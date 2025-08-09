Новини
Свят »
Украйна »
CBS News: Зеленски може да участва в срещата между Тръмп и Путин
  Тема: Украйна

CBS News: Зеленски може да участва в срещата между Тръмп и Путин

9 Август, 2025 18:39, обновена 9 Август, 2025 18:43 1 109 65

  • украйна-
  • русия-
  • зеленски-
  • тръмп-
  • путин-
  • аляска-
  • среща

Украинският президент все още можел да бъде "замесен" по някакъв начин

CBS News: Зеленски може да участва в срещата между Тръмп и Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски може да участва в насрочената на 15 август в Аляска среща между президентите на Съединените щати и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Това съобщи Си Би Ес Нюз (CBS News), цитирана от БНР, като се позова на високопоставен източник от Белия дом.

Си Би Ес обаче не уточнява под каква форма президентът Зеленски може да участва в срещата. Според новинарската телевизия високопоставен служител на Белия дом е споделил, че планирането на срещата на върха Тръмп-Путин все още не е окончателно и все още е възможно Зеленски да бъде замесен по някакъв начин.

Засега официален Киев не е коментирал тази информация.

По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди с Путин конфликта с Украйна и че очаква някаква размяна на територии.

Междувременно Зеленски даде да се разбере, че не е готов на териториални отстъпки пред Русия.

"Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всяко решение, което е срещу нас, всяко решение, което е без Украйна, е в същото време решение срещу мира. Те няма да постигнат нищо. Това са мъртви решения, които никога няма да проработят. А ние всички се нуждаем от реален жив мир, който хората ще уважават".

Този четвъртък Путин заяви, че по принцип няма нищо против да се срещне лично със Зеленски, но за това са необходими определени условия. Все още обаче сме далеч от създаването на такива условия, допълни руският.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    50 3 Отговор
    Ще носи кафета

    Коментиран от #31

    18:45 09.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ще участва той...- дръжки...?!

    46 3 Отговор
    Президент,с изтекъл срок на годност...!

    18:45 09.08.2025

  • 5 Гончар Романенко

    43 2 Отговор
    "... Си Би Ес обаче не уточнява под каква форма президентът Зеленски може да участва в срещата...."
    ... Под формата на изтривалка пред вратата!

    18:46 09.08.2025

  • 6 Световна война

    6 39 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #9, #11, #21, #40

    18:46 09.08.2025

  • 7 На Калпава ,,Дух"...!

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Космоса му пречел...😝😆🤣😂!

    18:46 09.08.2025

  • 8 Вовата

    4 25 Отговор
    Без мен!Тоз ще ме набий насред Аляска.

    Коментиран от #26

    18:47 09.08.2025

  • 9 Седемте козякливи джуджета:

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "Световна война":

    Откъде преписа това откровение?!

    18:48 09.08.2025

  • 10 Съдията

    26 1 Отговор
    Може и да присъства като карикатурна холограма, лижеща подметките на двамата батковци. Или като шайба за дартс, да не им е скучно на Тръмп и Путин, докато си хортуват.😂

    Коментиран от #17, #22

    18:48 09.08.2025

  • 11 Ко речи...,Ко...?!

    35 4 Отговор

    До коментар #6 от "Световна война":

    ,,Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим."
    Че то някой ще я пита ли изобщо...?!?!

    Коментиран от #58

    18:49 09.08.2025

  • 12 това е добре,

    6 24 Отговор
    но да не вземе да застреля Пусина в десятката, че тогава ще има голямо шоу хихи

    18:49 09.08.2025

  • 13 Българин

    5 27 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    По-големи олигофрени от монголо-татарите нарекли се руснаци няма!

