Тайните служби на САЩ наели дом в Анкоридж преди срещата на Тръмп с Путин

11 Август, 2025 03:43, обновена 11 Август, 2025 04:01 543 3

Европа опитва да проведе разговор с американския президент преди срещата му с руския държавен глава. Лидерите й предлагат да прехвърлят замразените активи на Русия към Киев

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайните служби на САЩ, отговорни за защитата на висшите служители на страната, са наели дом в Анкоридж, Аляска, преди среща между руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи The New York Times.

Мястото на срещата все още не е официално обявено, но брокерът на недвижими имоти Лари Дизброу е заявил пред изданието, че е отдал под наем „имот с шест спални“ в Анкъридж по искане на Тайните служби.

Европейските държави се опитват да организират разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп преди планираната му среща с руския лидер Владимир Путин в Аляска, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях европейските лидери искат да разговарят с Тръмп преди петък, когато е планирана срещата му на върха с Путин. Тази инициатива е следствие на интензивни дипломатически контакти през уикенда, включително среща между вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс и британския външен министър Дейвид Лами в събота. Посланиците на ЕС бяха информирани за разговорите в неделя, а виртуална среща на ръководителите на дипломатическите мисии на страните от общността ще се проведе в понеделник.

Преди срещата на върха между САЩ и Русия, насрочена за 15 август в Аляска, европейските лидери предлагат да увеличат натиска върху Москва, включително да използват възможността за прехвърляне на замразените активи на Русия към Киев като лост в преговорите.

Това съобщи вестник „Financial Times“, позовавайки се на неназовани служители на ЕС.

Според статията едно от предложенията е да се прехвърлят 190 милиарда евро руски активи, които се съхраняват на международната платформа Euroclear в Белгия, на Украйна като заем.

„В един момент може да започне дискусия за това какво да се прави с тези руски активи, ако Русия не компенсира Украйна за причинените щети“, заяви пред изданието високопоставен служител на ЕС.

По-рано руският посланик във Великобритания Андрей Келин предупреди в разговор с кореспондент на ТАСС, че няма сценарии за честно изземване на замразените резерви на Банката на Русия, тъй като това носи риск от подкопаване на доверието в надеждността на западните финансови пазари.

Също така, пише Financial Times, европейските лидери подкрепят участието на Володимир Зеленски в предстоящата среща на върха между САЩ и Русия, предоставяйки на Киев гаранции за сигурност и липса на ограничения върху размера на бъдещата украинска армия и обема на предоставяните ѝ западните оръжия. В същото време европейските лидери не подкрепят идеята за размяна на територии като част от уреждането на конфликта, се казва в статията.


  • 1 Джей Ди

    0 0 Отговор
    Европейските лидери, дето никой не ги брои за живи, се опитват да седнат на масата за преговори, без да са поканени, а на всичко отгоре се опитват да правят предложения, кое от кое по-безумни – прехвърляне на руски активи, освобождаване на завзети от Русия територии, плащане на компенсации. Срещу това искат да продължат въоръжаването на Украйна и да я напълнят с натовски бази, без да дават никаква гаранция за сигурност на Русия. Путин може да всякакъв, но е тъп като Горби да се върже на тия неща.

    Коментиран от #2

    04:44 11.08.2025

  • 2 Джей Ди

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джей Ди":

    Да се чете: "Може да е всякакъв, но не е тъп като..."

    04:46 11.08.2025

  • 3 Гориил

    1 0 Отговор
    Общо руският президент ще бъде придружен от шест хиляди въоръжени служители по сигурността. За да не се изкушат американците да направят някаква глупост.

    04:48 11.08.2025