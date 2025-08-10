Новини
Баку осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна
  Тема: Украйна

Баку осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна

10 Август, 2025 22:08

Украински представители казаха, че Русия е поразила газоизмервателната станция "Орловка" близо до границата с Румъния

Баку осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските въздушни удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна, но заяви, че сътрудничеството областта на енергетиката между Баку и Киев ще продължи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на пресслужбата на азербайджанския президент след телефонен разговор между Алиев и украинския президент Володимир Зеленски.

"По време на разговора двете страни осъдиха умишлените въздушни удари на Русия срещу депо за суров петрол, собственост на азербайджанската компания "СОКАР" (азербайджанската държавна петролна компания) в Украйна, както и срещу други азербайджански съоръжения и газоизмервателната станция, транспортираща газ до Украйна", се казва в изявление на пресслужбата на Алиев.

"Те (Алиев и Зеленски) изразиха увереността си, че тези атаки няма да попречат на енергийното сътрудничество между Азербайджан и Украйна", се посочва още в текста.

По-рано тази седмица Русия нанесе удари по депо за суров петрол и по газоизмервателна станция, използвана за внос на втечнен природен газ от САЩ и Азербайджан в близост до село Новосилске в украинската Одеска област, според източници и украински официални представители.

Украински представители казаха, че Русия е поразила газоизмервателната станция "Орловка" близо до границата с Румъния - в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан. Трансбалканският газопровод минава и през България. В края миналия месец държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания "СОКАР" (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс.

Украинската инфраструктура и енергийните съоръжения в страната често стават обект на руски удари. През последните месеци руските сили засилиха атаките си с безпилотни летателни апарати и ракети срещу украински градове и селища, отбелязва Ройтерс.


Азербайджан

Оценка 2.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Руснак без крак

    10 31 Отговор
    Утре влизам в Киев!На 200%

    21:13 10.08.2025

  • 2 Промяна

    53 7 Отговор
    колко ви плащат бeдняци да дрaскате глyпости Бойко Борисов ви зaнyлява продава 4460 aпeтитни държaвни имoти на чyждестранни инвеcтитори и прибирa парите с Дeлян за вас един чепат Бойко и Делян ви съдират като меча кожа на върлина и ви зануляват бедняци кат маче у дирек

    21:14 10.08.2025

  • 3 Сандо

    44 7 Отговор
    А Баку защо се прпави на ощипана девица?Сега ли разбраха какво става в недодържавата украйна?

    21:15 10.08.2025

  • 4 Моля, моля

    45 7 Отговор
    азербайджанската държавна петролна компания в Украйна, ама е украинско дружество пълнещо бюджета за война на Украйна нали?

    Коментиран от #17

    21:17 10.08.2025

  • 5 Край на азерската мафия

    46 6 Отговор
    в Руската федерация.

    Тотални финансови загуби за Баку.

    Мафията на Азербайджан реве и заклеймява!

    21:18 10.08.2025

  • 6 Азерите са неблагодарници

    45 7 Отговор
    Без Сталин и неговия СССР щяхте да имате държава на кукуво лято!

    Коментиран от #11, #14, #21, #32

    21:20 10.08.2025

  • 7 Няма такъв филм

    44 5 Отговор
    азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна. Има украинска фирма без значение кой е собственика. Ще си търсите и вземете сега застраховката от Лондон.

    21:20 10.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кривоверен алкаш

    7 27 Отговор
    Болшинството бивши републики от бившият СССР,не могат да ги дишат...живото доказателство...

    21:22 10.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ако не бяха руснаците

    41 6 Отговор

    До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":

    Азербайджан щеше да е на Иран.

    21:22 10.08.2025

  • 12 Гориил

    38 6 Отговор
    Ако Алиев не се отрезви и не включи инстинкта си за самосъхранение, го очакват трудни времена. Сделката на века скоро ще бъде финализирана и ще развърже ръцете на Русия.

    21:23 10.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    18 7 Отговор

    До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":

    Цал Свят е благодарен на Русия,не мислиш ли...и теб те е хванал Стокхолмският Синдром..

    Коментиран от #35

    21:24 10.08.2025

  • 15 Екатерина Велика

    31 4 Отговор
    Азербайджан е част от Персия, била е завоювана от Русия през 18ти век. Ако не е руска, ще се върне в Иран.

    Коментиран от #38

    21:26 10.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти пък нищо не каза

    6 28 Отговор

    До коментар #4 от "Моля, моля":

    Да не би Украйна да е започнала войната, че да й държим сметка за нещо..Сметката ще я плаща агресора, униженията и подигравките също са за него..

