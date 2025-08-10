Детонация на невзривени боеприпаси уби трима на плажове край Одеса

Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Областният управител Олег Кипер заяви, че един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от Одеса. „И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление.

Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.

Кипер допълни, че 32 места в областта се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самата Одеса.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС.

Тя допълни, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас.

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.

Калас заяви, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.

„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни тя.