    Коментиран от #24

    18:49 09.08.2025

  • 14 Само да опита

    18 2 Отговор
    Охраната ще го очисти веднага

    18:50 09.08.2025

  • 15 Я пък тоя

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Дух ай

    18:50 09.08.2025

  • 16 Боруна Лом

    22 2 Отговор
    ЩЕ УЧАСТВА КАТО ИЗРИНЕ СНЕГА, ЗАПАЛИ ПЕЧКАТА,ПОДРЕДИ МАСАТА И СИПЕ ПО ЕДИН САМОГОН! ДО ТАМ ЩЕ Е!

    18:50 09.08.2025

  • 17 Хе хи

    5 22 Отговор

    До коментар #10 от "Съдията":

    Май Путин ще е в ролята на прислужницата която ще подписва капитулацията на фашистка Русия. И от там ще избяга в Америка.

    Коментиран от #23

    18:50 09.08.2025

  • 18 Злобното Джуджи

    8 22 Отговор
    Президент Зеленски задължително ще участва като Победител !!! Путин ще участва на скамейката стискайки романа Идиот от Достоевски 😆

    18:51 09.08.2025

  • 19 Кк е

    5 17 Отговор
    Как се чистят руски въшки? Ще си трябва болезнено обезпаразитяване.

    18:51 09.08.2025

  • 20 Пенчо

    17 2 Отговор
    Може, с бял смокинг да поднася кафе...

    Коментиран от #34

    18:51 09.08.2025

  • 21 Джин

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Световна война":

    Така е. САЩ ще дадат цяла източна европа на Русия в замяна на запазване на долара като втора световна валута.

    18:52 09.08.2025

  • 22 Тръмп е батко

    5 20 Отговор

    До коментар #10 от "Съдията":

    така е . Но Путин е парий, слуга на Ким Чен и Си. Зеленски е много по-голям от него, във всяко едно отношение. Путин е по-голям само на години, може да му е дядо, но старостта е голям недостатък, а не предимство.

    18:52 09.08.2025

  • 23 Съдията

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хе хи":

    Пийте ги тия хапчета, не са ви ги изписали случайно.😂

    18:52 09.08.2025

  • 24 Дух

    4 15 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    По големи олигофрени от азиатските цигани наречени българи няма ,сърбин се е оженил за гъркиня и се е родил балкански тъмен субект наречен ,, вулгарос ,,

    18:53 09.08.2025

  • 25 Бъдеще

    17 2 Отговор
    Е нали някой клоун трябва да забавлява гостите... все пак предстоят сериозни разговори, и трябва да се разпуска по някакъв начин!

    Сериозно, голяма грешка ще е, да поканят надрусания. За това и срещата е в Аляска. Защото ако е някъде другаде, наркото може да отиде непоканен... Само че, в Аляска не може да отиде без покана...

    18:53 09.08.2025

  • 26 Кобрата

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "Вовата":

    Всъщност като гледам каква бабснка е Зеленски от един негов десен прав ще хвърчи ботокс като из фонтан.

    Коментиран от #28, #35

    18:53 09.08.2025

  • 27 ти да видиш

    16 2 Отговор
    НЕ, няма да участва, що за глупости се опитват да пробутат някои медии?

    18:56 09.08.2025

  • 28 На Путин вече

    5 18 Отговор

    До коментар #26 от "Кобрата":

    не му слагат ботокс, защото е противопоказен за деменцията. Явно затова и напоследък изглежда толкова зле, напълно е грохнал. Ефектът от предишните ботокс процедури става обратен и резултата е това, кеото виждаме - една изсъхнала монголска мумия :)))

    Коментиран от #33

    18:56 09.08.2025

  • 29 Хавско

    4 11 Отговор
    Хич ми се не излиза от бункера.

    18:56 09.08.2025

  • 30 Тръмп

    12 2 Отговор
    Зеленски ще изпълни коронният си номер.Ще свири на пиано без ръце.

    18:56 09.08.2025

  • 31 да питам

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ако това е вярно, може ли да сложи новичок в кафенецето на дядя Пуся ?