    Коментиран от #25

    21:27 10.08.2025

  • 18 ТРЪМ ПИЧ

    25 4 Отговор
    НАИ ПРОТИВНИ СА МИ ПРЕДАТЕЛИТЕ КАКТО ПРЕДАДОХА РУСИЯ ТАКА ЩЕ ПРЕДАДАТ И АМЕРИКА

    21:27 10.08.2025

  • 19 И Киев е Руски

    26 5 Отговор
    Тоя воден плъх нещо се е превъзбудил.Дали има пушечно месо.Или да каже какво са му обещали краварите за да си погребе народа

    21:27 10.08.2025

  • 20 Украйна от

    23 5 Отговор
    азербайджанската компания "СОКАР" (SOCAR) внос на природен газ през България и Румъния няма да види дори и ако се наложи Русия да взриви газохранилищата в Украйна. Изненадващо е защо още не го е направила. Сигурно защото и половин Румъния ще падне ако ги гръмне ....

    21:27 10.08.2025

  • 21 1945

    9 14 Отговор

    До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":

    азерите си говорят и правят каквото си искат, защото зад тях е Турция

    Коментиран от #23

    21:27 10.08.2025

  • 22 Марко Поло

    20 5 Отговор
    Тоз чичак-баджанак си рита трудовата книжка. Ще се буди с конска глава в кревата.

    21:29 10.08.2025

  • 23 Англичаните са

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "1945":

    Англичаните

    21:30 10.08.2025

  • 24 САРМАТ

    11 3 Отговор
    ТОЯ,НА СНИМКАТА СЕ ГОТВИ ЗА ПОЛЕТ!Е,НЕМА ДА ЛИТНЕ!

    21:34 10.08.2025

  • 25 Тихо бе

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ти пък нищо не каза":

    Ние българите сме за Русия и да точно Украйна реално започна войната. Турчинов я започна. На 14 април 2014 година започва военна операция, която е инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат в Киев.. Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент.Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите" , тоест с гражданите на самата Украйна, което противоречи и на Конституцията на Украйна. Впрочем политическият път на Александър Турчинов започва в дните на Съветския съюз. Там той заема завидната длъжност директор на агитационно-пропаганден отдел на един
    от окръжните комитети на Комунистическия младежки съюз... Надявам се да съм ти бил полезен

    21:34 10.08.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ МОЖЕ И ДА Е В ГАЗОВИТЕ ПОЛЕТА ДО БАКУ УДАРА
    .....
    И ТО С ИРАНСКИ РАКЕТИ - ЕВРЕИТЕ ПУСКАХА ДРОНОВЕ ПО ИРАН ОТ АЗЕРБЕЙДЖАН :))

    21:34 10.08.2025

  • 27 Александър Пушкин

    12 3 Отговор
    Кавказка пленница или новите приключения на Алиев

    21:34 10.08.2025

  • 28 Юлиян

    11 2 Отговор
    Щом ,,сътрудничеството" продължи, ще продължат и ударите.Алиев-баба, не се тикай между ,,атовете", защото няма да се отървеш само с няколко ,,къча".

    21:35 10.08.2025

  • 29 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Тръмп щял да каже на Путин, да забрави за целите на руското СВО.

    21:35 10.08.2025

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ДО 1922 ГОДИНА НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА АЗЕРБЕЙДЖАН :))
    И НИКОГА ПРЕДИ ТОВА НЕ Е Я ИМАЛО

    Коментиран от #34

    21:36 10.08.2025

  • 31 Аха

    11 2 Отговор
    А какво дирят азерите в Украйна? И да внимат много какви ги дрънкат, че следващите са те. Русия каза ясно, че американци около тях няма да има. Американците се изнесаха от Украйна и започнаха да ръчкат от Азербайджан ли? Еми няма да стане бе, никога и нигаж.

    Коментиран от #33

    21:37 10.08.2025

  • 32 Историк 2

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Азерите са неблагодарници":

    А руснаците защото са много благодарни. Не сме ги чули да благодарят на САЩ, че съществуват благодарение на Рузвелт. Добре че бяха САЩ да ги спасят от сигурно и тотално заличаване от страна Хитлер. Да си чул да му издигнат поне един паметник в Москва.

    Коментиран от #43, #45, #47

    21:40 10.08.2025

  • 33 .....

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Аха":

    Американците имат намерение тепърва да правят военни бази в Украйна.

