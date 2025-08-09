CBS News: Зеленски може да участва в срещата между Тръмп и Путин

Украинският президент Володимир Зеленски може да участва в насрочената на 15 август в Аляска среща между президентите на Съединените щати и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Това съобщи Си Би Ес Нюз (CBS News), цитирана от БНР, като се позова на високопоставен източник от Белия дом.
Си Би Ес обаче не уточнява под каква форма президентът Зеленски може да участва в срещата. Според новинарската телевизия високопоставен служител на Белия дом е споделил, че планирането на срещата на върха Тръмп-Путин все още не е окончателно и все още е възможно Зеленски да бъде замесен по някакъв начин.
Засега официален Киев не е коментирал тази информация.
По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди с Путин конфликта с Украйна и че очаква някаква размяна на територии.
Междувременно Зеленски даде да се разбере, че не е готов на териториални отстъпки пред Русия.
"Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всяко решение, което е срещу нас, всяко решение, което е без Украйна, е в същото време решение срещу мира. Те няма да постигнат нищо. Това са мъртви решения, които никога няма да проработят. А ние всички се нуждаем от реален жив мир, който хората ще уважават".
Този четвъртък Путин заяви, че по принцип няма нищо против да се срещне лично със Зеленски, но за това са необходими определени условия. Все още обаче сме далеч от създаването на такива условия, допълни руският.