    Коментиран от #59

    18:58 09.08.2025

  • 32 Как пък все недоразбрали

    11 2 Отговор
    Поканен е да посвири на пиано по време на вечерята. И после да друсне оня еротичен танец по дамски токчета - като е на видеото.

    Коментиран от #36

    18:58 09.08.2025

  • 33 Е добре де.

    5 16 Отговор

    До коментар #28 от "На Путин вече":

    Да питам щом копейките харесват Путин Мумията те като какви се явяват?Идиоти или некрофили?

    Коментиран от #41, #50

    18:59 09.08.2025

  • 34 Може, с бял смокинг

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пенчо":

    Може, с бял смокинг да поднася кафе...
    Ама първо трябва да се обръсне.

    19:00 09.08.2025

  • 35 ти да видиш

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Кобрата":

    "Путин се занимава с бойни изкуства повече от 50 години и е майстор на спорта по джудо и самбо. Има и черен колан по карате."😉
    зеленияпор е страшна медуза, която имиджмейкърите му го напомпиха със стероиди и хормони за да се опитат да му предадат по "мъжествен" вид😉

    Коментиран от #42

    19:02 09.08.2025

  • 36 Не им е ясно

    13 1 Отговор

    До коментар #32 от "Как пък все недоразбрали":

    "Си Би Ес обаче не уточнява под каква форма президентът Зеленски може да участва в срещата"

    Или не им е удобно да кажат?

    19:03 09.08.2025

  • 37 Фори

    3 8 Отговор
    Нез Зеленски не може да се осъществи среща. Трябва Тръмп и Зеленски да обсъдят какво да правят с Русия. Може да поканят и най Си.

    Коментиран от #43

    19:03 09.08.2025

  • 38 ПутинПукков се

    3 11 Отговор
    Н.асс.р.ал

    19:03 09.08.2025

  • 39 Даааа

    8 3 Отговор
    Ще разнася кафето този гнусенНаркоман, а след това ще го захвърлят в канавката заедно с КозякМръшлякаГанеффф.

    19:04 09.08.2025

  • 40 Ами много ще им дойде

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Световна война":

    "народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия"
    От тях двете зависи дали ще има "народи".

    19:05 09.08.2025

  • 41 Със сигурност

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Е добре де.":

    Не са ПП-ДБпедали като теб.

    19:05 09.08.2025

  • 42 Ти да видиш

    4 9 Отговор

    До коментар #35 от "ти да видиш":

    Путлер ходи с памперс,бе глюпак.Преди 20 години може .Сега е взел дал.Сякаш е правен от восък.

    19:05 09.08.2025

  • 43 А бе ти да не си

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Фори":

    Фори Светулката, според простотиите които сипеш.

    19:07 09.08.2025

  • 44 Ами да сигурно ще участва

    7 2 Отговор
    Ноооо само в основното меню.... иначе ще го повикат само да подпише капитулацията!!!

    19:07 09.08.2025

  • 45 Може

    8 2 Отговор
    Той ще стои в предверието и ще чака да получи един лист с резолюция: "За сведение и изпълнение".

    19:07 09.08.2025

  • 46 ЩЯЛ ДА УЧАСТВА

    7 0 Отговор
    Щял да чисти тоалетните на срещата.

    Коментиран от #60

    19:08 09.08.2025

  • 47 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор
    Американците обичат шоуто.Може да пуснат Зеленски да пребие Хаяско.После клипът ще бъде номер 1 в света по гледаемост.

    19:09 09.08.2025

  • 48 Някой журналист може ли

    6 2 Отговор
    да ни обясни за какво толкова се натиска Зелко за тази среща?

    И Тръмп и Путин ясно му обясниха, че нема карти.

    Коментиран от #52

    19:10 09.08.2025

  • 49 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    ТАТИ ША МИ КУПИ КОЛЕЛО!!!!

    19:11 09.08.2025

  • 50 Мунчо

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Е добре де.":

    Копейките са олигофрени.Кви да са?