    Коментиран от #40, #41

    21:41 10.08.2025

  • 34 Искаш да кажеш

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    До 1992 няма такава държава.

    21:42 10.08.2025

  • 35 Истинските българи

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    сме БЛАГОДАРНИ на Русия.

    БЛАГОДАРНИ СМЕ затова, че ни освободи от турско робство и на Трети Март 1878г.

    БЛАГОДАРНИ СМЕ затова, че ни създеде държава - обединената Сан-Стефанска България с излаз на Черно и на Егейско море, с територия от 170 хиляди кв.км., включваща цяла Южна Добруджа (а не част от нея, съгласно Берлинския мирен договор от фаталния 13.07.1878г.); цяла Източна Румелия (оставена на Османската империя по Берлинския договор); цяла Западна Румелия = цяла Македония (оставена на Османската империя по Берлинския договор); цяла Мизия, вкл. и Източното Поморавие (оставено на Сърбия по Берлинския договор); Софийския санджак заедно със Западните български покрайнини - дадени на Сърбия по Берлинския мирен договор, с който КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД РАЗПАРЧЕТОСА СЪЗДАДЕНАТА ОТ РУСИЯ САНСТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ.

    БЪЛГАРАНИТЕ, а не българите СА РУСОФОБИТЕ в България.

    Коментиран от #42

    21:44 10.08.2025

  • 36 Рокафелер

    4 0 Отговор
    Ще гуши букета

    21:44 10.08.2025

  • 37 Факт.

    0 4 Отговор
    Индия и Бразилия спират да купува руски петрол.

    21:44 10.08.2025

  • 38 Отлично решение

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Екатерина Велика":

    И това ще стане.

    Където е текло - пак ще тече.

    21:46 10.08.2025

  • 39 ахахаха

    2 0 Отговор
    Алиев горкия го въртят като тричаво куче

    21:46 10.08.2025

  • 40 Много глупав коментар

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от ".....":

    Едно е да имаш мерак, съвсем друго е като се събудиш от сън да разбереш, че си напълнил гащите и мераците се свеждат до това да се използва памперс.

    21:47 10.08.2025

  • 41 С чий

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от ".....":

    С чии пари?

    21:48 10.08.2025

  • 42 глупости

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Истинските българи":

    си написал, нито едно вярно нещо. а и не е много коректно да слагаш под общ знаменател българите като нация и шепа копейки, путинофили и други подобни руски роби. русия изобщо не е обичана в България и си има причини за това, като най-важната е антибългарската политика на русия.

    Коментиран от #46

    21:48 10.08.2025

  • 43 НИКО

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк 2":

    ИСТОРИК ДВОИКАДЖИЯ ПРЕДИ ТОВА 1865 ГОДИНА РУСИЯ ПОМАГА НА АМЕРИКА В ГРАЖДАНСКАТА ВОИНА В КОЯТО СЕВЕРА ПОБЕЖДАВА ЮГА, ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ И СЛЕД ОБЕДИНЕНИЕТО СЕВЕРА И ЮГА СЕ ОБРАЗУВА САЩ, АМА КАТО НЕ ГИ ЗНАЕТЕ ТЕЗИ РАБОТИ НА СЕ ПРАВЕТЕ НА ИСТОРИЦИ

    Коментиран от #48

    21:48 10.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да де,

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Историк 2":

    а кога Тръп ще благодари на Путин, че ако не беше Екатерина Велика, с нейните военни доставки и с нейния ВЪОРЪЖЕН НЕУТРАЛИТЕТ срещу Британската империя, по време на Войната за независимост на САЩ, САЩ още щяха да са британска колония!

    21:49 10.08.2025

  • 46 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "глупости":

    Така е господине. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    21:49 10.08.2025

  • 47 БПФ

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Историк 2":

    Да, бе - Капитан Планета спечели войната, хахахах.
    А САЩ благодариха ли на Русия, дето когато си създаваха държавата, им помагаше да бият англичаните?

    21:50 10.08.2025

  • 48 БАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "НИКО":

    НА СОРОСКИТЕ ИСТОРИЦИ ТАКА ИМ ОТЪРВА ИСТОРИЯТА А И ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС КОЛКО ПОВЕЧЕ ДА НАУЧАТ

    21:51 10.08.2025

  • 49 Цензура

    2 1 Отговор
    Тоя алиев да каже по-добре: защо разрушават паметника на руския художник Айвазовски? Какво им пречи? И укропците почнаха така... а после: Ама защо ни биете?

    21:51 10.08.2025