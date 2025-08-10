Новини
Детонация на невзривени боеприпаси уби трима на плажове край Одеса
  Тема: Украйна

Детонация на невзривени боеприпаси уби трима на плажове край Одеса

10 Август, 2025 18:03

Кая Калас заяви, че споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС

Детонация на невзривени боеприпаси уби трима на плажове край Одеса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Областният управител Олег Кипер заяви, че един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от Одеса. „И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление.

Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.

Кипер допълни, че 32 места в областта се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самата Одеса.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС.

Тя допълни, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас.

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.

Калас заяви, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.

„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни тя.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мая Сандо

    26 3 Отговор
    Това е подарък от кървавия фашистки киевски режим на наркоса Зеленяху!

    18:09 10.08.2025

  • 3 НИКО

    24 2 Отговор
    СМЕШНА ЖАЛКА РОБСКА ЕВРОПА НИКОИ НЕ ГИ ЗАЧИТА ЗА ХОРА ХАХАХАХА

    18:10 10.08.2025

  • 4 тоя коя е че не се сещам?

    23 2 Отговор
    кая клас не свири в оркестъра каза бат дончо , тя може да казва нещо у тях си не и на прездидента на САЩ

    Коментиран от #7, #12

    18:10 10.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЖЕКО

    19 2 Отговор
    РУСНАЦИТЕ НАБЛИЖАВАТ ПОЛСКАТА ГРАНИЦА МЪКА МИ Е ЗА ЕВРОГЕИЦИ

    18:12 10.08.2025

  • 7 ЛИЛИ

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "тоя коя е че не се сещам?":

    СВИРИ НА ДОНЧО НА КАВАЛА

    18:13 10.08.2025

  • 8 Мишел

    2 22 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #10, #25

    18:15 10.08.2025

  • 9 смотань бандерець..

    20 1 Отговор
    Мелезчето каласс и дъртио джендър урсуль със зеленяка са в партер и чакат сапунчето оти са персон нон грата в амкоридже

    18:15 10.08.2025

  • 10 Хага

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    А сега, като отиде Путин в Аляска да си разделят уКраИнската баница, ще го задържат ли ? 😁

    18:19 10.08.2025

  • 11 стоян георгиев

    18 0 Отговор
    Кого лъжете бе? Побърканите бандервоци минираха всички плажове в Одеса още 2021ва!
    Абсолютни фашисти и психопати, роби на евро фашистите!

    Коментиран от #21

    18:19 10.08.2025

  • 12 На ду...

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "тоя коя е че не се сещам?":

    ..дук е масторица..като нацисткия ди дядо свирил на рускияМуй

    18:20 10.08.2025

  • 13 Коко Н

    8 1 Отговор
    Здравейте ЕВРОЗОНЦИ,!!!

    18:20 10.08.2025

  • 14 Така е

    0 11 Отговор
    Решение без Украйна на първо място. Без европейските държави, без Америка не мож да има. И няма да има. Което пък означава продължаване на войната.

    18:20 10.08.2025

  • 15 Грозев

    14 1 Отговор
    Според мои източници са стъпили на мини поставени от киефския нарко режим!

    18:20 10.08.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 1 Отговор
    "откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода" -
    Колко укрофилско угодно казано???
    Мините са бандераински, и не са попаднали случайно, а са поставени нарочно,
    за да пазят от руски морски десант...

    18:22 10.08.2025

  • 17 А, стига де...

    13 1 Отговор
    Ама те на плаж ли ходят? Не да ли във война? Цял свят се пръска да им дава оръжие, помощи... Ние тук ги хрантутим лете на планина, че е хладничко, зиме на море, че е по- топличко. Хотели, удобства, нищо, че нашите пенсионери често ровят по боклуците. Хм .. плаж в Одеса...

    18:25 10.08.2025

  • 18 Всъщност

    10 1 Отговор
    Повече от 20 процента от страната е осеяна с мини и невзривени боеприпаси. Дори когато конфликтът отшуми, мините и невзривените боеприпаси ще останат проблем за Украйна, може би за поколения напред, тъй като милиони хора живеят в или близо до зони, където са разположени мини. Според настоящите оценки може да отнеме десетилетия, докато голяма част от земеделските земи на Украйна бъдат окончателно разминирани, пише The National Interest / Всъщност бандерите вече успяха да минират 40% от територията си !

    Коментиран от #19

    18:26 10.08.2025

  • 19 смотань бандер..

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност":

    Я ако съм на местото на двата плондера дека командорат бг-тата..ще ги пратя да разминират бандерия за,да изкарат некое евро-они и без това са най бедните в юръпо..

    18:35 10.08.2025

  • 20 Точен

    3 0 Отговор
    Кая ми напомня за една черноморска риба, кая...

    18:36 10.08.2025

  • 21 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    голям страх от тия бандеровци, голямо нещо🤣 ....стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    18:36 10.08.2025

  • 22 русия ли е минирала плажа

    1 1 Отговор
    или фашистите на зельо ?ДВАМА МЪЖЕ И ЕДНА ЖЕНА - ЗЕЛЕНСКИ ЩО НЕ ИДЕ ДА ГИ ЛОВИ ПО ПЛАЖОВЕТЕ ТИЯ ТЪПАЦИ ДЕТО ОЩЕ НЕ СА МУ ОТКИНАЛИ ТИКВАТА НА ТОЯ НАРКОМАН !

    18:37 10.08.2025

  • 23 Пламен

    1 2 Отговор
    Мунчо е на софра във Варна , Копейкин е в Гърция да харчи Евро , а копейките са на амбразурата . :)
    Так держать , ребятки !

    Коментиран от #27

    18:38 10.08.2025

  • 24 КАЯ КАЛАС ДА ДОЙДЕ ДА МИ

    2 1 Отговор
    ПОДЪРЖИ МИКРОФОНА , ДА ЗЕМЕ И АКУШЕРКАТА ДА И ПОМАГА !

    18:39 10.08.2025

  • 25 Да те светна

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Унижението е за Урсула,мерц,макрон и наркомана.Понеже никой не ги е поканил.

    18:41 10.08.2025

  • 26 А това,

    1 0 Отговор
    "всички временно окупирани територии " не важи ли и за Иззраел?. Според международното право. ЛИЦЕМЕРИ.

    18:43 10.08.2025

  • 27 Шушумиго

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    А,ти къде си,та ги знаеш всичките?Аха,на работа!

    18:44 10.08.2025

