„The Washington Post“: Зеленски няма покана за срещата между Тръмп и Путин
  Тема: Украйна

„The Washington Post“: Зеленски няма покана за срещата между Тръмп и Путин

10 Август, 2025 04:52, обновена 10 Август, 2025 06:05 718 20

Американският глава бил отворен към тристранна среща в Аляска, но в петък ще разговаря само с руския президент

„The Washington Post“: Зеленски няма покана за срещата между Тръмп и Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не са поканили Володимир Зеленски да участва в срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска, съобщи вестник „The Washington Post“, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация Зеленски все още не е поканен.

Още новини от Украйна

Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс и БТА.

Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин, по негово искане, добави той.

Американският президент по-рано заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. След това плановете за провеждане на преговори бяха потвърдени от помощника на руския лидер Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Кремъл очаква следващата среща на двамата президенти да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.

По-рано западни медии съобщиха, че Съединените щати изискват териториални отстъпки от Украйна за разрешаване на конфликта с Русия. „Wall Street Journal“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че предложението на САЩ предвижда изтеглянето на украинските войски от частта на ДНР, контролирана от украинските въоръжени сили, като първи етап за постигане на мир.

На 9 август Зеленски подчерта в обръщение, че отговорът на териториалните въпроси вече е в Конституцията на Украйна и „никой няма да се откаже от това“. На 8 август Тръмп заяви, че САЩ проучват въпроса за териториите, „за които се водят боеве от три години и половина“ и очакват „известен обмен“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    16 20 Отговор
    Губещите не са поканени.

    Коментиран от #14, #15

    05:01 10.08.2025

  • 2 ЯСНООООО

    14 17 Отговор
    ЩЕ МИНАТ БЕЗ СМЕШКИ---ВСЕ ПАК ТОВА СА СЕРИОЗНИ РАЗГОВОРИ

    05:02 10.08.2025

  • 3 А пурите кой ще пали?

    7 17 Отговор
    Кафето също трябва да се сервира?

    05:06 10.08.2025

  • 4 Вярващ

    0 3 Отговор
    На Тръмп и Путин ,ще им се яви Девата !

    05:06 10.08.2025

  • 5 Зеленски и Конституция

    11 1 Отговор
    Ами ако им пречи Конституцията, как не им попречи Конституцията при измислянето нс държавата Покрайнини?
    Нека Зеленски я прочете?

    05:15 10.08.2025

  • 6 Гориил

    16 1 Отговор
    Европа също не е поканена.Срам и унижение.

    05:21 10.08.2025

  • 7 Галина Събева

    11 1 Отговор
    Обикновено тези които не са поканени на масата на такива преговори ,участват в менюто .

    05:26 10.08.2025

  • 8 Уса

    10 1 Отговор
    Някой очаквал ли е наркомана да бъде поканен и развали срещата по наркомански..?Само луд и наркоман може да очаква подобна развръзка

    05:29 10.08.2025

  • 9 Гориил

    7 1 Отговор
    Още едно поражение и капитулация на Антикоминтерновския пакт.

    05:30 10.08.2025

  • 10 Кака Маца

    3 1 Отговор
    Като узрее може и да го поканят!

    05:41 10.08.2025

  • 11 Елементарно Уотсън!

    2 5 Отговор
    Тръмп не е този който ще реши дали Украйна ще отстъпи земи... Освен това тази среща е между двама патологични лъжци и пoдлеци...

    Коментиран от #20

    05:42 10.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    2 7 Отговор
    Зеленски няма как да присъства на среща, която няма да се състои !!! Путин няма стигне до Аляска 👍

    05:43 10.08.2025

  • 13 Така е

    7 2 Отговор
    Зеления клоун да слуша и да изпълнява решенията, нищо друго !

    05:43 10.08.2025

  • 14 Накрая ще стане ясно кой губи...

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Русия със сигурност няма да спечели.

    05:45 10.08.2025

  • 15 Според мен

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    няма голям смисъл Тръмп да се среща с бункерния фашист, който е патологичен лъжец и пoдлец.
    Времето доказа многократно, че на Путлер не може да се вярва.

    05:52 10.08.2025

  • 16 оня с коня

    3 11 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #18

    05:53 10.08.2025

  • 17 Рашистофоб

    8 2 Отговор
    Путлер и Тръмп не могат да решат нищо без Зеленски. ЕС също няма да се съгласи на безпринципен "мир".
    Ясно е, че Тръмп търси лично своя изгода от срещата.

    05:58 10.08.2025

  • 18 Мощен юмрук ще поемешАнално

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    ако искаш копейко мaлoyмна.

    Коментиран от #19

    05:59 10.08.2025

  • 19 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мощен юмрук ще поемешАнално":

    Пробвай първо с м@й касси,джен дий.

    06:09 10.08.2025

  • 20 123

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":

    Прав си , не Тръмп, а Путин решава дали Украйна ще отстъпва земи, а той вече е решил.

    06:13 10.08.2025