇧🇬
До коментар #17 от "Ами":Територията на Волжка България къде ли се намира? И колко ли българи са останали?
17:48 09.08.2025
23 Гончар Романенко
До коментар #7 от "Питам:":Именува се Степан Мойсеевич Витков! :))
17:49 09.08.2025
24 Крим е Украйна.
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти си Боклук Завинаги.
Коментиран от #30
17:49 09.08.2025
25 Радио Елто
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сто процента Си бил Руски зет
Личи ти отдалече господине
17:50 09.08.2025
26 Да де шизо,
До коментар #20 от "Да де":Забрави ли че това го пишеш всеки 5 Мин. Деменция!
Коментиран от #31
17:50 09.08.2025
27 ха-ха
До коментар #20 от "Да де":Ти си четвъртия , дето днес цял ден пишеш едно и също до втръсване ! ДА НЕ ТИ СЕ Е ИЗПАРИЛА ГЪНКАТА ОТ ТИЯ ЖЕГИ ?! МИШОК ...!
17:50 09.08.2025
28 Ха ха
До коментар #21 от "Хи хи":Така ги дават, ще руските фашисти ги изпращат с желязо на концерта. Малко ще им тежи и дрънчи като подскачам с дванайсетте обещани водки.
17:51 09.08.2025
29 Злобното Джуджи
Зеленски и ГУР ще създадат необходимите условия за среща, на която Путин ще бъде в ролята седнал на скамейка или срещата ще бъде с друг демократично избран руски президент. Визирам Юлия Навалная 😁
17:51 09.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Да де кретен
До коментар #26 от "Да де шизо,":Това го пишеш от сутринта.
17:52 09.08.2025
32 Хмм
17:52 09.08.2025