Детонация на невзривени боеприпаси уби трима на плажове край Одеса

Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.
Областният управител Олег Кипер заяви, че един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от Одеса. „И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление.
Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.
Кипер допълни, че 32 места в областта се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самата Одеса.
Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС.
Тя допълни, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас.
Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.
Калас заяви, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.
„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни тя.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мая Сандо
18:09 10.08.2025
3 НИКО
18:10 10.08.2025
4 тоя коя е че не се сещам?
Коментиран от #7, #12
18:10 10.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЖЕКО
18:12 10.08.2025
7 ЛИЛИ
До коментар #4 от "тоя коя е че не се сещам?":СВИРИ НА ДОНЧО НА КАВАЛА
18:13 10.08.2025
8 Мишел
Коментиран от #10, #25
18:15 10.08.2025
9 смотань бандерець..
18:15 10.08.2025
10 Хага
До коментар #8 от "Мишел":А сега, като отиде Путин в Аляска да си разделят уКраИнската баница, ще го задържат ли ? 😁
18:19 10.08.2025
11 стоян георгиев
Абсолютни фашисти и психопати, роби на евро фашистите!
Коментиран от #21
18:19 10.08.2025
12 На ду...
До коментар #4 от "тоя коя е че не се сещам?":..дук е масторица..като нацисткия ди дядо свирил на рускияМуй
18:20 10.08.2025
13 Коко Н
18:20 10.08.2025
14 Така е
18:20 10.08.2025
15 Грозев
18:20 10.08.2025
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Колко укрофилско угодно казано???
Мините са бандераински, и не са попаднали случайно, а са поставени нарочно,
за да пазят от руски морски десант...
18:22 10.08.2025
17 А, стига де...
18:25 10.08.2025
18 Всъщност
Коментиран от #19
18:26 10.08.2025
19 смотань бандер..
До коментар #18 от "Всъщност":Я ако съм на местото на двата плондера дека командорат бг-тата..ще ги пратя да разминират бандерия за,да изкарат некое евро-они и без това са най бедните в юръпо..
18:35 10.08.2025
20 Точен
18:36 10.08.2025
21 хаха🤣
До коментар #11 от "стоян георгиев":голям страх от тия бандеровци, голямо нещо🤣 ....стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣
18:36 10.08.2025
22 русия ли е минирала плажа
18:37 10.08.2025
23 Пламен
Так держать , ребятки !
Коментиран от #27
18:38 10.08.2025
24 КАЯ КАЛАС ДА ДОЙДЕ ДА МИ
18:39 10.08.2025
25 Да те светна
До коментар #8 от "Мишел":Унижението е за Урсула,мерц,макрон и наркомана.Понеже никой не ги е поканил.
18:41 10.08.2025
26 А това,
18:43 10.08.2025
27 Шушумиго
До коментар #23 от "Пламен":А,ти къде си,та ги знаеш всичките?Аха,на работа!
18:44 10.08.2025