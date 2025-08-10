„The Washington Post“: Зеленски няма покана за срещата между Тръмп и Путин

Съединените щати не са поканили Володимир Зеленски да участва в срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска, съобщи вестник „The Washington Post“, позовавайки се на свои източници.
Според тяхна информация Зеленски все още не е поканен.
Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс и БТА.
Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин, по негово искане, добави той.
Американският президент по-рано заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. След това плановете за провеждане на преговори бяха потвърдени от помощника на руския лидер Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Кремъл очаква следващата среща на двамата президенти да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.
По-рано западни медии съобщиха, че Съединените щати изискват териториални отстъпки от Украйна за разрешаване на конфликта с Русия. „Wall Street Journal“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че предложението на САЩ предвижда изтеглянето на украинските войски от частта на ДНР, контролирана от украинските въоръжени сили, като първи етап за постигане на мир.
На 9 август Зеленски подчерта в обръщение, че отговорът на териториалните въпроси вече е в Конституцията на Украйна и „никой няма да се откаже от това“. На 8 август Тръмп заяви, че САЩ проучват въпроса за териториите, „за които се водят боеве от три години и половина“ и очакват „известен обмен“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #14, #15
05:01 10.08.2025
2 ЯСНООООО
05:02 10.08.2025
3 А пурите кой ще пали?
05:06 10.08.2025
4 Вярващ
05:06 10.08.2025
5 Зеленски и Конституция
Нека Зеленски я прочете?
05:15 10.08.2025
6 Гориил
05:21 10.08.2025
7 Галина Събева
05:26 10.08.2025
8 Уса
05:29 10.08.2025
9 Гориил
05:30 10.08.2025
10 Кака Маца
05:41 10.08.2025
11 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #20
05:42 10.08.2025
12 Злобното Джуджи
05:43 10.08.2025
13 Така е
05:43 10.08.2025
14 Накрая ще стане ясно кой губи...
До коментар #1 от "Гориил":Русия със сигурност няма да спечели.
05:45 10.08.2025
15 Според мен
До коментар #1 от "Гориил":няма голям смисъл Тръмп да се среща с бункерния фашист, който е патологичен лъжец и пoдлец.
Времето доказа многократно, че на Путлер не може да се вярва.
05:52 10.08.2025
16 оня с коня
Коментиран от #18
05:53 10.08.2025
17 Рашистофоб
Ясно е, че Тръмп търси лично своя изгода от срещата.
05:58 10.08.2025
18 Мощен юмрук ще поемешАнално
До коментар #16 от "оня с коня":ако искаш копейко мaлoyмна.
Коментиран от #19
05:59 10.08.2025
19 оня с коня
До коментар #18 от "Мощен юмрук ще поемешАнално":Пробвай първо с м@й касси,джен дий.
06:09 10.08.2025
20 123
До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":Прав си , не Тръмп, а Путин решава дали Украйна ще отстъпва земи, а той вече е решил.
06:13 10.08.2025