    19:11 09.08.2025

  • 51 Да може

    5 0 Отговор
    Да го извикат да ги забавлява 🤡😁🥳

    19:11 09.08.2025

  • 52 Ти пък.

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Някой журналист може ли":

    Зеленски нема карти пък утрепа един милион руснака..
    Ами ако има?А?

    19:13 09.08.2025

  • 53 Госあ

    5 3 Отговор
    Може, ама не ми се верва. На тая среща ще делят украина, любопитен съм, за европуделите кво ше има, или само ше плащат сметката ! ха ха ха ха Шморц е ларж, нищо няма да поиска ! ха ха ха ха

    19:15 09.08.2025

  • 54 нннн

    5 1 Отговор
    Глупости. Ще им се на някои и смесват мечти с реалност. Зеленски не го искат нито Тръмп, нито Путин.

    19:16 09.08.2025

  • 55 Мишел

    3 3 Отговор
    "Путин не може да си позволи да изпълни ултиматума на Тръмп и да спре войната, преди постигането на първоначалните цели на Русия - демилитаризация и денацификация на Украйна. В тази война Русия хвърли целия си възможен финансов и военен ресурс, бъдещето и съществуването на Русия е поставено под въпрос, казва един от източниците в Кремъл."

    19:17 09.08.2025

  • 56 стоян

    0 5 Отговор
    Ако героя Зеленски иде в Аляска путин ще избяга като дявол от тамян - путин е унижен от един актйор и го е срам да седне на маса с него

    Коментиран от #65

    19:18 09.08.2025

  • 57 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Зеленски няма никакъв шанс да присъства на срещата -дали ще бъде "замесен" е въпрос ..по-скоро ще бъде "омесен" и добре овалян в брашно -предстои му пържене в тиган като олиото или друго какво там средство за пържене ще бъде осигурено от ЕС!?....така ми се струва!?Много ми е любопитно после как ще го поднесат -в какъв съд с каква гарнитура каква ще бъде церемонията и с какви прибори ще бъде изяден!?

    19:20 09.08.2025

  • 58 праведен

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ко речи...,Ко...?!":

    Разбира се че ще питат зеленски:Кафето готово ли е,донеси две кафета и затвори вратата от вън.

    19:20 09.08.2025

  • 59 кико

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "да питам":

    щте учасва но ще го бият по канчето :(

    19:20 09.08.2025

  • 60 да питам

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "ЩЯЛ ДА УЧАСТВА":

    верно ли че Пуся е бил работник по почистване на външни тоалетни, като прикритие на треторазряден агент в КГБ ?

    19:20 09.08.2025

  • 61 руската мечка

    2 4 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето.

    Коментиран от #63

    19:21 09.08.2025

  • 62 Мишел

    1 3 Отговор
    "Русия отново забрани напълно износа на бензин от страната, притеснена от недостига в страната. От началото на годината, цената на бензина в Русия е скочила с 30%. Голям брой руски рафинерии са унищожени или неработещи, заради украинските удари на руски територии. Руските петролни компании изпитват проблеми и недостиг на средства за ремонта на петролните рафинерии, заяви министърът на енергетиката Сергей Цивилев."

    19:21 09.08.2025

  • 63 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "руската мечка":

    Що си мисля, че мандарината е надупена ? М ? Русия напредва, краварника няма оръжие в складовете - единственото с което се хвалеха, а Китай, Индия и Бразилия казаха на мандарината да не се газира много, да не се пръсне 😂

    19:27 09.08.2025

  • 64 Обяснението е просто

    2 0 Отговор
    Военнопрестъпникът Путлер се имал за "голямата работа" и затова не искал Зеленски на тази среща... Украинският президент, в смисъл не бил на нивото му... Ха-ха-ха.

    А всъщност бункерния фашист се страхува и срамува от Зеленски.

    19:28 09.08.2025

  • 65 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян":

    Какво е това нещо " актйор" ,нещо за ядене от японската кухня ли или си турчин?

    19:28 09.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания