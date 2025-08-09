Важен детайл при избора на място за срещата Путин-Тръмп

Срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска изпраща положителен и окуражаващ сигнал, заяви пред РИА Новости швейцарският член на кантоналния парламент на Женева и журналист Гай Метан.

„Това е много труден и много деликатен избор (бел. ред. Аляска). По средата между Русия и САЩ, на територия, която някога е била руска. Това напомня за срещата на Наполеон и Александър в Тилзит...", казва Метан.

"Вторият извод: тъй като срещата няма да се проведе в трета страна, ще има по-малка възможна намеса от други държави. Двамата лидери ще се срещнат лице в лице, очи в очи. Виждам това като положителен и окуражаващ сигнал“, каза той.

По-рано помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф е споменал варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски в Кремъл, но руската страна е оставила това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката на двустранна среща на върха. Путин отбеляза в четвъртък, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да се създадат условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването.