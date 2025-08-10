Баку осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските въздушни удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна, но заяви, че сътрудничеството областта на енергетиката между Баку и Киев ще продължи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на пресслужбата на азербайджанския президент след телефонен разговор между Алиев и украинския президент Володимир Зеленски.
"По време на разговора двете страни осъдиха умишлените въздушни удари на Русия срещу депо за суров петрол, собственост на азербайджанската компания "СОКАР" (азербайджанската държавна петролна компания) в Украйна, както и срещу други азербайджански съоръжения и газоизмервателната станция, транспортираща газ до Украйна", се казва в изявление на пресслужбата на Алиев.
"Те (Алиев и Зеленски) изразиха увереността си, че тези атаки няма да попречат на енергийното сътрудничество между Азербайджан и Украйна", се посочва още в текста.
По-рано тази седмица Русия нанесе удари по депо за суров петрол и по газоизмервателна станция, използвана за внос на втечнен природен газ от САЩ и Азербайджан в близост до село Новосилске в украинската Одеска област, според източници и украински официални представители.
Украински представители казаха, че Русия е поразила газоизмервателната станция "Орловка" близо до границата с Румъния - в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан. Трансбалканският газопровод минава и през България. В края миналия месец държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания "СОКАР" (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс.
Украинската инфраструктура и енергийните съоръжения в страната често стават обект на руски удари. През последните месеци руските сили засилиха атаките си с безпилотни летателни апарати и ракети срещу украински градове и селища, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Край на азерската мафия
Тотални финансови загуби за Баку.
Мафията на Азербайджан реве и заклеймява!
6 Азерите са неблагодарници
11 Ако не бяха руснаците
До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":Азербайджан щеше да е на Иран.
14 гост
До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":Цал Свят е благодарен на Русия,не мислиш ли...и теб те е хванал Стокхолмският Синдром..
15 Екатерина Велика
17 Ти пък нищо не каза
До коментар #4 от "Моля, моля":Да не би Украйна да е започнала войната, че да й държим сметка за нещо..Сметката ще я плаща агресора, униженията и подигравките също са за него..
19 И Киев е Руски
21 1945
До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":азерите си говорят и правят каквото си искат, защото зад тях е Турция
23 Англичаните са
До коментар #21 от "1945":Англичаните
25 Тихо бе
До коментар #17 от "Ти пък нищо не каза":Ние българите сме за Русия и да точно Украйна реално започна войната. Турчинов я започна. На 14 април 2014 година започва военна операция, която е инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат в Киев.. Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент.Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите" , тоест с гражданите на самата Украйна, което противоречи и на Конституцията на Украйна. Впрочем политическият път на Александър Турчинов започва в дните на Съветския съюз. Там той заема завидната длъжност директор на агитационно-пропаганден отдел на един
от окръжните комитети на Комунистическия младежки съюз... Надявам се да съм ти бил полезен
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ТО С ИРАНСКИ РАКЕТИ - ЕВРЕИТЕ ПУСКАХА ДРОНОВЕ ПО ИРАН ОТ АЗЕРБЕЙДЖАН :))
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И НИКОГА ПРЕДИ ТОВА НЕ Е Я ИМАЛО
31 Аха
32 Историк 2
До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":А руснаците защото са много благодарни. Не сме ги чули да благодарят на САЩ, че съществуват благодарение на Рузвелт. Добре че бяха САЩ да ги спасят от сигурно и тотално заличаване от страна Хитлер. Да си чул да му издигнат поне един паметник в Москва.
33 .....
До коментар #31 от "Аха":Американците имат намерение тепърва да правят военни бази в Украйна.
34 Искаш да кажеш
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":До 1992 няма такава държава.
35 Истинските българи
До коментар #14 от "гост":сме БЛАГОДАРНИ на Русия.
БЛАГОДАРНИ СМЕ затова, че ни освободи от турско робство и на Трети Март 1878г.
БЛАГОДАРНИ СМЕ затова, че ни създеде държава - обединената Сан-Стефанска България с излаз на Черно и на Егейско море, с територия от 170 хиляди кв.км., включваща цяла Южна Добруджа (а не част от нея, съгласно Берлинския мирен договор от фаталния 13.07.1878г.); цяла Източна Румелия (оставена на Османската империя по Берлинския договор); цяла Западна Румелия = цяла Македония (оставена на Османската империя по Берлинския договор); цяла Мизия, вкл. и Източното Поморавие (оставено на Сърбия по Берлинския договор); Софийския санджак заедно със Западните български покрайнини - дадени на Сърбия по Берлинския мирен договор, с който КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД РАЗПАРЧЕТОСА СЪЗДАДЕНАТА ОТ РУСИЯ САНСТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ.
БЪЛГАРАНИТЕ, а не българите СА РУСОФОБИТЕ в България.
38 Отлично решение
До коментар #15 от "Екатерина Велика":И това ще стане.
Където е текло - пак ще тече.
40 Много глупав коментар
До коментар #33 от ".....":Едно е да имаш мерак, съвсем друго е като се събудиш от сън да разбереш, че си напълнил гащите и мераците се свеждат до това да се използва памперс.
41 С чий
До коментар #33 от ".....":С чии пари?
42 глупости
До коментар #35 от "Истинските българи":си написал, нито едно вярно нещо. а и не е много коректно да слагаш под общ знаменател българите като нация и шепа копейки, путинофили и други подобни руски роби. русия изобщо не е обичана в България и си има причини за това, като най-важната е антибългарската политика на русия.
43 НИКО
До коментар #32 от "Историк 2":ИСТОРИК ДВОИКАДЖИЯ ПРЕДИ ТОВА 1865 ГОДИНА РУСИЯ ПОМАГА НА АМЕРИКА В ГРАЖДАНСКАТА ВОИНА В КОЯТО СЕВЕРА ПОБЕЖДАВА ЮГА, ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ И СЛЕД ОБЕДИНЕНИЕТО СЕВЕРА И ЮГА СЕ ОБРАЗУВА САЩ, АМА КАТО НЕ ГИ ЗНАЕТЕ ТЕЗИ РАБОТИ НА СЕ ПРАВЕТЕ НА ИСТОРИЦИ
45 Да де,
До коментар #32 от "Историк 2":а кога Тръп ще благодари на Путин, че ако не беше Екатерина Велика, с нейните военни доставки и с нейния ВЪОРЪЖЕН НЕУТРАЛИТЕТ срещу Британската империя, по време на Войната за независимост на САЩ, САЩ още щяха да са британска колония!
46 Град Козлодуй
До коментар #42 от "глупости":Така е господине. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
47 БПФ
До коментар #32 от "Историк 2":Да, бе - Капитан Планета спечели войната, хахахах.
А САЩ благодариха ли на Русия, дето когато си създаваха държавата, им помагаше да бият англичаните?
48 БАЛА
До коментар #43 от "НИКО":НА СОРОСКИТЕ ИСТОРИЦИ ТАКА ИМ ОТЪРВА ИСТОРИЯТА А И ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС КОЛКО ПОВЕЧЕ ДА НАУЧАТ
